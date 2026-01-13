СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold scalp TP SL
Dinh Khuong Tran

Gold scalp TP SL

Dinh Khuong Tran
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 254%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
768
Прибыльных трейдов:
603 (78.51%)
Убыточных трейдов:
165 (21.48%)
Лучший трейд:
22.31 USD
Худший трейд:
-28.16 USD
Общая прибыль:
1 815.82 USD (174 236 pips)
Общий убыток:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (98.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.37 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
12.25%
Макс. загрузка депозита:
2.74%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.43
Длинных трейдов:
413 (53.78%)
Коротких трейдов:
355 (46.22%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-8.71 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-91.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.93 USD (5)
Прирост в месяц:
30.55%
Годовой прогноз:
370.65%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
264.73 USD (52.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.32% (264.77 USD)
По эквити:
0.18% (1.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 768
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 379
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 35K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.31 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +98.37 USD
Макс. убыток в серии: -91.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5968
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
3.02 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.08 × 197
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 835
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
еще 63...
Нет отзывов
