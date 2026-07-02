KairosGold

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Kairos Gold


Kairos — древнегреческое слово, означающее подходящий момент. Kairos Gold торгует XAUUSD (золото) только в статистически отобранные часы и только в тех рыночных режимах, где его преимущество проверено, а в остальное время остаётся вне рынка. Он не торгует в неясных условиях.


Торговый сигнал


Kairos Gold работает на реальном счёте. Вы можете следить за каждой сделкой или копировать её на публичном сигнале: https://www.mql5.com/ru/signals/2380655


Стратегия


Kairos Gold использует десять независимых модулей. Каждый модуль сочетает час входа, направление и рыночный режим, поэтому система адаптируется к трендовому, боковому и коррекционному рынку золота. Исполнение выполняется двумя движками. Сеточный движок работает на покупку: он набирает позиции одинаковым объёмом во время сильных восходящих трендов и закрывает их быстрой фиксацией прибыли и неттингом корзины. Мартингейла нет, каждый уровень сетки использует один и тот же объём. Скальпинговый движок работает на покупку и продажу одиночными позициями, каждая из которых защищена жёстким стоп-лоссом на сервере, переводом в безубыток и выходом по времени. Модули продаж собирают откаты в медвежьих режимах, поэтому система работает и в те годы, когда золото идёт вбок или вниз. Трендовый фильтр на основе дневного графика решает, каким модулям разрешено торговать в данный момент. Когда у золота нет явного преимущества, система ждёт.


Встроенная защита


Риск ограничивается структурно, а не скрывается. Нет ни мартингейла, ни увеличения лота. Сетка масштабируется под баланс счёта: маленькому счёту разрешена лишь неглубокая сетка, глубина открывается по мере роста счёта, а суммарная экспозиция ограничена. Если бычий режим рушится при открытых сеточных позициях, все корзины закрываются немедленно. Новые сеточные позиции не открываются при крайнем растяжении тренда на максимуме дня. При аномальном расширении спреда выше недавней нормы новые входы приостанавливаются автоматически. В дни экстремальной волатильности, если наихудший стоп-лосс одной скальпинговой сделки даже при минимальном лоте рискует более чем заданной долей счёта, сделка пропускается. Новостной фильтр FOMC приостанавливает новые входы с 30 минут до и до 120 минут после решения по ставке — в этот период золото способно пройти несколько долларов за секунды. Уже открытые сделки не затрагиваются: стоп-лосс, тейк-профит, перевод в безубыток, выход по времени и закрытие корзины продолжают работать внутри окна как обычно. Фильтр включён по умолчанию; окно NFP также доступно (по умолчанию выключено). Настраиваемый стоп по эквити задаёт жёсткий предел под всем счётом. Контроль торговых издержек в течение десяти сделок определяет, не съедает ли комиссия или спред брокера маржу стратегии, предупреждает вас и прекращает открывать новые позиции. При запуске проверяются тип счёта, глубина дневной истории, спецификация символа и смещение часового пояса, и результат выводится в журнал. Система работает с любой валютой счёта и автоматически пересчитывает все внутренние пороги.


Результаты тестирования


Протестировано в тестере MetaTrader 5 на модели одноминутных OHLC с реальным спредом и комиссией на счёте ICM, XAUUSD, начальный баланс 150 000 JPY (около 1000 USD).


Пресет | Период | Приб. сделок | Профит-фактор | Прибыль | Макс. просадка

Active | 2025.01-2026.06 | 92.2% | 4.09 | +149% | 5%

Active | 2022.01-2026.06 | 82.6% | 2.97 | +342% | 13%

Conservative | 2025.01-2026.06 | 98.5% | 11.94 | +90% | 6%

Conservative | 2022.01-2026.06 | 90.2% | 4.51 | +136% | 9%


Результаты в реальной торговле и на реальных тиках будут отличаться от бэктеста из-за проскальзывания, изменения спреда и исполнения. Прошлые результаты не гарантируют будущих.


Быстрый старт


Прикрепите Kairos Gold к одному графику XAUUSD на любом таймфрейме; система управляет всеми таймфреймами внутри. Выберите пресет: Active для большего числа сделок или Conservative только для сделок высшего качества. Бесплатные файлы пресетов доступны в разделе комментариев на этой странице. Проверьте журнал, где система выводит отчёт об окружении и подтверждает настройку. При первом запуске необходимо загрузить дневную историю, поскольку Kairos Gold использует дневной трендовый фильтр и требует около 250 дневных баров перед началом торговли. Если в журнале показано ожидание дневной истории, откройте дневной график XAUUSD один раз и нажмите Home, чтобы прокрутить назад и брокер загрузил историю. История хранится по каждому таймфрейму, поэтому прокрутка графика H1 не загружает D1. Как только присутствует 250 или более дневных баров, торговля начинается. Это одноразовый шаг и самая частая причина, по которой свежая установка не торгует.


Требования


Символ XAUUSD, и система автоматически определяет символ золота брокера и суффикс. Требуется хеджинговый счёт, так как неттинговые и биржевые счета отклоняются. Советник должен быть прикреплён к графику золота — это требование, а не рекомендация. Он способен определить символ золота с любого графика, но на любом другом графике перевод в безубыток, трейлинг и часть управления выходами работают в урезанном виде, поэтому запуск не на графике золота не является поддерживаемой конфигурацией. Рекомендуется начальный баланс от 1000 USD или эквивалент в валюте счёта; работа возможна и от 500 USD, но глубина сетки масштабируется по балансу и торговля становится очень редкой: в тестах счёт на 500 USD дал примерно одну сделку за три месяца, а счёт на 200 USD — ни одной. Рекомендуется кредитное плечо 1:100 или выше, лучше 1:500. Рекомендуется серверное время брокера GMT+2 или GMT+3, а другие часовые пояса обрабатываются автоматической коррекцией времени. Для непрерывной работы рекомендуется VPS.


Настройки


Вся логика стратегии встроена и предварительно настроена. Вы управляете тем, какие модули включены (это делают пресеты), размером позиции через авто-лот на каждые 1000 или фиксированный лот, уровнями защиты, такими как процент стопа по эквити, дневной лимит убытка и максимальная глубина сетки, и торговыми фильтрами, такими как максимальный спред, новостное окно, час отключения скальпинга в пятницу и пауза в конце года.


С вечера пятницы система перестаёт открывать новые скальпинговые сделки. Скальп закрывается выходом по времени, а после закрытия рынка на выходные отправить этот выход уже некуда, и позиция была бы перенесена на следующую неделю. Сеточные корзины под это ограничение не подпадают: закрытие корзиной — это штатное поведение. Час отключения настраивается, 0 отключает его. Практический эффект дают только значения 1-19: новые входы поздним вечером пятницы, с 20:00, уже блокируются отдельным встроенным правилом, поэтому значения 20-23 ничего не добавляют (об этом сообщает журнал при запуске). Большинство пользователей просто загружают пресет и оставляют остальное по умолчанию.


Честные замечания


Kairos Gold показывает лучшие результаты на трендовом рынке золота. В боковых режимах он осознанно снижает или прекращает торговлю, поэтому недели с малым числом сделок или без них нормальны и предусмотрены. Сеточный движок удерживает плавающие позиции во время откатов. У сеточных позиций нет собственного стоп-лосса: они закрываются корзиной силами самого советника (быстрая фиксация прибыли, неттинг корзины, выход из режима, стоп по эквити), поэтому советник должен работать постоянно — рекомендуется VPS. Стоп по эквити и масштабирование экспозиции ограничивают этот риск, но сеточная торговля никогда не бывает безрисковой. Пожалуйста, оставьте расчёт объёма автоматическим (фиксированный лот = 0) и никогда не ставьте процент стопа по эквити в 0. Пожалуйста, сначала протестируйте на демо-счёте и начните с пресета Conservative.


Часто задаваемые вопросы


Какой пресет использует торговый сигнал? Публичный сигнал работает на пресете Active (все десять модулей).


Советник не торгует, почему? Его трендовому фильтру нужно около 250 дневных баров перед стартом. Если в журнале показано ожидание истории D1, откройте дневной график XAUUSD один раз и нажмите Home. Спокойные периоды с малым числом сделок или без них тоже нормальны по замыслу, поскольку он торгует только в выбранные часы и в тех режимах, где у него есть преимущество.


Он совершает только продажи или только покупки — это неисправность? Нет. Дневной трендовый фильтр решает, каким модулям разрешено торговать: при сильном восходящем тренде активны сеточные и скальпинговые покупки, когда цена ниже дневного тренда, их сменяют скальпинговые продажи, а в неясных условиях он ждёт. Поэтому череда только продаж или только покупок просто отражает текущий режим.


Какой брокер и счёт нужны? Любой брокер с XAUUSD, на хеджинговом счёте. Raw или счета с низким спредом лучше всего соответствуют базе издержек бэктеста; счёт Standard с более широким спредом тоже работает, но чистая прибыль будет несколько ниже.


Можно ли запустить с меньшим риском или без сетки? Да. Сетка — это только блоки стратегии 1 и 2. Отключите их, и он будет вести только одиночные скальпинговые сделки, каждая с жёстким стопом. Чтобы держать меньше позиций одновременно, включайте меньше блоков. Отключение сетки снижает просадку, но и доходность, поэтому это компромисс.


Какой пресет для устойчивого, контролируемого роста? Conservative — самый избирательный, с наивысшим профит-фактором и более мягкой просадкой.


Работает ли он на центовом счёте? Да. Размер позиции выводится из tick value брокера, поэтому он автоматически адаптируется к центовому счёту, а параметры остаются теми же. Пожалуйста, сначала убедитесь на демо, что объёмы лотов выглядят разумно.


Почему он не торгует вокруг решения по ставке? Это новостной фильтр, добавленный в версии 1.10. Он приостанавливает только новые входы — с 30 минут до и до 120 минут после объявления FOMC; уже открытые сделки продолжают управляться как обычно. Даты решений встроены и сверены до 2027 года, после чего фильтр просто перестаёт применяться, а не угадывает даты. Если вы обновились до версии 1.10, пожалуйста, загрузите пресет заново — в старых файлах пресетов новых настроек нет.


Другие продукты этого разработчика


Советники:

BullionForge, золото XAUUSD: https://www.mql5.com/ru/market/product/182722

WeekAnchor Eight, восемь кросс-пар JPY и CHF: https://www.mql5.com/ru/market/product/180321

NightAnchor, ночные стрэддлы по USDCHF и ещё 20 парам: https://www.mql5.com/ru/market/product/185922

YenAnchor GBPJPY, бесплатно: https://www.mql5.com/ru/market/product/182789

PhaseFlow Fusion, XAUUSD и BTCUSD, бесплатно: https://www.mql5.com/ru/market/product/183202


Торговые сигналы:

Kairos Gold: https://www.mql5.com/ru/signals/2380655

BullionForge: https://www.mql5.com/ru/signals/2379035

NightAnchor: https://www.mql5.com/ru/signals/2380654

WeekAnchor: https://www.mql5.com/ru/signals/2378669


Страница продавца: https://www.mql5.com/ru/users/masa999/seller


Если что-то неясно, оставьте сообщение в комментариях; я отвечаю лично. Я разрабатываю и поддерживаю этот продукт один, находясь в Японии, поэтому из-за разницы часовых поясов ответ может занять один-два дня, но я отвечаю на каждый вопрос. Любой честный отзыв искренне приветствуется. Будь он положительным или критическим, он помогает мне улучшать продукт, и я за него благодарен. Спасибо за интерес к Kairos Gold.

Отзывы 1
raja5655
1041
raja5655 2026.07.16 14:46 
 

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Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Masahiro Takashima
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Фильтр:
raja5655
1041
raja5655 2026.07.16 14:46 
 

A good and disciplined expert with a straightforward record, and the author is quick to respond and is thanked for this cooperation

Masahiro Takashima
1579
Ответ разработчика Masahiro Takashima 2026.07.16 20:37
Thank you very much, raja5655 — I really appreciate you taking the time to
share your honest feedback. Keeping the risk structural and the track record transparent is exactly what
I aim for with Kairos Gold, so I'm glad that came across. And thank you for
the kind words about support — if anything comes up while you run it, just
message me here and I'll be glad to help. Wishing you careful and successful trading. Masahiro
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