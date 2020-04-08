Farman Feractal Trend M T F

Здравствуйте, я здесь, чтобы решить одну из самых больших проблем трейдеров.





Когда я открываю ценовой график и начинаю его анализ, возникает БОЛЬШАЯ проблема.

Я переключаюсь между разными окнами и таймфреймами в MetaTrader 5 и начинаю рисовать линии тренда, блоки ордеров, а также различные статические и динамические линии, чтобы понять рынок.

Это было БОЛЬШИМ неудобством, и иногда это вводило меня в заблуждение, поэтому я подумал о создании системы, которая решила бы все эти проблемы и показывала бы мне все необходимое на заданном таймфрейме.

Теперь эта система в вашем распоряжении, и вы можете легко увидеть линии тренда и блоки ордеров (ОБ) на разных таймфреймах на вашем любимом таймфрейме, просто щелкнув по ценовому графику.

На вашем ценовом графике отображаются две таблицы. Одна таблица предоставляет общую необходимую информацию, а вторая позволяет легко получить доступ к функциям инструмента, просто щелкнув по графику.









FARMAN TREND LINE — В динамическом режиме выполняет чрезвычайно сложные расчеты на основе нескольких параметров, включая ATR, объем ликвидности позиции и блоки ордеров, и рассчитывает их в сравнении с более высокими и более низкими таймфреймами, отображая на ценовом графике.





— Сигналы этого инструмента являются лишь рекомендацией. Вы можете отключить сигналы в таблице настроек, чтобы внимательно изучить свою аналитическую систему в соответствии с индикаторами и расчетами.

FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System