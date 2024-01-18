ONNX modellerini sınıflara sarma

Giriş

Bir önceki makalede, oylama sınıflandırıcısını ayarlamak için iki ONNX modeli kullandık. Kaynak metnin tamamı tek bir MQ5 dosyası olarak düzenlenmiştir. Kodun tamamı fonksiyonlara bölünmüştür. Peki ya modelleri değiştirmeye çalışırsak? Ya da başka bir model eklersek? Orijinal metin daha da büyüyecektir. Nesne yönelimli yaklaşımı deneyelim.



1. Hangi modelleri kullanacağız?

Önceki oylama sınıflandırıcısında, bir sınıflandırma modeli ve bir regresyon modeli kullandık. Regresyon modelinde, öngörülen fiyat hareketi (aşağı, yukarı, değişmez) yerine, sınıfı hesaplamak için kullanılan öngörülen fiyatı elde ederiz. Ancak, bu durumda, sınıfa göre bir olasılık dağılımımız yoktur, bu da "yumuşak oylama" olarak adlandırılan duruma izin vermez.

3 adet sınıflandırma modeli hazırladık. “MQL5'te ONNX modellerinin nasıl bir araya getirileceğine dair bir örnek” makalesinde iki model zaten kullanılmıştır. İlk model (regresyon) bir sınıflandırma modeline dönüştürülmüştür. Eğitim 10 OHLC fiyatından oluşan bir seri üzerinde gerçekleştirilmiştir. İkinci model ise sınıflandırma modelidir. Eğitim 63 Kapanış fiyatından oluşan bir seri üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Son olarak, bir model daha vardır. Sınıflandırma modeli, 30 Kapanış fiyatı serisi ve ortalama alma periyotları 21 ve 34 olan iki basit hareketli ortalama serisi üzerinde eğitilmiştir. Hareketli ortalamaların Kapanış grafiği ile ve kendi aralarında çaprazlaması hakkında herhangi bir varsayımda bulunmadık - tüm modeller ağ tarafından katmanlar arasında katsayı matrisleri şeklinde hesaplanacak ve hatırlanacaktır.



Tüm modeller MetaQuotes-Demo sunucu verileri, EURUSD D1 üzerinde 2010.01.01 - 2023.01.01 tarihleri arasında eğitilmiştir. Her üç model için eğitim komut dosyaları Python'da yazılmıştır ve bu makaleye eklenmiştir. Okuyucunun dikkatini makalemizin ana konusundan uzaklaştırmamak için kaynak kodlarını burada vermeyeceğiz.



2. Tüm modeller için tek bir temel sınıf gereklidir

Üç model bulunmaktadır. Her biri, girdi verilerinin büyüklüğü ve hazırlanması açısından diğerlerinden farklıdır. Tüm modeller aynı arayüze sahiptir. Tüm modellerin sınıfları aynı temel sınıftan kalıtılmalıdır.

Temel sınıfı tanımlayalım.

#define PRICE_UP 0 #define PRICE_SAME 1 #define PRICE_DOWN 2 class CModelSymbolPeriod { protected : long m_handle; string m_symbol; ENUM_TIMEFRAMES m_period; datetime m_next_bar; double m_class_delta; public : CModelSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const double class_delta= 0.0001 ) { m_handle= INVALID_HANDLE ; m_symbol=symbol; m_period=period; m_next_bar= 0 ; m_class_delta=class_delta; } ~CModelSymbolPeriod( void ) { Shutdown(); } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { return ( false ); } bool CheckInit( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const uchar & model[]) { if (symbol!=m_symbol || period!=m_period) { PrintFormat ( "Model must work with %s,%s" ,m_symbol, EnumToString (m_period)); return ( false ); } m_handle= OnnxCreateFromBuffer (model, ONNX_DEFAULT ); if (m_handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "OnnxCreateFromBuffer error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } void Shutdown( void ) { if (m_handle!= INVALID_HANDLE ) { OnnxRelease (m_handle); m_handle= INVALID_HANDLE ; } } virtual bool CheckOnTick( void ) { if ( TimeCurrent ()<m_next_bar) return ( false ); m_next_bar= TimeCurrent (); m_next_bar-=m_next_bar% PeriodSeconds (m_period); m_next_bar+= PeriodSeconds (m_period); return ( true ); } virtual double PredictPrice( void ) { return ( DBL_MAX ); } virtual int PredictClass( void ) { double predicted_price=PredictPrice(); if (predicted_price== DBL_MAX ) return (- 1 ); int predicted_class=- 1 ; double last_close= iClose (m_symbol,m_period, 1 ); double delta=last_close-predicted_price; if ( fabs (delta)<=m_class_delta) predicted_class=PRICE_SAME; else { if (delta< 0 ) predicted_class=PRICE_UP; else predicted_class=PRICE_DOWN; } return (predicted_class); } };

Temel sınıf hem regresyon hem de sınıflandırma modelleri için kullanılabilir. Yalnızca alt sınıfta uygun metodu uygulamamız gerekir - PredictPrice veya PredictClass.

Temel sınıf, modelin çalışacağı sembol zaman dilimini belirler (modelin eğitildiği veriler). Temel sınıf ayrıca modeli kullanan Uzman Danışmanın gerekli sembol zaman diliminde çalıştığını kontrol eder ve modeli çalıştırmak için bir ONNX oturumu oluşturur. Temel sınıf yalnızca yeni bir çubuğun başlangıcında çalışma sağlar.







3. Birinci model sınıfı

İlk modelimiz model.eurusd.D1.10.class.onnx olarak adlandırılır ve EURUSD D1 üzerinde 10 OHLC fiyatı serisi üzerinde eğitilmiş bir sınıflandırma modelidir.

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.10.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_10_class[] class CModelEurusdD1_10Class : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; public : CModelEurusdD1_10Class( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 ) { m_sample_size= 10 ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_10_class)) { Print ( "model_eurusd_D1_10_class : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size, 4 }; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_10_class : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 3 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_10_class : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } virtual int PredictClass( void ) { static matrixf input_data(m_sample_size, 4 ); static vectorf output_data( 3 ); static matrix mm(m_sample_size, 4 ); static matrix ms(m_sample_size, 4 ); static matrix x_norm(m_sample_size, 4 ); matrix rates; if (!rates. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_OHLC , 1 ,m_sample_size)) return (- 1 ); vector m=rates.Mean( 1 ); vector s=rates.Std( 1 ); for ( int i= 0 ; i<m_sample_size; i++) { mm.Row(m,i); ms.Row(s,i); } x_norm=rates.Transpose(); x_norm-=mm; x_norm/=ms; input_data.Assign(x_norm); if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_NO_CONVERSION ,input_data,output_data)) return (- 1 ); return ( int (output_data.ArgMax())); } };

Yukarıda da belirtildiği gibi: "Üç model bulunmaktadır. Her biri, girdi verilerinin büyüklüğü ve hazırlanması açısından diğerlerinden farklıdır.” Sadece iki metodu yeniden tanımladık - Init ve PredictClass. Aynı metotlar diğer iki model için diğer iki sınıfta yeniden tanımlanacaktır.

Init metodu, ONNX modelimiz için bir oturumun oluşturulduğu ve girdi ve çıktı tensörlerinin büyüklüklerinin açıkça ayarlandığı CheckInit temel sınıf metodunu çağırır. Burada koddan çok yorum vardır.

PredictClass metodu, modeli eğitirken kullanılan girdi verisi hazırlama işleminin aynısını sağlar. Girdi, normalleştirilmiş OHLC fiyatlarının bir matrisidir.







4. Nasıl çalıştığını kontrol edelim

Sınıfımızın performansını test etmek için çok kompakt bir Uzman Danışman oluşturuldu.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "ModelEurusdD1_10Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelEurusdD1_10Class ExtModel; CTrade ExtTrade; int OnInit () { if (!ExtModel.Init( _Symbol , _Period )) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtModel.Shutdown(); } void OnTick () { if (!ExtModel.CheckOnTick()) return ; int predicted_class=ExtModel.PredictClass(); if (predicted_class>= 0 ) if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); } void CheckForOpen( const int predicted_class) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; if (predicted_class==PRICE_DOWN) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else { if (predicted_class==PRICE_UP) signal= ORDER_TYPE_BUY ; } if (signal!= WRONG_VALUE && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { double price= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,(signal== ORDER_TYPE_SELL ) ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK ); ExtTrade.PositionOpen( _Symbol ,signal,InpLots,price, 0 , 0 ); } } void CheckForClose( const int predicted_class) { bool bsignal= false ; long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (type== POSITION_TYPE_BUY && predicted_class==PRICE_DOWN) bsignal= true ; if (type== POSITION_TYPE_SELL && predicted_class==PRICE_UP) bsignal= true ; if (bsignal && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { ExtTrade.PositionClose( _Symbol , 3 ); CheckForOpen(predicted_class); } }

Model 2023'e kadar olan fiyat verileriyle eğitildiğinden, testi 1 Ocak 2023'ten itibaren başlatalım.

Sonuç aşağıda gösterilmektedir:

Gördüğümüz gibi, model tamamen işlevseldir.







5. İkinci model sınıfı

İkinci model model.eurusd.D1.30.class.onnx olarak adlandırılır. EURUSD D1 üzerinde eğitilen sınıflandırma modeli, 30 Kapanış fiyatı ve ortalama alma periyotları 21 ve 34 olan iki basit hareketli ortalama serisinden oluşmaktadır.

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.30.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_30_class[] class CModelEurusdD1_30Class : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; int m_fast_period; int m_slow_period; int m_sma_fast; int m_sma_slow; public : CModelEurusdD1_30Class( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 ) { m_sample_size= 30 ; m_fast_period= 21 ; m_slow_period= 34 ; m_sma_fast= INVALID_HANDLE ; m_sma_slow= INVALID_HANDLE ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_30_class)) { Print ( "model_eurusd_D1_30_class : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size, 3 }; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_30_class : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 3 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_30_class : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } m_sma_fast= iMA (m_symbol,m_period,m_fast_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); m_sma_slow= iMA (m_symbol,m_period,m_slow_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (m_sma_fast== INVALID_HANDLE || m_sma_slow== INVALID_HANDLE ) { Print ( "model_eurusd_D1_30_class : cannot create indicator" ); return ( false ); } return ( true ); } virtual int PredictClass( void ) { static matrixf input_data(m_sample_size, 3 ); static vectorf output_data( 3 ); static matrix x_norm(m_sample_size, 3 ); static vector vtemp(m_sample_size); static double ma_buffer[]; if (!vtemp. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_CLOSE , 1 ,m_sample_size)) return (- 1 ); double m=vtemp.Mean(); double s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp, 0 ); if ( CopyBuffer (m_sma_fast, 0 , 1 ,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size) return (- 1 ); vtemp.Assign(ma_buffer); m=vtemp.Mean(); s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp, 1 ); if ( CopyBuffer (m_sma_slow, 0 , 1 ,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size) return (- 1 ); vtemp.Assign(ma_buffer); m=vtemp.Mean(); s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp, 2 ); input_data.Assign(x_norm); if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_NO_CONVERSION ,input_data,output_data)) return (- 1 ); return ( int (output_data.ArgMax())); } };

Önceki sınıfta olduğu gibi, CheckInit temel sınıf metodu Init metodunda çağrılır. Temel sınıf metodunda, ONNX modeli için bir oturum oluşturulur ve girdi ve çıktı tensörlerinin büyüklükleri açıkça ayarlanır.

PredictClass metodu, önceki 30 Kapanış fiyatından ve hesaplanan hareketli ortalamalardan oluşan bir seri sağlar. Veriler eğitimde olduğu gibi aynı şekilde normalleştirilir.

Bu modelin nasıl çalıştığını görelim. Bunu yapmak için, test Uzman Danışmanının sadece iki dizgesini değiştirelim.



#include "ModelEurusdD1_30Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelEurusdD1_30Class ExtModel; CTrade ExtTrade;

Test parametreleri aynıdır.

Modelin çalıştığını görüyoruz.







6. Üçüncü model sınıfı

Son model model.eurusd.D1.63.class.onnx olarak adlandırılır. EURUSD D1 üzerinde 63 Kapanış fiyatı serisi üzerinde eğitilen sınıflandırma modeli.

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.63.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_63_class[] class CModelEurusdD1_63Class : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; public : CModelEurusdD1_63Class( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 , 0.0001 ) { m_sample_size= 63 ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_63_class)) { Print ( "model_eurusd_D1_63_class : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size}; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_63_class : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 3 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_63_class : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } virtual int PredictClass( void ) { static vectorf input_data(m_sample_size); static vectorf output_data( 3 ); if (!input_data. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_CLOSE , 1 ,m_sample_size)) return (- 1 ); float m=input_data.Mean(); float s=input_data.Std(); input_data-=m; input_data/=s; if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_NO_CONVERSION ,input_data,output_data)) return (- 1 ); return ( int (output_data.ArgMax())); } };

Bu, üç model arasında en basit olanıdır. PredictClass metodunun kodunun bu kadar kompakt olmasının nedeni budur.



Uzman Danışmandaki iki dizgeyi tekrar değiştirelim.

#include "ModelEurusdD1_63Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelEurusdD1_63Class ExtModel; CTrade ExtTrade;

Testi aynı ayarlarla başlatalım.

Model çalışıyor.







7. Tüm modelleri tek bir Uzman Danışmanda birleştirme. Sert oylama

Her üç model de çalışma kapasitelerini göstermiştir. Şimdi onların çabalarını birleştirmeye çalışalım. Modellerin oylamasını ayarlayalım.



İleri bildiriler ve tanımlar

#include "ModelEurusdD1_10Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_30Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_63Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelSymbolPeriod *ExtModels[ 3 ]; CTrade ExtTrade;

OnInit fonksiyonu

int OnInit () { ExtModels[ 0 ]= new CModelEurusdD1_10Class; ExtModels[ 1 ]= new CModelEurusdD1_30Class; ExtModels[ 2 ]= new CModelEurusdD1_63Class; for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) if (!ExtModels[i].Init( _Symbol , _Period )) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

OnTick fonksiyonu

void OnTick () { for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) if (!ExtModels[i].CheckOnTick()) return ; int returned[ 3 ]={ 0 , 0 , 0 }; for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) { int pred=ExtModels[i].PredictClass(); if (pred>= 0 ) returned[pred]++; } int predicted_class=- 1 ; for ( int n= 0 ; n< 3 ; n++) { if (returned[n]>= 2 ) { predicted_class=n; break ; } } if (predicted_class>= 0 ) if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); }

Oy çoğunluğu <toplam oy sayısı>/2 + 1 denklemine göre hesaplanır. Toplam 3 oy için çoğunluk 2 oydur. Bu, "sert oylama" olarak adlandırılan bir durumdur.



Aynı ayarlarla test sonucu.





Her üç modelin çalışmasını, yani kârlı ve kârsız işlemlerin sayısını ayrı ayrı hatırlayalım. İlk model - 11 : 3, ikinci model - 6 : 1, üçüncü model - 16 : 10.

Görünüşe göre sert oylamanın yardımıyla sonucu iyileştirdik - 16 : 4. Ancak elbette tam raporlara ve test grafiklerine bakmamız gerekiyor.







8. Yumuşak oylama

Yumuşak oylamanın sert oylamadan farkı, dikkate alınan oy sayısı değil, her üç modelden her üç sınıfın olasılıklarının toplamı olmasıdır. Sınıf en yüksek olasılığa göre seçilir.

Yumuşak oylamayı sağlamak için bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

Temel sınıfta:

virtual int PredictClass( vector & probabilities ) { ... probabilities.Fill( 0 ); if (predicted_class<( int )probabilities.Size()) probabilities[predicted_class]= 1 ; return (predicted_class); }

Alt sınıflarda:

virtual int PredictClass( vector & probabilities ) { ... probabilities.Assign(output_data); return ( int (output_data.ArgMax())); }

Uzman Danışmanda:

#include "ModelEurusdD1_10Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_30Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_63Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> enum EnVotes { Two= 2 , Three= 3 , Soft= 4 }; input double InpLots = 1.0 ; input EnVotes InpVotes = Two; CModelSymbolPeriod *ExtModels[ 3 ]; CTrade ExtTrade;

void OnTick () { for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) if (!ExtModels[i].CheckOnTick()) return ; int returned[ 3 ]={ 0 , 0 , 0 }; vector soft= vector ::Zeros( 3 ); for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) { vector prob( 3 ); int pred=ExtModels[i].PredictClass( prob ); if (pred>= 0 ) { returned[pred]++; soft+=prob; } } int predicted_class=- 1 ; if (InpVotes==Soft) predicted_class=( int )soft.ArgMax(); else { for ( int n= 0 ; n< 3 ; n++) { if (returned[n]>=InpVotes) { predicted_class=n; break ; } } } if (predicted_class>= 0 ) if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); }

Test ayarları aynıdır. Girdilerde yumuşak oylamayı seçelim.





Sonuç aşağıdaki gibidir:





Kârlı işlemler - 15, kârsız işlemler - 3. Parasal açıdan da sert oylamanın yumuşak oylamadan daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır.







Oy birliği ile, yani oy sayısı 3 olan bir oylamanın sonucuna bakalım.







Çok temkinli bir ticaret. Kârlı olmayan tek işlem testin sonunda kapatılmıştır (belki de kârsız değildir).









Önemli not: Makalede kullanılan modellerin yalnızca MQL5 dilini kullanarak ONNX modelleriyle nasıl çalışılacağını göstermek için sunulduğunu lütfen unutmayın. Uzman Danışman, gerçek hesaplarda ticaret yapmak için tasarlanmamıştır.





Sonuç

Bu makalede, nesne yönelimli programlamanın program yazmayı nasıl kolaylaştırdığını gösterdik. Modellerin tüm karmaşıklıkları sınıflarında gizlidir (modeller örnek olarak sunduğumuzdan çok daha karmaşık olabilir). "Karmaşıklığın" geri kalanı OnTick fonksiyonunun 45 dizgesinde yer almaktadır.

