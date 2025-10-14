- Прирост
Всего трейдов:
144
Прибыльных трейдов:
107 (74.30%)
Убыточных трейдов:
37 (25.69%)
Лучший трейд:
96.02 USD
Худший трейд:
-178.42 USD
Общая прибыль:
1 938.80 USD (120 293 pips)
Общий убыток:
-1 288.77 USD (83 443 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (350.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
350.76 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
15.07%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.11
Длинных трейдов:
101 (70.14%)
Коротких трейдов:
43 (29.86%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
4.51 USD
Средняя прибыль:
18.12 USD
Средний убыток:
-34.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-135.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-208.08 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.47%
Годовой прогноз:
-17.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
209.14 USD (25.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.04% (80.37 USD)
По эквити:
14.73% (112.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|650
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Стратегия Higold — это автоматизированная система торговли золотом, которая демонстрирует стабильные результаты с показателем прибыльности 74% за более чем 100 сделок. Она работает на основе тщательного технического анализа пары XAUUSD, используя алгоритмический подход без агрессивных методов, таких как мартингейл или сетка, что делает её безопасной для вашего капитала. Каждая позиция обязательно имеет стоп-лосс и тейк-профит. Стратегия адаптируется к изменениям рынка, демонстрирует контролируемую просадку до 25% и обеспечивает стабильный прогнозируемый среднемесячный доход более 25%, что подтверждено реальной торговой статистикой. Благодаря автоматизации и чёткому управлению рисками со средним соотношением прибыли к убыткам 1.42, Higold подходит как для начинающих, так и для опытных инвесторов, стремящихся к пассивному доходу от торговли золотом.
