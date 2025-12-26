- Прирост
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
367 (76.29%)
Убыточных трейдов:
114 (23.70%)
Лучший трейд:
927.45 USD
Худший трейд:
-1 374.37 USD
Общая прибыль:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
Общий убыток:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (307.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 595.89 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.62%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.73
Длинных трейдов:
479 (99.58%)
Коротких трейдов:
2 (0.42%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
9.80 USD
Средняя прибыль:
28.33 USD
Средний убыток:
-49.84 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-183.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 381.07 USD (2)
Прирост в месяц:
-16.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.67 USD
Максимальная:
1 727.03 USD (20.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.13% (1 727.03 USD)
По эквити:
7.51% (704.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDXUSD
|481
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDXUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDXUSD
|1.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Лучший трейд: +927.45 USD
Худший трейд: -1 374 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +307.59 USD
Макс. убыток в серии: -183.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NomoTrade-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
