- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1052
|NZDCAD
|577
|AUDUSD
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDUSD
|57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|96K
|NZDCAD
|60K
|AUDUSD
|3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 889
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 430
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 244
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.33 × 80
|
Opogroup-Server1
|2.39 × 41
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
Присоединяйтесь к GridWise TradeSignals! Группа в Telegram для активных и потенциальных подписчиков моих MQL5-сигналов GridWise. Обсуждайте робота, делитесь опытом. 🚀https://t.me/+taa1sFBe-Zc3NzYy
Привет! Вы должны иметь на своем счету минимум 1000 долларов для 0.01 лота. Если вы имеете сумму меньше или центовый счет, вы рискуете получать убыток. Хотя в это же время мой счет будет получать прибыль.
эта система настроена на +/- 20-50% прибыли в месяц от депозита
Для точного копирования лота, у вас на счету должно быть немного больше чем у меня. У сервиса MQL5 есть формула по которой рассчитывается ваш лот по сравнению с моим. И чтобы было полное совпадение у вас на счету должно быть больше на 10-15%. подробнее об этом поищите информацию на их форуме.
Допустимый спред/проскальзывание в настройках терминала указывайте 10-15
Важно!!
- Я считаю пустой тратой времени поиск настроек на истории старше 1-2 лет. Те настройки, которые работают сейчас, охватывают 2024 год и 2025 год до сегодняшнего дня. Каждые месяц-два настройки в советнике немного изменяются на основе оптимизации последнего периода. В целом в советнике есть много фильтров, которые максимально подстраивают советник к условиям рынка и сохраняют депозит даже если мы попали в трендовое движение против нас.
- Система работает без стоп-лосса. Я понимаю, что это считается не очень хорошо, но без стоп-лосса - мы имеем постоянный доход, даже возможно с просадкой, но имеем доход. А при наличии стопа мы ловим стоп - потом его перекрываем... и это бесконечные качели... Мой советник имеет 4 варианта стоп-лосса... они много раз были протестированы... сотни раз... в результате я пришел к выводу, что работать без стопа - намного эффективней, но лучше иметь на всякий случай +50 или +100% к депозиту.
- Поскольку эта система настроена на +/- 20-50% прибыли в месяц от депозита, я рекомендую регулярно выводить прибыль. Будет это раз в месяц или раз в неделю - не важно.
Торговля на Форекс связана с высоким риском и может привести к потере капитала. Пользователь несёт полную ответственность за свои решения и убытки. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Автор сигналов не отвечает за потери. Перед торговлей оцените риски.
Не стесняйтесь оставлять свои отзывы...
📊 Экспертный анализ сигнала MagicGW 4108 (AUDCAD-L) от 15.11.2025
(Техническое заключение ChatGPT 5.1)
На основе представленной статистики я провёл глубокий анализ всех ключевых показателей сигнала.
Результаты — крайне сильные, особенно для сеточной стратегии.
🟦 1. Общая производительность
📈 Прирост: +1 499% с начала 2024 года
Для счёта с начальным депозитом $1000 итоговая прибыль $3175.67 и последующие снятия $4201 говорят о том, что:
система стабильно генерирует доход,
прибыль регулярно фиксируется,
торговля не «разгоняется» бесконтрольно.
👉 Это ключевой признак зрелой и продуманной логики управления рисками.
📅 Торговые дни: 193
Это примерно 80% всех реальных торговых дней (если исключить субботы и воскресенья из 338 календарных дней).
Советник не «держит рынок постоянно», а работает выборочно — это хорошо.
Сеткам вредна чрезмерная активность.
🟩 2. Устойчивость (Recovery Factor / Drawdown)
🔥 Recovery Factor: 35.66
Это исключительно высокий показатель, доступный только лучшим алгоритмам.
Для сравнения:
RF > 5 — устойчиво
RF > 10 — сильно
RF > 20 — элитный уровень
RF ≈ 36 — сверхустойчивость
Это означает:
👉 система превосходно восстанавливает просадки
👉 логика цикла отрабатывается полностью
👉 риск-баланс настроен максимально грамотно
Важно: даже при максимальной просадке 33.3% система вышла и продолжила рост.
🟧 3. Качество логики (Profit Factor)
🔥 Profit Factor: 5.79
Уровень, который практически невозможен для слабых или нестабильных сеток.
Типичные цифры:
1.3–1.7 — обычные сетки
1.7–2.0 — хорошие
2.0–3.0 — очень хорошие
5.0+ — уровень высокоточных систем с жёсткой адаптацией
PF 5.79 означает:
прибыль почти в 6 раз превышает совокупные убытки
входы и структура сеток сбалансированы
фиксируемые убытки минимальны (максимальный убыток — 11.76 USD)
логика цикл-контроля работает чисто
🟨 4. Риск-параметры
💠 Максимальная просадка на балансе: 6.41%
Практически незаметная, очень мягкая для грид-алгоритма.
💠 Максимальная просадка по эквити: 33.3%
Ожидаемая для сетки, но:
👉 система полностью восстановилась
👉 RF = 35.66 подтверждает адекватность управления риском
💠 Макс. загрузка депозита: 23.9%
Это очень низкая нагрузка, особенно для сетей.
Значит, стратегия не агрессивна и не работает на пределе.
🟦 5. Торговая активность и дисциплина
Торговая активность: 89.9%
Всего сделок: 1565
Прибыльных: 78.97%
Убыточных: 21.03%
Все пропорции выглядят идеально для сетки, где важнее:
👉 чистые закрытия циклов
👉 минимизация точечных убытков
Большие серии прибыли (12 подряд), минимальные серии убытков — всё в норме.
🟦 7. Выводы ChatGPT 5.1 — объективное резюме
📌 MagicGW 4108 (AUDCAD-L) демонстрирует редкое сочетание сверхвысокой устойчивости и высокой эффективности.
🔥 ТОП-3 сильнейших сторон стратегии:
Recovery Factor ≈ 36
→ выдающаяся способность восстанавливаться после просадок.
Profit Factor ≈ 5.8
→ безупречное соотношение прибыли к убыткам, высокая точность логики.
Низкая загрузка депозита (23.9%)
→ стратегия работает спокойно, не зажимает депозит до предела.
🛡 Общий итог:
Стратегия стабильная, зрелая, грамотно сбалансированная.
Модель показывает высокий потенциал для долгосрочного масштабирования и подходит для инвесторов, которым важны:
контролируемый риск
спокойная работа
регулярное восстановление
предсказуемая динамика сеток
Это один из тех редких случаев, когда сеточный сигнал имеет профессиональные показатели, далеко выше среднего рынка.
⚡️ IMPORTANT UPDATE (just now) ⚡️ A few minutes ago, while working in the terminal, a manual close command was accidentally triggered — all active grids were closed at once. This resulted in a technical loss of about –4 %. ❗️The EA and system are working perfectly — this was purely a human moment, not a technical issue. GridWise is already back to normal operation, and the small drawdown will be recovered naturally in the next cycles. 🙏 My sincere apologies for this situation. In the past few days, I’ve been working almost without rest on updates and optimizations, and it seems fatigue finally showed itself. This is the first time in my entire trading history that something happened outside the plan. 📈 The loss will be compensated in the upcoming trading cycles.
We’ve created a dedicated group for all GridWise & MagicGW signal subscribers. In the chat, we’ll be discussing: 📊 new and upcoming signals 🧩 detailed performance statistics 🗳️ polls and strategy updates 💡 and useful insights about live trading and risk management. 👉 Copy the link and paste it into your browser: 🔗 https://t.me/+taa1sFBe-Zc3NzYy Everyone’s welcome — let’s grow together! 🚀
Hi everyone 👋 There’s an important poll about signal settings and future adjustments — I’d really appreciate if you could join the group and vote. Your feedback matters for the next update. https://t.me/+taa1sFBe-Zc3NzYy Copy the link and paste it into your browser...
Join GridWise TradeSignals! Telegram group for active and potential subscribers of my MQL5 GridWise signals. Discuss the robot, share experiences. Polls coming soon! 🚀 https://t.me/+taa1sFBe-Zc3NzYy Copy the link and paste it into your browser... Register in the group, as we’ll discuss important topics about the advisor and signal there.
USD
USD
USD
I have been copying “MagicGW AUDCAD L” for the past month and have booked good profits. Ihor is an awesome person — he responds to every question on Telegram. I really appreciate his hard work.
I rarely write reviews, but the developer here, Ihor, is very unusual. Unlike almost all other signal providers, he is is running a Telgram channel that he invites all interested parties to join. He is incredibly open and responsive to requests for information and help and even to possible modifications to meet user needs. Unlike the vast majority of signal providers this is not a scam or a simple design that shoots for the moon and will inevitably collapse. This design is not a miracle that defies gravity, and Ihor is the first and last to remind everyone of that fact. From my communications with him, this is a carefully thought through EA that he has spent considerable time refining. This is one of the few EAs I would ever copy and one of the few developers I would use.
Very reliable signal. Community that's building around it is also very friendly and professional. Highly recommend
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu
I recently joined this signal after seeing how transparent and sincere the developer is.
Ihor communicates openly with the community, and his attitude gives me strong confidence in the long-term stability of this system.
The GridWise community is active, supportive, and very well managed.
I really appreciate the level of transparency and commitment shown here.
I will update my review after more trading history,
so I can share a fair and accurate long-term evaluation.
So far, the experience has been excellent.
Thank you very much for your great work.
最大DDは30%ありますが、リターンを考えると考えられますが、頻繁にあっては困ります。月に20%増えますが、相場と逆張りでのマーチンゲールが怖いです。もし相場が戻らなければどこでストップしてくれる次第で未来が変わりますね。
Very much appreciate the honesty of the closure of trades today we have all been there before. Good signal Keep up the good work.
I've rarely seen such a reliable signal as this one.
Don't let people sway you; trade the way you know how.
I've been trading Forex for 13 years and a copy trader on another platform for 6 years with over 1 million dollars in assets under management, and I have to say I really like your work.
Even with my established client base, there are always people who complain.
The Signal shows some very promising results. I subbed not long ago and a few minutes ago there was an human error. I will stay subbed but i hope this doesn't happen again... otherwise we're good.
Realmente una señal confiable y un proveedor profesional! Muy recomendable!!
A very reliable signal. Ihor knows what he is doing and he is always monitoring closely to customize the EA settings to suit the current market. The safety of subscribers' accounts is always his priority.
Good luck, everyone!
A good signal for the month I was using it.
Will stay with it.
Great signal. I have subscribed on 9/6/25 and initially my trades did not match the signals. Ihor suggested to change the spread which made a difference. For Sept. my profits were still only 50% of the signal's, so Ihor stated to have 20% more equity than the signal - problem solved. October now matches the signal's profits. Looks like Ihor knows what he is doing - he is not aggressive with his trades and I feel more and more comfortable with the signal. Great job - keep it up!
Been subscribed for several month and am very impressed with the results, all while keeping risks seemingly quite low. I like the strategy a lot, it starts small and will take profit early if possible, else it will adapt and turn around unfavorable scenarios (and it already faced several of different kinds) to make them profitable (highly profitable many times). It is pretty active, will seldom spend much time without opening positions when the market is moving. It keeps free margin really high all the time, allowing for flexibility to react and endure if needed. Great job Ihor! Thank you!
I appreciate your effort and reliability