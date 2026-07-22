NightAnchor

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NightAnchor

NightAnchor торгует одну чёткую эдж-возможность: тихий дрейф и возврат к среднему, который проявляется на основных и кросс-валютных парах в часы, близкие к закрытию Нью-Йорка. Это ночная система возврата к среднему, которая работает с корзиной до двадцати валютных пар с одного графика. Прибыльные сделки частые и небольшие, и каждая позиция ограничена широким стоп-лоссом. Большинство сделок закрываются в ту же ночь, хотя часть позиций удерживается дольше, пока работает лестница выхода: подробности в честных замечаниях ниже.

Живой сигнал

NightAnchor работает на реальном счёте. Вы можете отслеживать или копировать каждую сделку по публичному сигналу: https://www.mql5.com/ru/signals/2380654

Стратегия

Примерно за час до закрытия Нью-Йорка NightAnchor выставляет пару отложенных лимитных ордеров вокруг цены каждой включённой пары: buy limit ниже цены и sell limit выше. Когда тонкая ночная сессия слишком сильно растягивается в одну сторону, этот лимитный ордер исполняется, и система собирает движение возврата к среднему обратно к якорной цене с небольшой целью примерно в восемь-одиннадцать пунктов, чему помогает лестница выхода с временным затуханием, постепенно снижающая цель по мере удержания позиции. Противоположный, неисполненный ордер отменяется при закрытии ночного окна. Весь цикл управляется серверным временем, поэтому система считывает нужные ей данные о цене внутри себя и не зависит ни от таймфрейма графика, ни от символа графика.

Прежде чем любому отложенному ордеру будет разрешено исполниться, система повторно проверяет рыночный режим и отменяет ордера, находящиеся в токсичных условиях, например при глубоком трендовом растяжении или внезапном расширении волатильности. Поскольку в таких условиях сделка никогда не открывается, система не гонится за ложным возвратом к среднему и не удерживает позицию во время сильного движения. На каждом протестированном окне реальных тиков этот входной фильтр повышал профит-фактор и снижал просадку; сделок становится немного меньше, поэтому чистая прибыль остаётся примерно такой же, но результат с поправкой на риск лучше.

Встроенная защита

Риск ограничивается структурой, а не скрывается. Ночное окно короткое, и большинство позиций закрываются в ту же ночь: быстрый тейк-профит закрывает многие из них в течение первого часа, а лестница выхода с временным затуханием постепенно снижает цель для остальных. Позиция, которая всё ещё в минусе, когда лестница достигает последней ступени, удерживается до восстановления до небольшого убытка или до срабатывания стопа, поэтому при тестировании меньшая часть позиций удерживалась до примерно половины суток, а некоторые переносились на следующий день, каждая в пределах своего стопа. Каждая пара несёт широкий стоп-лосс от сорока до восьмидесяти пунктов, работающий как защита от катастрофических убытков, и система предупреждает вас, если вы установите слишком тесный стоп, поскольку ночные всплески спреда при ролловере иначе могут сработать по тесному стопу. Настраиваемый стоп по эквити останавливает новые ордера при крупной просадке счёта, но не закрывает уже открытые позиции: они удерживаются до своих стопов. При выводе средств базовый уровень стопа по эквити автоматически пересчитывается, и корректировка записывается в журнал, поэтому вывод средств никогда не оставляет новые ордера заблокированными. Система отказывается запускаться на неттинговом счёте, поскольку логика двусторонней стрэддл-позиции требует хеджинга. Расчёт объёма позиции, стоп по эквити и все внутренние пороги автоматически подстраиваются под валюту счёта, поэтому система работает одинаково на счёте в йенах, долларах или евро. Префиксы и суффиксы символов брокера определяются автоматически, а смещение серверного часового пояса и переход на летнее время измеряются вживую, а не предполагаются. Отложенные ордера по каждой паре отправляются брокеру последовательно, с интервалом в несколько секунд, чтобы не перегружать его, и если брокер временно сообщает о закрытии рынка, система корректно ожидает вместо того, чтобы раз за разом повторять отправку. Записи в журнале также ведутся кратко.

Панель на графике

Компактная панель состояния на графике показывает обратный отсчёт до торгового окна, окружение брокера (режим счёта, смещение GMT, лимит ордеров) и спред каждой пары в сравнении с её лимитом. Столбец спреда показывает текущее значение, пока торговое окно открыто, а в течение дня - среднее и пиковое значение спреда за прошедшее ночное окно, поэтому спред, реально действующий во время сделок, виден с первого взгляда, а не вводящее в заблуждение узкое дневное значение. Панель также показывает ночные ордера и исполнения, недельную статистику, а также причину, когда система не торгует, например выходные, праздничная пауза или слишком широкий спред. Панель также показывает строку размера позиции с эффективным лотом и примерным процентом риска, который он представляет, реализованную прибыль и убыток за эту неделю (включая комиссию и своп), а также, когда позиции открыты, плавающий итог. Переключатель раскладки предлагает более крупный вертикальный вид с одной парой в строке (по умолчанию сохраняется компактная двухколоночная раскладка). Вы всегда знаете, что делает советник и почему. Панель отключается одним параметром.

Результаты тестирования

Протестировано в тестере MetaTrader 5 на USDCHF, график M5, плечо 1:100, фиксированный лот 0.01, начальный баланс 320 000 JPY, все 20 пар включены (конфигурация по умолчанию). Все цифры ниже получены на реальных тиках за все доступные у брокера 18 месяцев тиковой истории (2025.01-2026.07). Мы сознательно не публикуем результаты на одноминутных OHLC: эта модель слишком оптимистична для стратегии с лимитным исполнением, а реальные тики - честное ожидание. Таблица одновременно служит руководством по настройке темпа торговли: каждая строка - один выбираемый шаг темпа, по умолчанию установлен 1.60, шаг с лучшим профит-фактором.

Темп торговли | Сделки | Приб. сделок | Профит-фактор | Прибыль | Макс. просадка по эквити
1.70 | 247 | 92.3% | 4.75 | +16 720 JPY | 1%
1.60 (по умолчанию) | 281 | 92.5% | 4.82 | +18 278 JPY | 1%
1.50 | 331 | 92.7% | 4.37 | +20 042 JPY | 1%
1.40 | 375 | 91.5% | 4.31 | +21 566 JPY | 1%
1.30 | 439 | 90.2% | 3.71 | +22 011 JPY | 1%
1.20 | 499 | 89.6% | 3.39 | +23 091 JPY | 1%
1.10 | 583 | 89.0% | 2.97 | +23 967 JPY | 1%
1.00 | 697 | 87.4% | 2.67 | +24 778 JPY | 1%

Более быстрые шаги темпа размещают входные ордера ближе к рынку: исполняется больше ордеров, поэтому число сделок и абсолютная прибыль растут, но каждая дополнительная сделка несёт всё более тонкое преимущество, поэтому профит-фактор и доля прибыльных сделок снижаются. Выберите строку с тем компромиссом, который вам нужен. Приведённые выше результаты используют наиболее консервативный размер позиции, 0.01 лота на 320 000 JPY; чистая прибыль масштабируется с размером лота, если вы сохраняете лот пропорциональным вашему балансу. Новостной фильтр неактивен в тестере, потому что у MetaTrader там нет календаря, а в реальной торговле он активен, поэтому реальный счёт торгует чуть меньше ночей, чем показывает любой бэктест. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Быстрый старт

Скопируйте файл в папку Experts и обновите Навигатор. Прикрепите NightAnchor к одному графику; рекомендуется USDCHF на таймфрейме M5, а система не зависит от графика. Разрешите алгоритмическую торговлю. Советник готов к работе со стандартными настройками (все 20 пар включены); соответствующий файл пресета предоставляется в разделе комментариев. Проверьте журнал: система выводит стартовый отчёт, который должен показывать хеджинговый счёт, ваше серверное смещение GMT, сегодняшнее торговое окно по серверному времени и список определённых символов. Если символ не определяется, задайте префикс или суффикс символа вручную. Разворачивайте и перезапускайте систему в дневное серверное время, а не внутри ночного окна.

Требования

Требуется хеджинговый счёт, поскольку неттинговые счета отклоняются. Рекомендуется брокер с узким или сырым спредом, поскольку калибровка была настроена на потоке с сырым спредом, а брокеры с более широким спредом просто торгуют меньше. Рекомендуется плечо 1:100 или выше. Поддерживается любая валюта счёта. Рекомендуется финансирование примерно от 150 000 до 320 000 JPY или эквивалент на каждые 0.01 лота, и этот минимум финансирования важен для безопасности системы. Рекомендуется VPS, поскольку торговое окно наступает каждую ночь примерно с 23:50 до 00:50 по серверному времени, и терминал должен работать в это время.

Настройки

Вся логика стратегии встроена и предварительно настроена, и большинство пользователей просто прикрепляют советник и оставляют все настройки по умолчанию. Все 20 пар включены по умолчанию, и у каждой пары есть собственный переключатель вкл/выкл, поэтому при желании вы можете торговать уменьшенной корзиной. Вы управляете размером позиции через уровни в один клик: фиксированный лот 0.01 (по умолчанию), риск 1, 2 или 3 процента на ногу, либо полностью ручные настройки. Уровни риска выше 1 процента превышают рекомендуемый минимум капитала около 150 000 JPY (примерно 1 000 USD) на 0.01 лота. Если говорить конкретно о масштабе: худший случай, измеренный в аудите безопасности, когда все CHF-коррелированные позиции закрываются по стопу одновременно, составляет около 7 процентов счёта при значении по умолчанию Fixed 0.01 на счёте 320 000 JPY, но соответствует примерно 14 процентам при Risk 1, примерно 29 процентам при Risk 2 и примерно 43 процентам при Risk 3. Эти уровни предназначены для покупателей, которые понимают эти цифры и осознанно выбирают этот компромисс, и при выборе такого уровня советник выводит предупреждение в журнал. Вы также управляете процентом стопа по эквити, максимальным множителем спреда и торговыми днями, причём по умолчанию ночь пятницы отключена, чтобы избежать гэпов выходного дня. Стоп-лоссы по каждой паре открыты для изменения, но их не следует опускать ниже рекомендуемого минимума. Настройка темпа торговли (Trade pace) выбирает, насколько близко к рынку размещаются входные ордера, в восьми шагах от 1.00 до 1.70 (по умолчанию 1.60). Потоки котировок брокеров сильно различаются по спреду и плотности тиков, поэтому один и тот же темп исполняется у разных брокеров очень по-разному; понаблюдайте несколько недель форвардной торговли на вашем потоке и сдвиньтесь на шаг быстрее, если хотите больше сделок, или на шаг медленнее, если меньше. Результаты на реальных тиках для каждого шага приведены в таблице выше. Также включён опциональный трейлинг-стоп (по умолчанию выключен; настраиваются прибыль активации, дистанция трейлинга и минимальный шаг). Если говорить честно: в сравнительном тесте на реальных тиках его включение оставило входы идентичными, но обрезало прибыльные сделки, поэтому чистая прибыль и профит-фактор снизились, а максимальная просадка не улучшилась, потому что в этой системе лестница выхода с временным затуханием уже выполняет эту работу эффективнее. Поэтому по умолчанию он выключен, и все опубликованные результаты используют конфигурацию с выключенным трейлинг-стопом.

Версия 1.30 добавляет опциональную многодневную защиту от шоков (по умолчанию выключена). Если она включена, перед выставлением ночных ордеров система сравнивает недавний дневной диапазон каждой пары, включая текущий день, с её собственным средним за 20 дней, и пара выше порога (по умолчанию 3x) пропускает эту ночь. Опциональный режим распространения по валюте идёт дальше и отключает также все пары, имеющие общую валюту с обнаруженной парой, потому что шок масштаба интервенции может ударить сразу по всем кроссам одной валюты. В проверочном прогоне на ночи йеновой интервенции 30.07.2026 защита с включённым распространением обнаружила интервенцию в тот же день и исключила все исполнения той ночи. Измеренная цена включения — около 1-2% чистой прибыли за 18 месяцев тестов на реальных тиках. Честно о её пределах: защита обнаруживает только те шоки, которые к моменту выставления ордеров уже проявились в дневных диапазонах; она не может предвидеть шок, начинающийся ночью без какого-либо дневного следа, и самой важной защитой остаётся консервативный размер позиции. По умолчанию она выключена, и все опубликованные результаты используют выключенную конфигурацию. Если вы используете расчёт объёма в процентах риска, включение защиты с распространением стоит рассмотреть.

Честные замечания

Это стратегия типа hold-to-recovery (удержание до восстановления), что означает, что мгновенный плавающий убыток по открытой позиции может быть глубже, чем реализованная просадка, показанная в отчёте, поэтому подбирайте размер позиции соответственно и держите лот пропорциональным вашему балансу. Поддержание минимума финансирования как минимум 150 000 JPY на каждые 0.01 лота является частью того, что удерживает худший сценарий небольшим. Широкие стопы по каждой паре несут структурную нагрузку, и их не следует сужать. Позиции не всегда закрываются быстро: сделка, которая всё ещё в минусе после того, как лестница выхода исчерпана, удерживается до восстановления или до срабатывания стопа, что может растянуться на следующий день, а в крайнем случае и через выходные. Поэтому разрывный гэп во время открытой позиции остаётся реальным хвостовым риском, который стоп не может полностью нейтрализовать, а поскольку корзина сконцентрирована на парах со швейцарским франком, несколько позиций могут одновременно столкнуться с одним и тем же шоком. Именно поэтому окно держится коротким, ночь пятницы отключена по умолчанию, размер позиции должен оставаться консервативным, а стоп по эквити присутствует как страховка. Эта эдж-возможность, ночной возврат к среднему, зависит от рыночного режима и может ослабевать, поэтому, пожалуйста, сначала протестируйте на демо-счёте и начните со стандартных настроек при консервативном размере позиции. Учитывайте также, что частота сделок естественно меняется в зависимости от потока котировок брокера и рыночного режима; от нуля до нескольких сделок в неделю - это нормально, а долгосрочное среднее на проверенном потоке составляет около трёх сделок в неделю на темпе по умолчанию, а сама частота регулируется настройкой темпа торговли. При установке советник автоматически инициализирует свой ориентир волатильности по истории цен, поэтому торгует в обычном темпе с первой же ночи.

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Живые сигналы:

Страница продавца: https://www.mql5.com/ru/users/masa999/seller

Если что-то неясно, оставьте сообщение в комментариях; я отвечаю лично. Я разрабатываю и поддерживаю этот продукт один, находясь в Японии, поэтому из-за разницы часовых поясов ответ может занять один-два дня, но я отвечаю на каждый вопрос. Любой честный отзыв искренне приветствуется, будь он положительным или критическим, поскольку он помогает мне улучшать продукт. Спасибо за интерес к NightAnchor.

Отзывы 1
Autumn
116
Autumn 2026.07.29 02:18 
 

Another great EA by Masahiro Takashima! It is a great combination with my other night scalper EA! Highly Recommended!

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Safe Gold Trend Pro
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Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
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5 (3)
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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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5 (4)
Эксперты
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4.86 (507)
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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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4.32 (25)
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Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Эксперты
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5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
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Фильтр:
Autumn
116
Autumn 2026.07.29 02:18 
 

Another great EA by Masahiro Takashima! It is a great combination with my other night scalper EA! Highly Recommended!

Masahiro Takashima
1602
Ответ разработчика Masahiro Takashima 2026.07.29 13:20
Thank you so much, Autumn — this genuinely made my day. Your suggestions shaped v1.20: the trailing stop, the sizing line, the vertical panel and the PnL readout all came from you. I'm really glad it pairs well with your other night system. Thank you for the trust, and for taking the time to write this.
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