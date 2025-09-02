СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Robofxea Pro
Namdev Mahadev Pawar

Robofxea Pro

Namdev Mahadev Pawar
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 313%
VantageInternational-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
543
Прибыльных трейдов:
421 (77.53%)
Убыточных трейдов:
122 (22.47%)
Лучший трейд:
29.08 USD
Худший трейд:
-14.38 USD
Общая прибыль:
781.54 USD (651 950 pips)
Общий убыток:
-475.85 USD (320 666 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (25.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.89 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
3.42%
Макс. загрузка депозита:
26.13%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
6.48
Длинных трейдов:
302 (55.62%)
Коротких трейдов:
241 (44.38%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-3.90 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-14.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.59 USD (7)
Прирост в месяц:
83.08%
Годовой прогноз:
1 007.99%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.27 USD
Максимальная:
47.20 USD (17.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.75% (47.17 USD)
По эквити:
12.77% (28.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 471
BTCUSD 57
NAS100.r 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 274
BTCUSD 31
NAS100.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 28K
BTCUSD 303K
NAS100.r 541
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.08 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +25.74 USD
Макс. убыток в серии: -14.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE  / TSL.  

Buy our robot here "ROBOFXEA PRO" https://www.mql5.com/en/market/product/149000


Нет отзывов
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 08:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 18:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Robofxea Pro
35 USD в месяц
313%
0
0
USD
149
USD
17
96%
543
77%
3%
1.64
0.56
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.