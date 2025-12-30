СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gen Three Iffa
Fakar Suhartami Pratama

Gen Three Iffa

Fakar Suhartami Pratama
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 145%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
358
Прибыльных трейдов:
239 (66.75%)
Убыточных трейдов:
119 (33.24%)
Лучший трейд:
735.60 USD
Худший трейд:
-300.60 USD
Общая прибыль:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Общий убыток:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 051.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 051.50 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
70 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.67
Длинных трейдов:
212 (59.22%)
Коротких трейдов:
146 (40.78%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
14.27 USD
Средняя прибыль:
42.24 USD
Средний убыток:
-41.92 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 391.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 391.20 USD (6)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.30 USD
Максимальная:
1 392.63 USD (19.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.14% (1 392.30 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDu 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDu 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDu 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +735.60 USD
Худший трейд: -301 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 051.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 391.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.30 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 69 days
