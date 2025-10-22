СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BTC AUTOTRADER
Moreno Dainese

BTC AUTOTRADER

Moreno Dainese
0 отзывов
Надежность
10 недель
3 / 1.7K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 93%
VantageInternational-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
126 (80.25%)
Убыточных трейдов:
31 (19.75%)
Лучший трейд:
18.75 EUR
Худший трейд:
-17.06 EUR
Общая прибыль:
466.16 EUR (1 203 142 pips)
Общий убыток:
-317.74 EUR (750 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (52.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
52.22 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
1.31%
Макс. загрузка депозита:
3.81%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
64 (40.76%)
Коротких трейдов:
93 (59.24%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.95 EUR
Средняя прибыль:
3.70 EUR
Средний убыток:
-10.25 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-27.09 EUR)
Макс. убыток в серии:
-27.09 EUR (2)
Прирост в месяц:
36.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
37.11 EUR (12.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.11% (37.11 EUR)
По эквити:
3.56% (10.01 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 169
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 452K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.75 EUR
Худший трейд: -17 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +52.22 EUR
Макс. убыток в серии: -27.09 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.


EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310

 VPS |  https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781

VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6

 

Нет отзывов
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 18:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 07:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 13:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.28 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 08:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
High risk of negative slippage when copying deals
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BTC AUTOTRADER
30 USD в месяц
93%
3
1.7K
USD
308
EUR
10
100%
157
80%
1%
1.46
0.95
EUR
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.