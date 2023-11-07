MQL5 中的矩阵和向量：激活函数
概述
关于训练神经网络这一主题已有大量书籍和文章发表。 MQL5.com 成员还发表了许多素材，包括若干个系列文章。
此处，我们只讲述机器学习的一个方面 — 激活函数。 我们将深入研究该过程的内部运作。
简要概览
在人工神经网络中，神经元激活函数会根据一个或一组输入信号的数值，计算输出信号值。 激活函数必须在整个数值集合上是可微分的。 这种情况在训练神经网络时提供了反向传播误差的可能性。 为了反向传播误差，必须计算激活函数的梯度 — 输入信号向量的每个值的激活函数的偏导数向量。 人们认为非线性激活函数更适合进行训练。 尽管完全线性的 ReLU 函数在许多模型中都显示出其有效性。
描图
激活函数及其导数的图形基于从 -5 到 5 的单调递增序列来描图。 在价格图表上显示函数图的脚本也已开发完毕。 显示打开文件对话框，可通过按 “下一页（Page Down）”键来指定保存图像的文件名称。
ESC 键终止脚本。 脚本本身附在下面。 类似的脚本是由利用 MQL5 矩阵的反向传播神经网络一文的作者编写。 我们延用他的思路，将相应激活函数导数的数值图形与激活函数本身的图形一并显示。
激活函数以蓝色显示，而函数导数则以红色显示。
指数线性单元（ELU）激活函数
函数计算
if(x >= 0) f = x; else f = alpha*(exp(x) - 1);
导数计算
if(x >= 0) d = 1; else d = alpha*exp(x);
该函数取额外的 “alpha” 参数。 如果未指定，则其默认值为 1。
vector_a.Activation(vector_c,AF_ELU); // call with the default parameter
vector_a.Activation(vector_c,AF_ELU,3.0); // call with alpha=3.0
指数激活函数
函数计算
f = exp(x);
相同的 exp 函数用作 exp 函数的导数。
正如我们在计算方程中所见，指数激活函数没有额外的参数。
vector_a.Activation(vector_c,AF_EXP);
高斯误差线性单元（GELU）激活函数
函数计算
f = 0.5*x*(1 + tanh(sqrt(M_2_PI)*(x+0.044715*pow(x,3)));
导数计算
double x_3 = pow(x,3); double tmp = cosh(0.0356074*x + 0.797885*x); d = 0.5*tanh(0.0356774*x_3 + 0.398942*x)+(0.535161*x_3 + 0.398942*x)/(tmp*tmp) + 0.5;
没有额外参数。
vector_a.Activation(vector_c,AF_GELU);
硬希格玛（Sigmoid）激活函数
函数计算
if(x < -2.5) f = 0; else { if(x > 2.5) f = 1; else f = 0.2*x + 0.5; }
导数计算
if(x < -2.5) d = 0; else { if(x > 2.5) d = 0; else d = 0.2; }
没有额外参数。
vector_a.Activation(vector_c,AF_HARD_SIGMOID);
线性激活函数
函数计算
f = alpha*x + beta
导数计算
d = alpha
额外参数 alpha = 1.0，且 beta = 0.0
vector_a.Activation(vector_c,AF_LINEAR); // call with default parameters
vector_a.Activation(vector_c,AF_LINEAR,2.0,5.0); // call with alpha=2.0 and beta=5.0
泄露修整线性单元（LReLU）激活函数
函数计算
if(x >= 0) f = x; else f = alpha * x;
导数计算
if(x >= 0) d = 1; else d = alpha;
该函数取额外的 “alpha” 参数。 如果未指定，则其默认值为 0. 3
vector_a.Activation(vector_c,AF_LRELU); // call with the default parameter
vector_a.Activation(vector_c,AF_LRELU,0.1); // call with alpha=0.1
修整线性单元（ReLU）激活函数
函数计算
if(alpha==0) { if(x > 0) f = x; else f = 0; } else { if(x >= max_value) f = x; else f = alpha * (x - treshold); }
导数计算
if(alpha==0) { if(x > 0) d = 1; else d = 0; } else { if(x >= max_value) d = 1; else d = alpha; }
额外参数 alpha = 0，max_value=0，且 treshold=0。
vector_a.Activation(vector_c,AF_RELU); // call with default parameters
vector_a.Activation(vector_c,AF_RELU,2.0,0.5); // call with alpha=2.0 and max_value=0.5
vector_a.Activation(vector_c,AF_RELU,2.0,0.5,1.0); // call with alpha=2.0, max_value=0.5 and treshold=1.0
伸缩指数线性单元（SELU）激活函数
函数计算
其中 scale = 1.05070098，alpha = 1.67326324
导数计算
if(x >= 0) d = scale; else d = scale * alpha * exp(x);
没有额外参数。
vector_a.Activation(vector_c,AF_SELU);
希格玛（Sigmoid）激活函数
函数计算
f = 1 / (1 + exp(-x));
导数计算
d = exp(x) / pow(exp(x) + 1, 2);
没有额外参数。
vector_a.Activation(vector_c,AF_SIGMOID);
Softplus 激活函数
函数计算
f = log(exp(x) + 1);
导数计算
d = exp(x) / (exp(x) + 1);
没有额外参数。
vector_a.Activation(vector_c,AF_SOFTPLUS);
Softsign 激活函数
函数计算
f = x / (|x| + 1)
导数计算
d = 1 / (|x| + 1)^2
没有额外参数。
vector_a.Activation(vector_c,AF_SOFTSIGN);
Swish 激活函数
函数计算
f = x / (1 + exp(-x*beta));
导数计算
double tmp = exp(beta*x); d = tmp*(beta*x + tmp + 1) / pow(tmp+1, 2);
额外参数 beta = 1
vector_a.Activation(vector_c,AF_SWISH); // call with the default parameter
vector_a.Activation(vector_c,AF_SWISH,2.0); // call with beta = 2.0
vector_a.Activation(vector_c,AF_SWISH,0.5); // call with beta=0.5
双曲正切（TanH）激活函数
函数计算
f = tanh(x);
导数计算
d = 1 / pow(cosh(x),2);
没有额外参数。
vector_a.Activation(vector_c,AF_TANH);
阈值修整线性单元（TReLU）激活函数
函数计算
if(x > theta) f = x; else f = 0;
导数计算
if(x > theta) d = 1; else d = 0;
额外参数 theta = 1
vector_a.Activation(vector_c,AF_TRELU); // call with default parameter
vector_a.Activation(vector_c,AF_TRELU,0.0); // call with theta = 0.0
vector_a.Activation(vector_c,AF_TRELU,2.0); // call with theta = 2.0
参数化修整线性单元（PReLU）激活函数
函数计算
if(x[i] >= 0) f[i] = x[i]; else f[i] = alpha[i]*x[i];
导数计算
if(x[i] >= 0) d[i] = 1; else d[i] = alpha[i];
额外参数 — 'alpha' 系数向量。
vector alpha=vector::Full(vector_a.Size(),0.1); vector_a.Activation(vector_c,AF_PRELU,alpha);
特殊的 Softmax 函数
计算 Softmax 激活函数的结果不仅取决于特定值，还取决于所有向量值。
sum_exp = Sum(exp(vector_a)) f = exp(x) / sum_exp
导数计算
d = f*(1 - f)
因此，所有激活的向量值的总和为 1。 如此，Softmax 激活函数经常用在分类模型的最后一层。
数值从 -5 到 5 的向量激活函数图形
数值从 -1 到 1 的向量激活函数图形
如果没有激活函数（AF_NONE）
如果没有激活函数，则输入向量中的数值将直接传输到输出向量，无需任何转换。 事实上，这是 alpha = 1 且 beta = 0 的线性激活函数。
结束语
请您自行从文后所附的 ActivationFunction.mqh 文件中随意掌握激活函数和衍生函数的源代码。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/12627
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酷
感谢您的文章！
剧本很实用，谢谢。
我也制作了一些：
ReLu + Sigmoid + Shift 捕获从 0.0 到 1.0 的输出（输入 -12 到 12）
有限指数.af=f' （输入 -5.0 至 5.0）
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