Profalgo Limited

Gold Reaper New V2 2

Profalgo Limited
2 отзыва
Надежность
60 недель
15 / 132K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 139%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
593
Прибыльных трейдов:
422 (71.16%)
Убыточных трейдов:
171 (28.84%)
Лучший трейд:
101.40 USD
Худший трейд:
-51.65 USD
Общая прибыль:
3 945.35 USD (366 492 pips)
Общий убыток:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (483.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
483.83 USD (55)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
15.96%
Макс. загрузка депозита:
4.77%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.60
Длинных трейдов:
407 (68.63%)
Коротких трейдов:
186 (31.37%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
3.56 USD
Средняя прибыль:
9.35 USD
Средний убыток:
-10.73 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-16.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.87 USD (8)
Прирост в месяц:
6.44%
Годовой прогноз:
78.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
115.94 USD
Максимальная:
319.61 USD (16.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.89% (319.49 USD)
По эквити:
7.18% (116.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 593
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 211K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.40 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 55
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +483.83 USD
Макс. убыток в серии: -16.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Running Latest Version 3.4

Fake Breakout Filter = Medium

Moderate trade frequency

30% max DD

Средняя оценка:
ron_b
315
ron_b 2025.12.09 16:01 
 

I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.

finetop
49
finetop 2025.11.28 19:42 
 

Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.

2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.72% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 14:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:19 2025.07.16 04:19:54  

This signal is ALWAYS running the latest version of the EA

2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Копировать

