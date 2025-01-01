MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListGetCurrentNode
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
GetCurrentNode
Mevcut liste elemanını alır.
CObject* GetCurrentNode()
Dönüş Değeri
Başarılı ise mevcut elemanın işaretçisine, aksi durumda NULL değerine dönüş yapar.
Örnek:
//--- CList::GetCurrentNode() için bir örnek