- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 217
Прибыльных трейдов:
755 (62.03%)
Убыточных трейдов:
462 (37.96%)
Лучший трейд:
877.76 USD
Худший трейд:
-1 128.10 USD
Общая прибыль:
158 013.80 USD (13 660 406 pips)
Общий убыток:
-95 184.24 USD (8 143 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (3 628.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 628.59 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
32.19%
Макс. загрузка депозита:
2.93%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
12.81
Длинных трейдов:
596 (48.97%)
Коротких трейдов:
621 (51.03%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
51.63 USD
Средняя прибыль:
209.29 USD
Средний убыток:
-206.03 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 111.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 111.30 USD (8)
Прирост в месяц:
39.98%
Годовой прогноз:
485.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
369.27 USD
Максимальная:
4 906.32 USD (13.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.41% (4 906.32 USD)
По эквити:
1.56% (784.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCEUR
|630
|XAGBTC
|587
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCEUR
|16K
|XAGBTC
|47K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCEUR
|5.5M
|XAGBTC
|38K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +877.76 USD
Худший трейд: -1 128 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +3 628.59 USD
Макс. убыток в серии: -2 111.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|7.00 × 73
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
314%
1
21K
USD
USD
83K
USD
USD
19
0%
1 217
62%
32%
1.66
51.63
USD
USD
13%
1:100
すいません、私のプロバイダーでは取り扱い通貨が対応しておりませんでした。非常に優秀なシグナルと思いますので後日検討いたします。