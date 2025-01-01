MQL5 ReferansıDirectX ile çalışmaDXContextGetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextCreate()'de oluşturulan grafik içeriğinin kare boyutunu elde eder.
|
bool DXContextGetSize(
Parametreler
context
[in] DXContextCreate()'te oluşturulan grafik içeriği için tanıtıcı değer.
width
[out] Piksel cinsinden kare genişliği.
height
[out] Piksel cinsinden kare yüksekliği.
Geri dönüş değeri
Eğer yürütme başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Bir hata kodu almak için, GetLastError() fonksiyonu çağrılmalıdır.