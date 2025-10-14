СигналыРазделы
HiGold

Oleksandr Khrypunenko
0 отзывов
Надежность
33 недели
1 / 9K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 399%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
107 (74.30%)
Убыточных трейдов:
37 (25.69%)
Лучший трейд:
96.02 USD
Худший трейд:
-178.42 USD
Общая прибыль:
1 938.80 USD (120 293 pips)
Общий убыток:
-1 288.77 USD (83 443 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (350.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
350.76 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
15.07%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.11
Длинных трейдов:
101 (70.14%)
Коротких трейдов:
43 (29.86%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
4.51 USD
Средняя прибыль:
18.12 USD
Средний убыток:
-34.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-135.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-208.08 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.47%
Годовой прогноз:
-17.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
209.14 USD (25.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.04% (80.37 USD)
По эквити:
14.73% (112.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 650
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +96.02 USD
Худший трейд: -178 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +350.76 USD
Макс. убыток в серии: -135.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Стратегия Higold — это автоматизированная система торговли золотом, которая демонстрирует стабильные результаты с показателем прибыльности 74% за более чем 100 сделок. Она работает на основе тщательного технического анализа пары XAUUSD, используя алгоритмический подход без агрессивных методов, таких как мартингейл или сетка, что делает её безопасной для вашего капитала. Каждая позиция обязательно имеет стоп-лосс и тейк-профит. Стратегия адаптируется к изменениям рынка, демонстрирует контролируемую просадку до 25% и обеспечивает стабильный прогнозируемый среднемесячный доход более 25%, что подтверждено реальной торговой статистикой. Благодаря автоматизации и чёткому управлению рисками со средним соотношением прибыли к убыткам 1.42, Higold подходит как для начинающих, так и для опытных инвесторов, стремящихся к пассивному доходу от торговли золотом.
Нет отзывов
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 01:21
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.79% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
