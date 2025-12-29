СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Xauron customers 1 with some manual loss
Roberto Liguoro

Xauron customers 1 with some manual loss

Roberto Liguoro
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 391%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
604
Прибыльных трейдов:
522 (86.42%)
Убыточных трейдов:
82 (13.58%)
Лучший трейд:
404.55 USD
Худший трейд:
-448.70 USD
Общая прибыль:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Общий убыток:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (1 208.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 208.62 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
337 (55.79%)
Коротких трейдов:
267 (44.21%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
4.61 USD
Средняя прибыль:
11.64 USD
Средний убыток:
-40.12 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-35.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-448.70 USD (1)
Прирост в месяц:
22.51%
Годовой прогноз:
273.16%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
90.08 USD
Максимальная:
504.15 USD (14.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.20% (246.56 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 573
BTCUSD 30
ETHUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD -33
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD -213K
ETHUSD 63
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +404.55 USD
Худший трейд: -449 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 208.62 USD
Макс. убыток в серии: -35.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
Нет отзывов
