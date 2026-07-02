KairosGold

Kairos Gold





Kairos — древнегреческое слово, означающее подходящий момент. Kairos Gold торгует XAUUSD (золото) только в статистически отобранные часы и только в тех рыночных режимах, где его преимущество проверено, а в остальное время остаётся вне рынка. Он не торгует в неясных условиях.





Торговый сигнал





Kairos Gold работает на реальном счёте. Вы можете следить за каждой сделкой или копировать её на публичном сигнале: https://www.mql5.com/ru/signals/2380655





Стратегия





Kairos Gold использует десять независимых модулей. Каждый модуль сочетает час входа, направление и рыночный режим, поэтому система адаптируется к трендовому, боковому и коррекционному рынку золота. Исполнение выполняется двумя движками. Сеточный движок работает на покупку: он набирает позиции одинаковым объёмом во время сильных восходящих трендов и закрывает их быстрой фиксацией прибыли и неттингом корзины. Мартингейла нет, каждый уровень сетки использует один и тот же объём. Скальпинговый движок работает на покупку и продажу одиночными позициями, каждая из которых защищена жёстким стоп-лоссом на сервере, переводом в безубыток и выходом по времени. Модули продаж собирают откаты в медвежьих режимах, поэтому система работает и в те годы, когда золото идёт вбок или вниз. Трендовый фильтр на основе дневного графика решает, каким модулям разрешено торговать в данный момент. Когда у золота нет явного преимущества, система ждёт.





Встроенная защита





Риск ограничивается структурно, а не скрывается. Нет ни мартингейла, ни увеличения лота. Сетка масштабируется под баланс счёта: маленькому счёту разрешена лишь неглубокая сетка, глубина открывается по мере роста счёта, а суммарная экспозиция ограничена. Если бычий режим рушится при открытых сеточных позициях, все корзины закрываются немедленно. Новые сеточные позиции не открываются при крайнем растяжении тренда на максимуме дня. При аномальном расширении спреда выше недавней нормы новые входы приостанавливаются автоматически. В дни экстремальной волатильности, если наихудший стоп-лосс одной скальпинговой сделки даже при минимальном лоте рискует более чем заданной долей счёта, сделка пропускается. Новостной фильтр FOMC приостанавливает новые входы с 30 минут до и до 120 минут после решения по ставке — в этот период золото способно пройти несколько долларов за секунды. Уже открытые сделки не затрагиваются: стоп-лосс, тейк-профит, перевод в безубыток, выход по времени и закрытие корзины продолжают работать внутри окна как обычно. Фильтр включён по умолчанию; окно NFP также доступно (по умолчанию выключено). Настраиваемый стоп по эквити задаёт жёсткий предел под всем счётом. Контроль торговых издержек в течение десяти сделок определяет, не съедает ли комиссия или спред брокера маржу стратегии, предупреждает вас и прекращает открывать новые позиции. При запуске проверяются тип счёта, глубина дневной истории, спецификация символа и смещение часового пояса, и результат выводится в журнал. Система работает с любой валютой счёта и автоматически пересчитывает все внутренние пороги.





Результаты тестирования





Протестировано в тестере MetaTrader 5 на модели одноминутных OHLC с реальным спредом и комиссией на счёте ICM, XAUUSD, начальный баланс 150 000 JPY (около 1000 USD).





Пресет | Период | Приб. сделок | Профит-фактор | Прибыль | Макс. просадка

Active | 2025.01-2026.06 | 92.2% | 4.09 | +149% | 5%

Active | 2022.01-2026.06 | 82.6% | 2.97 | +342% | 13%

Conservative | 2025.01-2026.06 | 98.5% | 11.94 | +90% | 6%

Conservative | 2022.01-2026.06 | 90.2% | 4.51 | +136% | 9%





Результаты в реальной торговле и на реальных тиках будут отличаться от бэктеста из-за проскальзывания, изменения спреда и исполнения. Прошлые результаты не гарантируют будущих.





Быстрый старт





Прикрепите Kairos Gold к одному графику XAUUSD на любом таймфрейме; система управляет всеми таймфреймами внутри. Выберите пресет: Active для большего числа сделок или Conservative только для сделок высшего качества. Бесплатные файлы пресетов доступны в разделе комментариев на этой странице. Проверьте журнал, где система выводит отчёт об окружении и подтверждает настройку. При первом запуске необходимо загрузить дневную историю, поскольку Kairos Gold использует дневной трендовый фильтр и требует около 250 дневных баров перед началом торговли. Если в журнале показано ожидание дневной истории, откройте дневной график XAUUSD один раз и нажмите Home, чтобы прокрутить назад и брокер загрузил историю. История хранится по каждому таймфрейму, поэтому прокрутка графика H1 не загружает D1. Как только присутствует 250 или более дневных баров, торговля начинается. Это одноразовый шаг и самая частая причина, по которой свежая установка не торгует.





Требования





Символ XAUUSD, и система автоматически определяет символ золота брокера и суффикс. Требуется хеджинговый счёт, так как неттинговые и биржевые счета отклоняются. Советник должен быть прикреплён к графику золота — это требование, а не рекомендация. Он способен определить символ золота с любого графика, но на любом другом графике перевод в безубыток, трейлинг и часть управления выходами работают в урезанном виде, поэтому запуск не на графике золота не является поддерживаемой конфигурацией. Рекомендуется начальный баланс от 1000 USD или эквивалент в валюте счёта; работа возможна и от 500 USD, но глубина сетки масштабируется по балансу и торговля становится очень редкой: в тестах счёт на 500 USD дал примерно одну сделку за три месяца, а счёт на 200 USD — ни одной. Рекомендуется кредитное плечо 1:100 или выше, лучше 1:500. Рекомендуется серверное время брокера GMT+2 или GMT+3, а другие часовые пояса обрабатываются автоматической коррекцией времени. Для непрерывной работы рекомендуется VPS.





Настройки





Вся логика стратегии встроена и предварительно настроена. Вы управляете тем, какие модули включены (это делают пресеты), размером позиции через авто-лот на каждые 1000 или фиксированный лот, уровнями защиты, такими как процент стопа по эквити, дневной лимит убытка и максимальная глубина сетки, и торговыми фильтрами, такими как максимальный спред, новостное окно, час отключения скальпинга в пятницу и пауза в конце года.





С вечера пятницы система перестаёт открывать новые скальпинговые сделки. Скальп закрывается выходом по времени, а после закрытия рынка на выходные отправить этот выход уже некуда, и позиция была бы перенесена на следующую неделю. Сеточные корзины под это ограничение не подпадают: закрытие корзиной — это штатное поведение. Час отключения настраивается, 0 отключает его. Практический эффект дают только значения 1-19: новые входы поздним вечером пятницы, с 20:00, уже блокируются отдельным встроенным правилом, поэтому значения 20-23 ничего не добавляют (об этом сообщает журнал при запуске). Большинство пользователей просто загружают пресет и оставляют остальное по умолчанию.





Честные замечания





Kairos Gold показывает лучшие результаты на трендовом рынке золота. В боковых режимах он осознанно снижает или прекращает торговлю, поэтому недели с малым числом сделок или без них нормальны и предусмотрены. Сеточный движок удерживает плавающие позиции во время откатов. У сеточных позиций нет собственного стоп-лосса: они закрываются корзиной силами самого советника (быстрая фиксация прибыли, неттинг корзины, выход из режима, стоп по эквити), поэтому советник должен работать постоянно — рекомендуется VPS. Стоп по эквити и масштабирование экспозиции ограничивают этот риск, но сеточная торговля никогда не бывает безрисковой. Пожалуйста, оставьте расчёт объёма автоматическим (фиксированный лот = 0) и никогда не ставьте процент стопа по эквити в 0. Пожалуйста, сначала протестируйте на демо-счёте и начните с пресета Conservative.





Часто задаваемые вопросы





Какой пресет использует торговый сигнал? Публичный сигнал работает на пресете Active (все десять модулей).





Советник не торгует, почему? Его трендовому фильтру нужно около 250 дневных баров перед стартом. Если в журнале показано ожидание истории D1, откройте дневной график XAUUSD один раз и нажмите Home. Спокойные периоды с малым числом сделок или без них тоже нормальны по замыслу, поскольку он торгует только в выбранные часы и в тех режимах, где у него есть преимущество.





Он совершает только продажи или только покупки — это неисправность? Нет. Дневной трендовый фильтр решает, каким модулям разрешено торговать: при сильном восходящем тренде активны сеточные и скальпинговые покупки, когда цена ниже дневного тренда, их сменяют скальпинговые продажи, а в неясных условиях он ждёт. Поэтому череда только продаж или только покупок просто отражает текущий режим.





Какой брокер и счёт нужны? Любой брокер с XAUUSD, на хеджинговом счёте. Raw или счета с низким спредом лучше всего соответствуют базе издержек бэктеста; счёт Standard с более широким спредом тоже работает, но чистая прибыль будет несколько ниже.





Можно ли запустить с меньшим риском или без сетки? Да. Сетка — это только блоки стратегии 1 и 2. Отключите их, и он будет вести только одиночные скальпинговые сделки, каждая с жёстким стопом. Чтобы держать меньше позиций одновременно, включайте меньше блоков. Отключение сетки снижает просадку, но и доходность, поэтому это компромисс.





Какой пресет для устойчивого, контролируемого роста? Conservative — самый избирательный, с наивысшим профит-фактором и более мягкой просадкой.





Работает ли он на центовом счёте? Да. Размер позиции выводится из tick value брокера, поэтому он автоматически адаптируется к центовому счёту, а параметры остаются теми же. Пожалуйста, сначала убедитесь на демо, что объёмы лотов выглядят разумно.





Почему он не торгует вокруг решения по ставке? Это новостной фильтр, добавленный в версии 1.10. Он приостанавливает только новые входы — с 30 минут до и до 120 минут после объявления FOMC; уже открытые сделки продолжают управляться как обычно. Даты решений встроены и сверены до 2027 года, после чего фильтр просто перестаёт применяться, а не угадывает даты. Если вы обновились до версии 1.10, пожалуйста, загрузите пресет заново — в старых файлах пресетов новых настроек нет.





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Торговые сигналы:

Kairos Gold: https://www.mql5.com/ru/signals/2380655

BullionForge: https://www.mql5.com/ru/signals/2379035

NightAnchor: https://www.mql5.com/ru/signals/2380654

WeekAnchor: https://www.mql5.com/ru/signals/2378669





Страница продавца: https://www.mql5.com/ru/users/masa999/seller





Если что-то неясно, оставьте сообщение в комментариях; я отвечаю лично. Я разрабатываю и поддерживаю этот продукт один, находясь в Японии, поэтому из-за разницы часовых поясов ответ может занять один-два дня, но я отвечаю на каждый вопрос. Любой честный отзыв искренне приветствуется. Будь он положительным или критическим, он помогает мне улучшать продукт, и я за него благодарен. Спасибо за интерес к Kairos Gold.