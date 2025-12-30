СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lightning Strike
Shu Ting Xu

Lightning Strike

Shu Ting Xu
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 148%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
353
Прибыльных трейдов:
162 (45.89%)
Убыточных трейдов:
191 (54.11%)
Лучший трейд:
216.72 USD
Худший трейд:
-47.53 USD
Общая прибыль:
3 691.99 USD (725 835 pips)
Общий убыток:
-3 175.02 USD (675 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (287.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
298.16 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
90.05%
Макс. загрузка депозита:
0.62%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
199 (56.37%)
Коротких трейдов:
154 (43.63%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.46 USD
Средняя прибыль:
22.79 USD
Средний убыток:
-16.62 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-166.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-166.49 USD (8)
Прирост в месяц:
44.29%
Годовой прогноз:
537.41%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
122.90 USD
Максимальная:
265.46 USD (39.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.91% (157.29 USD)
По эквити:
0.21% (1.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 169
XAUUSD 111
EURJPY 45
GBPJPY 17
CADJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 581
XAUUSD 33
EURJPY 12
GBPJPY -44
CADJPY -65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 15K
XAUUSD 38K
EURJPY 2.1K
GBPJPY -4.4K
CADJPY -562
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +216.72 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +287.50 USD
Макс. убыток в серии: -166.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 1
StriforLLC-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.71 × 7
Exness-MT5Real10
2.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
3.31 × 77
Tickmill-Live
3.33 × 3
VantageInternational-Live 10
5.00 × 1
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
OANDA-Live-1
5.00 × 6
ClonTrader-Live
7.00 × 4
XMGlobal-MT5 2
7.50 × 2
OctaFX-Real2
7.80 × 5
RoboForex-Pro
8.02 × 48
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
FXGT-Live
11.08 × 12
VantageFX-Live
15.00 × 2
FBS-Real
17.40 × 5
RoboForex-ECN
20.04 × 970
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
еще 1...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

💹 Next-Level Trading Signal!

Trade like a pro with our AI-enhanced, algorithmic strategy for Gold (XAUUSD) and Forex. This signal uses a technical-driven, market-temporal approach to spot opportunities, combining smart analysis with risk-conscious trading.


Highlights:

  • AI & Technical Analysis Powered – smart decisions, data-driven setups

  • Trades Gold and major Forex pairs

  • Aggressive yet safe: Risk management is always applied

  • ECN accounts recommended

  • Recommended leverage: 1:100+

  • Minimum account balance suggested: $1,000

🚀 Designed for traders who want fast, precise, and strategic entries without overexposing themselves to risk.


⚠️ Note: Trading carries risk. Past results do not guarantee future outcomes. Trade responsibly.


Нет отзывов
2025.12.30 18:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.43% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lightning Strike
30 USD в месяц
148%
0
0
USD
867
USD
20
97%
353
45%
90%
1.16
1.46
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.