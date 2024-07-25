СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / OnlyUJ
Nguyen Quoc Viet

OnlyUJ

Nguyen Quoc Viet
0 отзывов
Надежность
75 недель
15 / 33K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 324%
Exness-MT5Real15
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
459
Прибыльных трейдов:
226 (49.23%)
Убыточных трейдов:
233 (50.76%)
Лучший трейд:
528.20 USD
Худший трейд:
-143.23 USD
Общая прибыль:
11 595.59 USD (128 287 pips)
Общий убыток:
-7 898.99 USD (98 581 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (173.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
839.75 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
41.84%
Макс. загрузка депозита:
16.23%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
227 (49.46%)
Коротких трейдов:
232 (50.54%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
8.05 USD
Средняя прибыль:
51.31 USD
Средний убыток:
-33.90 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-107.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.94 USD (4)
Прирост в месяц:
24.06%
Годовой прогноз:
291.90%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.20 USD
Максимальная:
864.53 USD (28.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.67% (864.53 USD)
По эквити:
2.71% (128.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 459
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +528.20 USD
Худший трейд: -143 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +173.72 USD
Макс. убыток в серии: -107.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 6
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
Exness-MT5Real15
0.27 × 37
Exness-MT5Real6
0.61 × 23
FusionMarkets-Live
0.88 × 132
Exness-MT5Real8
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real
1.88 × 17
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real31
2.51 × 174
ICMarketsSC-MT5-2
2.89 × 9
Exness-MT5Real23
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.50 × 4
VantageGlobalPrimeLLP-Live
3.50 × 2
Exness-MT5Real32
3.59 × 56
Forex.com-Live 536
3.67 × 144
еще 11...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.03.07 03:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.06 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 19:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.15 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 04:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.25 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.25 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OnlyUJ
30 USD в месяц
324%
15
33K
USD
6K
USD
75
98%
459
49%
42%
1.46
8.05
USD
17%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.