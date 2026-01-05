СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Pepper CN50 Man
Hang Chen

Pepper CN50 Man

Hang Chen
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 301%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
315
Прибыльных трейдов:
259 (82.22%)
Убыточных трейдов:
56 (17.78%)
Лучший трейд:
52.43 USD
Худший трейд:
-73.39 USD
Общая прибыль:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Общий убыток:
-846.61 USD (36 824 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (292.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
292.07 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
52.99%
Макс. загрузка депозита:
9.42%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
4.70
Длинных трейдов:
287 (91.11%)
Коротких трейдов:
28 (8.89%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
4.77 USD
Средняя прибыль:
9.07 USD
Средний убыток:
-15.12 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-319.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.70 USD (6)
Прирост в месяц:
18.91%
Годовой прогноз:
229.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
319.70 USD (16.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.83% (321.80 USD)
По эквити:
10.11% (92.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CN50 287
USDCNH 25
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CN50 1.8K
USDCNH -310
USDCAD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CN50 215K
USDCNH 12K
USDCAD 253
AUDUSD 39
AUDCAD -192
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.43 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +292.07 USD
Макс. убыток в серии: -319.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
FPMarkets-Live
0.50 × 14
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Alpari-MT5
0.63 × 19
Darwinex-Live
0.64 × 14
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 38
VantageFX-Live
1.23 × 13
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
Нет отзывов
2026.01.09 03:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pepper CN50 Man
30 USD в месяц
301%
0
0
USD
927
USD
40
0%
315
82%
53%
2.77
4.77
USD
15%
1:500
