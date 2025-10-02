- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2265
|US30
|1335
|USTEC
|951
|BTCUSD
|380
|XAUEUR
|78
|EURUSD
|22
|DE40
|18
|USDJPY
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41K
|US30
|818
|USTEC
|309
|BTCUSD
|-285
|XAUEUR
|-1.3K
|EURUSD
|2
|DE40
|-71
|USDJPY
|-46
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|516K
|US30
|1.2M
|USTEC
|415K
|BTCUSD
|-1.9M
|XAUEUR
|23K
|EURUSD
|98
|DE40
|-60K
|USDJPY
|-1.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 6
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.03 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
VantageInternational-Live 5
|0.72 × 210
|
Exness-MT5Real8
|0.73 × 522
|
Axiory-Live
|0.74 × 42
Торговая стратегия
Данная стратегия разработана для инвесторов, стремящихся к долгосрочной стабильной доходности и контролируемому росту рисков. Она сочетает в себе диверсифицированные торговые системы и строгие механизмы управления рисками, с целью обеспечения устойчивого прироста капитала в реальных рыночных условиях.
Торговая философия
-
Стабильный рост капитала: Основное внимание уделяется долгосрочному сложному росту счета, избегая краткосрочных высокорискованных операций.
-
Мультистратегический портфель: Используются несколько некоррелированных стратегий (например, US30, XAUUSD, BTCUSD и др.), что повышает адаптивность к различным рыночным условиям.
-
Динамическое управление позицией: Размер позиций динамически регулируется в зависимости от объёма счёта, чтобы риск всегда оставался под контролем.
-
Отказ от агрессивных методов:
-
Не используются Мартингейл, высокочастотный скальпинг и другие высокорисковые подходы.
-
Контроль максимальной просадки, использование умеренного риска для баланса между доходностью и безопасностью.
-
-
Адаптация к рынку в реальном времени: Стратегия постоянно оптимизируется, чтобы соответствовать изменениям рынка и сохранять конкурентоспособность.
-
Прозрачность и проверяемость: Все стратегии проходят реальное тестирование и строгую историческую проверку, чтобы обеспечить соответствие между прошлой и текущей эффективностью.
Управление рисками и безопасность
-
Постепенное увеличение позиций: Размер позиций увеличивается только при росте капитала, чтобы избежать чрезмерного кредитного плеча.
-
Жёсткий механизм стоп-лоссов:
-
Для каждой сделки устанавливается жёсткий стоп-лосс (например, 2% или 90 долларов), чтобы в первую очередь защищать капитал.
-
Годовая максимальная просадка ограничивается разумными пределами (например, не более 30%).
-
-
Многоуровневое стресс-тестирование:
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Включает Монте-Карло моделирование, тесты на проскальзывание и стресс-тесты в экстремальных рыночных условиях, чтобы убедиться в стабильности стратегии даже при форс-мажорах.
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Проверка в реальных условиях: Все стратегии долгое время работают на реальных счетах и в реальной торговле, чтобы подтвердить соответствие теории и практики.
-
Приоритет безопасности средств: Управление рисками всегда ставится выше целей по прибыли, акцент на сложном росте капитала, а не на краткосрочной сверхприбыли.
Рекомендуемый стартовый капитал и кредитное плечо
-
Рекомендуемый стартовый капитал: от +10 000 долларов США
-
Рекомендуемое кредитное плечо: 1:400 (для некоторых стратегий возможно до 1:500 при строгом контроле рисков)
Кому подходит
-
Инвесторам, стремящимся к пассивному доходу или финансовой независимости
-
Тем, кто ценит стабильность и контролируемый риск, а не краткосрочные высокорисковые доходы
-
Пользователям, желающим добиться стабильного роста капитала с помощью профессиональных количественных стратегий
Ожидаемая доходность (только для справки)
-
Годовая целевая доходность: 80%–135%
-
Месячная целевая доходность: 5%–8%
Примечание: Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Валютная и количественная торговля сопряжены с высокими рисками. Инвестируйте осознанно.
Резюме
Данная стратегия делает акцент на долгосрочном, стабильном и контролируемом росте капитала. В её основе — научное управление рисками и диверсификация стратегий. Она идеально подходит инвесторам, стремящимся к устойчивому увеличению капитала в реальных рыночных условиях.
USD
USD
USD
Many Gold positions were opened at the same time, that basically increased the position size by 250 times by mistake? Causing a big loss the account has never seen. Can I get a comment on this? as I am a little worried.
07.10.2025
Got an explanation from the strategy provider about how it sees opportunities and makes profit. Happy to follow this as long as it is managed properly.