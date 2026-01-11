Этот сигнал для XAUUSD (золото) использует фиксированный стоп-лосс 100 пунктов в сочетании с динамической системой трейлинг-стопа.

Фиксированного тейк-профита нет — по мере движения рынка (до ~200 пунктов и более) стоп-лосс следует за ценой, фиксируя прибыль и снижая риск.

Стратегия разработана для захвата крупных движений на рынке золота, позволяя сделкам развиваться и постепенно закрепляя прибыль.

Основной акцент следование тренду, контролируемый риск и удержание сильных движений.