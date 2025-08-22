СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAU For Living
Y Yessa Krishna Nugraha

XAU For Living

Y Yessa Krishna Nugraha
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 262%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
326
Прибыльных трейдов:
268 (82.20%)
Убыточных трейдов:
58 (17.79%)
Лучший трейд:
55.63 USD
Худший трейд:
-94.34 USD
Общая прибыль:
2 333.50 USD (1 505 766 pips)
Общий убыток:
-1 014.55 USD (1 308 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (524.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
524.22 USD (48)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
21.04%
Макс. загрузка депозита:
25.38%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.35
Длинных трейдов:
232 (71.17%)
Коротких трейдов:
94 (28.83%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
4.05 USD
Средняя прибыль:
8.71 USD
Средний убыток:
-17.49 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-130.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.81 USD (2)
Прирост в месяц:
31.90%
Годовой прогноз:
387.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.88 USD
Максимальная:
207.86 USD (9.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.72% (207.75 USD)
По эквити:
13.31% (130.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 285
BTCUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 825K
BTCUSD -628K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.63 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +524.22 USD
Макс. убыток в серии: -130.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Let's make money everyday.

Rule of my signal :

- $500 use 0,01 lot

- $1000 use 0,02 lot

When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss

Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday

Risk : Medium

Thanks for trusting me

Нет отзывов
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 05:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU For Living
30 USD в месяц
262%
0
0
USD
1K
USD
20
0%
326
82%
21%
2.30
4.05
USD
21%
1:500
Копировать

