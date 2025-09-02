- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
543
Прибыльных трейдов:
421 (77.53%)
Убыточных трейдов:
122 (22.47%)
Лучший трейд:
29.08 USD
Худший трейд:
-14.38 USD
Общая прибыль:
781.54 USD (651 950 pips)
Общий убыток:
-475.85 USD (320 666 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (25.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.89 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
3.42%
Макс. загрузка депозита:
26.13%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
6.48
Длинных трейдов:
302 (55.62%)
Коротких трейдов:
241 (44.38%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-3.90 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-14.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.59 USD (7)
Прирост в месяц:
83.08%
Годовой прогноз:
1 007.99%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.27 USD
Максимальная:
47.20 USD (17.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.75% (47.17 USD)
По эквити:
12.77% (28.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|471
|BTCUSD
|57
|NAS100.r
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|274
|BTCUSD
|31
|NAS100.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|28K
|BTCUSD
|303K
|NAS100.r
|541
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.08 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +25.74 USD
Макс. убыток в серии: -14.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE / TSL.
Buy our robot here "ROBOFXEA PRO" : https://www.mql5.com/en/market/product/149000
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
313%
0
0
USD
USD
149
USD
USD
17
96%
543
77%
3%
1.64
0.56
USD
USD
19%
1:500