СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / RAZOR ICM
Anton Kondratev

RAZOR ICM

Anton Kondratev
0 отзывов
Надежность
159 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 1 020%
Tickmill-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 534
Прибыльных трейдов:
1 139 (74.25%)
Убыточных трейдов:
395 (25.75%)
Лучший трейд:
382.74 USD
Худший трейд:
-86.85 USD
Общая прибыль:
4 989.24 USD (246 339 pips)
Общий убыток:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (58.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
494.97 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
56.56%
Макс. загрузка депозита:
37.49%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.54
Длинных трейдов:
728 (47.46%)
Коротких трейдов:
806 (52.54%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
4.38 USD
Средний убыток:
-6.63 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-21.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-363.71 USD (6)
Прирост в месяц:
2.13%
Годовой прогноз:
24.76%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.41 USD
Максимальная:
521.42 USD (26.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.09% (4.48 USD)
По эквити:
10.77% (157.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 599
AUDCAD 391
AUDNZD 366
XAGUSD 72
XAUUSD 46
EURUSD 29
EURAUD 16
NZDUSD 9
USDCAD 5
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 595
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 304
XAGUSD 490
XAUUSD -176
EURUSD -42
EURAUD 50
NZDUSD -46
USDCAD 4
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 33K
AUDNZD -5.3K
XAGUSD 10K
XAUUSD -18K
EURUSD -3.9K
EURAUD 7.7K
NZDUSD -4.5K
USDCAD 527
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +382.74 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +58.26 USD
Макс. убыток в серии: -21.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.10 × 10
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real7
0.48 × 42
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.65 × 540
DooTechnology-Live
0.73 × 252
OxSecurities-Live
0.82 × 11
StriforSVG-Live
0.90 × 51
Darwinex-Live
0.95 × 311
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
еще 87...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RAZOR ICM
30 USD в месяц
1 020%
0
0
USD
569
USD
159
93%
1 534
74%
57%
1.90
1.54
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.