Всего трейдов:
934
Прибыльных трейдов:
631 (67.55%)
Убыточных трейдов:
303 (32.44%)
Лучший трейд:
52.48 USD
Худший трейд:
-110.02 USD
Общая прибыль:
2 986.25 USD (242 104 pips)
Общий убыток:
-1 793.43 USD (83 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (82.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.84 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
56.14%
Макс. загрузка депозита:
0.89%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
8.95
Длинных трейдов:
650 (69.59%)
Коротких трейдов:
284 (30.41%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
4.73 USD
Средний убыток:
-5.92 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-25.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.02 USD (1)
Прирост в месяц:
11.08%
Годовой прогноз:
134.49%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.20 USD
Максимальная:
133.24 USD (21.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.26% (22.27 USD)
По эквити:
0.68% (6.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|360
|AUDCAD.r
|313
|GBPUSD.r
|136
|NZDCAD.r
|73
|GBPNZD.r
|10
|EURAUD.r
|8
|GBPAUD.r
|7
|GBPCAD.r
|6
|EURCAD.r
|3
|AUDJPY.r
|3
|BTCUSD
|2
|AUDUSD.r
|2
|USDCAD.r
|2
|EURJPY.r
|2
|GER40
|1
|EURGBP.r
|1
|GBPCHF.r
|1
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|736
|AUDCAD.r
|143
|GBPUSD.r
|68
|NZDCAD.r
|76
|GBPNZD.r
|-59
|EURAUD.r
|6
|GBPAUD.r
|66
|GBPCAD.r
|66
|EURCAD.r
|17
|AUDJPY.r
|45
|BTCUSD
|0
|AUDUSD.r
|6
|USDCAD.r
|-1
|EURJPY.r
|35
|GER40
|0
|EURGBP.r
|-2
|GBPCHF.r
|4
|CADJPY.r
|1
|EURUSD.r
|-9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|42K
|AUDCAD.r
|11K
|GBPUSD.r
|2.6K
|NZDCAD.r
|4.3K
|GBPNZD.r
|140
|EURAUD.r
|-92
|GBPAUD.r
|4.4K
|GBPCAD.r
|2.4K
|EURCAD.r
|908
|AUDJPY.r
|2.4K
|BTCUSD
|-4.2K
|AUDUSD.r
|328
|USDCAD.r
|15
|EURJPY.r
|983
|GER40
|390
|EURGBP.r
|25
|GBPCHF.r
|161
|CADJPY.r
|73
|EURUSD.r
|-126
Лучший трейд: +52.48 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +82.09 USD
Макс. убыток в серии: -25.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
