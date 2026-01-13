- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
768
Прибыльных трейдов:
603 (78.51%)
Убыточных трейдов:
165 (21.48%)
Лучший трейд:
22.31 USD
Худший трейд:
-28.16 USD
Общая прибыль:
1 815.82 USD (174 236 pips)
Общий убыток:
-1 437.09 USD (138 877 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (98.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.37 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
12.25%
Макс. загрузка депозита:
2.74%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.43
Длинных трейдов:
413 (53.78%)
Коротких трейдов:
355 (46.22%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-8.71 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-91.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.93 USD (5)
Прирост в месяц:
30.55%
Годовой прогноз:
370.65%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
264.73 USD (52.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.32% (264.77 USD)
По эквити:
0.18% (1.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|768
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|379
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|35K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.31 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +98.37 USD
Макс. убыток в серии: -91.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.83 × 5968
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|3.02 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.08 × 197
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 835
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
еще 63...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
254%
0
0
USD
USD
672
USD
USD
39
97%
768
78%
12%
1.26
0.49
USD
USD
34%
1:500