СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Empire Edge V2
Ahmed Rahmani

Gold Empire Edge V2

Ahmed Rahmani
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 897%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
47 (66.19%)
Убыточных трейдов:
24 (33.80%)
Лучший трейд:
172.76 USD
Худший трейд:
-54.20 USD
Общая прибыль:
1 601.39 USD (95 750 pips)
Общий убыток:
-715.70 USD (26 701 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (405.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
405.72 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
99.19%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.67
Длинных трейдов:
71 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
12.47 USD
Средняя прибыль:
34.07 USD
Средний убыток:
-29.82 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-126.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.84 USD (4)
Прирост в месяц:
33.97%
Годовой прогноз:
412.15%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.08 USD
Максимальная:
132.78 USD (18.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.44% (87.45 USD)
По эквити:
0.67% (6.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 886
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +172.76 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +405.72 USD
Макс. убыток в серии: -126.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Этот сигнал для XAUUSD (золото) использует фиксированный стоп-лосс 100 пунктов в сочетании с динамической системой трейлинг-стопа.
Фиксированного тейк-профита нет — по мере движения рынка (до ~200 пунктов и более) стоп-лосс следует за ценой, фиксируя прибыль и снижая риск.

Стратегия разработана для захвата крупных движений на рынке золота, позволяя сделкам развиваться и постепенно закрепляя прибыль.
Основной акцент  следование тренду, контролируемый риск и удержание сильных движений.


Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Empire Edge V2
100 USD в месяц
897%
0
0
USD
959
USD
14
94%
71
66%
99%
2.23
12.47
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.