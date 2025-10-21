GoldWave – Профессиональный сигнал для свинг- и тренд-трейдинга



GoldWave — это высокоточный автоматизированный торговый сигнал, ориентированный в первую очередь на XAUUSD (золото).

Система улавливает среднесрочные свинг-тренды с помощью многоуровневого анализа импульса и волатильности, обеспечивая стабильный контролируемый рост при минимальной просадке.

Технические особенности

Полностью автоматическая стратегия, оптимизированная для золота

Логика входа основана на продолжении тренда и пробоях волатильности

Среднее время удержания позиции: 1–2 часа

Без мартингейла, без сетки, без усреднения — каждая сделка независима

Для каждой сделки задан фиксированный Stop Loss и динамический Take Profit

Умный фильтр риска для избегания волатильных новостных периодов

Обзор стратегии

Основное направление: среднесрочный тренд и свинг-трейдинг на золоте

Историческая точность: более 85 % прибыльных сделок

Средний месячный рост: 5–10 % при стабильных рыночных условиях

Типичная максимальная просадка: менее 20 %

Наилучшие результаты достигаются в трендовых и пробойных фазах рынка

Рекомендованные условия

Минимальный капитал: от 300 USD

Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500

Тип счёта: ECN или Raw Spread (низкая задержка исполнения)

Важные замечания

Данный сигнал ориентирован на качество, а не частоту сделок — обычно выполняется 10–50 сделок в месяц, тщательно отобранных по соотношению риск/прибыль.

Идеален для инвесторов, стремящихся к стабильной, контролируемой доходности на рынке золота.

Краткосрочные колебания возможны, но в долгосрочной перспективе кривая капитала остаётся устойчиво восходящей.