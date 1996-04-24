Axiom Stats

AXIOM STATS

首发价：$99

Axiom Stats 目前的首发价格为 $99。

前 30 位购买者之后，价格将上涨至 $199。

购买后，请私信联系我，以获取使用说明并领取专属免费赠品。

Axiom Stats 是一款专业的交易账户统计与交易表现分析指标。

它可以读取您的交易账户数据，并将账户表现、统计数据、交易、风险、稳定性、回撤以及账户整体健康状况转化为完整的可视化分析，全部集中在一个清晰易用的面板中。

我创建 Axiom Stats，是因为我希望能够看到交易账户结果背后的完整故事。

仅仅查看账户余额是不够的。

一个盈利的账户仍然可能存在危险的回撤。

较高的胜率可能掩盖不良的风险管理。

一笔巨额盈利交易可能会让整个月看起来都很成功。

一个策略的总体结果可能很好，但其大部分亏损可能集中在某个交易品种、某个星期几，或某个特定交易时段。

我需要一个统一的面板，它能够读取账户数据、整理信息、识别优势与弱点，并清晰展示最终盈利或亏损背后的真实情况。

这正是 Axiom Stats 的核心理念。

AXIOM STATS 的功能

Axiom Stats 会分析您的交易账户历史记录和当前持仓。

它将账户信息整理到七个独立页面中：

  • 仪表盘

  • 表现

  • 统计

  • 分析

  • 日历

  • 交易

  • 风险

Axiom Stats 不仅显示总利润，还可以帮助您了解：

  • 账户赚取或亏损了多少

  • 交易结果是否稳定

  • 使用了多大的风险

  • 回撤有多深

  • 账户恢复花费了多长时间

  • 哪些交易品种表现最好或最差

  • 多单和空单哪一方表现更好

  • 账户在哪些时间段表现最佳

  • 结果是否稳定，还是依赖少数几笔异常交易

  • 当前有哪些问题需要关注

目标很简单：将复杂的交易账户历史转化为交易者能够理解和使用的实用信息。

仪表盘

仪表盘在一个页面中提供完整的账户概览。

它汇集最重要的信息，让您无需打开多个报告即可评估账户的当前状态。

仪表盘包括：

  • 账户脉搏

  • 账户历程

  • 已实现净利润或亏损

  • 当前净值

  • 最大回撤

  • 账户盈利能力

  • 风险控制

  • 交易稳定性

  • 交易质量

  • 账户健康状况

  • 当前持仓

  • 需要关注的问题

  • 交易活动摘要

  • 已实现和浮动结果

  • 交易数量及账户快速概览

仪表盘旨在回答一个重要问题：

这个账户目前的状况如何？

账户脉搏

账户脉搏是对账户整体状况的综合评估。

它分析账户的总体状态，并以清晰易懂的方式展示结果。

根据账户数据，它可以显示账户表现是否良好、是否保持稳定、是否处于恢复阶段，或是否正承受压力。

它还会针对当前结果提供文字解释，让交易者不必在缺乏背景信息的情况下独自解读数字。

账户脉搏不是预测，也不保证未来结果。它只是对当前可用账户数据进行的结构化解读。

账户历程

账户历程以可视化方式展示账户在所选时间段内的发展过程。

它可以帮助您了解以下因素之间的关系：

  • 账户增长

  • 盈利与亏损

  • 入金与出金

  • 回撤

  • 恢复

  • 余额变化

  • 净值变化

您无需只根据账户的最终价值评估表现，而是可以查看账户达到当前结果之前所经历的完整过程。

这让您更容易识别平稳增长、不稳定表现、长期回撤、突然亏损以及恢复阶段。

账户健康状况

账户健康状况部分将多个重要的交易表现领域整合为一项统一的可视化评估。

它会分析以下指标：

  • 盈利能力

  • 风险控制

  • 稳定性

  • 交易质量

这有助于判断账户结果是否建立在健康的交易模式之上，或者最终结果是否掩盖了严重的弱点。

盈利账户并不一定是健康账户。

Axiom Stats 的目的就是帮助您看清这一区别。

表现页面

表现页面展示账户的财务结果如何随时间发生变化。

它包含多项指标、图表和月度统计数据，可帮助您评估增长和稳定性。

您可以分析：

  • 净利润或净亏损

  • 账户回报率

  • 总利润

  • 总亏损

  • 平均每笔交易结果

  • 盈利因子

  • 期望值

  • 最佳和最差时期

  • 月度表现

  • 年度表现

  • 回撤

  • 恢复情况

  • 结果质量

该页面可以帮助您判断账户表现是保持稳定、正在改善、逐渐恶化，还是严重依赖少数几笔交易。

统计页面

统计页面对已完成的交易活动进行更深入的数值分析。

它可以帮助您从多个角度研究交易历史，包括：

  • 整体交易统计

  • 各交易品种表现

  • 多单和空单表现

  • 交易持续时间

  • 盈利交易

  • 亏损交易

  • 盈亏平衡交易

  • 交易结果分布

  • 百分位数

  • 平均值和中位数

  • 交易量

  • 持仓时间

统计页面不仅显示账户赚了多少钱，还能帮助解释这些结果是如何产生的。

分析页面

分析页面对稳定性、连续盈利或亏损、恢复、结果分布以及滚动表现进行更深入的研究。

它包含以下高级指标：

  • 盈利天数

  • 盈利周数

  • 平均每日利润或亏损

  • 每日波动率

  • 最佳交易日

  • 最差交易日

  • 交易结果中位数

  • 标准差

  • 第 25 百分位数

  • 第 75 百分位数

  • 偏度

  • 异常值

  • 当前连续表现

  • 最大连续盈利次数

  • 最大连续亏损次数

  • 平均连续盈利次数

  • 平均连续亏损次数

  • 最长恢复时间

  • 滚动胜率

  • 滚动盈利因子

  • 滚动期望值

  • 滚动周期利润或亏损

  • 最佳分析窗口

  • 最差分析窗口

分析页面还可以帮助您按照以下条件研究交易表现：

  • 交易品种

  • 时间周期

  • 一天中的小时

  • 星期几

  • 交易持续时间

  • 滚动分析窗口

该页面专为希望超越表面统计数据，深入了解交易表现结构与稳定性的交易者而设计。

日历页面

日历页面按照日期整理交易结果。

它允许您通过不同的日历视图研究表现，包括：

  • 月度

  • 年度

  • 星期

您可以查看：

  • 每日利润与亏损

  • 每日回报率

  • 交易数量

  • 盈利日

  • 亏损日

  • 盈亏平衡日

  • 活跃和非活跃交易日

  • 月度摘要

  • 各星期表现

  • 所选日期的详细信息

日历可以帮助您识别在普通账户历史表格中难以发现的规律。

例如，您可能会发现账户在某些时期表现良好，但在某个特定星期几经常出现亏损。

交易页面

交易页面提供用于分析的详细交易活动记录。

它包含以下独立视图：

  • 已关闭交易

  • 成交记录

  • 资金活动

  • 当前持仓

根据所选视图，您可以查看：

  • 订单编号

  • 交易品种

  • 方向

  • 交易类型

  • 交易量

  • 开仓时间

  • 平仓时间

  • 开仓价格

  • 平仓价格

  • 止损

  • 止盈

  • 佣金

  • 隔夜利息

  • 手续费

  • 其他成本

  • 已实现利润或亏损

  • 浮动利润或亏损

  • 持仓持续时间

  • 魔术编号

详细表格可以帮助您从账户整体摘要深入到构成最终结果的每一笔交易。

当前持仓

Axiom Stats 还会监控当前未平仓持仓。

这使仪表盘能够区分：

  • 已完成的结果

  • 当前浮动结果

  • 已关闭的交易活动

  • 当前市场风险敞口

当前持仓部分可以帮助您了解现在正在影响账户的因素，而不仅仅是过去发生的事情。

Axiom Stats 不会管理或关闭这些持仓。它只会显示和分析账户中可用的信息。

风险页面

风险页面专注于账户表现的负面部分。

它旨在帮助您了解亏损如何形成、亏损是否过度集中，以及账户在低于前期峰值的状态下持续了多长时间。

风险页面包含以下专属视图：

  • 风险概览

  • 回撤

  • 集中度

它可以显示：

  • 当前净值回撤

  • 历史最大回撤

  • 回撤深度

  • 回撤金额

  • 回撤持续时间

  • 水下时间

  • 恢复时间

  • 恢复因子

  • 连续亏损

  • 保证金水平

  • 可用保证金

  • 各交易品种的亏损集中度

  • 总亏损

  • 亏损占比

  • 最大单笔亏损

  • 回撤事件

  • 恢复状态

这可以帮助您评估账户不仅赚取了多少，同时也能了解账户为了获得这些结果承受了什么。

回撤分析

Axiom Stats 不会将回撤仅仅视为一个孤立的数字。

它会将每次回撤事件分解为以下重要阶段：

  • 开始

  • 最低点

  • 恢复

  • 回撤深度

  • 金额亏损

  • 水下时间

  • 恢复时间

  • 当前状态

这可以让您更清楚地了解账户风险。

两个账户可能具有相同的最大回撤，但其实际表现可能完全不同。一个账户可能迅速恢复，而另一个账户可能连续数月处于回撤状态。

Axiom Stats 可以帮助您看清这一区别。

风险集中度

风险集中度显示账户总亏损是否过度集中在某个特定市场或交易品种。

您可以分析：

  • 各交易品种的总亏损

  • 每个交易品种占总亏损的比例

  • 最大单笔亏损

  • 每个交易品种的亏损贡献

  • 集中度排名

较高的集中度可能意味着某个交易品种或市场造成了账户中不成比例的大量亏损。

这些信息可以帮助交易者识别策略或交易行为中需要重点关注的部分。

所选时间段分析

Axiom Stats 允许您分析不同的时间段，而不必每次都评估完整的账户历史。

可选择的时间段包括：

  • 1 个月

  • 3 个月

  • 6 个月

  • 年初至今

  • 1 年

  • 全部历史

所选时间段决定用于计算当前统计数据的日期范围。

这使您能够将近期表现与账户的长期表现进行比较。

例如，一个账户在全部历史范围内可能仍然盈利，但在最近三个月中表现不佳。时间段分析可以帮助您发现这一点。

演示预览

Axiom Stats 包含演示预览模式，即使当前账户没有足够的交易历史，您仍然可以探索仪表盘并了解不同页面。

这让您可以在分析完整账户之前，更轻松地熟悉界面并了解各个部分的功能。

演示数据与真实账户分析清晰分离，不会改变您的实际交易数据。

CSV 导出

交易页面包含 CSV 导出功能。

您可以导出详细的账户信息，用于进一步查看、保存记录或进行外部分析。

导出的信息将根据当前所选的数据视图和可用账户历史生成。

内置说明

Axiom Stats 既适合经验丰富的交易者，也适合刚开始学习账户统计数据的用户。

仪表盘为重要元素提供了详细说明。

当您将鼠标悬停在重要卡片、统计指标、表格标题或数值上时，Axiom Stats 会解释：

  • 该信息代表什么

  • 为什么它很重要

  • 通常应该如何解读

这使高级账户统计更容易理解，也无需用户单独研究每一个金融术语。

主要功能

  • 专业交易账户统计仪表盘

  • 七个完整分析页面

  • 账户脉搏综合评估

  • 账户历程可视化

  • 账户健康状况评估

  • 当前持仓监控

  • “需要关注”系统

  • 余额与净值分析

  • 已实现和浮动利润或亏损

  • 回报率分析

  • 盈利能力分析

  • 回撤与恢复分析

  • 盈利因子

  • 期望值

  • 胜率分析

  • 平均和中位交易结果

  • 交易结果分布

  • 百分位数分析

  • 每日和每周稳定性

  • 连续盈利与亏损分析

  • 滚动表现分析

  • 各交易品种表现

  • 多空方向表现

  • 时间周期分析

  • 小时表现分析

  • 星期表现分析

  • 交易持续时间分析

  • 月度和年度表现

  • 交易日历

  • 已关闭交易历史

  • 成交历史

  • 入金与出金

  • 当前持仓表格

  • 佣金、隔夜利息、手续费和成本分析

  • 风险概览

  • 回撤事件表格

  • 各交易品种亏损集中度

  • 保证金和可用保证金信息

  • 多种时间段筛选器

  • CSV 导出

  • 演示预览

  • 完整和紧凑布局

  • 适合初学者的说明

  • 自适应仪表盘设计

适用人群

Axiom Stats 专为希望深入了解账户状态，而不仅仅关注最终余额的交易者而设计。

它适用于：

  • 外汇交易者

  • 黄金交易者

  • 指数交易者

  • 加密货币 CFD 交易者

  • 手动交易者

  • 算法交易者

  • 交易机器人开发者

  • 策略测试人员

  • 自营交易公司交易者

  • 交易信号提供者

  • 账户管理者

  • 正在评估新交易系统的交易者

  • 希望提高稳定性的交易者

  • 希望识别隐藏风险的交易者

  • 希望拥有专业交易表现仪表盘的交易者

AXIOM STATS 不是什么

Axiom Stats 不是交易机器人。

它不会开仓、修改或关闭交易。

它不会复制交易。

它不会提供买入或卖出信号。

它不保证盈利。

它无法修复一个无法盈利的交易策略。

它不能取代风险管理或专业的财务判断。

Axiom Stats 是一款专业的账户分析与决策支持指标，旨在帮助您更清晰地了解交易表现。

AXIOM STATS 的独特之处

大多数账户历史工具只会显示交易列表以及最终的利润或亏损。

Axiom Stats 的不同之处在于，它会将账户历史转化为完整的账户故事。

它将以下信息整合在一起：

  • 表现

  • 统计

  • 稳定性

  • 日历规律

  • 单笔交易

  • 当前持仓

  • 回撤

  • 恢复

  • 风险集中度

  • 账户健康状况

它不仅告诉您账户赚了多少钱。

它还可以帮助您了解账户如何获得这些结果、承担了多少风险、弱点在哪里，以及哪些问题可能需要关注。

它不仅仅是一份账户报表。

它是一套完整的交易账户分析仪表盘。

快速开始

  1. 将 Axiom Stats 添加到任意图表。

  2. 允许它读取可用的账户历史。

  3. 选择您希望分析的时间段。

  4. 从仪表盘开始，查看账户脉搏。

  5. 使用账户历程了解账户的发展过程。

  6. 打开表现页面，查看财务结果随时间的变化。

  7. 使用统计和分析页面进行更深入的表现评估。

  8. 查看日历，寻找与日期相关的规律。

  9. 打开交易页面，检查单笔交易和当前持仓。

  10. 使用风险页面研究回撤、恢复和亏损集中度。

  11. 当您需要说明时，将鼠标悬停在重要元素上。

  12. 必要时将交易信息导出为 CSV。

用户手册

完整的 PDF 用户手册将通过产品文档链接提供。

手册将说明：

  • 安装

  • 仪表盘导航

  • 账户脉搏

  • 账户历程

  • 账户健康状况

  • 表现分析

  • 统计指标

  • 分析页面的各个视图

  • 日历视图

  • 交易与持仓

  • 风险分析

  • 回撤事件

  • 风险集中度

  • 时间段选择

  • 演示预览

  • CSV 导出

  • 仪表盘内置说明

  • 推荐使用流程

重要声明

Axiom Stats 是一款账户分析与决策支持指标。

过去的交易表现并不能保证未来结果。

所有统计数据都应结合实际背景进行解读。较高的胜率、强劲的回报率或盈利时期，并不自动意味着账户或策略是安全的。

请始终将这些信息与您自己的判断、交易计划和风险管理规则结合使用。

首发优惠

Axiom Stats 目前的首发价格为 $99。

前 30 位购买者之后，价格将上涨至 $199。

购买后，请私信联系我，以获取使用说明并领取专属免费赠品。

如果您希望以首发价格购买 Axiom Stats，请在前 30 个购买名额用完之前完成购买。


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指标
English: Indicator Description Name:   ZigZag Multi-Timeframe (ASTRA TREND) Description:   This MetaTrader 5 indicator displays   three independent ZigZag layers   from different timeframes on a single chart. It is an essential tool for multi-timeframe analysis, allowing traders to visualize the trend hierarchy (e.g., M15, H1, and H4) simultaneously. Key Features: Dual Logic:   Offers two methods for pivot detection:   Classic   (Depth/Deviation/Backstep) or   Parabolic SAR   reversal logi
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
指标
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Spike Blaster Pro is a next-generation MT5 indicator designed specifically for synthetic markets. It works seamlessly on Boom Index and Weltrade Index , providing traders with sharp, reliable spike detection signals. What makes Spike Blaster Pro po
GDS Renko Entry Helper
Andrey Goida
1 (1)
指标
GDS Renko Entry Helper - Free Renko Price Interaction Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Entry Helper is a free Renko price interaction indicator for MetaTrader 5. It helps traders highlight important areas where price reacts, slows down, returns to a zone or changes behavior around support and resistance. The tool is designed for manual Renko analysis. It does not generate buy or sell signals and does not tell the trader when to enter the market. Its purpose is to help focus attention on area
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (44)
指标
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这项指标采用了既定价格的公开、高、低价和关闭价格 可以对特定时间区加以调整。 许多机构和专业人士都认为这些是重要的。 贸易商可以为你了解他们可能更进一步的地点, 积极。 现有期间为: 前一日。 前一星期。 曾任Month。 曾任。 前一年。 或: 目前日。 目前周。 目前 Month。 目前配额。 今年。
FREE
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
指标
本指标可以让您享受两个最流行的产品来分析在感兴趣的价位的请求量和市场成交量: 真实市场深度图表 真实报价足迹成交量图表 本产品结合两个指标的效力，并以单个文件提供。 反危机出售。今日低价。赶紧! 真实的 COMBO 市场深度功能和报价成交量图表，完全等同于原始指标。您将享受这两款产品结合为单一超级指标的力量！下面是您将得到的功能： 真实市场深度图表 股民专用工具现已在 MetaTrader 5 上可用。 真实市场深度图表 指标在图表上以直方条的形式显示可视化的市场深度，并在实时模式下刷新。 利用 真实市场深度图表 指标您可以正确评估市场请求并从图表上看到大的市场。这可以 100% 的精确剥头皮和设置持仓止损。 指标以两种相应颜色的水平直方条形式显示买和卖的请求 (买-卖)。价格图表上给定级别的显示条和它们的长度与请求的交易量相应。此外, 它指示买卖请求的最大交易量。 此指标显示买卖请求总数量作为堆积面积图。这可以评估当经过下一价位时将会执行的请求总量。买卖请求总数量也显示在图表上。 省缺, 指标显示在图表背景上, 且它不会干扰任何其它指标。当使用指标交易时, 建议使用实际交易量。 本
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
实用工具
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
指标
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Intraday Session TPO
Kummari Raghu Ram
指标
Intraday Session TPO: Precision Volume Profiling for Day Traders Stop trading blind during the most volatile hours of the day. Standard daily volume profiles blend everything together, masking the true areas of liquidity and institutional interest. The Intraday Session TPO is engineered specifically for session-to-session traders. It empowers you to isolate and profile specific time windows—like the London Open, the New York Killzone, or the Asian range—so you can see exactly where the volume is
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
指标
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default:   "current time frame" Function:   Sets the time frame for indicator calculation Options:   Can
该产品的买家也购买
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
指标
Ultimate Boom and Crash 指标 Ultimate Boom and Crash 指标由 Coetsee Digital 开发，是一款先进工具，旨在识别市场中的潜在暴涨机会。该指标专为关注 Deriv 和 Weltrade 合成市场的交易者设计，仅在 3 分钟 (M3)、5 分钟 (M5)、15 分钟 (M15)、30 分钟 (M30) 和 1 小时 (H1) 时间周期上运行，并仅支持以下交易对：PainX 1200、PainX 999、PainX 800、PainX 600、PainX 400、GainX 1200、GainX 999、GainX 800、GainX 600、GainX 400、BreakX 600、BreakX 1200、BreakX 1800、SwitchX 600、SwitchX 1200、SwitchX 1800、Crash 1000 Index、Crash 900 Index、Crash 600 Index、Crash 500 Index、Crash 300 Index、Boom 1000 Index、Boom 900 Index、Bo
作者的更多信息
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.43 (37)
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.33 (18)
专家
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Universal Expert Adviser 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $399 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 Smart Universal Expert Advisor 是一款高级自动化工具，专为将自定义指标信号转换为自动交易而设计。 Online course, user manual and demo. 与只能使用一个固定策略的普通交易机器人不同，Smart Universal EA 让交易者可以连接自己的指标、控制交易执行、管理风险，并建立个性化的自动交易系统。 如果您的自定义指标提供 Buy 和 Sell buffers，Smart Universal EA 可以读取这些信号，并使用它们自动开仓和管理交易。 Smart Universal EA 有什么不同？ 大多数 Expert Advisors 都围绕一个封闭策略构建。 Smart Universal EA 不同。 它是一个
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.6 (121)
指标
供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
FREE
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.64 (156)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
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Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.35 (48)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.69 (51)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
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Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.77 (57)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
FREE
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
3.83 (24)
专家
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。 它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。 基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。 Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。 【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载 核心理念 Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。 通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。 可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。 内置风险与回撤管理系统 动态手数调节（手数倍增 + 步长控制） 浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整 最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险 智能交易频率控制避免震荡期过度交易 性能引擎 动量过滤器实时测量价格速度与力度 动态距离逻辑根据波动调整进场间距 利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑 ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量 为什么交易者选择 Mo
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
5 (4)
专家
Trend Catcher EA Pro —— 基于最受欢迎的趋势捕捉指标 Trend Catcher，在大量用户请求之后，我们终于推出了 Trend Catcher EA。 一款新一代智能交易系统，将算法驱动的自动交易与手动控制相结合，为交易者提供对市场的完全掌控。 它快速、可适应，并专为重视清晰度、性能和自主权的交易者而设计。 该 EA 以 EURUSD 为核心，在真实历史 tick（99.9%）数据上进行优化测试，执行稳定，无重绘、无重算、无延迟。 【用户手册、使用建议】和【测试过的参数预设】请点击链接获取。 核心策略： EA 内置两种策略，可自由选择交易风格： I. Smart Trend Mode（智能趋势模式）—— 单向趋势交易，顺势入场，结构清晰。 低风险，高准确度，无对冲。 II. Dynamic Dual Mode（动态双向模式 / 激进）—— 使用对冲式剥头皮逻辑同时进行双向交易，捕捉每一次波动。 高参与度，全自动执行。 你可以自由选择只做多、只做空或双向交易，使 EA 完全适应你的交易理念。 混合控制系统： Trend Catcher 提供了其他 EA 无法做到的
FREE
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.57 (14)
专家
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — 新一代交易智能系统，专为捕捉价格动量的核心爆发而设计。 它快速、稳定，并为追求精准与适应性的交易者而打造。 基于真实市场 tick（99.9%）数据开发，并针对 EURUSD 与 XAUUSD 深度优化。 Momentum Hunter 实时追踪加速动能并立即执行，无延迟、无重绘、无猜测成分。 【用户手册 | 推荐预设】— 点击下载 核心理念 Momentum Hunter 基于一个简单事实：动量 = 机会。 通过持续监控价格加速、波动爆发和方向压力，它在突破早期阶段精确入场，并以数学方式退出。 可即时切换：仅做多 / 仅做空 / 双向交易。 内置风险与回撤管理系统 动态手数调节（手数倍增 + 步长控制） 浮动回撤恢复机制按市场压力自适应调整 最大回撤% 与亏损恢复过滤器自动控制风险 智能交易频率控制避免震荡期过度交易 性能引擎 动量过滤器实时测量价格速度与力度 动态距离逻辑根据波动调整进场间距 利润锁定 + 回撤恢复确保资金曲线平滑 ATR 与点差过滤确保真实环境下的执行质量 为什么交易者选择 Mo
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (30)
指标
供需订单区块： “供需订单区块”指标是基于智能资金概念的复杂工具，这对于外汇技术分析至关重要。它专注于识别供需区域，这些是机构交易者留下重要足迹的关键区域。供应区表示卖单，需求区表示买单，帮助交易者预测价格走势的潜在反转或减速。该指标采用了巧妙的算法，结合了结构突破（BoS）和公平价值差（FVG）组件。BoS检测市场中的干扰，确定潜在的订单区块，而FVG考虑了公平价值差以提高准确性。该工具提供了这些条件的视觉表现，通过突出显示潜在的订单区块并提供市场动态和转折点的见解，帮助交易者做出决策。其用户友好设计使其适用于具有各种技术专业知识水平的交易者，为高级分析提供了全面的解决方案。 特点： - 智能资金概念：基于机构交易策略。 - 供需区域：识别卖单和买单区块。 - 自定义订单区块绘制类型。 - 算法复杂性：BoS检测市场中的干扰，FVG考虑公平价值差。 - 视觉表示：在图表上突出显示潜在的订单区块。 - 用户友好：适用于各种专业知识水平。 - 全面分析：集成BoS和FVG以获取见解。 - 理性决策：帮助预测反转和减速。
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.8 (15)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.69 (74)
指标
趋势捕捉器（The Trend Catcher）： 带有警报指标的趋势捕捉策略是一种多功能技术分析工具，帮助交易者识别市场趋势以及潜在的进出场点。它采用动态趋势捕捉策略，可根据市场状况进行调整，为交易者提供清晰的趋势方向视觉展示。交易者可以根据个人偏好和风险承受能力自定义参数。该指标有助于趋势识别、提示潜在反转、充当跟踪止损机制，并提供实时警报以便快速应对市场变化。 功能特点： 趋势识别：发出多头趋势和空头趋势信号。 趋势反转：当蜡烛颜色从多头变为空头或相反时，提示潜在反转。 实时警报：在识别到新趋势时生成警报。 推荐： 货币对：EURUSD、AUDUSD、XAUUSD… 时间周期：M5、M10、M15、M30、H1。 账户类型：任何ECN账户或低点差账户。
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
指标
交易会话时间指示器： “交易会话时间指示器”是一个强大的技术分析工具，旨在增强您对外汇市场中不同交易会话的理解。这个无缝集成的指标提供了关于主要交易会话的开盘和收盘时间的重要信息，包括东京、伦敦和纽约。通过自动时区调整，它为全球交易者提供服务，帮助他们优化交易时间表，以获取高流动性时段，并避开低活跃时段。该指标提供了关于市场情绪、高峰波动期和交叠交易会话的见解，帮助日内交易者做出与其策略一致的精确决策。其可定制的显示允许个性化用户体验，而智能交易计划结合其数据，可能会导致改善的交易结果。通过提高低活跃时段的意识，该指标帮助交易者避免过度交易，并专注于优质机会。与各种交易平台无缝兼容，“交易会话时间指示器”是寻求优化交易路程的交易者的宝贵工具。 特点： - 优化的时间表：提供主要交易会话时间，并与高流动性相符。 - 电话和电子邮件提醒：在会话开始时提醒您。 - 杀伤区域：使用警报设置ICT风格的杀伤区域。 - 重叠分析：探索会话重叠并针对活动增加。 - 日内精度：帮助日内决策并关注与策略一致的会话。 - 可定制的显示：个性化偏好和颜色设置。 - 智能交易计划：集成以提高生产力并通
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Axiom Matrix MT4
Issam Kassas
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.83 (29)
指标
支撑和阻力水平查找器： 支撑和阻力水平查找器是一种先进的工具，旨在增强交易中的技术分析。具有动态支撑和阻力水平，它随着图表上新的关键点的出现实时调整，提供动态和响应式分析。其独特的多时间框架功能允许用户在任何所选时间框架上显示来自不同时间框架的支撑和阻力水平，提供细致的透视，例如在五分钟图上显示每日水平。它采用智能算法，其中包含历史数据集，使其与其他S＆R指标区分开来，确保综合分析。在检测水平时，该工具采用多参数计算，有助于提高准确性。用户可以单独自定义支撑和阻力水平的颜色，创建个性化的视觉体验。该工具还包括警报功能，可在价格接近关键水平时通知交易者，增强及时决策。具有方便的功能，如隐藏和显示按钮，以及用于快速切换水平可见性的热键，支撑和阻力水平查找器为寻求在其技术分析中精确性和灵活性的交易者提供了多功能且用户友好的解决方案。 特点： - 动态支撑和阻力水平：随着图表上新的重要关键点的出现进行调整。 - 多时间框架支撑和阻力水平：能够在任何其他时间框架上显示任何时间框架的水平。例如，在M5上显示每日水平。 - 使用智能算法，其中包括历史数据，与其他S＆R指标不同。 - 在检测水
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Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.92 (13)
实用工具
交易头寸和回测工具： “交易头寸和回测工具”又称“风险收益比工具”，是一款全面而创新的指标，旨在提升您的技术分析和交易策略。 风险工具是外汇交易中有效风险管理的全面而用户友好的解决方案。它具有预览交易头寸的能力，包括入场价格、止损（SL）和获利水平（TP），为即将进行的交易提供透明的视图。用户友好的面板配备了自动余额和自定义余额选项，以及自动手数和风险计算。它支持各种交易预览，包括市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单。该工具包括高级的风险收益比特性，允许在图表上任意定制移动，包括买入和卖出设置。交易信息的智能显示包括关键细节，如开仓手数、止损、TP和订单类型。它还提供了在移动SL或TP水平时自动调整风险的便利性，一个按钮将当前价格吸引过来的功能，以及一个热键用于轻松隐藏和显示风险工具。此外，该工具提供了进行彻底分析交易策略的回测能力。 特点： - 预览交易头寸，包括入场价格、止损（SL）和获利（TP）水平的详细信息。 - 用户友好的面板：提供自动余额和自定义余额。 - 自动手数计算和风险计算。 - 各种类型的交易预览：市场买入和卖出、买入止损和卖出止损订单等。 - 高级风险收
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Axiom Draw
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指标
Axiom Draw 首发价格 Axiom Draw 目前提供以下首发价格： 一个月租用：$30 永久许可证：$99 在接下来的 30 次购买后，永久许可证价格将上涨至 $199。 特别首发优惠 购买 Axiom Draw 永久许可证后，请向我发送私信，即可免费领取 Smart Universal Expert Advisor。 Axiom Draw 专为 2026 年市场环境打造，并针对当前交易平台版本进行了优化。 Axiom Draw 是一套完整、专业的图表绘图与标注工作台，适合希望直接在图表上分析市场、规划交易、讲解观点和复盘行情的交易者。 您无需在多个绘图工具之间反复切换。Axiom Draw 通过一个结构清晰的面板，提供 38 种可选工具、20 种颜色、4 种绘图尺寸、专业交易标记、艾略特波浪标签、自由手绘、文本工具，以及详细的二维测量系统。 它适合主观交易者、技术分析师、艾略特波浪交易者、交易教育者、内容创作者，以及所有希望让图表更加整洁、清晰和有条理的用户。 适用于不同的交易工作流程 技术分析与交易规划 直接在图表上绘制趋势线、水平线、矩形、填充区域、箭头和自由手绘标注。
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
专家
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Universal Expert Adviser 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $399 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 Smart Universal Expert Advisor 是一款高级自动化工具，专为将自定义指标信号转换为自动交易而设计。 Online course, user manual and demo. 与只能使用一个固定策略的普通交易机器人不同，Smart Universal EA 让交易者可以连接自己的指标、控制交易执行、管理风险，并建立个性化的自动交易系统。 如果您的自定义指标提供 Buy 和 Sell buffers，Smart Universal EA 可以读取这些信号，并使用它们自动开仓和管理交易。 Smart Universal EA 有什么不同？ 大多数 Expert Advisors 都围绕一个封闭策略构建。 Smart Universal EA 不同。 它是一个
Axiom Draw MT4
Issam Kassas
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Axiom Stats MT4
Issam Kassas
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