СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Minion
Riyo Putra

Gold Minion

Riyo Putra
0 отзывов
111 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
551
Прибыльных трейдов:
311 (56.44%)
Убыточных трейдов:
240 (43.56%)
Лучший трейд:
80.50 USD
Худший трейд:
-49.97 USD
Общая прибыль:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Общий убыток:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (345.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
400.27 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.15
Длинных трейдов:
424 (76.95%)
Коротких трейдов:
127 (23.05%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
3.07 USD
Средняя прибыль:
15.28 USD
Средний убыток:
-12.74 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-225.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.79 USD (24)
Прирост в месяц:
9.39%
Годовой прогноз:
113.94%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.47 USD
Максимальная:
537.27 USD (21.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.90% (536.95 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 551
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 154K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.50 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +345.64 USD
Макс. убыток в серии: -225.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
еще 63...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.30 07:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.9% of days out of 777 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика