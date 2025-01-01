DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCListAdd 

Add

Listenin sonuna bir eleman ekler.

int  Add(
   CObject*  element      // eklenecek eleman
   )

Parametreler

element

[in] Listeye eklenecek elemanın değeri.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda eklenen elemanın değerine, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.

Not

Geçersiz bir işaretçinin (NULL gibi) parametre olarak geçirilmesi durumunda eleman listeye eklenmeyecektir.

Örnek:

//--- CList::Add(Cobject*) için bir örenek
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Nesne oluşturma hatası"); 
      return
     } 
   //--- 100 eleman ekle 
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Add(new CObject)==-1) 
        { 
         printf("Eleman ekleme hatası"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- listeyi kullan 
   //--- . . . 
   //--- listeyi sil 
   delete list; 
  } 