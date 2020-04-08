RSI Bollinger Bands Arrow Strategy

Стратегия RSI Bollinger Bands Arrow

Стратегия RSI Bollinger Bands Arrow – это чистый и эффективный технический индикатор, разработанный для выявления высоковероятных точек разворота с использованием комбинации RSI и полос Боллинджера.

Эта стратегия использует индикатор RSI вместе с полосами Боллинджера, чтобы:

  • Продавать, когда цена находится выше верхней полосы Боллинджера.

  • Покупать, когда цена находится ниже нижней полосы Боллинджера.

Сигналы генерируются только тогда, когда оба индикатора подтверждают одно и то же рыночное условие, что обеспечивает более высокую точность и уменьшает количество ложных входов.

🔹 Как это работает

  • ✔ Сигнал на покупку:

    • Цена пересекает нижнюю полосу Боллинджера снизу вверх.

    • RSI пересекает определенный уровень перепроданности снизу вверх.

    • На графике появляется зеленая стрелка на покупку.

  • ✔ Сигнал на продажу:

    • Цена пересекает верхнюю полосу Боллинджера сверху вниз.

    • RSI пересекает определенный уровень перекупленности сверху вниз.

    • На графике появляется красная стрелка на продажу.

Эта простая стратегия срабатывает только тогда, когда и RSI, и полосы Боллинджера одновременно находятся в условиях перекупленности или перепроданности, что делает ее идеальной для скальпинга и краткосрочной торговли на разворотах.

🔹 Ключевые особенности

  • Комбинированное подтверждение RSI + полос Боллинджера.

  • Четкие стрелки на покупку и продажу.

  • Регулируемый период RSI и настройки Боллинджера.

  • Работает непосредственно в окне графика.

  • Подходит для Forex, золота (XAUUSD), индексов, криптовалют.

  • Легкий, быстрый и удобный для начинающих.

  • Нет логики перерисовки (non-repainting).

🔹 Рекомендуемое использование

  • Лучше всего подходит для таймфреймов M1 – M15.

  • Идеально подходит для скальпинга и внутридневной торговли.

  • Хорошо работает на рынках в диапазоне и на волатильных рынках.

  • Может сочетаться с трендовыми фильтрами или уровнями поддержки/сопротивления.

🔹 Входные параметры

  • Длина периода RSI.

  • Период полос Боллинджера.

  • Стандартное отклонение Боллинджера.

  • Включение / Отключение стрелок на покупку и продажу.

  • Дополнительные визуальные настройки.

Отказ от ответственности

Этот индикатор является вспомогательным инструментом для торговли и не гарантирует прибыли. Всегда рекомендуется надлежащее управление рисками.


Рекомендуем также
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Индикаторы
Индикатор индекса относительной силы Gekko — это модифицированная версия знаменитого индикатора RSI. Индикатор сочетает стандартный индикатор RSI с различными расчетами сигналов входа и оповещением о потенциальных точках входа и выхода. Входные параметры Period: период расчета RSI; Метод расчета сигнала входа (свинга): 1 - Генерирует сигналы на выход для свинг-торговли на основе входа и выхода значения RSI из верхней и нижней зоны; 2 - Генерирует сигналы на вход/выход для свинг-торговли на осно
Dashboard and Scanner for MFI
Elmira Memish
Индикаторы
Scanner and Dashboard for Money Flow Index MT5 The Money Flow Index (MFI) is a technical oscillator that uses price and volume data for identifying overbought or oversold signals in an asset. It can also be used to spot divergences which warn of a trend change in price. The oscillator moves between 0 and 100. Advantages of the Scanner: - Full Alert Options. - Multi Timefrare  - Works for all instruments including Currencies, Indices, Commodities, Cryptocurrencies and Stocks. - Fully customisabl
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Индикаторы
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Индикаторы
Индикатор среднего направленного индекса Gekko — это модифицированная версия знаменитого индикатора ADX. Индикатор сочетает стандартный индикатор ADX с различными расчетами сигналов входа и оповещением о потенциальных точках входа и выхода. Входные параметры Period: период расчета ADX; PlotSignalType: метод расчета сигнала входа (свинг): 1- ShowSwingsOnTrendLevel : показывает сигналы с подтверждением тренда; 2- ShowSwingsOnTrendLevelDirection: показывает сигналы с подтверждением тренда и направ
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Renko System
Marco Montemari
Индикаторы
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Индикаторы
Тип: осциллятор Индикатор схождения/расхождение скользящих средних Gekko (MACD) — это модифицированная версия знаменитого индикатора MACD. Индикатор сочетает стандартный индикатор MACD с различными расчетами сигналов входа и оповещением о потенциальной точке входа. Входные параметры Fast MA Period - период быстрой скользящей средней индикатора MACD (по умолчанию 12); Slow MA Period - - период медленной скользящей средней индикатора MACD (по умолчанию 26); Signal Average Offset Period - период у
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Индикаторы
Описание :  мы рады представить наш новый бесплатный индикатор, основанный на одном из профессиональных и популярных индикаторов на рынке форекс (PSAR), этот индикатор является новой модификацией оригинального индикатора Parabolic SAR, в индикаторе pro SAR вы можете видеть пересечение между точками и графиком цены, это пересечение не является сигналом, а говорит о возможности окончания движения, вы можете начать покупать с новой синей точки, и разместить стоп-лосс за один атр до первой синей т
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
Индикатор Trend Detect сочетает в себе особенности как трендовых индикаторов, так и осцилляторов. Индикатор является удобным инструментом для выявления краткосрочных рыночных циклов и определения уровней перекупленности или перепроданности рынка. Длинную позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перепроданности и пробивает нулевой уровень снизу вверх. Короткую позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перекупленности и пробивает нулевой уровень
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ4  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT4 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/3793 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, значит
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Updown v6
Guner Koca
Индикаторы
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
HiqIndi
Ratul Goswami
Индикаторы
It is 1 Minute Strategy. When Indicator Gives Signal Then Put on Buy. It's Best Work on Crash 300 & Crash 500. If you want to know anything details please Contact Me on Telegram In this Link:  https://t.me/+mi_52VwFp3E4MGNl It is very nice for scalping & for who not gives enough time on market. N/B: Please be carefully it's only for scalping & not trade all the day. It's only 10 or maximum 15 trade per day. Thanks everyone.
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Индикаторы
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает по-барно дельту и кумулятивную дельту на основании данных о сделках ленты "Time & Sales". В дополнение к стандартным таймфреймам индикатор отображает данные относительно секундных таймфреймов (S5, S10, S15, S20, S30) на выбор. С помощью прямоугольника выделяется произвольная область в подокне индикатора для просмотра соотношения объёмов сделок покупок и продаж внутри данной области. Особенности работы индикатора: Индикатор работает корректно только на тех торговых символах
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Индикаторы
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Индикаторы
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Индикаторы
МТФ-индикатор уровней поддержки и сопротивления, построенных на экстремумах индикаторов Advanced ZigZag Dynamic и/или Extended Fractals с отключаемым ценовым значением в виде меток. Для режима МТФ можно выбрать все более старшие ТФ. По умолчанию уровни строятся на основе точек индикатора "Зигзаг", можно также использовать для построения точки индикатора Фракталов совместно с Зигзагом или вместо него. Для упрощения работы и экономии процессорного времени расчёт происходит один раз на каждом баре
Terra Infinity
Ivan Simonika
Индикаторы
Terra Infinity — индикатор флета. Эта улучшенная версия индикатора CalcFlat имеет три дополнительные линии, значительно повышающие его эффективность. В отличие от своего предшественника с двумя статическими уровнями, Terra Infinity добавляет три динамические линии над основной гистограммой, которые интерпретируются следующим образом: базовая сигнальная линия, минимальная сигнальная линия, максимальная сигнальная линия. Эти линии формируются с помощью дополнительного параметра Avg, представляю
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Индикаторы
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Индикаторы
Introduction The   Order Block Support & Resistance Zones SMC Indicator   is a   powerful trading tool   designed to detect   order blocks   effectively. This indicator displays both   support   and   resistance order blocks , calculated based on   zigzag levels . We have   three zigzag levels , each calculated based on the previous one. In the   Basic version , you get access to   Level 1   and   Level 2   blocks only. Order blocks represent   key price levels   where the market is likely to  
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Индикаторы
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
SimSim Arrow KijunSen Plus MA это авторский стрелочной индикатор. Версия исходного индикатора с линиями KijuSen и МА. Версия Arrow для MetaTrader 4 Индикатор формирует сигнал, когда линия Kijun-sen пересекает линию МА. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать индикатор по его прямому назначению, как верный сигнализатор. Однако, его вторичное предназначение заключается в том, чтобы служить поставщиком сигналов для утил
С этим продуктом покупают
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
All Trend power
Israr Hussain Shah
Индикаторы
TrendPower All-In-One Strict v1.00 Description TrendPower All-In-One Strict   is a comprehensive trend-following trading system designed for MetaTrader 5. It acts as a "confluence detector," meaning it filters market noise by requiring multiple technical indicators to agree before generating a signal. The indicator utilizes a "Strict" logic engine, meaning a signal is only generated when momentum, trend direction, and volatility filters all align perfectly. It displays data in a separate sub-win
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Индикаторы
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Индикаторы
MonsterDash Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает все основные модели. MonsterDash - панель, отображающая все обнаруженные модели для всех символов и практически всех таймфреймов с возможностью их сортировки и прокрутки . Пользователи могут добавлять собственные пользовательские модели . MonsterDash может открывать и обновлять графики с найденной моделью. Настройки Настройки индикатора по умолчанию достаточно эффективны большую часть времени. Вы можете н
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Индикаторы
В торговой системе "Masters of Risk" один из основных концептов связан с местами, где рынки меняют направление. По сути, это смена приоритета и нарушение структуры тренда на экстремумах рынка, где предположительно находятся или находились бы стоп-лоссы "умных" участников, которые стоят за границами накоплений объема. По этой причине называем их "Разворотные фигуры" - места с большим весом для начала нового и сильного тренда. Некоторые из важных преимуществ индикатора заключаются в следующем: Чер
Другие продукты этого автора
Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
Индикаторы
Ultimate MACD MTF Pro — это мощная, обновленная версия классического MACD, переработанная для современной торговли. Этот индикатор предлагает мульти-таймфрейм MACD, динамические цвета гистограммы, маркеры сигналов пересечения и умную смену цвета линий в зависимости от моментума. Создан для трейдеров, которым нужны чистые сигналы, раннее определение тренда и визуальная ясность профессионального уровня. Ключевые особенности Мульти-таймфрейм MACD (MTF) Легко переключайтесь между текущим таймфр
FREE
Ichimoku Trend Scalper
Abdullah Alhariri
Индикаторы
chimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro — это продвинутая система для чтения тренда и определения точек входа/выхода , которая преобразует расчеты Ichimoku в четыре мощных слоя осцилляторов. Эти слои обеспечивают четкое визуальное представление силы тренда, импульса и самых безопасных точек входа/выхода. Индикатор также включает опциональные подтверждения RSI , MACD , EMA и ATR для формирования полного комплекса для принятия торговых решений. Уникальная Многослойная Структура Осциллятора Сис
Enhanced EMA Scalper Pro
Abdullah Alhariri
Индикаторы
Ключевые особенности Фильтр тренда EMA Индикатор использует настраиваемую EMA (Экспоненциальную скользящую среднюю) для определения текущего направления тренда. Цена пересекает EMA вверх → Сигнал на покупку Цена пересекает EMA вниз → Сигнал на продажу Динамические уровни поддержки и сопротивления Встроенная структура максимумов/минимумов: Красная линия → Самый высокий максимум предыдущих N баров (Сопротивление) Зеленая линия → Самый низкий минимум предыдущих N баров (Поддержка) Эти уровни
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Индикаторы
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Уровни коррекции, расширения и точки разворота (Pivot Points) Fibonacci Auto Levels Pro MT5 — это продвинутый инструмент технического анализа, который автоматически определяет точки разворота рынка и рисует полные структуры Коррекции (Retracement), Расширения (Extension) и Точек разворота (Pivot Point) Фибоначчи на графике. Этот индикатор объединяет несколько независимых систем в один унифицированный аналитический инструмент: Точки разворота (Pivot Points) (Режим
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв