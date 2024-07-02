СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SFE Impulse
Joel Juanpere

SFE Impulse

Joel Juanpere
3 отзыва
Надежность
120 недель
2 / 73K USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2023 333%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
731
Прибыльных трейдов:
449 (61.42%)
Убыточных трейдов:
282 (38.58%)
Лучший трейд:
53.36 EUR
Худший трейд:
-51.88 EUR
Общая прибыль:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
Общий убыток:
-3 591.52 EUR (10 875 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (596.96 EUR)
Макс. прибыль в серии:
596.96 EUR (37)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
11.31%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.79
Длинных трейдов:
403 (55.13%)
Коротких трейдов:
328 (44.87%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
3.22 EUR
Средняя прибыль:
13.24 EUR
Средний убыток:
-12.74 EUR
Макс. серия проигрышей:
16 (-210.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-346.57 EUR (12)
Прирост в месяц:
-0.38%
Годовой прогноз:
-4.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.01 EUR
Максимальная:
346.57 EUR (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.82% (346.57 EUR)
По эквити:
7.88% (189.54 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 398
BTCUSD 333
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 519K
BTCUSD 6.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.36 EUR
Худший трейд: -52 EUR
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +596.96 EUR
Макс. убыток в серии: -210.91 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Tickmill-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
8.98 × 46
еще 4...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

using  https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity

Средняя оценка:
JUNJIE WANG
844
JUNJIE WANG 2024.07.02 15:21 
 

loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto

yang zhang
1118
yang zhang 2024.06.26 20:56 
 

靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐

Longsen Chen
3782
Longsen Chen 2024.06.22 04:32 
 

过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。

2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.28 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SFE Impulse
100 USD в месяц
333%
2
73K
USD
2.2K
EUR
120
100%
731
61%
11%
1.65
3.22
EUR
20%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.