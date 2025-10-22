- Прирост
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
126 (80.25%)
Убыточных трейдов:
31 (19.75%)
Лучший трейд:
18.75 EUR
Худший трейд:
-17.06 EUR
Общая прибыль:
466.16 EUR (1 203 142 pips)
Общий убыток:
-317.74 EUR (750 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (52.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
52.22 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
1.31%
Макс. загрузка депозита:
3.81%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
64 (40.76%)
Коротких трейдов:
93 (59.24%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.95 EUR
Средняя прибыль:
3.70 EUR
Средний убыток:
-10.25 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-27.09 EUR)
Макс. убыток в серии:
-27.09 EUR (2)
Прирост в месяц:
36.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
37.11 EUR (12.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.11% (37.11 EUR)
По эквити:
3.56% (10.01 EUR)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
Note: I recommend not subscribing to the signal due to spread issues. Instead, buy the EA to achieve the same results with the same broker, since it operates on support and resistance, requires tight spreads, and uses a trailing stop for precise BTCUSD profits.
EXPERT |https://www.mql5.com/en/market/product/129310
VPS | https://portal.forexvps.net/raf.php?raf=1781
VANTAGEFX BROKER | https://vigco.co/la-com/M2LyOdC6
Нет отзывов
