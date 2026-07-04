- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
33 (75.00%)
Убыточных трейдов:
11 (25.00%)
Лучший трейд:
12.71 USD
Худший трейд:
-20.14 USD
Общая прибыль:
186.64 USD (18 650 pips)
Общий убыток:
-166.32 USD (15 375 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (71.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.49 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
6.06%
Макс. загрузка депозита:
2.04%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
44 (100.00%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
5.66 USD
Средний убыток:
-15.12 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-55.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.22 USD (3)
Прирост в месяц:
3.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
105.03 USD (7.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.66% (105.03 USD)
По эквити:
2.31% (36.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.71 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +71.49 USD
Макс. убыток в серии: -55.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
5
100%
44
75%
6%
1.12
0.46
USD
USD
7%
1:500