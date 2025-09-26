СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Aghost
Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
0 отзывов
Надежность
41 неделя
1 / 149 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 178
Прибыльных трейдов:
1 405 (64.50%)
Убыточных трейдов:
773 (35.49%)
Лучший трейд:
70 361 341.15 IDR
Худший трейд:
-17 783 553.22 IDR
Общая прибыль:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Общий убыток:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (117 648 325.52 IDR)
Макс. прибыль в серии:
117 648 325.52 IDR (29)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
85.09%
Макс. загрузка депозита:
2.85%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
22.67
Длинных трейдов:
1 531 (70.29%)
Коротких трейдов:
647 (29.71%)
Профит фактор:
3.28
Мат. ожидание:
406 479.27 IDR
Средняя прибыль:
906 346.95 IDR
Средний убыток:
-502 077.12 IDR
Макс. серия проигрышей:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Макс. убыток в серии:
-17 783 553.22 IDR (1)
Прирост в месяц:
20.11%
Годовой прогноз:
244.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 796.12 IDR
Максимальная:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
По эквити:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70 361 341.15 IDR
Худший трейд: -17 783 553 IDR
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +117 648 325.52 IDR
Макс. убыток в серии: -10 264 691.72 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aghost Fx
Нет отзывов
2026.01.15 08:41
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aghost
30 USD в месяц
699%
1
149
USD
928M
IDR
41
0%
2 178
64%
85%
3.28
406 479.27
IDR
19%
1:20
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.