- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
731
Прибыльных трейдов:
449 (61.42%)
Убыточных трейдов:
282 (38.58%)
Лучший трейд:
53.36 EUR
Худший трейд:
-51.88 EUR
Общая прибыль:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
Общий убыток:
-3 591.52 EUR (10 875 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (596.96 EUR)
Макс. прибыль в серии:
596.96 EUR (37)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
11.31%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.79
Длинных трейдов:
403 (55.13%)
Коротких трейдов:
328 (44.87%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
3.22 EUR
Средняя прибыль:
13.24 EUR
Средний убыток:
-12.74 EUR
Макс. серия проигрышей:
16 (-210.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-346.57 EUR (12)
Прирост в месяц:
-0.38%
Годовой прогноз:
-4.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.01 EUR
Максимальная:
346.57 EUR (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.82% (346.57 EUR)
По эквити:
7.88% (189.54 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|398
|BTCUSD
|333
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|519K
|BTCUSD
|6.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.36 EUR
Худший трейд: -52 EUR
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +596.96 EUR
Макс. убыток в серии: -210.91 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.98 × 46
еще 4...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
using https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller
more information: https://t.me/sfecommunity
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
333%
2
73K
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
120
100%
731
61%
11%
1.65
3.22
EUR
EUR
20%
1:30
loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto
靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐
过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。