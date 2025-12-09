- Прирост
Всего трейдов:
593
Прибыльных трейдов:
422 (71.16%)
Убыточных трейдов:
171 (28.84%)
Лучший трейд:
101.40 USD
Худший трейд:
-51.65 USD
Общая прибыль:
3 945.35 USD (366 492 pips)
Общий убыток:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (483.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
483.83 USD (55)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
15.96%
Макс. загрузка депозита:
4.77%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.60
Длинных трейдов:
407 (68.63%)
Коротких трейдов:
186 (31.37%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
3.56 USD
Средняя прибыль:
9.35 USD
Средний убыток:
-10.73 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-16.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.87 USD (8)
Прирост в месяц:
6.44%
Годовой прогноз:
78.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
115.94 USD
Максимальная:
319.61 USD (16.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.89% (319.49 USD)
По эквити:
7.18% (116.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|593
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|211K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +101.40 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 55
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +483.83 USD
Макс. убыток в серии: -16.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Running Latest Version 3.4
Fake Breakout Filter = Medium
Moderate trade frequency
30% max DD
I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.
Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.