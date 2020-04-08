RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
- Индикаторы
- Abdullah Alhariri
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Стратегия RSI Bollinger Bands Arrow
Стратегия RSI Bollinger Bands Arrow – это чистый и эффективный технический индикатор, разработанный для выявления высоковероятных точек разворота с использованием комбинации RSI и полос Боллинджера.
Эта стратегия использует индикатор RSI вместе с полосами Боллинджера, чтобы:
-
Продавать, когда цена находится выше верхней полосы Боллинджера.
-
Покупать, когда цена находится ниже нижней полосы Боллинджера.
Сигналы генерируются только тогда, когда оба индикатора подтверждают одно и то же рыночное условие, что обеспечивает более высокую точность и уменьшает количество ложных входов.
🔹 Как это работает
-
✔ Сигнал на покупку:
-
Цена пересекает нижнюю полосу Боллинджера снизу вверх.
-
RSI пересекает определенный уровень перепроданности снизу вверх.
-
На графике появляется зеленая стрелка на покупку.
-
-
✔ Сигнал на продажу:
-
Цена пересекает верхнюю полосу Боллинджера сверху вниз.
-
RSI пересекает определенный уровень перекупленности сверху вниз.
-
На графике появляется красная стрелка на продажу.
-
Эта простая стратегия срабатывает только тогда, когда и RSI, и полосы Боллинджера одновременно находятся в условиях перекупленности или перепроданности, что делает ее идеальной для скальпинга и краткосрочной торговли на разворотах.
🔹 Ключевые особенности
-
Комбинированное подтверждение RSI + полос Боллинджера.
-
Четкие стрелки на покупку и продажу.
-
Регулируемый период RSI и настройки Боллинджера.
-
Работает непосредственно в окне графика.
-
Подходит для Forex, золота (XAUUSD), индексов, криптовалют.
-
Легкий, быстрый и удобный для начинающих.
-
Нет логики перерисовки (non-repainting).
🔹 Рекомендуемое использование
-
Лучше всего подходит для таймфреймов M1 – M15.
-
Идеально подходит для скальпинга и внутридневной торговли.
-
Хорошо работает на рынках в диапазоне и на волатильных рынках.
-
Может сочетаться с трендовыми фильтрами или уровнями поддержки/сопротивления.
🔹 Входные параметры
-
Длина периода RSI.
-
Период полос Боллинджера.
-
Стандартное отклонение Боллинджера.
-
Включение / Отключение стрелок на покупку и продажу.
-
Дополнительные визуальные настройки.
⚠ Отказ от ответственности
Этот индикатор является вспомогательным инструментом для торговли и не гарантирует прибыли. Всегда рекомендуется надлежащее управление рисками.