MQL5 中的矩阵和向量：激活函数

概述

关于训练神经网络这一主题已有大量书籍和文章发表。 MQL5.com 成员还发表了许多素材，包括若干个系列文章。

此处，我们只讲述机器学习的一个方面 — 激活函数。 我们将深入研究该过程的内部运作。

简要概览

在人工神经网络中，神经元激活函数会根据一个或一组输入信号的数值，计算输出信号值。 激活函数必须在整个数值集合上是可微分的。 这种情况在训练神经网络时提供了反向传播误差的可能性。 为了反向传播误差，必须计算激活函数的梯度 — 输入信号向量的每个值的激活函数的偏导数向量。 人们认为非线性激活函数更适合进行训练。 尽管完全线性的 ReLU 函数在许多模型中都显示出其有效性。

描图

激活函数及其导数的图形基于从 -5 到 5 的单调递增序列来描图。 在价格图表上显示函数图的脚本也已开发完毕。 显示打开文件对话框，可通过按 “下一页（Page Down）”键来指定保存图像的文件名称。





ESC 键终止脚本。 脚本本身附在下面。 类似的脚本是由利用 MQL5 矩阵的反向传播神经网络一文的作者编写。 我们延用他的思路，将相应激活函数导数的数值图形与激活函数本身的图形一并显示。







激活函数以蓝色显示，而函数导数则以红色显示。







指数线性单元（ELU）激活函数

函数计算

if (x >= 0 ) f = x; else f = alpha*(exp(x) - 1 );

导数计算

if (x >= 0 ) d = 1 ; else d = alpha*exp(x);

该函数取额外的 “alpha” 参数。 如果未指定，则其默认值为 1。

vector_a.Activation(vector_c, AF_ELU );

vector_a.Activation(vector_c, AF_ELU , 3.0 );









指数激活函数

函数计算

f = exp (x);

相同的 exp 函数用作 exp 函数的导数。

正如我们在计算方程中所见，指数激活函数没有额外的参数。

vector_a.Activation(vector_c, AF_EXP );









高斯误差线性单元（GELU）激活函数

函数计算

f = 0.5 *x*( 1 + tanh ( sqrt ( M_2_PI )*(x+ 0.044715 * pow (x, 3 )));

导数计算

double x_3 = pow(x, 3 ); double tmp = cosh( 0.0356074 *x + 0.797885 *x); d = 0.5 *tanh( 0.0356774 *x_3 + 0.398942 * x )+( 0.535161 *x_3 + 0.398942 *x)/(tmp*tmp) + 0.5 ;

没有额外参数。

vector_a.Activation(vector_c, AF_GELU );





硬希格玛（Sigmoid）激活函数

函数计算

if (x < - 2.5 ) f = 0 ; else { if (x > 2.5 ) f = 1 ; else f = 0.2 *x + 0.5 ; }

导数计算



if (x < - 2.5 ) d = 0 ; else { if (x > 2.5 ) d = 0 ; else d = 0.2 ; }

没有额外参数。

vector_a.Activation(vector_c, AF_HARD_SIGMOID );









线性激活函数

函数计算

f = alpha*x + beta

导数计算

d = alpha

额外参数 alpha = 1.0，且 beta = 0.0

vector_a.Activation(vector_c, AF_LINEAR );

vector_a.Activation(vector_c, AF_LINEAR , 2.0 , 5.0 );









泄露修整线性单元（LReLU）激活函数

函数计算

if (x >= 0 ) f = x; else f = alpha * x;

导数计算

if (x >= 0 ) d = 1 ; else d = alpha;

该函数取额外的 “alpha” 参数。 如果未指定，则其默认值为 0. 3

vector_a.Activation(vector_c, AF_LRELU );

vector_a.Activation(vector_c, AF_LRELU , 0.1 );





修整线性单元（ReLU）激活函数



函数计算

if (alpha== 0 ) { if (x > 0 ) f = x; else f = 0 ; } else { if (x >= max_value) f = x; else f = alpha * (x - treshold); }

导数计算

if (alpha== 0 ) { if (x > 0 ) d = 1 ; else d = 0 ; } else { if (x >= max_value) d = 1 ; else d = alpha; }

额外参数 alpha = 0，max_value=0，且 treshold=0。

vector_a.Activation(vector_c, AF_RELU );





vector_a.Activation(vector_c, AF_RELU , 2.0 ,0. 5 );





vector_a.Activation(vector_c, AF_RELU , 2.0 , 0.5 , 1.0 );





伸缩指数线性单元（SELU）激活函数

函数计算

其中 scale = 1.05070098 ，alpha = 1.67326324

导数计算

if (x >= 0 ) d = scale; else d = scale * alpha * exp(x);

没有额外参数。

vector_a.Activation(vector_c, AF_SELU );





希格玛（Sigmoid）激活函数

函数计算

f = 1 / ( 1 + exp (-x));

导数计算

d = exp (x) / pow( exp (x) + 1, 2);

没有额外参数。

vector_a.Activation(vector_c, AF_SIGMOID );









Softplus 激活函数

函数计算

f = log ( exp (x) + 1 );

导数计算

d = exp (x) / ( exp (x) + 1 );

没有额外参数。

vector_a.Activation(vector_c, AF_SOFTPLUS );









Softsign 激活函数

函数计算

f = x / (|x| + 1 )

导数计算

d = 1 / (|x| + 1 )^ 2

没有额外参数。

vector_a.Activation(vector_c, AF_SOFTSIGN );









Swish 激活函数

函数计算

f = x / ( 1 + exp (-x*beta));

导数计算

double tmp = exp (beta*x); d = tmp*(beta*x + tmp + 1 ) / pow (tmp+ 1 , 2 );

额外参数 beta = 1

vector_a.Activation(vector_c, AF_SWISH );

vector_a.Activation(vector_c, AF_SWISH , 2.0 );

vector_a.Activation(vector_c, AF_SWISH , 0.5 );









双曲正切（TanH）激活函数

函数计算

f = tanh (x);

导数计算

d = 1 / pow ( cosh (x), 2 );

没有额外参数。

vector_a.Activation(vector_c, AF_TANH );









阈值修整线性单元（TReLU）激活函数

函数计算

if (x > theta) f = x; else f = 0 ;

导数计算

if (x > theta) d = 1 ; else d = 0 ;

额外参数 theta = 1

vector_a.Activation(vector_c, AF_TRELU );

vector_a.Activation(vector_c, AF_TRELU , 0.0 );

vector_a.Activation(vector_c, AF_TRELU , 2.0 );









参数化修整线性单元（PReLU）激活函数

函数计算

if (x[i] >= 0 ) f[i] = x[i]; else f[i] = alpha[i]*x[i];

导数计算

if (x[i] >= 0 ) d[i] = 1 ; else d[i] = alpha[i];

额外参数 — 'alpha' 系数向量。



vector alpha= vector ::Full(vector_a.Size(), 0.1 ); vector_a.Activation(vector_c, AF_PRELU ,alpha);









特殊的 Softmax 函数

计算 Softmax 激活函数的结果不仅取决于特定值，还取决于所有向量值。

sum_exp = Sum( exp (vector_a)) f = exp (x) / sum_exp

导数计算

d = f*( 1 - f)

因此，所有激活的向量值的总和为 1。 如此，Softmax 激活函数经常用在分类模型的最后一层。

数值从 -5 到 5 的向量激活函数图形

数值从 -1 到 1 的向量激活函数图形









如果没有激活函数（AF_NONE）

如果没有激活函数，则输入向量中的数值将直接传输到输出向量，无需任何转换。 事实上，这是 alpha = 1 且 beta = 0 的线性激活函数。



结束语

请您自行从文后所附的 ActivationFunction.mqh 文件中随意掌握激活函数和衍生函数的源代码。

