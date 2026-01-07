- Прирост
Всего трейдов:
414
Прибыльных трейдов:
336 (81.15%)
Убыточных трейдов:
78 (18.84%)
Лучший трейд:
77.34 USD
Худший трейд:
-50.99 USD
Общая прибыль:
1 857.02 USD (56 759 pips)
Общий убыток:
-654.52 USD (26 530 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (22.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
678.41 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
45.11%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
10.38
Длинных трейдов:
262 (63.29%)
Коротких трейдов:
152 (36.71%)
Профит фактор:
2.84
Мат. ожидание:
2.90 USD
Средняя прибыль:
5.53 USD
Средний убыток:
-8.39 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-12.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-92.11 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.53%
Годовой прогноз:
-42.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.87 USD
Максимальная:
115.89 USD (11.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.29% (115.47 USD)
По эквити:
10.65% (190.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|89
|USDJPY.a
|40
|NAS100.a
|31
|EURJPY.a
|30
|GBPJPY.a
|21
|XAUEUR.a
|17
|EURUSD.a
|16
|US500.a
|16
|XAUJPY.a
|14
|USDCHF.a
|12
|EURGBP.a
|12
|GBPCHF.a
|11
|NZDJPY.a
|11
|EURCHF.a
|11
|AUDNZD.a
|10
|EURNZD.a
|9
|GBPUSD.a
|9
|CADCHF.a
|8
|CHFJPY.a
|7
|ETSY.US.a
|7
|NatGas.a
|6
|AUDUSD.a
|5
|USDCAD.a
|4
|AUDCAD.a
|4
|US30.a
|3
|NZDUSD.a
|2
|XAUGBP.a
|2
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|2
|EURCAD.a
|1
|EURAUD.a
|1
|V.US.a
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|121
|USDJPY.a
|154
|NAS100.a
|6
|EURJPY.a
|51
|GBPJPY.a
|303
|XAUEUR.a
|-1
|EURUSD.a
|96
|US500.a
|-2
|XAUJPY.a
|44
|USDCHF.a
|45
|EURGBP.a
|13
|GBPCHF.a
|-4
|NZDJPY.a
|6
|EURCHF.a
|-16
|AUDNZD.a
|-10
|EURNZD.a
|76
|GBPUSD.a
|192
|CADCHF.a
|26
|CHFJPY.a
|10
|ETSY.US.a
|20
|NatGas.a
|-11
|AUDUSD.a
|-22
|USDCAD.a
|-35
|AUDCAD.a
|-10
|US30.a
|47
|NZDUSD.a
|-9
|XAUGBP.a
|22
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|14
|EURCAD.a
|48
|EURAUD.a
|19
|V.US.a
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|1.4K
|USDJPY.a
|2.9K
|NAS100.a
|1.4K
|EURJPY.a
|2.9K
|GBPJPY.a
|6.3K
|XAUEUR.a
|411
|EURUSD.a
|1.5K
|US500.a
|-51
|XAUJPY.a
|5.6K
|USDCHF.a
|867
|EURGBP.a
|235
|GBPCHF.a
|149
|NZDJPY.a
|360
|EURCHF.a
|-857
|AUDNZD.a
|32
|EURNZD.a
|2.2K
|GBPUSD.a
|1.7K
|CADCHF.a
|476
|CHFJPY.a
|-21
|ETSY.US.a
|-288
|NatGas.a
|-20
|AUDUSD.a
|-983
|USDCAD.a
|-966
|AUDCAD.a
|57
|US30.a
|2.7K
|NZDUSD.a
|-97
|XAUGBP.a
|816
|SpotCrude.a
|170
|GBPCAD.a
|204
|EURCAD.a
|608
|EURAUD.a
|314
|V.US.a
|82
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +77.34 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +22.79 USD
Макс. убыток в серии: -12.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trading algoritmico
Нет отзывов
