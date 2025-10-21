- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|CHINA50
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|164
|CHINA50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|CHINA50
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
GoldWave – Профессиональный сигнал для свинг- и тренд-трейдинга
GoldWave — это высокоточный автоматизированный торговый сигнал, ориентированный в первую очередь на XAUUSD (золото).
Система улавливает среднесрочные свинг-тренды с помощью многоуровневого анализа импульса и волатильности, обеспечивая стабильный контролируемый рост при минимальной просадке.
Технические особенности
-
Полностью автоматическая стратегия, оптимизированная для золота
-
Логика входа основана на продолжении тренда и пробоях волатильности
-
Среднее время удержания позиции: 1–2 часа
-
Без мартингейла, без сетки, без усреднения — каждая сделка независима
-
Для каждой сделки задан фиксированный Stop Loss и динамический Take Profit
-
Умный фильтр риска для избегания волатильных новостных периодов
Обзор стратегии
-
Основное направление: среднесрочный тренд и свинг-трейдинг на золоте
-
Историческая точность: более 85 % прибыльных сделок
-
Средний месячный рост: 5–10 % при стабильных рыночных условиях
-
Типичная максимальная просадка: менее 20 %
-
Наилучшие результаты достигаются в трендовых и пробойных фазах рынка
Рекомендованные условия
-
Минимальный капитал: от 300 USD
-
Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500
-
Тип счёта: ECN или Raw Spread (низкая задержка исполнения)
Важные замечания
Данный сигнал ориентирован на качество, а не частоту сделок — обычно выполняется 10–50 сделок в месяц, тщательно отобранных по соотношению риск/прибыль.
Идеален для инвесторов, стремящихся к стабильной, контролируемой доходности на рынке золота.
Краткосрочные колебания возможны, но в долгосрочной перспективе кривая капитала остаётся устойчиво восходящей.
USD
USD
USD