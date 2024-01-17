MQL5'te matrisler ve vektörler: Aktivasyon fonksiyonları

Giriş

Sinir ağlarının eğitimi konusunda çok sayıda kitap ve makale yayınlanmıştır. Ayrıca, MQL5.com üyeleri de çeşitli makale serileri dahil olmak üzere çok sayıda materyal yayınlamıştır.

Burada makine öğreniminin sadece bir yönünü - aktivasyon fonksiyonlarını - açıklayacağız. Sürecin iç işleyişini derinlemesine inceleyeceğiz.

Kısa genel bakış

Yapay sinir ağlarında, bir nöron aktivasyon fonksiyonu, bir girdi sinyalinin veya bir dizi girdi sinyalinin değerlerine dayalı olarak bir çıktı sinyali değerini hesaplar. Aktivasyon fonksiyonu tüm değerler kümesi üzerinde türevlenebilir olmalıdır. Bu durum, sinir ağlarını eğitirken hata geri yayılımı olasılığını sağlar. Hata geri yayılımı için aktivasyon fonksiyonunun gradyanı hesaplanmalıdır - girdi sinyali vektörünün her bir değeri için aktivasyon fonksiyonunun kısmi türevlerinin vektörü. Lineer olmayan aktivasyon fonksiyonlarının eğitim için daha iyi olduğuna inanılmaktadır. Tamamen lineer ReLU fonksiyonu birçok modelde etkinliğini göstermiş olsa da.

Çizimler

Aktivasyon fonksiyonunun ve türevlerinin grafikleri -5'ten 5'e kadar monoton olarak artan bir sırayla çizimler olarak hazırlanmıştır. Fonksiyon grafiğini fiyat grafiğinde görüntüleyen komut dosyası da geliştirilmiştir. Page Down tuşuna basıldığında, kaydedilen görüntünün adını belirtmek için bir dosya açma iletişim kutusu görüntülenir.





ESC tuşu komut dosyasını sonlandırır. Komut dosyasının kendisi aşağıda eklenmiştir. Benzer bir komut dosyası, MQL5 matrislerini kullanan geri yayılım sinir ağları makalesinin yazarı tarafından yazılmıştır. Bu fikri, ilgili aktivasyon fonksiyonu türevlerinin değerlerinin grafiğini, aktivasyon fonksiyonunun kendi grafiğiyle birlikte görüntülemek için kullandık.







Aktivasyon fonksiyonu mavi renkle gösterilirken, fonksiyon türevleri kırmızı renkle gösterilmektedir.







Üssel lineer birim (Exponential Linear Unit, ELU) aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

if (x >= 0 ) f = x; else f = alpha*(exp(x) - 1 );

Türev hesaplama

if (x >= 0 ) d = 1 ; else d = alpha*exp(x);

Bu fonksiyon ek bir 'alpha' parametresi alır. Belirtilmezse, varsayılan değeri 1'dir.

vector_a.Activation(vector_c, AF_ELU );

vector_a.Activation(vector_c, AF_ELU , 3.0 );









Üssel aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

f = exp (x);

Aynı exp fonksiyonu, exp fonksiyonunun bir türevi olarak hizmet eder.

Hesaplama denkleminden görebileceğimiz gibi, üssel aktivasyon fonksiyonunun ek parametresi yoktur.

vector_a.Activation(vector_c, AF_EXP );









Gauss hata lineer birimi (Gaussian Error Linear Unit, GELU) aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

f = 0.5 *x*( 1 + tanh ( sqrt ( M_2_PI )*(x+ 0.044715 * pow (x, 3 )));

Türev hesaplama

double x_3 = pow(x, 3 ); double tmp = cosh( 0.0356074 *x + 0.797885 *x); d = 0.5 *tanh( 0.0356774 *x_3 + 0.398942 * x )+( 0.535161 *x_3 + 0.398942 *x)/(tmp*tmp) + 0.5 ;

Ek parametre yoktur.

vector_a.Activation(vector_c, AF_GELU );





Sert sigmoid aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

if (x < - 2.5 ) f = 0 ; else { if (x > 2.5 ) f = 1 ; else f = 0.2 *x + 0.5 ; }

Türev hesaplama



if (x < - 2.5 ) d = 0 ; else { if (x > 2.5 ) d = 0 ; else d = 0.2 ; }

Ek parametre yoktur.

vector_a.Activation(vector_c, AF_HARD_SIGMOID );









Lineer aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

f = alpha*x + beta

Türev hesaplama

d = alpha

Ek parametreler alpha=1.0 ve beta=0.0’dır.

vector_a.Activation(vector_c, AF_LINEAR );

vector_a.Activation(vector_c, AF_LINEAR , 2.0 , 5.0 );









Sızıntılı düzeltilmiş lineer birim (Leaky Rectified Linear Unit, LReLU) aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

if (x >= 0 ) f = x; else f = alpha * x;

Türev hesaplama

if (x >= 0 ) d = 1 ; else d = alpha;

Bu fonksiyon ek bir 'alpha' parametresi alır. Belirtilmezse, varsayılan değeri 0.3'tür.

vector_a.Activation(vector_c, AF_LRELU );

vector_a.Activation(vector_c, AF_LRELU , 0.1 );





Düzeltilmiş lineer birim (Rectified Linear Unit, ReLU) aktivasyon fonksiyonu



Fonksiyon hesaplama

if (alpha== 0 ) { if (x > 0 ) f = x; else f = 0 ; } else { if (x >= max_value) f = x; else f = alpha * (x - treshold); }

Türev hesaplama

if (alpha== 0 ) { if (x > 0 ) d = 1 ; else d = 0 ; } else { if (x >= max_value) d = 1 ; else d = alpha; }

Ek parametreler alpha=0, max_value=0 ve treshold=0’dır.

vector_a.Activation(vector_c, AF_RELU );





vector_a.Activation(vector_c, AF_RELU , 2.0 ,0. 5 );





vector_a.Activation(vector_c, AF_RELU , 2.0 , 0.5 , 1.0 );





Ölçekli üssel lineer birim (Scaled Exponential Linear Unit, SELU) aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

if (x >= 0 ) f = scale * x; else f = scale * alpha * (exp(x) - 1 ); where scale = 1.05070098 , alpha = 1.67326324

Türev hesaplama

if (x >= 0 ) d = scale; else d = scale * alpha * exp(x);

Ek parametre yoktur.

vector_a.Activation(vector_c, AF_SELU );





Sigmoid aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

f = 1 / ( 1 + exp (-x));

Türev hesaplama

d = exp (x) / pow( exp (x) + 1, 2);

Ek parametre yoktur.

vector_a.Activation(vector_c, AF_SIGMOID );









Softplus aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

f = log ( exp (x) + 1 );

Türev hesaplama

d = exp (x) / ( exp (x) + 1 );

Ek parametre yoktur.

vector_a.Activation(vector_c, AF_SOFTPLUS );









Softsign aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

f = x / (|x| + 1 )

Türev hesaplama

d = 1 / (|x| + 1 )^ 2

Ek parametre yoktur.

vector_a.Activation(vector_c, AF_SOFTSIGN );









Swish aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

f = x / ( 1 + exp (-x*beta));

Türev hesaplama

double tmp = exp (beta*x); d = tmp*(beta*x + tmp + 1 ) / pow (tmp+ 1 , 2 );

Ek parametre beta=1’dir.

vector_a.Activation(vector_c, AF_SWISH );

vector_a.Activation(vector_c, AF_SWISH , 2.0 );

vector_a.Activation(vector_c, AF_SWISH , 0.5 );









Hiperbolik tanjant (Hyperbolic Tangent, TanH) aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

f = tanh (x);

Türev hesaplama

d = 1 / pow ( cosh (x), 2 );

Ek parametre yoktur.

vector_a.Activation(vector_c, AF_TANH );









Eşikli düzeltilmiş lineer birim (Thresholded Rectified Linear Unit, TReLU) aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

if (x > theta) f = x; else f = 0 ;

Türev hesaplama

if (x > theta) d = 1 ; else d = 0 ;

Ek parametre theta=1’dir.

vector_a.Activation(vector_c, AF_TRELU );

vector_a.Activation(vector_c, AF_TRELU , 0.0 );

vector_a.Activation(vector_c, AF_TRELU , 2.0 );









Parametrik düzeltilmiş lineer birim (Parametric Rectified Linear Unit, PReLU) aktivasyon fonksiyonu

Fonksiyon hesaplama

if (x[i] >= 0 ) f[i] = x[i]; else f[i] = alpha[i]*x[i];

Türev hesaplama

if (x[i] >= 0 ) d[i] = 1 ; else d[i] = alpha[i];

Ek parametre 'alpha' katsayı vektörüdür.



vector alpha= vector ::Full(vector_a.Size(), 0.1 ); vector_a.Activation(vector_c, AF_PRELU ,alpha);









Özel Softmax fonksiyonu

Softmax aktivasyon fonksiyonunun hesaplanmasının sonucu sadece belirli bir değere değil, aynı zamanda tüm vektör değerlerine de bağlıdır.

sum_exp = Sum( exp (vector_a)) f = exp (x) / sum_exp

Türev hesaplama

d = f*( 1 - f)

Böylece, tüm aktifleştirilmiş vektör değerlerinin toplamı 1'dir. Bu nedenle, Softmax aktivasyon fonksiyonu sınıflandırma modellerinin son katmanı için sıklıkla kullanılır.

-5'ten 5'e kadar değerler içeren vektör aktivasyon fonksiyonu grafiği

-1'den 1'e kadar değerler içeren vektör aktivasyon fonksiyonu grafiği









Aktivasyon fonksiyonu yoksa (AF_NONE)

Aktivasyon fonksiyonu yoksa, girdi vektöründeki değerler herhangi bir dönüşüm olmadan çıktı vektörüne aktarılır. Aslında bu, alpha=1 ve beta=0 olan lineer aktivasyon fonksiyonudur.



Sonuç

Aşağıda ekli ActivationFunction.mqh dosyasında bulunan aktivasyon fonksiyonları ve türevlerinin kaynak kodlarını inceleyebilirsiniz.

