Сигналы / MetaTrader 5 / GoldenBug ICM
Piotr Drozdek

GoldenBug ICM

Piotr Drozdek
1 отзыв
Надежность
70 недель
14 / 144K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 86%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
458
Прибыльных трейдов:
224 (48.90%)
Убыточных трейдов:
234 (51.09%)
Лучший трейд:
978.03 USD
Худший трейд:
-500.16 USD
Общая прибыль:
11 830.88 USD (211 781 pips)
Общий убыток:
-7 860.94 USD (182 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (736.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
978.03 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
13.95%
Макс. загрузка депозита:
15.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
255 (55.68%)
Коротких трейдов:
203 (44.32%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
8.67 USD
Средняя прибыль:
52.82 USD
Средний убыток:
-33.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-983.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-983.55 USD (6)
Прирост в месяц:
5.48%
Годовой прогноз:
63.86%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
347.35 USD
Максимальная:
992.44 USD (14.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.25% (987.96 USD)
По эквити:
8.77% (520.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 458
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 29K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +978.03 USD
Худший трейд: -500 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +736.42 USD
Макс. убыток в серии: -983.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.33 × 1381
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.28 × 437
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
CGFX-Server
6.25 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
Exness-MT5Real5
9.08 × 480
TradeMaxGlobal-Live
10.85 × 62
FPMarketsLLC-Live
10.96 × 591
FxPro-MT5
12.00 × 1
еще 10...
Min deposit: 3500 USD

Recommended broker: ICMarkets

Recommended VPS: NewYorkCityServers

Средняя оценка:
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
656
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan 2025.01.30 16:50  (изменен 2025.01.31 06:01) 
 

i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...

signals have good support team thanks all of them

2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.19 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.14 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.12 19:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
