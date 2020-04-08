Farman Feractal Trend M T F
- Индикаторы
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Версия: 9.6
- Обновлено: 21 декабря 2025
- Активации: 5
Здравствуйте, я здесь, чтобы решить одну из самых больших проблем трейдеров.
Когда я открываю ценовой график и начинаю его анализ, возникает БОЛЬШАЯ проблема.
Я переключаюсь между разными окнами и таймфреймами в MetaTrader 5 и начинаю рисовать линии тренда, блоки ордеров, а также различные статические и динамические линии, чтобы понять рынок.
Это было БОЛЬШИМ неудобством, и иногда это вводило меня в заблуждение, поэтому я подумал о создании системы, которая решила бы все эти проблемы и показывала бы мне все необходимое на заданном таймфрейме.
Теперь эта система в вашем распоряжении, и вы можете легко увидеть линии тренда и блоки ордеров (ОБ) на разных таймфреймах на вашем любимом таймфрейме, просто щелкнув по ценовому графику.
На вашем ценовом графике отображаются две таблицы. Одна таблица предоставляет общую необходимую информацию, а вторая позволяет легко получить доступ к функциям инструмента, просто щелкнув по графику.
FARMAN TREND LINE — В динамическом режиме выполняет чрезвычайно сложные расчеты на основе нескольких параметров, включая ATR, объем ликвидности позиции и блоки ордеров, и рассчитывает их в сравнении с более высокими и более низкими таймфреймами, отображая на ценовом графике.
— Сигналы этого инструмента являются лишь рекомендацией. Вы можете отключить сигналы в таблице настроек, чтобы внимательно изучить свою аналитическую систему в соответствии с индикаторами и расчетами.
FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System
FARMAN PRO v9 — это продвинутый универсальный торговый индикатор для MetaTrader 5,
разработанный для трейдеров, которые фокусируются на структуре рынка, концепциях Smart Money и согласованности с трендом.
Система объединяет несколько профессиональных торговых инструментов
в одном чистом и интеллектуальном интерфейсе,
помогая трейдерам принимать четкие, структурированные и уверенные решения в условиях динамичного рынка.
🔹 Ключевые особенности
• Адаптивный мультитаймфреймовый фильтр тренда
• Автоматическое определение структуры рынка (CHoCH & BoS)
• Order Block старших таймфреймов на младших таймфреймах
• Умные сигналы входа, согласованные со структурой и трендом
• Торговые сессии с фокусом на ликвидность (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк)
• Профессиональная панель с интеллектуальными кнопками управления
• Чистый график с автоматическим управлением объектами
🔹 Как это работает
FARMAN PRO v9 не генерирует случайные сигналы.
Сигналы входа отображаются только при одновременном выполнении нескольких условий:
• Подтвержденный пробой структуры рынка
• Подтверждение направления тренда
• Контекст Smart Money
• Актуальное ценовое положение
Такой подход значительно снижает количество низкокачественных сетапов
и фокусируется только на торговых возможностях с высокой вероятностью.
🔹 Для кого подходит?
• Трейдеры Smart Money и ICT
• Профессиональные трейдеры Forex и Gold
• Трейдеры проп-компаний
• Трейдеры, ценящие качество выше количества
🔹 Платформа
• MetaTrader 5
• Все торговые инструменты
• Все таймфреймы
🔹 Заключение
FARMAN PRO v9 — это не просто индикатор.
Это система принятия решений, созданная для того, чтобы внести ясность, структуру и дисциплину в ваш трейдинг.