Всего трейдов:
315
Прибыльных трейдов:
259 (82.22%)
Убыточных трейдов:
56 (17.78%)
Лучший трейд:
52.43 USD
Худший трейд:
-73.39 USD
Общая прибыль:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Общий убыток:
-846.61 USD (36 824 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (292.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
292.07 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
52.99%
Макс. загрузка депозита:
9.42%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
4.70
Длинных трейдов:
287 (91.11%)
Коротких трейдов:
28 (8.89%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
4.77 USD
Средняя прибыль:
9.07 USD
Средний убыток:
-15.12 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-319.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.70 USD (6)
Прирост в месяц:
18.91%
Годовой прогноз:
229.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
319.70 USD (16.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.83% (321.80 USD)
По эквити:
10.11% (92.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CN50
|287
|USDCNH
|25
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CN50
|1.8K
|USDCNH
|-310
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CN50
|215K
|USDCNH
|12K
|USDCAD
|253
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|-192
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.43 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +292.07 USD
Макс. убыток в серии: -319.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Alpari-MT5
|0.63 × 19
|
Darwinex-Live
|0.64 × 14
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 38
|
VantageFX-Live
|1.23 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
301%
0
0
USD
USD
927
USD
USD
40
0%
315
82%
53%
2.77
4.77
USD
USD
15%
1:500