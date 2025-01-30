- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
458
Прибыльных трейдов:
224 (48.90%)
Убыточных трейдов:
234 (51.09%)
Лучший трейд:
978.03 USD
Худший трейд:
-500.16 USD
Общая прибыль:
11 830.88 USD (211 781 pips)
Общий убыток:
-7 860.94 USD (182 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (736.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
978.03 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
13.95%
Макс. загрузка депозита:
15.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
255 (55.68%)
Коротких трейдов:
203 (44.32%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
8.67 USD
Средняя прибыль:
52.82 USD
Средний убыток:
-33.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-983.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-983.55 USD (6)
Прирост в месяц:
5.48%
Годовой прогноз:
63.86%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
347.35 USD
Максимальная:
992.44 USD (14.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.25% (987.96 USD)
По эквити:
8.77% (520.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4K
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|29K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +978.03 USD
Худший трейд: -500 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +736.42 USD
Макс. убыток в серии: -983.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.33 × 1381
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.28 × 437
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.27 × 15
|
Weltrade-Real
|7.86 × 113
|
Exness-MT5Real5
|9.08 × 480
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.85 × 62
|
FPMarketsLLC-Live
|10.96 × 591
|
FxPro-MT5
|12.00 × 1
еще 10...
Min deposit: 3500 USD
Recommended broker: ICMarkets
Recommended VPS: NewYorkCityServers
i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...
signals have good support team thanks all of them