Всего трейдов:
459
Прибыльных трейдов:
226 (49.23%)
Убыточных трейдов:
233 (50.76%)
Лучший трейд:
528.20 USD
Худший трейд:
-143.23 USD
Общая прибыль:
11 595.59 USD (128 287 pips)
Общий убыток:
-7 898.99 USD (98 581 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (173.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
839.75 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
41.84%
Макс. загрузка депозита:
16.23%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
227 (49.46%)
Коротких трейдов:
232 (50.54%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
8.05 USD
Средняя прибыль:
51.31 USD
Средний убыток:
-33.90 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-107.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.94 USD (4)
Прирост в месяц:
24.06%
Годовой прогноз:
291.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.20 USD
Максимальная:
864.53 USD (28.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.67% (864.53 USD)
По эквити:
2.71% (128.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|459
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +528.20 USD
Худший трейд: -143 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +173.72 USD
Макс. убыток в серии: -107.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 6
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.24 × 21
|
Exness-MT5Real15
|0.27 × 37
|
Exness-MT5Real6
|0.61 × 23
|
FusionMarkets-Live
|0.88 × 132
|
Exness-MT5Real8
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.34 × 169
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|1.88 × 17
|
XMGlobal-MT5 8
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|2.46 × 28
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|2.51 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.89 × 9
|
Exness-MT5Real23
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.50 × 4
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|3.59 × 56
|
Forex.com-Live 536
|3.67 × 144
