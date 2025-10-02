Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PepperstoneBS-MT5-Live01 0.00 × 5 Exness-MT5Real32 0.00 × 1 MavenTrade-Server 0.00 × 1 PUPrime-Live 6 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 4 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real33 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 VTindex-MT5 0.00 × 4 Darwinex-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.03 × 36 TickmillEU-Live 0.20 × 5 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 FxPro-MT5 Live02 0.47 × 51 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 FPMarketsSC-Live 0.50 × 2 DooTechnology-Live 0.52 × 221 AronGroups-Server 0.57 × 7 ECMarkets-Server 0.60 × 10 VantageInternational-Live 5 0.72 × 210 Exness-MT5Real8 0.73 × 522 Axiory-Live 0.74 × 42 еще 112... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика