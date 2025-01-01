DokümantasyonBölümler
DXContextGetSize

DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu elde eder.

bool  DXContextGetSize(
   int    context,      // grafik içeriği tanıtıcı değeri  
   uint&  width,        // piksel cinsinden genişlik 
   uint&  height        // piksel cinsinden yükseklik 
   );

Parametreler

context

[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.

width

[out]  Piksel cinsinden kare genişliği.

height

[out]  Piksel cinsinden kare yüksekliği.

Geri dönüş değeri

Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.