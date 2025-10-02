СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tick Multiprod
LU KUEI LIEH

Tick Multiprod

LU KUEI LIEH
LU KUEI LIEH

LU KUEI LIEH

4 (10)
11 сигналов
1 отзыв
Надежность
129 недель
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2024 4 045%
Tickmill-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 062
Прибыльных трейдов:
2 032 (40.14%)
Убыточных трейдов:
3 030 (59.86%)
Лучший трейд:
2 031.05 USD
Худший трейд:
-594.08 USD
Общая прибыль:
127 138.97 USD (22 779 159 pips)
Общий убыток:
-86 676.68 USD (22 528 304 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 572.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 571.59 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
54.77%
Макс. загрузка депозита:
23.23%
Последний трейд:
55 минут
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.57
Длинных трейдов:
3 603 (71.18%)
Коротких трейдов:
1 459 (28.82%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
7.99 USD
Средняя прибыль:
62.57 USD
Средний убыток:
-28.61 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-785.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 454.35 USD (14)
Прирост в месяц:
16.37%
Годовой прогноз:
198.64%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
215.45 USD
Максимальная:
6 158.86 USD (17.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.02% (399.37 USD)
По эквити:
11.78% (107.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2265
US30 1335
USTEC 951
BTCUSD 380
XAUEUR 78
EURUSD 22
DE40 18
USDJPY 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41K
US30 818
USTEC 309
BTCUSD -285
XAUEUR -1.3K
EURUSD 2
DE40 -71
USDJPY -46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 516K
US30 1.2M
USTEC 415K
BTCUSD -1.9M
XAUEUR 23K
EURUSD 98
DE40 -60K
USDJPY -1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 031.05 USD
Худший трейд: -594 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 572.48 USD
Макс. убыток в серии: -785.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 5
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live 6
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.03 × 36
TickmillEU-Live
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
FPMarketsSC-Live
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
VantageInternational-Live 5
0.72 × 210
Exness-MT5Real8
0.73 × 522
Axiory-Live
0.74 × 42
еще 112...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Торговая стратегия

Данная стратегия разработана для инвесторов, стремящихся к долгосрочной стабильной доходности и контролируемому росту рисков. Она сочетает в себе диверсифицированные торговые системы и строгие механизмы управления рисками, с целью обеспечения устойчивого прироста капитала в реальных рыночных условиях.

Торговая философия

  • Стабильный рост капитала: Основное внимание уделяется долгосрочному сложному росту счета, избегая краткосрочных высокорискованных операций.

  • Мультистратегический портфель: Используются несколько некоррелированных стратегий (например, US30, XAUUSD, BTCUSD и др.), что повышает адаптивность к различным рыночным условиям.

  • Динамическое управление позицией: Размер позиций динамически регулируется в зависимости от объёма счёта, чтобы риск всегда оставался под контролем.

  • Отказ от агрессивных методов:

    • Не используются Мартингейл, высокочастотный скальпинг и другие высокорисковые подходы.

    • Контроль максимальной просадки, использование умеренного риска для баланса между доходностью и безопасностью.

  • Адаптация к рынку в реальном времени: Стратегия постоянно оптимизируется, чтобы соответствовать изменениям рынка и сохранять конкурентоспособность.

  • Прозрачность и проверяемость: Все стратегии проходят реальное тестирование и строгую историческую проверку, чтобы обеспечить соответствие между прошлой и текущей эффективностью.

Управление рисками и безопасность

  • Постепенное увеличение позиций: Размер позиций увеличивается только при росте капитала, чтобы избежать чрезмерного кредитного плеча.

  • Жёсткий механизм стоп-лоссов:

    • Для каждой сделки устанавливается жёсткий стоп-лосс (например, 2% или 90 долларов), чтобы в первую очередь защищать капитал.

    • Годовая максимальная просадка ограничивается разумными пределами (например, не более 30%).

  • Многоуровневое стресс-тестирование:

    • Включает Монте-Карло моделирование, тесты на проскальзывание и стресс-тесты в экстремальных рыночных условиях, чтобы убедиться в стабильности стратегии даже при форс-мажорах.

  • Проверка в реальных условиях: Все стратегии долгое время работают на реальных счетах и в реальной торговле, чтобы подтвердить соответствие теории и практики.

  • Приоритет безопасности средств: Управление рисками всегда ставится выше целей по прибыли, акцент на сложном росте капитала, а не на краткосрочной сверхприбыли.

Рекомендуемый стартовый капитал и кредитное плечо

  • Рекомендуемый стартовый капитал: от +10 000 долларов США

  • Рекомендуемое кредитное плечо: 1:400 (для некоторых стратегий возможно до 1:500 при строгом контроле рисков)

Кому подходит

  • Инвесторам, стремящимся к пассивному доходу или финансовой независимости

  • Тем, кто ценит стабильность и контролируемый риск, а не краткосрочные высокорисковые доходы

  • Пользователям, желающим добиться стабильного роста капитала с помощью профессиональных количественных стратегий

Ожидаемая доходность (только для справки)

  • Годовая целевая доходность: 80%–135%

  • Месячная целевая доходность: 5%–8%

Примечание: Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности. Валютная и количественная торговля сопряжены с высокими рисками. Инвестируйте осознанно.

Резюме

Данная стратегия делает акцент на долгосрочном, стабильном и контролируемом росте капитала. В её основе — научное управление рисками и диверсификация стратегий. Она идеально подходит инвесторам, стремящимся к устойчивому увеличению капитала в реальных рыночных условиях.


Средняя оценка:
Akihisa Hanada
1647
Akihisa Hanada 2025.10.02 20:37  (изменен 2025.10.07 13:15) 
 

Many Gold positions were opened at the same time, that basically increased the position size by 250 times by mistake? Causing a big loss the account has never seen. Can I get a comment on this? as I am a little worried.

07.10.2025

Got an explanation from the strategy provider about how it sees opportunities and makes profit. Happy to follow this as long as it is managed properly.

2026.05.26 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.24 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.09 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.08 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.28 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.28 01:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.27 23:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.27 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.21 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.21 04:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 11:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 17:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tick Multiprod
150 USD в месяц
4 045%
0
0
USD
40K
USD
129
82%
5 062
40%
55%
1.46
7.99
USD
37%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.