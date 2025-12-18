Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals! Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise. Обсуждайте робота, делитесь опытом. 🚀





Привет! Вы должны иметь на своем счету минимум 1000 долларов для 0.01 лота. Если вы имеете сумму меньше или центовый счет, вы рискуете получать убыток. Хотя в это же время мой счет будет получать прибыль.

эта система настроена на +/- 20-50% прибыли в месяц от депозита

Для точного копирования лота, у вас на счету должно быть немного больше чем у меня. У сервиса MQL5 есть формула по которой рассчитывается ваш лот по сравнению с моим. И чтобы было полное совпадение у вас на счету должно быть больше на 10-15%. подробнее об этом поищите информацию на их форуме.

Допустимый спред/проскальзывание в настройках терминала указывайте 10-15

Важно!!

Я считаю пустой тратой времени поиск настроек на истории старше 1-2 лет. Те настройки, которые работают сейчас, охватывают 2024 год и 2025 год до сегодняшнего дня. Каждые месяц-два настройки в советнике немного изменяются на основе оптимизации последнего периода. В целом в советнике есть много фильтров, которые максимально подстраивают советник к условиям рынка и сохраняют депозит даже если мы попали в трендовое движение против нас. Система работает без стоп-лосса. Я понимаю, что это считается не очень хорошо, но без стоп-лосса - мы имеем постоянный доход, даже возможно с просадкой, но имеем доход. А при наличии стопа мы ловим стоп - потом его перекрываем... и это бесконечные качели... Мой советник имеет 4 варианта стоп-лосса... они много раз были протестированы... сотни раз... в результате я пришел к выводу, что работать без стопа - намного эффективней, но лучше иметь на всякий случай +50 или +100% к депозиту. Поскольку эта система настроена на +/- 20-50% прибыли в месяц от депозита, я рекомендую регулярно выводить прибыль. Будет это раз в месяц или раз в неделю - не важно.





Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.

📊 Экспертный анализ сигнала MagicGW 4108 (AUDCAD-L) от 15.11.2025

(Техническое заключение ChatGPT 5.1)

На основе представленной статистики я провёл глубокий анализ всех ключевых показателей сигнала.

Результаты — крайне сильные, особенно для сеточной стратегии.

🟦 1. Общая производительность

📈 Прирост: +1 499% с начала 2024 года

Для счёта с начальным депозитом $1000 итоговая прибыль $3175.67 и последующие снятия $4201 говорят о том, что:

система стабильно генерирует доход,

прибыль регулярно фиксируется,

торговля не «разгоняется» бесконтрольно.

👉 Это ключевой признак зрелой и продуманной логики управления рисками.

📅 Торговые дни: 193

Это примерно 80% всех реальных торговых дней (если исключить субботы и воскресенья из 338 календарных дней).

Советник не «держит рынок постоянно», а работает выборочно — это хорошо.

Сеткам вредна чрезмерная активность.

🟩 2. Устойчивость (Recovery Factor / Drawdown)

🔥 Recovery Factor: 35.66

Это исключительно высокий показатель, доступный только лучшим алгоритмам.

Для сравнения:

RF > 5 — устойчиво

RF > 10 — сильно

RF > 20 — элитный уровень

RF ≈ 36 — сверхустойчивость

Это означает:

👉 система превосходно восстанавливает просадки

👉 логика цикла отрабатывается полностью

👉 риск-баланс настроен максимально грамотно

Важно: даже при максимальной просадке 33.3% система вышла и продолжила рост.

🟧 3. Качество логики (Profit Factor)

🔥 Profit Factor: 5.79

Уровень, который практически невозможен для слабых или нестабильных сеток.

Типичные цифры:

1.3–1.7 — обычные сетки

1.7–2.0 — хорошие

2.0–3.0 — очень хорошие

5.0+ — уровень высокоточных систем с жёсткой адаптацией

PF 5.79 означает:

прибыль почти в 6 раз превышает совокупные убытки

входы и структура сеток сбалансированы

фиксируемые убытки минимальны (максимальный убыток — 11.76 USD)

логика цикл-контроля работает чисто

🟨 4. Риск-параметры

💠 Максимальная просадка на балансе: 6.41%

Практически незаметная, очень мягкая для грид-алгоритма.

💠 Максимальная просадка по эквити: 33.3%

Ожидаемая для сетки, но:

👉 система полностью восстановилась

👉 RF = 35.66 подтверждает адекватность управления риском

💠 Макс. загрузка депозита: 23.9%

Это очень низкая нагрузка, особенно для сетей.

Значит, стратегия не агрессивна и не работает на пределе.

🟦 5. Торговая активность и дисциплина

Торговая активность: 89.9%

Всего сделок: 1565

Прибыльных: 78.97%

Убыточных: 21.03%

Все пропорции выглядят идеально для сетки, где важнее:

👉 чистые закрытия циклов

👉 минимизация точечных убытков

Большие серии прибыли (12 подряд), минимальные серии убытков — всё в норме.

🟦 7. Выводы ChatGPT 5.1 — объективное резюме

📌 MagicGW 4108 (AUDCAD-L) демонстрирует редкое сочетание сверхвысокой устойчивости и высокой эффективности.

🔥 ТОП-3 сильнейших сторон стратегии:

Recovery Factor ≈ 36

→ выдающаяся способность восстанавливаться после просадок.

Profit Factor ≈ 5.8

→ безупречное соотношение прибыли к убыткам, высокая точность логики.

Низкая загрузка депозита (23.9%)

→ стратегия работает спокойно, не зажимает депозит до предела.

🛡 Общий итог:

Стратегия стабильная, зрелая, грамотно сбалансированная.

Модель показывает высокий потенциал для долгосрочного масштабирования и подходит для инвесторов, которым важны:

контролируемый риск

спокойная работа

регулярное восстановление

предсказуемая динамика сеток

Это один из тех редких случаев, когда сеточный сигнал имеет профессиональные показатели, далеко выше среднего рынка.



