СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldWave signal
Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
0 отзывов
Надежность
30 недель
7 / 25K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 331%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
134 (97.10%)
Убыточных трейдов:
4 (2.90%)
Лучший трейд:
20.03 USD
Худший трейд:
-10.22 USD
Общая прибыль:
182.87 USD (21 539 pips)
Общий убыток:
-17.38 USD (1 018 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (64.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.02 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
10.18%
Макс. загрузка депозита:
10.50%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
16.07
Длинных трейдов:
71 (51.45%)
Коротких трейдов:
67 (48.55%)
Профит фактор:
10.52
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
1.36 USD
Средний убыток:
-4.34 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.22 USD (1)
Прирост в месяц:
11.36%
Годовой прогноз:
137.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
10.30 USD (8.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.05% (10.26 USD)
По эквити:
15.05% (24.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 134
CHINA50 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 164
CHINA50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
CHINA50 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.03 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +64.02 USD
Макс. убыток в серии: -10.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.02 × 823
еще 63...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

GoldWave – Профессиональный сигнал для свинг- и тренд-трейдинга


GoldWave — это высокоточный автоматизированный торговый сигнал, ориентированный в первую очередь на XAUUSD (золото).

Система улавливает среднесрочные свинг-тренды с помощью многоуровневого анализа импульса и волатильности, обеспечивая стабильный контролируемый рост при минимальной просадке.

Технические особенности

  • Полностью автоматическая стратегия, оптимизированная для золота

  • Логика входа основана на продолжении тренда и пробоях волатильности

  • Среднее время удержания позиции: 1–2 часа

  • Без мартингейла, без сетки, без усреднения — каждая сделка независима

  • Для каждой сделки задан фиксированный Stop Loss и динамический Take Profit

  • Умный фильтр риска для избегания волатильных новостных периодов

Обзор стратегии

  • Основное направление: среднесрочный тренд и свинг-трейдинг на золоте

  • Историческая точность: более 85 % прибыльных сделок

  • Средний месячный рост: 5–10 % при стабильных рыночных условиях

  • Типичная максимальная просадка: менее 20 %

  • Наилучшие результаты достигаются в трендовых и пробойных фазах рынка

Рекомендованные условия

  • Минимальный капитал: от 300 USD

  • Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500

  • Тип счёта: ECN или Raw Spread (низкая задержка исполнения)

Важные замечания
Данный сигнал ориентирован на качество, а не частоту сделок — обычно выполняется 10–50 сделок в месяц, тщательно отобранных по соотношению риск/прибыль.
Идеален для инвесторов, стремящихся к стабильной, контролируемой доходности на рынке золота.
Краткосрочные колебания возможны, но в долгосрочной перспективе кривая капитала остаётся устойчиво восходящей.


Нет отзывов
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldWave signal
30 USD в месяц
331%
7
25K
USD
215
USD
30
100%
138
97%
10%
10.52
1.20
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.