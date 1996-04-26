MACD Divergency MT4

Этот индикатор точно определяет бычьи и медвежьи дивергенции между движением цены и гистограммой MACD, используя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 (быстрая), 34 (медленная) и сигнал линию с периодом 5. Индикатор выделяет точки, где ослабляется импульс, сигнализируя о возможных разворотах тренда.

Правила для правильной идентификации дивергенций:

  • Бычья дивергенция действительна, когда цена формирует более низкие минимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более высокие минимумы выше нулевой линии.

  • Медвежья дивергенция действительна, когда цена формирует более высокие максимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более низкие максимумы ниже нулевой линии.

  • Сигналы дивергенции недействительны, если экстремумы гистограммы и экстремумы цены не совпадают по одну сторону от нулевой линии, так как это может привести к ложным сигналам.

Этот подход представляет собой наиболее точный и надежный метод для применения анализа дивергенции MACD.

Особенности индикатора:

  • Ясно выделяет подтвержденные бычьи и медвежьи дивергенции.

  • Строгое соблюдение правил проверки дивергенции MACD для повышения надежности.

  • Дополнительная информация: индикатор предоставляется в виде скомпилированного файла EX5 для MetaTrader 5. Он не требует внешних библиотек или DLL файлов. Рекомендуется использовать этот инструмент в сочетании с общей торговой стратегией. Всегда тщательно тестируйте на демо-счете перед торговлей на реальном счете. Этот индикатор не гарантирует прибыль и служит аналитическим помощником для определения настоящих дивергенций MACD.


Рекомендуем также
MACD Max Free
John Louis Fernando Diamante
5 (2)
Индикаторы
A flexible 2-Line MACD indicator The default MACD indicator inside MT4, limits you to using the MACD with a fast-EMA, slow-EMA, and signal-SMA. This MACD indicator allows you to set your own MA-Method choices for these 3 components, separately! You can select from SMA-EMA-SMMA-LWMA, and can even use a separate method for each 3 fast-slow-signal periods. A more featured version is available with colored candles+conditions, full alerts+conditions, line coloring, DEMA and TEMA options; MACD MAX Fe
FREE
Donchian Trend Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Индикаторы
Donchian channels are a tool in technical analysis used to determine the relative volatility of a market and the potential for price breakouts. Can help identify potential breakouts and reversals in price, which are the moments when traders are called on to make strategic decisions. These strategies can help you capitalize on price trends while having pre-defined entry and exit points to secure gains or limit losses. Using the Donchian channel can thus be part of a disciplined approach to managi
FREE
MACD Divergence Indicator MT4
Amir Atif
4 (6)
Индикаторы
MACD divergence indicator finds divergences between price chart and MACD indicator and informs you with alerts (popup, mobile notification or email). Its main use is to find trend reversals in the chart. Always use the divergence indicators with other technical assets like support resistance zones, candlestick patterns and price action to have a higher possibility to find trend reversals. Three confirmation type for MACD divergences: MACD line cross zero level Price returns to previous H/L Creat
FREE
ZigZag Repaint Tracker
Aleh Sasonka
Индикаторы
Индикатор ZigZag Repaint Tracker — это мощный инструмент для трейдеров и аналитиков, который не просто строит классический ZigZag, но и тщательно отслеживает все случаи его перерисовки на всей исторической выборке данных. Основные особенности и преимущества: Полный анализ истории: Индикатор анализирует всю доступную историю графика, выявляя моменты, когда ZigZag изменял свои экстремумы, что позволяет понять динамику и надежность построений. Отслеживание перерисовок: В отличие от стандартных Zig
FREE
MACD divergence Simple edition
Liu Hao Yang
Индикаторы
MACD divergence Simple edition 原始MACD计算方式，升级为双线MACD，使判断更加直观更加贴合大宗交易平台的研究习惯，同时还会自动用实线标出背离，不用再从0开始苦学钻研。 同时，我还提供了提醒服务，在你忙于家务无暇顾及的时候只需要打开音响，一旦达成背离，第一时间就会让你知晓。 这是一款简单版的看背离指标，MACD的九天均线被称为“信号线”，然后绘制在MACD线的顶部，它可以作为买入和卖出信号的触发器。当MACD越过信号线时，交易员可以买入操作，当MACD穿过信号线以下时，交易者可以卖出或做空操作。移动平均收敛-发散（MACD）指标可以用几种方法解释，但更常见的方法是交叉、散度和快速上升/下降。
FREE
RSI Divergence Indicator MT4
Amir Atif
4.79 (14)
Индикаторы
RSI divergence indicator finds divergences between price chart and RSI   indicator and informs you with alerts (popup, mobile notification or email). Its main use is to find trend reversals in the chart. Always use the divergence indicators with other technical assets like support resistance zones, candlestick patterns and price action to have a higher possibility to find trend reversals. Three confirmation type for RSI   divergences: RSI   line cross 50 level (doesn't repaint) Price returns to
FREE
WAD Stoch
Yonny Pascal Ekwa Mezui
Индикаторы
WAD Дивергенция + Стохастик Обзор WAD Дивергенция + Стохастик — это технический индикатор, предназначенный для помощи трейдерам в определении потенциальных точек разворота рынка. Он сочетает поведение цены с подтверждением импульса, чтобы выделить зоны изменения давления покупателей и продавцов. Индикатор работает непосредственно на графике и предоставляет понятные визуальные сигналы для принятия решений на быстро меняющихся рынках. Как это работает Индикатор анализирует взаимосвязь движения це
FREE
MACD Jurik
Augustine Kamatu
Индикаторы
Introducing MACD Jurik—an advanced indicator designed to enhance your forex trading strategy by integrating custom moving averages based on the Moving Average Convergence Divergence (MACD) with the MetaTrader 4 indicator, MACD. Jurik moving averages are renowned for their accuracy and reliability in analyzing price movements in the forex market. They offer traders smoother representations of price action, reducing noise and providing clearer signals for identifying trends and potential reversa
FREE
Divergence Reader
Maksim Neimerik
Индикаторы
Divergence Reader - индикатор который поможет Вам идентифицировать на графике дивергенцию и конвергенцию. Настройки Type - выбор типа сигнала (дивергенция, конвергенция, оба сигнала); Minimum length of divergence (Candle) - минимальная длинна сигнала (в свечах); MACD SETTINGS - настройки индикатора МАСD; Важно! Индикатор не рисует графику на истории! Для визуальной проверки индикатора рекоммендую использовать тестер.
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
FREE
TrueChannel
Aleksey Ivanov
5 (8)
Индикаторы
Индикатор TrueChannel  показывает нам истинные каналы движения цены. Этот индикатор своим видом напоминает Donchian Channel , но построен на основе совершенно иных принципов и дает более адекватные торговые сигналы.              Как показано в статье цена на самом деле движется в каналах параллельных временной оси и резко – перепрыгивает из предыдущих каналов в последующие. Установить  такое движение цены позволяет индикатор Probabilities distribution of price   ( PDP ).  Индикатор
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
Индикаторы
Moving Average Convergence Divergence (MACD) торговая стратегия - это популярный инструмент технического анализа, который используется для выявления изменений в импульсе и направлении тренда. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего (EMA) из 12-периодного EMA. Затем на вершине MACD строится 9-периодное EMA, называемое "линией сигнала", которое действует как триггер для сигналов покупки и продажи. MACD считается находящимся в бычьей территории, когд
FREE
Awesome MACD Indicator
Komang Putra Riswanjaya
5 (1)
Индикаторы
AWESOME MACD INDICATOR Awesome MACD Indicator is a powerful trading tool that combines the strengths of Moving Average (MA) and Moving Average Convergence Divergence (MACD) to provide accurate and reliable trading signals. Designed for forex and stock traders, this indicator simplifies the identification of trading opportunities by detecting significant crosses in price movements. Key Features: MA and MACD Combination: Awesome MACD leverages the power of Moving Averages (MA) to identify short-te
FREE
Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор показывает сигналы, основанные на терминальном осцилляторе RSI на графике. Есть возможность отфильтровывать повторяющиеся (залипшие) сигналы. Здесь RSI используется для поиска сигналов на разворот. Рекомендуется в качестве точки входа по свинг-стратегии и торговли от уровней. Доступен мультивалютный дэшборд. С его помощью вы можете легко переключаться между графиками. В обсуждениях продукта вы можете предложить алгоритм, в который хотите встроить дэшборд. Входные параметры. Основ
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.75 (4)
Индикаторы
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This is not just another Auto Fibonacci Retracement indicator — it’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please leave a review or comment to support the project. Check out my other helpful tools below: Telegram to MT4 using AI   - AI-Powered Signal Copier Bot Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timeframes with multiple indicators Market Trend Scanner   - Scan
FREE
Pulse Indicator
Igor Kryuchkov
3.83 (6)
Индикаторы
Данный индикатор подойдет для торговли на Форекс и Бинарных Опционов, все зависит от его настройки. Индикатор рассчитан для торговли по тренду. Сигнал на покупку: Появление на графике стрелки вверх. Сигнал на продажу: Появление на графике стрелки вниз. Входные параметры === Setup CCI === Period CCI 1 - Период CCI Period CCI 2 - Период CCI Level BUY - Уровень CCI на покупку Level SELL - Уровень CCI на продажу === Setup RSI === Level SELL - Уровень RSI на продажу Period SELL - Период RSI на прода
FREE
ZI Trend PaintBar Indicator
Suriya Thammalungka
Индикаторы
Трендовый индикатор на основе индикатора CCI. ZI Trend PaintBar Indicator — это улучшенный вариант индикатора CCI, которые довольно точно показывает продолжение тренда. В сочетании с CCI позволяет лучше использовать эти преимущества: цветные свечи показывают направление тренда на основе индикатора CCI. Messages/Sounds (блок уведомлений и звуковых настроек) Mail - включить/отключить отправку сообщений по электронной почте. Alerts - включить/отключить сообщения в терминале при появлении сигналов.
Accelerator Decelerator Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
Индикаторы
Signals and Alerts for Accelerator/Decelerator indicator based on these MQL5 posts: Accelerator Oscillator and Signals of the Indicator Accelerator Oscillator . Note : this tool is based on the code of Accelerator indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at   closing   of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; Customizable arrows. By d
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн Акула согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования фигура отображает
True Adaptive Standard Deviation Range MT4
Igor Gerasimov
Индикаторы
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Улучшенная версия стандартного индикатора Standard Deviation. Теперь это адаптивная и сглаженная линия. Настройка не совсем простая - но я надеюсь что вы справитесь. Понять показания этого индикатора очень просто, смысл такой же как и у обычного    Standard Deviation   . ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Надеюсь этот индикатор очень Вам пригодится в успеш
FREE
Comb
Iurii Tokman
Индикаторы
Индикатор отображает сетку в виде "пчелиных сот" или правильный шестиугольник. Альтернатива стандартной сетке торгового терминала. Описание настроек индикатора: color_comb - цвет сетки width - ширина, пример: 22 для экрана с разрешением 1920*1080, 15 для экрана с разрешением 1366*768 и т.д. height - высота, пример: 6 для экрана с разрешением 1920*1080, 4 для экрана с разрешением 1366*768 и т.д.
FREE
True MACD Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру со
FREE
First Derivative of MACD
Oleg Pechenezhskiy
Индикаторы
Индикатор выводит первые производные двух MACD. По умолчанию, желтая MACD является более быстрой, чем синяя MACD. В настройках можно задать подходящие вам параметры для каждой из MACD. Одновременное изменение знака производных может являться дополнительным сигналом разворота. Входные параметры Yellow MACD fast EMA period Yellow MACD slow EMA period Blue MACD fast EMA period Blue MACD slow EMA period
FREE
Moving average 2period cross
Meysam Ghasemi
Индикаторы
hi dear today i write an indicator of crossing 2 moving averages and show a label for the signals of it . .......................you can select the period of movings and the method of moving............... ......................and also method of apply price and see the movings and signals.................. ................also you can turn off showing movings to see just signal labels.......................... ................................................wish the best for you................
FREE
DiverX MT4
Ivan Pochta
Индикаторы
DiverX   - это мощный многофункциональный индикатор дивергенций, разработанный для платформы   MetaTrader 4 . Он позволяет выявлять как регулярные, так и скрытые дивергенции на основе пяти популярных технических индикаторов:   RSI   (Relative Strength Index) ,   RVI   (Relative Vigor Index) ,   Stochastic Oscillator ,   CCI   (Commodity Channel Index)   и   MACD   (Moving Average Convergence Divergence) . Индикатор отображает результаты непосредственно на основном графике, предоставляя визуальны
FREE
RSI 7TF
Yurij Izyumov
2.75 (4)
Индикаторы
Мультитаймфреймовый индикатор RSI с возможностью определения тренда, зон перекупленности и перепроданности, всех пересечений сигнальных линий с разных таймфреймов на одном графике в виде стрелок и звуковых оповещений. Работая со стандартным индикатором RSI, мы можем столкнуться с необходимостью того, что хочется видеть данные сразу со всех необходимых таймфреймов. Поэтому был создан индикатор RSI 7TF . Если вам необходимо иметь возможность получения только звуковых сигналов при пересечении сигна
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
MACD divergency
Ivan Stefanov
Индикаторы
Этот индикатор точно определяет бычьи и медвежьи дивергенции между движением цены и гистограммой MACD, используя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 (быстрая), 34 (медленная) и сигнал линию с периодом 5. Индикатор выделяет точки, где ослабляется импульс, сигнализируя о возможных разворотах тренда. Правила для правильной идентификации дивергенций: Бычья дивергенция действительна, когда цена формирует более низкие минимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более высок
KAMA Confluence Engine
Ivan Stefanov
Индикаторы
KAMA Confluence Engine Торгуйте по тренду — и знайте свою точку входа, стоп и цели в момент его разворота. KAMA Confluence Engine — это универсальный трендовый индикатор, построенный вокруг адаптивной скользящей средней Кауфмана (KAMA), усиленный учётом тикового объёма, мульти‑таймфрейм подтверждением и автоматическими торговыми уровнями. Он адаптируется к рынку: быстрый и чувствительный в трендах, спокойный и фильтрующий шум во флэте — чтобы вы оставались на правильной стороне движения без лишн
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
MERAVITH SCANNER — это профессиональный индикатор финансовых рынков для MetaTrader 5, который объединяет несколько аналитических инструментов в единую интегрированную систему. Он выполняет все расчёты автоматически, используя собственную методологию средневзвешенной цены по объёму (VWAP), полностью исключая субъективную интерпретацию. Индикатор работает на всех классах активов (Forex, акции, индексы, товары, криптовалюты) и на всех таймфреймах от M1 до Monthly. Базовый принцип заключается в том,
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
Индикаторы
ENIGMERA: Основы рынка Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами! Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора. Введение Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMER
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Легендарные уровни Уильяма Ганна в полностью автоматизированном индикаторе для MT5. GANN Master точно определяет ключевые зоны, в которых с наибольшей вероятностью цена может развернуться или продолжить движение, основываясь на данных за день, неделю и месяц. Основные возможности: Однокликовые кнопки выбора периода: нажмите Daily, Weekly или Monthly, чтобы мгновенно построить зоны за текущий день, неделю или месяц Автоматический и ручной режимы • Автоматический : GANN Master сам вычисляет все ур
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
Индикаторы
Инструмент маркет-мейкеров. Meravith будет: Анализировать все таймфреймы и отображать текущий действующий тренд. Выделять зоны ликвидности (объёмное равновесие), где бычий и медвежий объём равны. Показывать все уровни ликвидности с разных таймфреймов прямо на вашем графике. Генерировать и отображать текстовый анализ рынка для вашего ориентирования. Рассчитывать цели, уровни поддержки и стоп-лосс в соответствии с текущим трендом. Вычислять соотношение риск/прибыль для ваших сделок. Определять раз
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор измеряет дисбаланс между быками и медведями за определенный период и показывает прямую линию между двумя точками. Если быки имеют больший объем, чем медведи, линия становится зеленой.  Если объем медведей больше, она становится красной. Линия также показывает разницу в объемах в процентах. Индикатор показывает те же данные в отдельном окне. Вы также можете увидеть разделенный объем. Индикатор имеет два режима. Для этого слева вверху есть кнопка, которая,  - если она не нажата, и
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
SENSE — это автоматизированная система, объединяющая выбранные методы GANN с фрактальными расчетами. Система сообщает нам, где открывать и закрывать сделки. Больше не нужно тратить время на сложные вычисления — SENSE делает все за вас. Просто установите индикатор. Основные принципы: Рынок является бычьим, когда цена находится выше белых линий Покупайте выше белых линий, стоп ниже Зеленые линии — это цели для роста Рынок является медвежьим, когда цена находится ниже белых линий Продавайте ни
KAMA Confluence Engine MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
KAMA Confluence Engine Торгуйте по тренду — и знайте свою точку входа, стоп и цели в момент его разворота. KAMA Confluence Engine — это универсальный трендовый индикатор, построенный вокруг адаптивной скользящей средней Кауфмана (KAMA), усиленный учётом тикового объёма, мульти‑таймфрейм подтверждением и автоматическими торговыми уровнями. Он адаптируется к рынку: быстрый и чувствительный в трендах, спокойный и фильтрующий шум во флэте — чтобы вы оставались на правильной стороне движения без лишн
FREE
RSI Divergence Pulse MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
RSI Divergence Pulse — Smart Divergence Scanner with MTF Panel, Zone Fill, Alerts & Dashboard FULL DESCRIPTION RSI Divergence Pulse is automatically detecting Regular and Hidden divergences, it shows a live Multi-Timeframe RSI panel, fills OB/OS zones for instant visual recognition, draws divergence lines on both the price chart and RSI subwindow, places Buy/Sell arrows, and provides real-time alerts. No more switching between 5 different RSI indicators. - COLOR-CODED RSI LINE    The RSI line
Times MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
TIMES добавляет в ваш анализ временное измерение. Это третья часть торговой триады: Meravith показывает справедливую цену, TransactionSpeed — справедливый объём, а TIMES показывает, в какой момент времени концентрируется торговая активность, раскрывая, накапливается ли импульс или угасает. Что он отображает: зоны (прямоугольники) Вместо того чтобы загромождать график линиями, TIMES сводит анализ в цветные прямоугольники, нанесённые прямо на график цены. Каждый прямоугольник отмечает значимую це
Institutional Sniper
Ivan Stefanov
Индикаторы
Институциональный Снайпер — Institutional Order Flow + Smart Money Structure + Precision Signals Institutional Sniper — это полноценный, универсальный индикатор для графиков, объединяющий профессиональный Trend Engine, зоны поддержки/сопротивления и спроса/предложения, концепции Smart Money (BOS / CHoCH + Order Blocks), мульти‑таймфреймовый дашборд и автоматический торговый план (Entry / Stop Loss / TP1 / TP2) — всё в одном, не перерисовывающемся инструменте с чистым, премиальным интерфейсом. О
FREE
RSI Divergence Pulse
Ivan Stefanov
Индикаторы
RSI Divergence Pulse — это комплексный индикатор RSI, который объединяет обнаружение дивергенций, мультитаймфреймовый анализ и визуальные инструменты в одном легковесном приложении. Он автоматически идентифицирует Regular и Hidden дивергенции, отображает живую Multi-Timeframe RSI панель, заполняет OB/OS зоны для визуального распознавания, рисует линии дивергенций как на графике цены, так и в подокне RSI, размещает Buy/Sell стрелки и предоставляет реал-тайм алерты. Features Color-Coded RSI Line
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
2 SNAKES - это первоклассная скальпинговая система. Поскольку входы в систему достаточно точны, вы, скорее всего, очень быстро пристраститесь к этой системе.  У вас есть 2 змеи. Когда вы видите над или под ними свечу, которая не касается их - это и есть ваш сигнал для скальпинга. Если вы используете более крупный таймфрейм, то скальпинг может превратиться в следование за трендом. Змеи рассчитываются точно в соответствии с текущим состоянием рынка. Они НЕ являются скользящими средними.  Вы
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор LEVELSS показывает: - Ежедневные бычьи и медвежьи зоны. Она видна каждый день с 00:00 до 23:59.  - Недельная бычья и медвежья зона. Она видна с 0:00 понедельника до 23:59 пятницы каждой недели. - Специально рассчитанный канал с определенного таймфрейма, который отображается на всех остальных таймфреймах. По умолчанию это 4-часовой таймфрейм, который можно изменить на любой другой таймфрейм, на котором вы хотите торговать. Расчет ведется без остановки. В левой верхней части экрана от
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Точные цели по методу ГАННА рассчитаны на основе его проверенных временем методов и представлены прямо перед вами. Этот инструмент разработан для того, чтобы сделать торговлю более простой и интуитивной. Перемещая белую линию вверх или зеленую вниз, вы сразу поймете, почему методы ГАННА остаются влиятельными в мире торговли. Стратегии ГАННА сосредоточены на прогнозировании рыночных движений с высокой точностью, и этот инструмент предоставляет эту мощь в ваши руки. Независимо от того, опытный ли
Stefanov
Ivan Stefanov
Индикаторы
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор FIFTY теперь доступен в автоматизированной версии, исключающей необходимость ручного построения уровней. Эта версия автоматически наносит на график дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономя время. Кроме того, предусмотрены кнопки для переключения видимости этих уровней, что позволяет полностью настроить отображение. Для тех, кто предпочитает ручное управление, бесплатная версия индикатора остаётся доступной и полностью функциональной, предоставляя тр
Transaction Speed MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, где проявляется интерес участников рынка, а затем показывает зоны их накопления. Transaction Speed работает как стакан ордеров, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительная. Любой интерес, который появляется на рынке, вы увидите. Transaction Speed — это индикатор нового типа, который показывает, где и когда на рынке накапливаются крупные ордера, и позволяет извлечь из этого пользу. Он выявляет смену тренда на очень ранне
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Индикаторы
ENIGMERA: Ядро рынка (Это ручной индикатор и содержит функции, которые могут не поддерживаться текущей тестовой средой MetaTrader) Введение Этот индикатор и торговая система представляют собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Она показывает подлинную фазу накопления и указывает направление и цели движения. Система работает как в тренде, так и во время коррекций. Как это работает Большинство функци
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Один из немногих индикаторов, который рассчитывает уровни исключительно на основе цены. Индикатор не зависит от таймфреймов, трендов или рыночных цикли. Один из самых логичных индикаторов, когда-либо созданных. Теперь индикатор FIFTY доступен в автоматической версии, что исключает необходимость вручную рисовать уровни. Эта версия автоматически отображает на графике дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономию времени. Кроме того, предусмотрены кнопки для включен
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
SPEKULATOR — это ручная торговая система и индикатор, который помогает вам определять ключевые зоны поддержки и направление рынка. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости. Вы выбираете любую вершину (TOP) и основание (BOTTOM) на графике, и индикатор строит: зону поддержки для вашего тренда. Для бычьего тренда появляется зелёная зона, для медвежьего — красная. Чувствительность зоны поддержки можно регулировать в настройках индикатора. Эта зона показывает, где с наибольшей
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
RSI adaptive MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Продвинутый осциллятор импульса, который автоматически подстраивает свой период в зависимости от рыночной волатильности для более точного определения зон перекупленности и перепроданности. Как это работает Индикатор использует адаптивный расчёт периода: при высокой волатильности период сокращается, а при низкой — увеличивается. Такая динамическая настройка обеспечивает более быстрые сигналы в трендовом рынке и снижает количество ложных сигналов во флэте. Значение RSI рассчитывается на основе это
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв