Po Yuan Chen

TC Investment Multi Strategies

Po Yuan Chen
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 120%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
934
Прибыльных трейдов:
631 (67.55%)
Убыточных трейдов:
303 (32.44%)
Лучший трейд:
52.48 USD
Худший трейд:
-110.02 USD
Общая прибыль:
2 986.25 USD (242 104 pips)
Общий убыток:
-1 793.43 USD (83 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (82.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.84 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
56.14%
Макс. загрузка депозита:
0.89%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
8.95
Длинных трейдов:
650 (69.59%)
Коротких трейдов:
284 (30.41%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
4.73 USD
Средний убыток:
-5.92 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-25.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.02 USD (1)
Прирост в месяц:
11.08%
Годовой прогноз:
134.49%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.20 USD
Максимальная:
133.24 USD (21.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.26% (22.27 USD)
По эквити:
0.68% (6.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 360
AUDCAD.r 313
GBPUSD.r 136
NZDCAD.r 73
GBPNZD.r 10
EURAUD.r 8
GBPAUD.r 7
GBPCAD.r 6
EURCAD.r 3
AUDJPY.r 3
BTCUSD 2
AUDUSD.r 2
USDCAD.r 2
EURJPY.r 2
GER40 1
EURGBP.r 1
GBPCHF.r 1
CADJPY.r 1
EURUSD.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 736
AUDCAD.r 143
GBPUSD.r 68
NZDCAD.r 76
GBPNZD.r -59
EURAUD.r 6
GBPAUD.r 66
GBPCAD.r 66
EURCAD.r 17
AUDJPY.r 45
BTCUSD 0
AUDUSD.r 6
USDCAD.r -1
EURJPY.r 35
GER40 0
EURGBP.r -2
GBPCHF.r 4
CADJPY.r 1
EURUSD.r -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 42K
AUDCAD.r 11K
GBPUSD.r 2.6K
NZDCAD.r 4.3K
GBPNZD.r 140
EURAUD.r -92
GBPAUD.r 4.4K
GBPCAD.r 2.4K
EURCAD.r 908
AUDJPY.r 2.4K
BTCUSD -4.2K
AUDUSD.r 328
USDCAD.r 15
EURJPY.r 983
GER40 390
EURGBP.r 25
GBPCHF.r 161
CADJPY.r 73
EURUSD.r -126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.48 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +82.09 USD
Макс. убыток в серии: -25.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
