ONNX modellerinin regresyon metrikleri kullanılarak değerlendirilmesi

Giriş

Regresyon, etiketlenmemiş bir örnekten gerçek değeri tahmin etme görevidir. Regresyonun iyi bilinen bir örneği, büyüklük, ağırlık, renk, berraklık gibi özelliklere dayalı olarak bir elmasın değerinin tahmin edilmesidir.

Regresyon metrikleri, regresyon modeli tahminlerinin doğruluğunu değerlendirmek için kullanılır. Benzer algoritmalara rağmen, regresyon metrikleri anlamsal olarak benzer kayıp fonksiyonlarından farklıdır. Aralarındaki farkı anlamak önemlidir. Aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:

Kayıp fonksiyonu, bir model oluşturma problemini bir optimizasyon problemine indirgediğimiz anda ortaya çıkar. Genellikle iyi özelliklere sahip olması istenir (örn. türevlenebilirlik).

Bir metrik, genellikle model parametrelerine değil, yalnızca tahmin edilen değerlere bağlı olan harici bir objektif kalite kriteridir.

MQL5'te regresyon metrikleri

MQL5 dili aşağıdaki metriklere sahiptir:

Hataların mutlak değerlerinin ortalaması (Mean Absolute Error, MAE )

) Hataların karelerinin ortalaması (Mean Squared Error, MSE )

) Hataların karelerinin ortalamasının karekökü (Root Mean Squared Error, RMSE )

) R-kare (R-squared, R2 )

) Yüzde olarak MAE (Mean Absolute Percentage Error, MAPE )

) Yüzde olarak MSE (Mean Squared Percentage Error, MSPE )

) Logaritmik ölçekte hesaplanan RMSE (Root Mean Squared Logarithmic Error, RMSLE)

MQL5'te regresyon metriklerinin sayısının artırılması beklenmektedir.

Regresyon metriklerinin kısa özellikleri

MAE, mutlak hatayı (tahmin edilen sayının gerçek sayıdan ne kadar farklı olduğunu) hesaplar. Hata, amaç fonksiyonunun değeri ile aynı birimde ölçülür. Hata değeri, olası değerler aralığına göre yorumlanır. Örneğin, hedef değerler 1 ila 1.5 aralığındaysa, 10 değerindeki MAE çok büyük bir hatadır; 10000...15000 aralığı için ise oldukça kabul edilebilirdir. Geniş bir değer dağılımına sahip tahminleri değerlendirmek için uygun değildir.



MSE'de, kare alma nedeniyle her hatanın kendi ağırlığı vardır. Bu nedenle tahmin ve gerçeklik arasındaki büyük farklılıklar çok daha belirgindir.

RMSE, MSE ile aynı avantajlara sahiptir, ancak hata, amaç fonksiyonunun değerleriyle aynı birimde ölçüldüğü için anlaşılması daha kolaydır. Anomalilere ve uç değerlere karşı çok hassastır. MAE ve RMSE, bir tahmin kümesindeki hata varyasyonunu belirlemek için birlikte kullanılabilir. RMSE her zaman MAE'den büyük veya MAE'ye eşittir. Aralarındaki fark ne kadar büyükse, örneklemdeki bireysel hataların yayılımı da o kadar büyük olur. RMSE = MAE ise, tüm hatalar aynı büyüklüğe sahiptir.

R2 - belirlilik katsayısı, iki rastgele değişken arasındaki ilişkinin gücünü gösterir. Modelin açıklayabildiği veri çeşitliliğinin payının belirlenmesine yardımcı olur. Model her zaman doğru tahminde bulunursa, metrik 1 olur. Önemsiz model için bu değer 0'dır. Model veri eğilimini takip etmezken, model önemsiz olandan daha kötü tahmin yaparsa metrik değeri negatif olabilir.

MAPE - boyutu yoktur ve yorumlanması çok kolaydır. Hem ondalık hem de yüzde olarak ifade edilebilir. MQL5'te ondalık sayılarla ifade edilir. Örneğin, 0.1 değeri hatanın gerçek değerin %10'u kadar olduğunu gösterir. Bu metriğin arkasındaki fikir, göreceli sapmalara karşı duyarlılıktır. Gerçek ölçü birimleriyle çalışmanız gereken görevler için uygun değildir.

MSPE, MSE'nin ağırlıklandırılmış bir versiyonu olarak düşünülebilir; burada ağırlık, gözlemlenen değerin karesiyle ters orantılıdır. Dolayısıyla, gözlemlenen değerler arttıkça hata azalma eğilimi gösterir.

RMSLE, gerçek değerler birkaç büyüklük mertebesine yayıldığında kullanılır. Tanım gereği, tahmin edilen ve gerçek gözlemlenen değerler negatif olamaz.

Yukarıdaki tüm metriklerin hesaplanmasına yönelik algoritmalar VectorRegressionMetric.mqh kaynak dosyasında sağlanmaktadır.

ONNX modelleri

Önceki günlük çubuklarından günün kapanış fiyatını (EURUSD, D1) tahmin eden 4 regresyon modeli kullandık. Bu modelleri daha önceki makalelerde ele almıştık: "ONNX modellerini sınıflara sarma", "MQL5'te ONNX modellerinin nasıl bir araya getirileceğine dair bir örnek" ve "MQL5'te ONNX modelleri nasıl kullanılır?". Bu nedenle, modelleri eğitmek için kullanılan kuralları burada tekrar etmeyeceğiz. Tüm modelleri eğitmek için kullanılan komut dosyaları, bu makaleye ekli zip arşivinin Python alt klasöründe yer almaktadır. Eğitilmiş onnx modelleri - model.eurusd.D1.10, model.eurusd.D1.30, model.eurusd.D1.52 ve model.eurusd.D1.63 de burada yer almaktadır.



ONNX modellerini sınıflara sarma

Bir önceki makalede, ONNX modelleri için temel sınıfı ve sınıflandırma modelleri için türetilmiş sınıfları gösterdik. Temel sınıfı daha esnek hale getirmek için bazı küçük değişiklikler uyguladık.

#define PRICE_UP 0 #define PRICE_SAME 1 #define PRICE_DOWN 2 class CModelSymbolPeriod { protected : string m_name; long m_handle; string m_symbol; ENUM_TIMEFRAMES m_period; datetime m_next_bar; double m_class_delta; public : CModelSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const double class_delta= 0.0001 ) { m_name= "" ; m_handle= INVALID_HANDLE ; m_symbol=symbol; m_period=period; m_next_bar= 0 ; m_class_delta=class_delta; } ~CModelSymbolPeriod( void ) { Shutdown(); } string GetModelName( void ) { return (m_name); } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { return ( false ); } bool CheckInit( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const uchar & model[]) { if (symbol!=m_symbol || period!=m_period) { PrintFormat ( "Model must work with %s,%s" ,m_symbol, EnumToString (m_period)); return ( false ); } m_handle= OnnxCreateFromBuffer (model, ONNX_DEFAULT ); if (m_handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "OnnxCreateFromBuffer error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } void Shutdown( void ) { if (m_handle!= INVALID_HANDLE ) { OnnxRelease (m_handle); m_handle= INVALID_HANDLE ; } } virtual bool CheckOnTick( void ) { if ( TimeCurrent ()<m_next_bar) return ( false ); m_next_bar= TimeCurrent (); m_next_bar-=m_next_bar% PeriodSeconds (m_period); m_next_bar+= PeriodSeconds (m_period); return ( true ); } virtual double PredictPrice( datetime date) { return ( DBL_MAX ); } virtual int PredictClass( datetime date, vector & probabilities) { date-=date% PeriodSeconds (m_period); double predicted_price=PredictPrice(date); if (predicted_price== DBL_MAX ) return (- 1 ); double last_close[ 2 ]; if ( CopyClose (m_symbol,m_period,date, 2 ,last_close)!= 2 ) return (- 1 ); double prev_price=last_close[ 0 ]; int predicted_class=- 1 ; double delta=prev_price-predicted_price; if ( fabs (delta)<=m_class_delta) predicted_class=PRICE_SAME; else { if (delta< 0 ) predicted_class=PRICE_UP; else predicted_class=PRICE_DOWN; } probabilities.Fill( 0 ); if (predicted_class<( int )probabilities.Size()) probabilities[predicted_class]= 1 ; return (predicted_class); } };

PredictPrice ve PredictClass metotlarına bir datetime parametresi ekledik, böylece yalnızca mevcut nokta için değil, zaman içerisindeki herhangi bir nokta için tahminler yapabiliriz. Bu, bir tahmin vektörü oluşturmak için faydalı olacaktır.



D1_10 model sınıfı

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.10.onnx" as uchar model_eurusd_D1_10[] class CModelEurusdD1_10 : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; public : CModelEurusdD1_10( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 ) { m_name= "D1_10" ; m_sample_size= 10 ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_10)) { Print ( "model_eurusd_D1_10 : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size, 4 }; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_10 : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 1 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_10 : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } virtual double PredictPrice( datetime date) { static matrixf input_data(m_sample_size, 4 ); static vectorf output_data( 1 ); static matrix mm(m_sample_size, 4 ); static matrix ms(m_sample_size, 4 ); static matrix x_norm(m_sample_size, 4 ); matrix rates; date-=date% PeriodSeconds (m_period); if (!rates. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_OHLC ,date- 1 ,m_sample_size)) return ( DBL_MAX ); vector m=rates.Mean( 1 ); vector s=rates.Std( 1 ); for ( int i= 0 ; i<m_sample_size; i++) { mm.Row(m,i); ms.Row(s,i); } x_norm=rates.Transpose(); x_norm-=mm; x_norm/=ms; input_data.Assign(x_norm); if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_NO_CONVERSION ,input_data,output_data)) return ( DBL_MAX ); double predicted=output_data[ 0 ]*s[ 3 ]+m[ 3 ]; return (predicted); } };

İlk modelimiz model.eurusd.D1.10.onnx olarak adlandırılır. EURUSD D1 üzerinde 10 OHLC fiyatı serisi üzerinde eğitilmiş regresyon modeli.

Bu model, MQL5\Shared Projects\ONNX.Price.Prediction adlı herkese açık projede yayınlanan ilk modelimize benzerdir.

10 OHLC fiyatından oluşan seri, eğitim sırasında olduğu gibi normalleştirilmelidir, yani serideki ortalama fiyattan sapma, serideki standart sapmaya bölünür. Böylece, seriyi ortalaması 0 ve yayılımı 1 olan belirli bir aralığa koyuyoruz, bu da eğitim sırasında yakınsamayı iyileştirir.







D1_30 model sınıfı

İkinci model model.eurusd.D1.30.onnx olarak adlandırılır. EURUSD D1 üzerinde eğitilen regresyon modeli, 30 Kapanış fiyatı ve ortalama alma periyotları 21 ve 34 olan iki basit hareketli ortalama serisine dayanmaktadır.

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.30.onnx" as uchar model_eurusd_D1_30[] class CModelEurusdD1_30 : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; int m_fast_period; int m_slow_period; int m_sma_fast; int m_sma_slow; public : CModelEurusdD1_30( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 ) { m_name= "D1_30" ; m_sample_size= 30 ; m_fast_period= 21 ; m_slow_period= 34 ; m_sma_fast= INVALID_HANDLE ; m_sma_slow= INVALID_HANDLE ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_30)) { Print ( "model_eurusd_D1_30 : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size, 3 }; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_30 : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 1 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_30 : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } m_sma_fast= iMA (m_symbol,m_period,m_fast_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); m_sma_slow= iMA (m_symbol,m_period,m_slow_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (m_sma_fast== INVALID_HANDLE || m_sma_slow== INVALID_HANDLE ) { Print ( "model_eurusd_D1_30 : cannot create indicator" ); return ( false ); } return ( true ); } virtual double PredictPrice( datetime date) { static matrixf input_data(m_sample_size, 3 ); static vectorf output_data( 1 ); static matrix x_norm(m_sample_size, 3 ); static vector vtemp(m_sample_size); static double ma_buffer[]; date-=date% PeriodSeconds (m_period); if (!vtemp. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_CLOSE ,date- 1 ,m_sample_size)) return ( DBL_MAX ); double m=vtemp.Mean(); double s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp, 0 ); if ( CopyBuffer (m_sma_fast, 0 ,date- 1 ,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size) return (- 1 ); vtemp.Assign(ma_buffer); m=vtemp.Mean(); s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp, 1 ); if ( CopyBuffer (m_sma_slow, 0 ,date- 1 ,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size) return (- 1 ); vtemp.Assign(ma_buffer); m=vtemp.Mean(); s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp, 2 ); input_data.Assign(x_norm); if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_NO_CONVERSION ,input_data,output_data)) return ( DBL_MAX ); double predicted=output_data[ 0 ]*s+m; return (predicted); } };

Önceki sınıfta olduğu gibi, CheckInit temel sınıf metodu Init metodunda çağrılır. Temel sınıf metodunda, ONNX modeli için bir oturum oluşturulur ve girdi ve çıktı tensörlerinin büyüklükleri açıkça ayarlanır.

PredictPrice metodu, önceki 30 Kapanış fiyatından ve hesaplanan hareketli ortalamalardan oluşan bir seri sağlar. Veriler eğitimde olduğu gibi aynı şekilde normalleştirilir.

Model, "ONNX modellerini sınıflara sarma" makalesi için geliştirilmiş ve bu makale için sınıflandırmadan regresyona dönüştürülmüştür.







D1_52 model sınıfı

Üçüncü model model.eurusd.D1.52.onnx olarak adlandırılır. EURUSD D1 üzerinde 52 Kapanış fiyatı serisi üzerinde eğitilmiş regresyon modeli.

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.52.onnx" as uchar model_eurusd_D1_52[] class CModelEurusdD1_52 : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; public : CModelEurusdD1_52( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 , 0.0001 ) { m_name= "D1_52" ; m_sample_size= 52 ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_52)) { Print ( "model_eurusd_D1_52 : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size, 1 }; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_52 : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 1 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_52 : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } virtual double PredictPrice( datetime date) { static vectorf output_data( 1 ); static vector x_norm(m_sample_size); date-=date% PeriodSeconds (m_period); double price_min= 0 ; double price_max= 0 ; GetMinMaxClose(date,price_min,price_max); if (price_min>=price_max) return ( DBL_MAX ); if (!x_norm. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_CLOSE ,date- 1 ,m_sample_size)) return ( DBL_MAX ); x_norm-=price_min; x_norm/=(price_max-price_min); if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_DEFAULT ,x_norm,output_data)) return ( DBL_MAX ); double predicted=output_data[ 0 ]*(price_max-price_min)+price_min; return (predicted); } private : void GetMinMaxClose( const datetime date, double & price_min, double & price_max) { static vector close; close. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_CLOSE ,date,m_sample_size* 7 + 1 ); price_min=close.Min(); price_max=close.Max(); } };

Modeli sunmadan önce yapılan fiyat normalleştirmesi öncekilerden farklıdır. Eğitim sırasında MinMaxScaler kullanılmıştır. Bu nedenle, tahmin tarihinden önceki 52 haftalık dönem için minimum ve maksimum fiyatları alırız.

Model, "MQL5'te ONNX modelleri nasıl kullanılır?" makalesinde anlatılana benzerdir.







D1_63 model sınıfı

Son olarak, dördüncü model model.eurusd.D1.63.onnx olarak adlandırılır. EURUSD D1 üzerinde 63 Kapanış fiyatı serisi üzerinde eğitilmiş regresyon modeli.

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.63.onnx" as uchar model_eurusd_D1_63[] class CModelEurusdD1_63 : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; public : CModelEurusdD1_63( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 ) { m_name= "D1_63" ; m_sample_size= 63 ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_63)) { Print ( "model_eurusd_D1_63 : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size}; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_63 : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 1 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_63 : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } virtual double PredictPrice( datetime date) { static vectorf input_data(m_sample_size); static vectorf output_data( 1 ); date-=date% PeriodSeconds (m_period); if (!input_data. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_CLOSE ,date- 1 ,m_sample_size)) return ( DBL_MAX ); float m=input_data.Mean(); float s=input_data.Std(); input_data-=m; input_data/=s; if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_NO_CONVERSION ,input_data,output_data)) return ( DBL_MAX ); double predicted=output_data[ 0 ]*s+m; return (predicted); } };

PredictPrice metodu, önceki 63 Kapanış fiyatından oluşan bir seri sağlar. Veriler, birinci ve ikinci modellerde olduğu gibi aynı şekilde normalleştirilir.

Model, "MQL5'te ONNX modellerinin nasıl bir araya getirileceğine dair bir örnek" makalesi için halihazırda geliştirilmiştir.





Tüm modelleri tek bir komut dosyasında birleştirme. Gerçeklik, tahminler ve regresyon metrikleri

Regresyon metriklerini uygulamak için belirli sayıda tahmin yapmalı (vector_pred) ve aynı tarihler için gerçek verileri almalıyız (vector_true).

Tüm modellerimiz aynı temel sınıftan türeyen sınıflara sarıldığından, hepsini bir kerede değerlendirebiliriz.

Komut dosyası çok basittir.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #define MODELS 4 #include "ModelEurusdD1_10.mqh" #include "ModelEurusdD1_30.mqh" #include "ModelEurusdD1_52.mqh" #include "ModelEurusdD1_63.mqh" #property script_show_inputs input datetime InpStartDate = D'2023.01.01' ; input datetime InpStopDate = D'2023.01.31' ; CModelSymbolPeriod *ExtModels[MODELS]; struct PredictedPrices { string model; double pred[]; }; PredictedPrices ExtPredicted[MODELS]; double ExtClose[]; struct Metrics { string model; double mae; double mse; double rmse; double r2; double mape; double mspe; double rmsle; }; Metrics ExtMetrics[MODELS]; void OnStart () { if (!Init()) return ; datetime dates[]; if ( CopyTime ( _Symbol , _Period ,InpStartDate,InpStopDate,dates)<= 0 ) { Print ( "Cannot get data from " ,InpStartDate, " to " ,InpStopDate); return ; } for ( uint n= 0 ; n<dates.Size(); n++) GetPredictions(dates[n]); CopyClose ( _Symbol , _Period ,InpStartDate,InpStopDate,ExtClose); CalculateMetrics(); Deinit(); } bool Init() { ExtModels[ 0 ]= new CModelEurusdD1_10; ExtModels[ 1 ]= new CModelEurusdD1_30; ExtModels[ 2 ]= new CModelEurusdD1_52; ExtModels[ 3 ]= new CModelEurusdD1_63; for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) { if (!ExtModels[i].Init( _Symbol , _Period )) { Deinit(); return ( false ); } } for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) ExtPredicted[i].model=ExtModels[i].GetModelName(); return ( true ); } void Deinit() { for ( uint i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) delete ExtModels[i]; } void GetPredictions( datetime date) { for ( uint i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) ExtPredicted[i].pred.Push(ExtModels[i].PredictPrice(date)); } void CalculateMetrics() { vector vector_pred,vector_true; vector_true.Assign(ExtClose); for ( uint i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) { ExtMetrics[i].model=ExtPredicted[i].model; vector_pred.Assign(ExtPredicted[i].pred); ExtMetrics[i].mae =vector_pred.RegressionMetric(vector_true, REGRESSION_MAE ); ExtMetrics[i].mse =vector_pred.RegressionMetric(vector_true, REGRESSION_MSE ); ExtMetrics[i].rmse =vector_pred.RegressionMetric(vector_true, REGRESSION_RMSE ); ExtMetrics[i].r2 =vector_pred.RegressionMetric(vector_true, REGRESSION_R2 ); ExtMetrics[i].mape =vector_pred.RegressionMetric(vector_true, REGRESSION_MAPE ); ExtMetrics[i].mspe =vector_pred.RegressionMetric(vector_true, REGRESSION_MSPE ); ExtMetrics[i].rmsle=vector_pred.RegressionMetric(vector_true, REGRESSION_RMSLE ); } ArrayPrint (ExtMetrics); }

Komut dosyasını EURUSD D1 grafiğinde çalıştıralım ve tarihleri 1 Ocak ile 31 Ocak 2023 arasında ayarlayalım. Ne görüyoruz?

[model] [mae] [mse] [rmse] [r2] [mape] [mspe] [rmsle] [ 0 ] "D1_10" 0.00381 0.00003 0.00530 0.77720 0.00356 0.00002 0.00257 [ 1 ] "D1_30" 0.01809 0.00039 0.01963 - 2.05545 0.01680 0.00033 0.00952 [ 2 ] "D1_52" 0.00472 0.00004 0.00642 0.67327 0.00440 0.00004 0.00311 [ 3 ] "D1_63" 0.00413 0.00003 0.00559 0.75230 0.00385 0.00003 0.00270

Negatif R-kare değeri ikinci satırda hemen göze çarpmaktadır. Bu, modelin çalışmadığı anlamına gelir. Tahmin grafiklerine bakmak ilginç olacaktır.





D1_30 grafiğini gerçek Kapanış fiyatlarından ve diğer tahminlerden çok uzakta görüyoruz. Bu modele ilişkin metriklerin hiçbiri cesaret verici değildir. MAE, 1809 fiyat noktasının tahmin doğruluğunu gösteriyor! Bununla birlikte, modelin başlangıçta bir önceki makale için bir regresyon modeli değil, bir sınıflandırma modeli olarak geliştirildiğini unutmayın. Örnek oldukça nettir.

Diğer modelleri ayrı ayrı ele alalım.

Analiz için ilk aday D1_10'dur

[model] [mae] [mse] [rmse] [r2] [mape] [mspe] [rmsle] [ 0 ] "D1_10" 0.00381 0.00003 0.00530 0.77720 0.00356 0.00002 0.00257

Şimdi bu model tarafından tahmin edilen fiyatların grafiğine bakalım.

RMSLE metriği pek anlamlı değildir, çünkü 1.05 ile 1.09 arasındaki fark bir büyüklük mertebesinden çok daha azdır. MAPE ve MSPE metrikleri, EURUSD döviz kurunun bire yakın olması nedeniyle MAE ve MSE'ye yakın değerlere sahiptir. Ancak, yüzde sapmaları hesaplarken, mutlak sapmaları hesaplarken mevcut olmayan bir nüans vardır.

MAPE = |(y_true-y_pred)/y_true| if y_true = 10 and y_pred = 5 MAPE = 0.5 if y_true = 5 and y_pred = 10 MAPE = 1.0

Başka bir deyişle, bu metrik (MSPE gibi) asimetriktir. Bu, tahminin gerçekten daha yüksek olduğu durumda daha büyük bir hata elde edeceğimiz anlamına gelir.



Tamamen metodolojik amaçlarla, yani MQL5'te ONNX modelleriyle nasıl çalışabileceğinizi göstermek için bir araya getirilen basit model için R-kare metriğinin iyi sonucu elde edilmiştir.







İkinci aday - D1_63

[model] [mae] [mse] [rmse] [r2] [mape] [mspe] [rmsle] [ 3 ] "D1_63" 0.00413 0.00003 0.00559 0.75230 0.00385 0.00003 0.00270

Tahmin, görsel olarak bir öncekine çok benzemektedir. Metrik değerler bu benzerliği doğruluyor.

[ 0 ] "D1_10" 0.00381 0.00003 0.00530 0.77720 0.00356 0.00002 0.00257 [ 3 ] "D1_63" 0.00413 0.00003 0.00559 0.75230 0.00385 0.00003 0.00270

Şimdi bu modellerden hangisinin aynı dönemde sınayıcıda daha iyi performans göstereceğini göreceğiz.







Şimdi D1_52 için

[model] [mae] [mse] [rmse] [r2] [mape] [mspe] [rmsle] [ 2 ] "D1_52" 0.00472 0.00004 0.00642 0.67327 0.00440 0.00004 0.00311

Bunu sadece R-kare değeri 0.5'ten büyük olduğu için dikkate alıyoruz.

Tahmin edilen fiyatların neredeyse tamamı, en kötü durumumuzda olduğu gibi Kapanış grafiğinin altındadır. Önceki iki modelle karşılaştırılabilir metrik değerlere rağmen, bu model herhangi bir iyimserlik uyandırmamaktadır. Bunu bir sonraki paragrafta kontrol edeceğiz.







ONNX modellerini sınayıcıda çalıştırma

Aşağıda modellerimizi sınayıcıda kontrol etmek için çok basit bir Uzman Danışman verilmiştir.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "ModelEurusdD1_10.mqh" #include "ModelEurusdD1_30.mqh" #include "ModelEurusdD1_52.mqh" #include "ModelEurusdD1_63.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelEurusdD1_52 ExtModel; CTrade ExtTrade; int OnInit () { if (!ExtModel.Init( _Symbol , _Period )) return ( INIT_FAILED ); Print ( "model " ,ExtModel.GetModelName()); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtModel.Shutdown(); } void OnTick () { if (!ExtModel.CheckOnTick()) return ; vector prob( 3 ); int predicted_class=ExtModel.PredictClass( TimeCurrent (),prob); Print ( "predicted class " ,predicted_class); if (predicted_class>= 0 ) if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); } void CheckForOpen( const int predicted_class) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; if (predicted_class==PRICE_DOWN) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else { if (predicted_class==PRICE_UP) signal= ORDER_TYPE_BUY ; } if (signal!= WRONG_VALUE && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { double price= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,(signal== ORDER_TYPE_SELL ) ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK ); ExtTrade.PositionOpen( _Symbol ,signal,InpLots,price, 0 , 0 ); } } void CheckForClose( const int predicted_class) { bool bsignal= false ; long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (type== POSITION_TYPE_BUY && predicted_class==PRICE_DOWN) bsignal= true ; if (type== POSITION_TYPE_SELL && predicted_class==PRICE_UP) bsignal= true ; if (bsignal && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { ExtTrade.PositionClose( _Symbol , 3 ); CheckForOpen(predicted_class); } }

Gerçekten de, D1_52 modeline göre, yalnızca bir satış işlemi açıldı ve bu modele göre trend, tüm test dönemi boyunca değişmedi.









2023.06 . 09 16 : 18 : 31.967 Symbols EURUSD: symbol to be synchronized 2023.06 . 09 16 : 18 : 31.968 Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.023 History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.001 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.023 History EURUSD: history synchronized from 2011.01 . 03 to 2023.04 . 07 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.124 History EURUSD,Daily: history cache allocated for 283 bars and contains 260 bars from 2022.01 . 03 00 : 00 to 2022.12 . 30 00 : 00 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.124 History EURUSD,Daily: history begins from 2022.01 . 03 00 : 00 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.126 Tester EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.126 Tester EURUSD,Daily: testing of Experts\article_2\ONNX.eurusd.D1.Prediction.ex5 from 2023.01 . 01 00 : 00 to 2023.02 . 01 00 : 00 started with inputs: 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.126 Tester InpLots= 1.0 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.161 ONNX api version 1.16 . 0 initialized 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.180 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 01 00 : 00 : 00 model D1_52 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.194 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 02 07 : 02 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.194 Trade 2023.01 . 02 07 : 02 : 00 instant sell 1 EURUSD at 1.07016 ( 1.07016 / 1.07023 / 1.07016 ) 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.194 Trades 2023.01 . 02 07 : 02 : 00 deal # 2 sell 1 EURUSD at 1.07016 done (based on order # 2 ) 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.194 Trade 2023.01 . 02 07 : 02 : 00 deal performed [ # 2 sell 1 EURUSD at 1.07016 ] 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.194 Trade 2023.01 . 02 07 : 02 : 00 order performed sell 1 at 1.07016 [ # 2 sell 1 EURUSD at 1.07016 ] 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.195 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 02 07 : 02 : 00 CTrade:: OrderSend : instant sell 1.00 EURUSD at 1.07016 [done at 1.07016 ] 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.196 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 03 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.199 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 04 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.201 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 05 00 : 00 : 30 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.203 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 06 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.206 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 09 00 : 02 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.208 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 10 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.210 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 11 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.213 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 12 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.215 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 13 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.217 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 16 00 : 03 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.220 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 17 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.222 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 18 00 : 00 : 30 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.224 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 19 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.227 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 20 00 : 00 : 30 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.229 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 23 00 : 02 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.231 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 24 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.234 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 25 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.236 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 26 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.238 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 27 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.241 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 30 00 : 03 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.243 ONNX.eurusd.D1.Prediction (EURUSD,D1) 2023.01 . 31 00 : 00 : 00 predicted class 2 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.245 Trade 2023.01 . 31 23 : 59 : 59 position closed due end of test at 1.08621 [ # 2 sell 1 EURUSD 1.07016 ] 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.245 Trades 2023.01 . 31 23 : 59 : 59 deal # 3 buy 1 EURUSD at 1.08621 done (based on order # 3 ) 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.245 Trade 2023.01 . 31 23 : 59 : 59 deal performed [ # 3 buy 1 EURUSD at 1.08621 ] 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.245 Trade 2023.01 . 31 23 : 59 : 59 order performed buy 1 at 1.08621 [ # 3 buy 1 EURUSD at 1.08621 ] 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.245 Tester final balance 8366.00 USD 2023.06 . 09 16 : 18 : 32.249 Tester EURUSD,Daily: 123499 ticks, 22 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.043 . Test passed in 0 : 00 : 00.294 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.016 ).

Önceki bölümde de belirtildiği üzere, D1_52 modeli iyimserlik uyandırmamaktadır. Bu durum test sonuçlarıyla da teyit edilmiştir.

Sadece iki satırlık kodu değiştirelim.

#include "ModelEurusdD1_10.mqh" #include "ModelEurusdD1_30.mqh" #include "ModelEurusdD1_52.mqh" #include "ModelEurusdD1_63.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelEurusdD1_10 ExtModel; CTrade ExtTrade;

Ve test için D1_10 modelini başlatalım.

Sonuçlar iyidir. Test grafiği de umut vericidir.









İki satırlık kodu tekrar düzeltelim ve D1_63 modelini test edelim.

Grafik:





Test grafiği D1_10 modelinden çok daha kötüdür.

D1_10 ve D1_63 modellerini karşılaştırdığımızda, ilk modelin ikincisinden daha iyi regresyon metriklerine sahip olduğunu görebiliriz. Sınayıcı da aynı şeyi gösteriyor.



Önemli not: Makalede kullanılan modellerin yalnızca MQL5 dilini kullanarak ONNX modelleriyle nasıl çalışılacağını göstermek için sunulduğunu lütfen unutmayın. Uzman Danışman, gerçek hesaplarda ticaret yapmak için tasarlanmamıştır.







Sonuç

Fiyat tahmin modellerini değerlendirmek için en uygun metrik R-kare değeridir. MAE - RMSE - MAPE metriklerinin bir arada değerlendirilmesi çok faydalı olabilir. RMSLE metriği fiyat tahmini görevlerinde dikkate alınmayabilir. Bazı değişikliklerle aynı model olsa bile, değerlendirme için birkaç modele sahip olmak çok yararlıdır.

Ciddi bir araştırma için 22 değerlik bir örneklemin yetersiz olduğunun farkındayız, ancak amacımız istatistiksel bir çalışma yapmak değildi. Bunun yerine, sadece bir kullanım örneği sunduk.

