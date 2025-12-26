СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / JAMM Nasdaq Portfolio
Oleksii Zadorozhnii

JAMM Nasdaq Portfolio

Oleksii Zadorozhnii
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 214%
NomoTrade-Trade
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
367 (76.29%)
Убыточных трейдов:
114 (23.70%)
Лучший трейд:
927.45 USD
Худший трейд:
-1 374.37 USD
Общая прибыль:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
Общий убыток:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (307.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 595.89 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.62%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.73
Длинных трейдов:
479 (99.58%)
Коротких трейдов:
2 (0.42%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
9.80 USD
Средняя прибыль:
28.33 USD
Средний убыток:
-49.84 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-183.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 381.07 USD (2)
Прирост в месяц:
-16.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.67 USD
Максимальная:
1 727.03 USD (20.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.13% (1 727.03 USD)
По эквити:
7.51% (704.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDXUSD 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDXUSD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDXUSD 1.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +927.45 USD
Худший трейд: -1 374 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +307.59 USD
Макс. убыток в серии: -183.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NomoTrade-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JAMM Nasdaq Portfolio
50 USD в месяц
214%
0
0
USD
9.4K
USD
37
94%
481
76%
100%
1.82
9.80
USD
16%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.