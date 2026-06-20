- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
35 (68.62%)
Убыточных трейдов:
16 (31.37%)
Лучший трейд:
11.33 USD
Худший трейд:
-5.03 USD
Общая прибыль:
151.28 USD (21 005 pips)
Общий убыток:
-32.57 USD (3 830 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (45.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.23 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.64
Торговая активность:
18.19%
Макс. загрузка депозита:
12.97%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
6.76
Длинных трейдов:
51 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.64
Мат. ожидание:
2.33 USD
Средняя прибыль:
4.32 USD
Средний убыток:
-2.04 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.78 USD (2)
Прирост в месяц:
12.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.48 USD
Максимальная:
17.57 USD (4.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.63% (17.87 USD)
По эквити:
3.39% (12.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPYb
|7
|GBPUSDb
|7
|USDJPYb
|7
|AUDJPYb
|7
|AUDCHFb
|7
|GBPCHFb
|6
|EURJPYb
|5
|CHFJPYb
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPYb
|27
|GBPUSDb
|5
|USDJPYb
|20
|AUDJPYb
|12
|AUDCHFb
|7
|GBPCHFb
|18
|EURJPYb
|16
|CHFJPYb
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPYb
|4.5K
|GBPUSDb
|522
|USDJPYb
|3.2K
|AUDJPYb
|2K
|AUDCHFb
|581
|GBPCHFb
|1.5K
|EURJPYb
|2.7K
|CHFJPYb
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.33 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +45.94 USD
Макс. убыток в серии: -2.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
419
USD
USD
8
100%
51
68%
18%
4.64
2.33
USD
USD
5%
1:500