- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
551
Прибыльных трейдов:
311 (56.44%)
Убыточных трейдов:
240 (43.56%)
Лучший трейд:
80.50 USD
Худший трейд:
-49.97 USD
Общая прибыль:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Общий убыток:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (345.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
400.27 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.15
Длинных трейдов:
424 (76.95%)
Коротких трейдов:
127 (23.05%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
3.07 USD
Средняя прибыль:
15.28 USD
Средний убыток:
-12.74 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-225.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.79 USD (24)
Прирост в месяц:
9.39%
Годовой прогноз:
113.94%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.47 USD
Максимальная:
537.27 USD (21.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.90% (536.95 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|551
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|154K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.50 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +345.64 USD
Макс. убыток в серии: -225.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
