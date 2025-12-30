- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
358
Прибыльных трейдов:
239 (66.75%)
Убыточных трейдов:
119 (33.24%)
Лучший трейд:
735.60 USD
Худший трейд:
-300.60 USD
Общая прибыль:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Общий убыток:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 051.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 051.50 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
70 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.67
Длинных трейдов:
212 (59.22%)
Коротких трейдов:
146 (40.78%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
14.27 USD
Средняя прибыль:
42.24 USD
Средний убыток:
-41.92 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 391.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 391.20 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.30 USD
Максимальная:
1 392.63 USD (19.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.14% (1 392.30 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +735.60 USD
Худший трейд: -301 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 051.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 391.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов