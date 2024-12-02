Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Yerçekimsel arama algoritması (Gravitational Search Algorithm, GSA)

İçindekiler



1. Giriş

2. Algoritma

3. Test sonuçları





Yerçekimsel arama algoritması (Gravitational Search Algorithm, GSA), E. Rashedi tarafından optimizasyon problemlerini, özellikle doğrusal olmayan problemleri, Newton'un yerçekimi yasası ilkelerini izleyerek çözmek için önerilmiştir. Önerilen algoritmada, parçacıklar nesne olarak kabul edilir ve performansları kütleleri dikkate alınarak hesaplanır. Yerçekimi, kütlelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Doğadaki dört temel kuvvetten biridir (diğerleri elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvettir).

Evrendeki her parçacık diğer tüm parçacıkları çeker. Yerçekimi her yerde vardır. En zayıf kuvvet olmasına rağmen en görünür olanıdır. Yerçekimi kuvveti sayesinde insanlar Dünya üzerinde yürüyebilmekte ve gezegenler Güneş'in etrafında dönebilmektedir. Herhangi bir nesnenin yerçekimi kuvveti kütlesiyle orantılıdır. Dolayısıyla, daha fazla kütleye sahip nesneler daha fazla yerçekimine sahiptir. Yerçekiminin kaçınılmazlığı onu diğer tüm doğa güçlerinden ayırır. Newton'un yerçekimi kuvvetinin davranış şekline uzaktan etki denir. Isaac Newton'un tümevarımsal akıl yürütme dediği yöntemle deneysel gözlemlerden çıkarılan genel bir fizik yasasıdır. Newton'un ilk olarak 5 Temmuz 1687'de yayınlanan Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principia) adlı eserinde formüle edilen klasik mekaniğin bir parçasıdır.

Nisan 1686'da Newton yayınlanmamış ilk kitabını Royal Society'ye sunduğunda, Robert Hooke Newton'un ters kare yasasını kendisinden aldığını iddia etmiştir. Günümüz dilinde bu yasa, her noktasal kütlenin diğer tüm noktasal kütleleri, iki noktayı kesen bir doğru boyunca etki eden bir kuvvetle çektiğini söyler.





Makale, Newton'un yerçekimi yasasına dayanan bir optimizasyon algoritması sunmaktadır: "Evrendeki her parçacık diğer tüm parçacıkları, kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılı ve aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı bir kuvvetle çeker". Önerilen algoritmada, arama temsilcileri Newton yerçekimi ve hareket yasalarına dayalı olarak birbirleriyle etkileşime giren bir dizi kütledir. Aynı zamanda, tüm temsilciler, arama uzayının neresinde olurlarsa olsunlar, kütleye (amaç fonksiyonunun değerlerinden hesaplanan) ve aralarındaki mesafeye bağlı bir çekim kuvveti aracılığıyla birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunabilirler.

Temsilciler nesneler olarak ele alınır ve uygunlukları kütleleri ile ölçülür. Genel anlamda (gerçek fiziksel yasalara yakın algoritma ayarları ile), tüm bu nesneler yerçekimi kuvveti ile birbirlerine çekilir ve bu kuvvet tüm nesnelerin daha büyük kütleli nesnelere doğru global bir hareketine neden olur. Bu nedenle, kütleler yerçekimi kuvveti aracılığıyla doğrudan bir bağlantı biçimi kullanarak etkileşime girerler.

Klasik GSA'da her bir parçacığın üç çeşit kütlesi vardır:



a) aktif kütle

b) pasif kütle

c) eylemsizlik kütlesi

Çoğu durumda, kodları ve hesaplamaları basitleştirmek ve algoritma arama yeteneklerinin verimliliğini artırmak için bu kavramların eşitliğini kullanmak uygun ve yerindedir. Bu nedenle, algoritmada üç değil bir kütle olacaktır. GSA'da kullanılan fiziksel kanun denklemleri Şekil 1'de gösterilmektedir.











Şekil 1. Yerçekimi kuvveti, ivme ve hız







Parçacıkların konumu probleme çözüm sağlarken, uygunluk fonksiyonu kütleleri hesaplamak için kullanılır. Algoritmanın iki aşaması vardır: keşif ve sömürü. Bu algoritma, yerel optimumda takılıp kalmamak için başlangıçta zeka yeteneklerini kullanır ve bundan sonra ekstremum bölgelerinden yararlanır.

Yerçekimsel arama algoritması, uzayda hareket eden bir parçacığı belirli bir kütleye sahip bir nesneye dönüştürmelidir. Bu nesneler birbirleriyle olan yerçekimi etkileşimi nedeniyle çekilirler ve uzaydaki her parçacık, parçacıkların ivme yaratan karşılıklı çekimi nedeniyle çekilecektir. Her parçacık diğer parçacıklar tarafından çekilir ve kuvvet yönünde hareket eder. Küçük kütleli parçacıklar daha büyük kütleli parçacıklara doğru hareket eder, ancak büyük kütleli nesneler de hareket eder, ancak kütle ile ters orantılı olarak daha düşük bir hızda. Optimum çözüm, daha hızlı hareket eden "küçük" nesnelere kıyasla düşük hızda hareket ederek çözümü iyileştiren "büyük" nesneler tarafından bulunur. GSA, nesneler arasındaki etkileşim yoluyla bilgi aktarımını gerçekleştirir.



GSA adımları:



1. Temsilci başlatma

2. Uygunluk evrimi

3. Yerçekimi sabitinin hesaplanması

4. Temsilci kütlelerinin hesaplanması





1. Temsilci başlatma.

Tüm temsilciler rastgele başlatılır. Her bir temsilci bir aday çözüm olarak değerlendirilir. Kararlılık analizinin anlamlı ve güvenilir olabilmesi için denge başlangıç koşullarının belirlenmesi son derece önemlidir. Sonuçta, nesnelerin orijinal "diski" dengede değilse, simülasyonun ilk zaman adımlarındaki gevşemesi, "disk galaksilerin" kararlılığını anlamamız açısından çok az önem taşıyan kararsızlıklara neden olabilir. Ne yazık ki, karanlık madde halesinin ve/veya yıldız diskinin dış potansiyelinde hidrostatik dengede bulunan üç boyutlu bir gaz diskinin yoğunluğu, hız alanı ve sıcaklığı için analitik bir çözüm bilinmemektedir.



2. Uygunluk evrimi.

GSA'nın güvenilirliği ve etkinliği, keşif ve sömürü kabiliyetleri arasındaki dengeye bağlıdır. Çözüm arama sürecinin ilk yinelemelerinde, arama uzayının keşfedilmesi tercih edilir. Bu, temsilcilerin erken yinelemelerde büyük adım büyüklükleri kullanmasına izin vererek başarılabilir. Daha sonraki yinelemelerde, global optimumu kaçırma durumundan kaçınmak için arama uzayının iyileştirilmesi gerekir. Bu nedenle, aday çözümler sonraki yinelemelerde kullanılmak üzere küçük adım büyüklüklerine sahip olmalıdır.



3. Yerçekimi sabitinin hesaplanması.

G harfi ile gösterilen yerçekimi sabiti (evrensel yerçekimi sabiti, Newton yerçekimi sabiti veya Cavendish yerçekimi sabiti olarak da bilinir), Isaac Newton'un evrensel yerçekimi yasasında ve Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinde yerçekimi etkilerinin hesaplanmasında yer alan deneysel bir fiziksel sabittir. Newton yasasında, iki cisim arasındaki çekim kuvvetini kütlelerinin çarpımı ve uzaklıklarının ters karesi ile ilişkilendiren orantı sabitidir. Einstein alan denklemlerinde, uzay zamanın geometrisi ile enerji-momentum tensörü arasındaki ilişkiyi ölçer.



4. Temsilci kütlelerinin hesaplanması.

Kütle, uzayda bulunan madde miktarıdır.



Algoritma yalancı kodu:



1. rastgele bir nesne sistemi oluştur.

2. her bir nesnenin uygunluğunu belirle.

3. yerçekimi sabitinin değerlerini güncelle, kütleleri ve en iyi ve en kötü nesneyi hesapla.

4. her bir koordinat üzerine etki eden kuvvetleri hesapla.

5. nesnelerin ivme ve hızlarını hesapla.

6. nesnelerin konumlarını güncelle.

7. her bir nesnenin uygunluğunu belirle.

8. durma kriteri karşılanana kadar 3. adımdan itibaren tekrarla.



GSA kodunu inceleyelim. Yerçekimsel etkileşim sistemindeki bir nesneyi tanımlamak için, yerçekimsel bir arama yapmak üzere yeterli olan nesnenin gerekli tüm fiziksel özelliklerini tanımlayacak olan S_Object yapısına ihtiyacımız vardır: c [] - arama uzayındaki koordinatlar, v [] - koordinatların her biri için hız vektörü (dizi boyutu koordinat sayısıdır), M - nesne kütlesi (GSA'da kütle, tüm nesne sistemi üzerindeki maksimum ve minimum uygunluğun değerine bağlı olarak hesaplanan göreceli bir değerdir), f - uygunluk değeri, R [] - diğer nesnelere olan Öklid mesafesi (dizinin boyutu nesne sayısıdır), F [] - her bir koordinat için kuvvet vektörü (dizinin boyutu koordinat sayısıdır).



struct S_Object { double c []; double v []; double M; double f; double R []; double F []; };

Yerçekimsel arama algoritmasının sınıfını C_AO_GSA olarak tanımlayalım. Algoritmaya temsilci olarak katılan nesnelerin fiziksel özelliklerinden sadece bir şeye ihtiyaç vardır: en iyi çözümü temsil eden koordinatlar - fB değeri. Sınıf, arama uzayı koordinatlarının geçerli aralıklarını ve bir adımı bildirir. Yerçekimsel olarak bağlı nesneler sistemi, S_Object yapılarının bir dizisi olarak temsil edilir. Klasik algoritmada yalnızca üç harici parametre vardır: Nesnelerin yerçekimi etkileşiminin özelliklerini belirleyen G_constant, a_constant, e_constant ve sabitlerin geri kalanı hesaplama denklemlerine dahil edilmiştir, ancak bu sabitleri algoritmanın harici parametrelerine taşımanın uygun olduğunu düşündüm, bu da algoritmanın özelliklerinin bir bütün olarak daha esnek bir şekilde ayarlanmasına olanak tanır. Algoritmanın davranışını büyük ölçüde etkiledikleri için tüm parametreleri biraz sonra daha ayrıntılı olarak ele alacağım.



class C_AO_GSA { public : S_Object o []; public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : double cB []; public : double fB; public : void Init ( const int coordinatesNumberP, const int objectsNumberP, const double PowerOfdistanceP, const double GraviPert_MinP, const double GraviPert_MaxP, const double VelocityPert_MinP, const double VelocityPert_MaxP, const double G_constantP, const double a_constantP, const double e_constantP, const int maxIterationsP); public : void Moving ( int iter); public : void Revision (); private : int coordinatesNumber; private : int objectsNumber; private : double PowerOfdistance; private : double GraviPert_Min; private : double GraviPert_Max; private : double VelocPert_Min; private : double VelocPert_Max; private : double G_constant; private : double a_constant; private : double e_constant; private : int maxIterations; private : bool revision; private : double SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step); private : double RNDfromCI ( double min, double max); private : double Scale ( double In, double InMIN, double InMAX, double OutMIN, double OutMAX, bool revers); };

Algoritmanın Init () public metodu, hizmet değişkenlerini başlatmak ve dizilere boyutları atamak için algoritmanın harici parametrelerini dahili sabitlere iletmek için tasarlanmıştır.



void C_AO_GSA::Init ( const int coordinatesNumberP, const int objectsNumberP, const double PowerOfdistanceP, const double GraviPert_MinP, const double GraviPert_MaxP, const double VelocityPert_MinP, const double VelocityPert_MaxP, const double G_constantP, const double a_constantP, const double e_constantP, const int maxIterationsP) { MathSrand (( int ) GetMicrosecondCount ()); fB = - DBL_MAX ; revision = false ; coordinatesNumber = coordinatesNumberP; objectsNumber = objectsNumberP; PowerOfdistance = PowerOfdistanceP; GraviPert_Min = GraviPert_MinP; GraviPert_Max = GraviPert_MaxP; VelocPert_Min = VelocityPert_MinP; VelocPert_Max = VelocityPert_MaxP; G_constant = G_constantP; a_constant = a_constantP; e_constant = e_constantP; maxIterations = maxIterationsP; ArrayResize (rangeMax, coordinatesNumber); ArrayResize (rangeMin, coordinatesNumber); ArrayResize (rangeStep, coordinatesNumber); ArrayResize (o, objectsNumber); for ( int i = 0 ; i < objectsNumber; i++) { ArrayResize (o [i].c, coordinatesNumber); ArrayResize (o [i].v, coordinatesNumber); ArrayResize (o [i].R, objectsNumber); ArrayResize (o [i].F, coordinatesNumber); o [i].f = - DBL_MAX ; } ArrayResize (cB, coordinatesNumber); }

Her yinelemede çağrılan ilk public metot Moving ()'dir. Bu metot GSA algoritmasının tüm fizik ve mantığını içerir. Oldukça büyüktür, bu yüzden parçalara ayırarak gözden geçirelim. Metodun mevcut yinelemeyi bir parametre olarak aldığını, parametrenin yerçekimi sabitinin hesaplanmasına dahil olduğunu ve keşif ile sömürü arasındaki dengeyi ayarladığını unutmayın.

İlk yinelemede, nesne başlatma aşaması gerçekleşir. Nesnelerin tüm koordinatları için, tekdüze bir dağılımla izin verilen aralıkta rastgele değerler atarız ve aralık dışı olup olmadığını kontrol ederiz. Optimizasyon sürecinin başında, tüm nesnelerin hızı sıfırdır, yani nesneler koordinatlara göre arama uzayında hareketsizdir. Nesnelerin kütlesinin olmadığını, dolayısıyla ışık hızında hareket etmeleri gerektiğini unutmayın, ancak ilk yineleme için fizik yasalarını çiğneyeceğiz, çünkü bu an bir dereceye kadar Büyük Patlamaya eşdeğerdir. Şu anda nesnelerin uygunluğu, mümkün olan en küçük 'double' türündeki değerdir. Algoritmada hata ayıklama yaparken sıfır kütle ile ilgili hataları bulmak zordu, çözümü aşağıda görebilirsiniz.



if (!revision) { fB = - DBL_MAX ; for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { o [obj].c [c] = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); o [obj].c [c] = SeInDiSp (o [obj].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); o [obj].v [c] = 0.0 ; o [obj].M = 0.0 ; o [obj].f = - DBL_MAX ; } } revision = true ; }

Moving () metoduna ilişkin kodun geri kalanı, nesnelerin kütle, hız ve ivme kazanacağı ikinci ve sonraki yinelemeleri ifade eder.



Öncelikle kütleyi hesaplamamız gerekiyor. Yukarıda belirtildiği gibi, nesnelerin kütlesi (tanım gereği pozitif skaler bir değer) uygunluk fonksiyonunun değerlerinden hesaplanır, bu nedenle elde edilen değerlere dayalı olarak kütleyi hesaplamadan önce minimum ve maksimum uygunluk değerlerini belirlemek gerekir. Bu ana kadar, uygunluk fonksiyonunun değeri bir önceki yinelemede zaten elde edilmiştir.

for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { if (o [obj].f < Fmin) Fmin = o [obj].f; if (o [obj].f > Fmax) Fmax = o [obj].f; }

Kodun bu noktasında, kütle Mo = (Fo-Fmin)/(Fmax-Fmin) denklemi kullanılarak hesaplanır, burada:

Mo - nesne kütlesi

Fo - nesne uygunluğu

Fmax - tüm nesneler arasında maksimum uygunluk değeri (en iyi değer)

Fmin - tüm nesneler arasında minimum uygunluk değeri (en kötü değer)



Denklemden de görebileceğimiz gibi, kütle yalnızca 0 ila 1 aralığında pozitif değerler alabilir. Daha önce kütlenin sıfıra eşit olmaması gerektiğini, aksi takdirde hızın ışık hızına eşit olacağını tartıştığımızdan, kütlenin alt sınırını 0.1 ile sınırlayacağız. Üst değer 1'e eşit olabilir. Ayrıca, uygunluk fonksiyonunun minimum ve maksimum değerleri eşitse, tüm nesnelerin kütlesinin herkes için aynı ve 1'e eşit olacağına dikkat edin. Bu, arama uzayının nesnelerin bulunduğu alanda homojen olduğu ve tüm nesnelerin uygunluk fonksiyonunun kalitesi açısından eşit olduğu ve herhangi bir yöndeki hareketin eşit önceliğe sahip olduğu duruma karşılık gelir. Bu durumda tüm nesnelerin kademeli olarak ortak bir kütle merkezine doğru hareket etmesi ve yoğunlaşması gerekir, ancak yerçekimi kuvvetinin doğrusal olmayan etkisi nedeniyle bu gerçekleşmez.



for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { Fo = o [obj].f; if (Fmax == Fmin) Mo = 1.0 ; else Mo = (Fo - Fmin) / (Fmax - Fmin); o [obj].M = Scale (Mo, 0.0 , 1.0 , 0.1 , 1.0 , false ); }

Nesneler için kütleyi hesapladık, şimdi R denkleminin bir bileşenini daha hesaplamak gerekiyor - her nesneden diğer her nesneye olan Öklid uzaklığı. Hesaplama, nesnelerin numaralandırıldığı iki döngüden ve koordinatların her biri için bir hesaplama döngüsünden oluşur. Hatırladığımız gibi, Öklid uzaklığı koordinat farklarının karelerinin toplamının köküdür.



for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) ArrayInitialize (o [obj].R, 0.0 ); for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { for ( int obj2 = 0 ; obj2 < objectsNumber; obj2++) { if (obj != obj2) { if (o [obj].R [obj2] == 0.0 ) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { diffDist = o [obj].c [c] - o [obj2].c [c]; o [obj].R [obj2] += diffDist * diffDist; } o [obj].R [obj2] = sqrt (o [obj].R [obj2]); o [obj2].R [obj] = o [obj].R [obj2]; } } } }

Şimdi nesneler için kuvvet vektörlerini hesaplayabiliriz. Bunu yapmak için, hız her koordinat için ayrı ayrı hesaplandığından, tüm nesneleri iki döngüde ve koordinatlar için bir döngüde geçmemiz gerekir. Nesne indekslerinin çakışmasını hariç tutan bir koşul eklemeliyiz, böylece nesne kuvvet hesaplamasında kendisinin hesaplanmasını hariç tutar. Burada Newton'un iyi bilinen denklemini kullanarak iki cismin çekim kuvvetini (Şekil 1) hesaplıyor ve mesafeyi e_constant oranına göre düzeltiyoruz. Öncelikle, algoritmanın optimizasyonun sonuna kadar yoğunlaştığını varsayarak her yinelemede aşağı doğru değişmesi gereken yerçekimi sabiti G'yi hesaplayalım.



for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) ArrayInitialize (o [obj].F, 0.0 ); double G = G_constant * exp (-a_constant * (iter / maxIterations)); for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { for ( int obj2 = 0 ; obj2 < objectsNumber; obj2++) { if (obj != obj2) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { diffDist = o [obj2].c [c] - o [obj].c [c]; if (o [obj].R [obj2] != 0.0 ) { o [obj] .F [c] += G * o [obj].M * o [obj2].M * diffDist / ( pow (o [obj].R [obj2], PowerOfdistance) + e_constant); } } } } }

Şimdi nesnelerin hareket etmeye başlaması için sadece hızı hesaplamamız gerekiyor. Şekil 1'deki denklemden, hız hesaplamasının ivmeyi içerdiğini, ivmenin ise cisme etki eden kuvvetin kütleye bölünmesine eşit olduğunu görebiliriz. V = V0+a*t denkleminde ayrıca zaman da vardır. Algoritmamızda, yineleme zamanın rolünü oynar, bu nedenle hızdaki değişiklik, bir yinelemedeki hız artışından başka bir şey değildir. Hız vektörü yukarıda zaten hesaplanmıştır. Geriye kütleye bölmek kalıyor. Buna ek olarak, yazarlar kuvvet pertürbasyonunu ve hız pertürbasyonunu tanıtmaktadır. Pertürbasyon, 0 ile 1 arasında tekdüze olarak dağıtılmış rastgele bir sayıdır. Bu, cisimlerin hareketine rastgele bir bileşen ekler; bu bileşen olmadan hareket kesinlikle deterministik olur ve yalnızca cisimlerin ilk konumuna bağlı kalır. Pertürbasyon göstergelerini algoritmanın harici parametrelerine dahil etmenin makul olduğunu düşündüm, bu da nesnelerin hareketini tamamen deterministikten tamamen rastlantısal olana kadar düzenlemeye izin verecektir.



double a = 0.0 ; for ( int obj = 0 ; obj < objectsNumber; obj++) { for ( int c = 0 ; c < coordinatesNumber; c++) { r = RNDfromCI (GraviPert_Min, GraviPert_Max); a = o [obj].F [c] * r / o [obj].M; r = RNDfromCI (GraviPert_Min, GraviPert_Max); o [obj].v [c] = o [obj].v [c] * r + a; o [obj].c [c] = o [obj].c [c] + o [obj].v [c]; if (o [obj].c [c] > rangeMax [c]) o [obj].c [c] = rangeMin [c]; if (o [obj].c [c] < rangeMin [c]) o [obj].c [c] = rangeMax [c]; o [obj].c [c] = SeInDiSp (o [obj].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } }

İkinci Revision () metodu, her yinelemede yürütülmesi zorunludur. Metot, mevcut yineleme için en iyi uygunluk değerini belirlemek üzere tasarlanmıştır. Döngüde, tüm nesneleri gözden geçiririz ve global en iyi çözümü değiştiririz.



void C_AO_GSA::Revision () { for ( int s = 0 ; s < objectsNumber; s++) { if (o [s].f > fB) { fB = o [s].f; ArrayCopy (cB, o [s].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }





3. Test sonuçları

Test sonuçlarına geçelim. Aşağıda bulabildiğim en iyi GSA parametreleri ile test ortamı sonuçları yer almaktadır:



2023.02.03 14:12:43.440 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) C_AO_GSA:10;2.0;0.2;0.6;0.0;1.0;2.0;20.0;0.01

2023.02.03 14:12:43.440 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) =============================

2023.02.03 14:12:52.198 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) 5 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 73.64619475145881

2023.02.03 14:12:52.198 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) Score: 0.91252

2023.02.03 14:13:06.105 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) 25 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 59.4327218024363

2023.02.03 14:13:06.105 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) Score: 0.73640

2023.02.03 14:14:16.529 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) 500 Rastrigin's; Func runs 10000 result: 37.550565227034724

2023.02.03 14:14:16.529 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) Score: 0.46527

2023.02.03 14:14:16.529 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) =============================

2023.02.03 14:14:30.577 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) 5 Forest's; Func runs 10000 result: 0.741456333008312

2023.02.03 14:14:30.577 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) Score: 0.41941

2023.02.03 14:14:50.281 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) 25 Forest's; Func runs 10000 result: 0.46894018717768426

2023.02.03 14:14:50.282 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) Score: 0.26526

2023.02.03 14:16:01.856 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.11382493516764165

2023.02.03 14:16:01.856 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) Score: 0.06439

2023.02.03 14:16:01.856 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) =============================

2023.02.03 14:16:18.195 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) 5 Megacity's; Func runs 10000 result: 5.279999999999999

2023.02.03 14:16:18.195 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) Score: 0.44000

2023.02.03 14:16:34.536 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) 25 Megacity's; Func runs 10000 result: 2.296

2023.02.03 14:16:34.536 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) Score: 0.19133

2023.02.03 14:17:46.887 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.23399999999999999

2023.02.03 14:17:46.887 Test_AO_GSA (EURUSD,M1) Score: 0.01950

Algorithm parameters:

input double PowerOfdistance_P = 2.0; //Power of distance

input double GraviPert_Min_P = 0.2; //Gravitational perturbation Min

input double GraviPert_Max_P = 0.6; //Gravitational perturbation Max

input double VelocityPert_Min_P = 0.0; //Velocity perturbation Min

input double VelocityPert_Max_P = 1.0; //Velocity perturbation Max

input double G_constant_P = 2.0; //G constant

input double a_constant_P = 20.0; //a constant

input double e_constant_P = 0.01; //e constant



PowerOfdistance_P - nesneler arasındaki mesafeyi artırdığımız derece, yerçekimsel olarak bağlı nesnelerin oluşumunu etkiler. Denklemdeki derece ne kadar yüksekse, nesnelerin diğer nesneler üzerindeki etkisi o kadar az olur.



GraviPert_Min_P - yerçekimsel pertürbasyon aralığının alt sınırı.

GraviPert_Max_P - yerçekimsel pertürbasyon aralığının üst sınırı.

GraviPert_Min_P = 1.0 ve GraviPert_Max_P = 1.0 olması durumunda, yerçekim pertürbasyonu yoktur.

VelocityPert_Min_P - hız pertürbasyon aralığının alt sınırı.

VelocityPert_Max_P - hız pertürbasyon aralığının üst sınırı.

VelocityPert_Min_P = 1.0 ve VelocityPert_Max_P = 1.0 durumunda, hız pertürbasyonu yoktur.



G_constant_P - yerçekimi sabiti bir ölçek faktörü olarak işlev görür: değer ne kadar yüksek olursa, yerçekimi kuvvetleri o kadar güçlü etki eder ve nesnelerin hızı o kadar hızlı değişir.

a_constant_P - bulunan ekstremumları iyileştirmek amacıyla tüm optimizasyon sırasında arama alanını azaltmak için tasarlanmış yerçekimi sabiti için düzeltme faktörü.

e_constant_P - nesneler arasındaki mesafe için düzeltme faktörü.

Görselleştirme testi sonuçlarına bir göz atalım. Algoritmanın test fonksiyonları üzerindeki davranışı çok özel ve ilginçtir. Aslında deney, yerçekimi kuvvetlerinin çalışmasını göstermektedir. Nesnelerin hareketi ve elde edilen optimizasyon sonuçları, algoritmanın harici parametrelerinden büyük ölçüde etkilenir. Başlangıçta, sıfır hıza sahip nesneler arama uzayına rastgele dağıtılır ve bir sonraki yinelemede hareket etmeye başlar. Testlerde kullanılan ayarlar (bulduklarımın en iyisi), nesnelerin ortak bir kütle merkezine doğru hareket etmesini sağlamaktadır.

Her nesnenin yerçekiminin, hareket yasaları algoritmada yeterince yüksek doğrulukla tanımlanan diğer nesneleri etkilediğini unutmayın. Ortak kütle merkezine yaklaşan nesneler yüksek hızda hareket etmeye devam eder. Parçacık kütlesinin ortak kütle merkezine doğru ve merkezden geriye doğru titreşimli bir hareketi gibi görünmektedir. Belirli sayıda yinelemeden sonra, nesnelerin hareketi, nesnelerin kütlesini etkileyen yerçekimsel bir homojensizlik gibi davranan uygunluk fonksiyonunun uzay rahatlamasının etkisi altında yörüngesini değiştirir. Daha önce tartıştığımız gibi, nesnelerin kütlesi uygunluk fonksiyonunun değerinden hesaplanır. Bununla birlikte, eksenler boyunca simetrik olan Rastrigin fonksiyonu, nesnelerin hareketi üzerinde oldukça düzgün bir etkiye sahiptir ve gruplara ayrılma özellikle fark edilmez.







Rastrigin test fonksiyonu üzerinde GSA

Forest ve Megacity fonksiyonlarındaki nesneler daha da ilginç davranışlar sergilemektedir. Bu fonksiyonlar simetrik değildir ve bu nedenle tüm nesne grubu üzerinde düzgün olmayan bir etkiye sahiptir.



Forest test fonksiyonu üzerinde GSA







Megacity test fonksiyonu üzerinde GSA



GSA ile yaptığım birçok deneyden sonra, uzay nesnelerinin hareketini simüle eden bir simülatör yapma fikri aklıma geldi. Pratik bir değeri yoktur, ancak gezegen ve yıldız sistemleri üzerinde etkili olan fiziksel yasalar hakkında bir fikir veriyor. Simülatör, GSA'nın rastgelelik özelliği devre dışı bırakılmış bir versiyonudur. Ayrıca, üç yıldızı taklit eden üç nesne (bir mavi dev, bir sarı yıldız ve bir beyaz cüce) tanıtılmıştır. Kütle parametreleri, bunlar için ayarlarda ayrı olarak görüntülenmektedir.

Simülatör için özel olarak tekdüze bir uzaya sahip yeni bir Universe uygunluk fonksiyonu oluşturulmuştur. Simülatör, nesneler arasındaki mesafenin derecesinin (parametre) karşılıklı hareketlerini nasıl etkilediğini açıkça göstermektedir. Aşağıdaki görselleştirmede, Newton yasasının standart değeri olan 2 yerine 3'ün kuvveti uygulanmıştır. Derecenin, çift ve üçlü yıldız sistemleri gibi kütleçekimsel olarak bağlı sistemlerin oluşumunu nasıl etkilediği netleşmektedir.

Eğer evrenimizde uzaklık derecesi daha yüksek olsaydı, o zaman galaksiler gerçekte olduğundan çok daha önce oluşurdu. Animasyon, ortak bir kütle merkezi etrafında dolaşan eşleştirilmiş nesnelerin ilk yinelemelerde ortaya çıktığını açıkça göstermektedir. Beklendiği gibi, mavi dev etrafındaki en çok nesneyi topladı.

GSA algoritmasına dayalı uzay nesneleri hareket simülatörünün görselleştirmesi







GSA test sonuçlarının analizine geçelim. Algoritmada kullanılan orijinal özellikler, testlerimizde güçlü sonuçlar elde etmesine izin vermedi. Denediğim parametrelerin çok sayıda varyasyonu algoritmanın yakınsamasını iyileştirmedi. Algoritma, 10 değişkenli Rastrigin ve Megacity fonksiyonu üzerinde diğer test katılımcılarına göre bazı olumlu sonuçlar göstermiştir. Diğer testlerde GSA, 12 algoritmanın arasında 8. sırada yer alarak tabloda ortalamanın altında bir performans sergilemiştir.

AO Açıklama Rastrigin Rastrigin için nihai sonuç Forest Forest için nihai sonuç Megacity (ayrık) Megacity için nihai sonuç Nihai sonuç 10 parametre (5 F) 50 parametre (25 F) 1000 parametre (500 F) 10 parametre (5 F) 50 parametre (25 F) 1000 parametre (500 F) 10 parametre (5 F) 50 parametre (25 F) 1000 parametre (500 F) IWO İstilacı yabancı ot optimizasyonu 1.00000 1.00000 0.35295 2.35295 0.79937 0.46349 0.41071 1.67357 0.75912 0.44903 0.94416 2.15231 100.000 ACOm Karınca kolonisi optimizasyonu (m) 0.36118 0.26810 0.20182 0.83110 1.00000 1.00000 1.00000 3.00000 1.00000 1.00000 0.15901 2.15901 96.805 COAm Guguk kuşu optimizasyon algoritması (m) 0.96423 0.69756 0.30792 1.96971 0.64504 0.34034 0.21362 1.19900 0.67153 0.34273 0.48451 1.49877 74.417 FAm Ateş böceği algoritması (m) 0.62430 0.50653 0.20290 1.33373 0.55408 0.42299 0.64360 1.62067 0.21167 0.28416 1.00000 1.49583 70.740 BA Yarasa algoritması 0.42290 0.95047 1.00000 2.37337 0.17768 0.17477 0.33595 0.68840 0.15329 0.07158 0.49268 0.71755 59.383 ABC Yapay arı kolonisi 0.81573 0.48767 0.24656 1.54996 0.58850 0.21455 0.17249 0.97554 0.47444 0.26681 0.39496 1.13621 57.393 BFO Bakteri yiyecek arama optimizasyonu 0.70129 0.46155 0.13988 1.30272 0.41251 0.26623 0.26695 0.94569 0.42336 0.34491 0.53694 1.30521 55.563 GSA Yerçekimsel arama algoritması 0.73222 0.67404 0.00000 1.40626 0.31238 0.36416 0.42921 1.10575 0.51095 0.36658 0.00000 0.87753 52.786 FSS Balık sürüsü arama 0.48850 0.37769 0.13383 1.00002 0.78060 0.05013 0.08423 0.91496 0.00000 0.01084 0.23493 0.24577 20.094 PSO Parçacık sürüsü optimizasyonu 0.21339 0.12224 0.08478 0.42041 0.15345 0.10486 0.28099 0.53930 0.08028 0.02385 0.05550 0.15963 14.358 RND Rastgele 0.17559 0.14524 0.09495 0.41578 0.08623 0.04810 0.06094 0.19527 0.00000 0.00000 0.13960 0.13960 8.117 GWO Gri kurt optimizasyonu 0.00000 0.00000 0.02672 0.02672 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.18977 0.04119 0.07252 0.30348 1.000





Genel olarak, GSA algoritması optimize edilen fonksiyonda bir gradyanın varlığına karşı belirgin bir şekilde hassastır. Düşük ölçeklenebilirlik, çok sayıda değişken içeren ciddi görevler için kullanılmasına izin vermez, bu nedenle algoritmayı sinir ağları ile kullanım ve alım-satım sistemlerini optimize etmek için tavsiye etmem. Yerçekimsel arama algoritmasının olanaklarını tam olarak incelemedim. Ek araştırmalar, bu çok ilginç ve alışılmadık algoritmanın bilinmeyen yeni olumlu özelliklerini ortaya çıkarabilir. Algoritmanın temel avantajları, mevcut en iyi bulunan global çözümden bağımsız olması ve tüm temsilcilerin birbirleriyle etkileşime girebilmesidir.



Şekil 2 algoritmanın test sonuçlarını göstermektedir







Şekil 2. Algoritmaların test sonuçlarının histogramı







Yerçekimsel arama algoritmasının (GSA) özelliklerine ilişkin sonuçlar:



Avantajları:

1. Kolay uygulama.

2. Az değişkenli düzgün fonksiyonlarda iyi performans.

Dezavantajları:

1. Yüksek hesaplama karmaşıklığı.

2. Ayrık fonksiyonlar üzerinde zayıf sonuçlar.

3. Kötü ölçeklenebilirlik.



