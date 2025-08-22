- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
326
Прибыльных трейдов:
268 (82.20%)
Убыточных трейдов:
58 (17.79%)
Лучший трейд:
55.63 USD
Худший трейд:
-94.34 USD
Общая прибыль:
2 333.50 USD (1 505 766 pips)
Общий убыток:
-1 014.55 USD (1 308 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (524.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
524.22 USD (48)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
21.04%
Макс. загрузка депозита:
25.38%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.35
Длинных трейдов:
232 (71.17%)
Коротких трейдов:
94 (28.83%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
4.05 USD
Средняя прибыль:
8.71 USD
Средний убыток:
-17.49 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-130.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.81 USD (2)
Прирост в месяц:
31.90%
Годовой прогноз:
387.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.88 USD
Максимальная:
207.86 USD (9.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.72% (207.75 USD)
По эквити:
13.31% (130.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|BTCUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|825K
|BTCUSD
|-628K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.63 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +524.22 USD
Макс. убыток в серии: -130.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Let's make money everyday.
Rule of my signal :
- $500 use 0,01 lot
- $1000 use 0,02 lot
When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss
Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday
Risk : Medium
Thanks for trusting me
Нет отзывов
