Институциональный Снайпер — Institutional Order Flow + Smart Money Structure + Precision Signals

Institutional Sniper — это полноценный, универсальный индикатор для графиков, объединяющий профессиональный Trend Engine, зоны поддержки/сопротивления и спроса/предложения, концепции Smart Money (BOS / CHoCH + Order Blocks), мульти‑таймфреймовый дашборд и автоматический торговый план (Entry / Stop Loss / TP1 / TP2) — всё в одном, не перерисовывающемся инструменте с чистым, премиальным интерфейсом.

Он создан, чтобы ответить на три вопроса, которые задаёт каждый трейдер: Что делает рынок? Где находятся важные уровни? Где вход и где цели?

Что делает индикатор

Trend Engine — определяет направление рынка, используя двойные EMA, фильтрованные через ADX и ATR, чтобы игнорировать слабые или хаотичные движения и выделять только настоящие тренды. Levels (S/R + Supply/Demand) — автоматически определяет и рисует наиболее протестированные ценовые зоны, ранжированные по силе (количество касаний). Smart Money Structure (SMC) — отмечает BOS (Break of Structure) и CHoCH (Change of Character) и отображает соответствующие Order Blocks. Multi‑Timeframe Sync — дашборд показывает тренд на трёх выбранных таймфреймах (например, M15 / H1 / H4) и их согласованность. Automatic Trade Plan — на последнем квалифицированном сетапе рисует линии Entry, Stop Loss, Take Profit 1 и Take Profit 2 с рассчитанным Risk : Reward. Confidence Rating — каждый сетап оценивается от 0 до 100 и отображается как рейтинг от 1 до 5 звёзд на дашборде. On‑Screen Dashboard — тренд, сила, структура, активные зоны, последний сетап, рейтинг, мульти‑TF согласование, режим, цветовая легенда и обратный отсчёт до закрытия бара. Alerts — всплывающее окно, push‑уведомление, email и звуковой сигнал при появлении нового квалифицированного сетапа. Non‑repainting — анализ основан только на закрытых барах; маркеры не двигаются и не исчезают после появления.

Как использовать

Прикрепите индикатор к любому графику и инструменту (работает на Forex, Gold/XAUUSD, индексах, криптовалютах и др.).

Выберите режим, соответствующий вашему стилю:

Scalping (M1 / M5)

Intraday (M15 / H1)

Swing (H4 / D1)

Выберите чувствительность:

Conservative — меньше, но качественнее сетапы

Balanced

Aggressive — больше сетапов

Читайте дашборд:

Trend и Strength показывают текущее направление и импульс.

Structure подтверждает смарт‑мани‑смещение (бычье/медвежье).

MTF / Align показывает, согласованы ли старшие таймфреймы — самые сильные сетапы возникают, когда все таймфреймы совпадают с трендом. Торгуйте по плану: когда появляется сетап, линии на графике показывают Entry, Stop Loss и две цели Take Profit с их Risk:Reward. Используйте рейтинг звёзд для оценки качества. Управляйте риском: всегда рассчитывайте размер позиции по расстоянию до Stop Loss и рассматривайте частичное закрытие на TP1, затем перенос стопа в безубыток для TP2. Лучшие результаты достигаются, когда тренд, уровень/зона, структура рынка и согласование старших таймфреймов указывают в одном направлении.

Основные настройки

General: режим, чувствительность, глубина истории для анализа. Multi‑Timeframe: включить синхронизацию, выбрать 3 таймфрейма, при необходимости требовать согласование. Module toggles: включение/выключение Trend, Levels, SMC, Signals и Dashboard. Filters: требовать подтверждённый тренд / цену на уровне / подтверждение структуры / подтверждение объёма. Session, Volatility & Spread guards: торговать только в выбранные сессии и избегать низкой волатильности или высокого спреда. Trade plan: расстояния Stop Loss, TP1 и TP2 (в кратных ATR). Visuals: цвета, шрифты, водяной знак, дашборд, таймер и отображение уверенности.

Рекомендуемые пресеты

В комплекте три готовых файла .set — Scalping, Intraday и Swing, чтобы загрузить оптимизированную стартовую конфигурацию одним кликом и затем подстроить под себя.

Примечания

Это индикатор (инструмент анализа и поддержки решений), а не автоматический советник — он не открывает сделки. Работает на всех инструментах и таймфреймах; особенно эффективен на трендовых активах, таких как XAUUSD и основные валютные пары. Трейдинг связан с риском. Прошлые результаты и исторические сигналы не гарантируют будущих. Всегда используйте грамотное управление рисками.