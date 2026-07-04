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Сигналы / MetaTrader 5 / NightAnchor SG ON Lookback 1
Masahiro Takashima

NightAnchor SG ON Lookback 1

Masahiro Takashima
Masahiro Takashima

Masahiro Takashima

5 (5)
6 продуктов 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
HFMarketsGlobal-Live9
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
51 (92.72%)
Убыточных трейдов:
4 (7.27%)
Лучший трейд:
1.09 USD
Худший трейд:
-5.13 USD
Общая прибыль:
18.32 USD (1 891 pips)
Общий убыток:
-13.54 USD (1 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (12.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.42 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
4.00%
Макс. загрузка депозита:
10.62%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
31 (56.36%)
Коротких трейдов:
24 (43.64%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
0.36 USD
Средний убыток:
-3.39 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.83 USD (2)
Прирост в месяц:
1.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
10.31 USD (4.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.69% (9.95 USD)
По эквити:
7.89% (16.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHFb 8
NZDUSDb 5
GBPUSDb 4
USDCHFb 4
AUDNZDb 4
EURNZDb 4
EURCHFb 3
GBPAUDb 3
USDCADb 3
EURGBPb 3
EURUSDb 3
AUDCADb 2
NZDCADb 2
GBPNZDb 2
EURAUDb 1
CADCHFb 1
AUDCHFb 1
NZDCHFb 1
AUDUSDb 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHFb 3
NZDUSDb 0
GBPUSDb 2
USDCHFb 2
AUDNZDb 1
EURNZDb -4
EURCHFb 0
GBPAUDb 1
USDCADb 0
EURGBPb 1
EURUSDb 0
AUDCADb 0
NZDCADb 0
GBPNZDb -5
EURAUDb 0
CADCHFb 0
AUDCHFb 0
NZDCHFb 0
AUDUSDb 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHFb 318
NZDUSDb 67
GBPUSDb 188
USDCHFb 196
AUDNZDb 134
EURNZDb -655
EURCHFb 52
GBPAUDb 169
USDCADb 70
EURGBPb 97
EURUSDb 64
AUDCADb 79
NZDCADb 80
GBPNZDb -833
EURAUDb 53
CADCHFb 30
AUDCHFb 0
NZDCHFb 40
AUDUSDb 34
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.09 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.42 USD
Макс. убыток в серии: -9.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 22:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 00:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 23:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 22:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 23:37
Share of trading days is too low
2026.07.06 23:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.06 22:37
Share of trading days is too low
2026.07.06 22:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.04 08:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.04 08:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.04 08:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.04 08:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.04 08:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NightAnchor SG ON Lookback 1
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
205
USD
6
100%
55
92%
4%
1.35
0.09
USD
8%
1:500
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