RSI Bollinger Bands Arrow Strategy

Стратегия RSI Bollinger Bands Arrow

Стратегия RSI Bollinger Bands Arrow – это чистый и эффективный технический индикатор, разработанный для выявления высоковероятных точек разворота с использованием комбинации RSI и полос Боллинджера.

Эта стратегия использует индикатор RSI вместе с полосами Боллинджера, чтобы:

Продавать , когда цена находится выше верхней полосы Боллинджера.

Покупать, когда цена находится ниже нижней полосы Боллинджера.

Сигналы генерируются только тогда, когда оба индикатора подтверждают одно и то же рыночное условие, что обеспечивает более высокую точность и уменьшает количество ложных входов.

🔹 Как это работает

✔ Сигнал на покупку: Цена пересекает нижнюю полосу Боллинджера снизу вверх. RSI пересекает определенный уровень перепроданности снизу вверх. На графике появляется зеленая стрелка на покупку.

✔ Сигнал на продажу: Цена пересекает верхнюю полосу Боллинджера сверху вниз. RSI пересекает определенный уровень перекупленности сверху вниз. На графике появляется красная стрелка на продажу.



Эта простая стратегия срабатывает только тогда, когда и RSI, и полосы Боллинджера одновременно находятся в условиях перекупленности или перепроданности, что делает ее идеальной для скальпинга и краткосрочной торговли на разворотах.

🔹 Ключевые особенности

Комбинированное подтверждение RSI + полос Боллинджера.

Четкие стрелки на покупку и продажу.

Регулируемый период RSI и настройки Боллинджера.

Работает непосредственно в окне графика.

Подходит для Forex, золота (XAUUSD), индексов, криптовалют.

Легкий, быстрый и удобный для начинающих.

Нет логики перерисовки (non-repainting).

🔹 Рекомендуемое использование

Лучше всего подходит для таймфреймов M1 – M15.

Идеально подходит для скальпинга и внутридневной торговли.

Хорошо работает на рынках в диапазоне и на волатильных рынках.

Может сочетаться с трендовыми фильтрами или уровнями поддержки/сопротивления.

🔹 Входные параметры

Длина периода RSI.

Период полос Боллинджера.

Стандартное отклонение Боллинджера.

Включение / Отключение стрелок на покупку и продажу.

Дополнительные визуальные настройки.

⚠ Отказ от ответственности

Этот индикатор является вспомогательным инструментом для торговли и не гарантирует прибыли. Всегда рекомендуется надлежащее управление рисками.