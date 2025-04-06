- Прирост
Всего трейдов:
1 534
Прибыльных трейдов:
1 139 (74.25%)
Убыточных трейдов:
395 (25.75%)
Лучший трейд:
382.74 USD
Худший трейд:
-86.85 USD
Общая прибыль:
4 989.24 USD (246 339 pips)
Общий убыток:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (58.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
494.97 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
56.56%
Макс. загрузка депозита:
37.49%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.54
Длинных трейдов:
728 (47.46%)
Коротких трейдов:
806 (52.54%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
4.38 USD
Средний убыток:
-6.63 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-21.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-363.71 USD (6)
Прирост в месяц:
2.13%
Годовой прогноз:
24.76%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.41 USD
Максимальная:
521.42 USD (26.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.09% (4.48 USD)
По эквити:
10.77% (157.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|599
|AUDCAD
|391
|AUDNZD
|366
|XAGUSD
|72
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|29
|EURAUD
|16
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|5
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|595
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|304
|XAGUSD
|490
|XAUUSD
|-176
|EURUSD
|-42
|EURAUD
|50
|NZDUSD
|-46
|USDCAD
|4
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|33K
|AUDNZD
|-5.3K
|XAGUSD
|10K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-3.9K
|EURAUD
|7.7K
|NZDUSD
|-4.5K
|USDCAD
|527
|BTCUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +382.74 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +58.26 USD
Макс. убыток в серии: -21.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 7
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 10
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 42
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 540
|
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
|
OxSecurities-Live
|0.82 × 11
|
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
|
Darwinex-Live
|0.95 × 311
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
