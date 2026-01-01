СигналыРазделы
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 78%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 424
Прибыльных трейдов:
1 153 (80.96%)
Убыточных трейдов:
271 (19.03%)
Лучший трейд:
273.99 USD
Худший трейд:
-181.93 USD
Общая прибыль:
3 340.22 USD (52 990 pips)
Общий убыток:
-2 970.56 USD (36 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (55.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
286.04 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.38%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
626 (43.96%)
Коротких трейдов:
798 (56.04%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.26 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-10.96 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-139.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-652.08 USD (5)
Прирост в месяц:
20.48%
Годовой прогноз:
248.53%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.70 USD
Максимальная:
784.73 USD (59.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.42% (791.38 USD)
По эквити:
3.24% (44.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 299
USDCHF 263
USDCAD 250
EURCAD 218
AUDCAD 115
EURCHF 100
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 406
USDCHF 450
USDCAD 331
EURCAD -90
AUDCAD 164
EURCHF -506
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6K
USDCHF 6.5K
USDCAD 7K
EURCAD 1.5K
AUDCAD 2.8K
EURCHF -2.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +273.99 USD
Худший трейд: -182 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +55.20 USD
Макс. убыток в серии: -139.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
6 Pairs
Нет отзывов
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Noura1M
50 USD в месяц
78%
0
0
USD
1.4K
USD
28
89%
1 424
80%
100%
1.12
0.26
USD
43%
1:500
Копировать

