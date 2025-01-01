- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Add
Listenin sonuna bir eleman ekler.
|
int Add(
Parametreler
element
[in] Listeye eklenecek elemanın değeri.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda eklenen elemanın değerine, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.
Not
Geçersiz bir işaretçinin (NULL gibi) parametre olarak geçirilmesi durumunda eleman listeye eklenmeyecektir.
Örnek:
|
//--- CList::Add(Cobject*) için bir örenek