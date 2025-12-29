- Прирост
Всего трейдов:
604
Прибыльных трейдов:
522 (86.42%)
Убыточных трейдов:
82 (13.58%)
Лучший трейд:
404.55 USD
Худший трейд:
-448.70 USD
Общая прибыль:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Общий убыток:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (1 208.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 208.62 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
337 (55.79%)
Коротких трейдов:
267 (44.21%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
4.61 USD
Средняя прибыль:
11.64 USD
Средний убыток:
-40.12 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-35.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-448.70 USD (1)
Прирост в месяц:
22.51%
Годовой прогноз:
273.16%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
90.08 USD
Максимальная:
504.15 USD (14.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.20% (246.56 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-33
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|-213K
|ETHUSD
|63
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +404.55 USD
Худший трейд: -449 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 208.62 USD
Макс. убыток в серии: -35.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
Нет отзывов