DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListIndexOf 

IndexOf

Liste elemanının indisini alır.

int  IndexOf(
   CObject*  element      // elemanın işaretçisi
   )

Parametreler

element

[in] Liste elemanının işaretçisi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise liste elemanının indisine, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.

Örnek:

//--- CList::IndexOf(CObject*) için bir örnek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   CObject *object=new CObject; 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Eleman oluşturma hatası"); 
      delete list; 
      return
     } 
   if(list.Add(object)) 
     { 
      int pos=list.IndexOf(object); 
     } 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 