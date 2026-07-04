- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
51 (92.72%)
Убыточных трейдов:
4 (7.27%)
Лучший трейд:
1.09 USD
Худший трейд:
-5.13 USD
Общая прибыль:
18.32 USD (1 891 pips)
Общий убыток:
-13.54 USD (1 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (12.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.42 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
4.00%
Макс. загрузка депозита:
10.62%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
31 (56.36%)
Коротких трейдов:
24 (43.64%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
0.36 USD
Средний убыток:
-3.39 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.83 USD (2)
Прирост в месяц:
1.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
10.31 USD (4.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.69% (9.95 USD)
По эквити:
7.89% (16.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHFb
|8
|NZDUSDb
|5
|GBPUSDb
|4
|USDCHFb
|4
|AUDNZDb
|4
|EURNZDb
|4
|EURCHFb
|3
|GBPAUDb
|3
|USDCADb
|3
|EURGBPb
|3
|EURUSDb
|3
|AUDCADb
|2
|NZDCADb
|2
|GBPNZDb
|2
|EURAUDb
|1
|CADCHFb
|1
|AUDCHFb
|1
|NZDCHFb
|1
|AUDUSDb
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHFb
|3
|NZDUSDb
|0
|GBPUSDb
|2
|USDCHFb
|2
|AUDNZDb
|1
|EURNZDb
|-4
|EURCHFb
|0
|GBPAUDb
|1
|USDCADb
|0
|EURGBPb
|1
|EURUSDb
|0
|AUDCADb
|0
|NZDCADb
|0
|GBPNZDb
|-5
|EURAUDb
|0
|CADCHFb
|0
|AUDCHFb
|0
|NZDCHFb
|0
|AUDUSDb
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHFb
|318
|NZDUSDb
|67
|GBPUSDb
|188
|USDCHFb
|196
|AUDNZDb
|134
|EURNZDb
|-655
|EURCHFb
|52
|GBPAUDb
|169
|USDCADb
|70
|EURGBPb
|97
|EURUSDb
|64
|AUDCADb
|79
|NZDCADb
|80
|GBPNZDb
|-833
|EURAUDb
|53
|CADCHFb
|30
|AUDCHFb
|0
|NZDCHFb
|40
|AUDUSDb
|34
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.09 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.42 USD
Макс. убыток в серии: -9.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
6
100%
55
92%
4%
1.35
0.09
USD
USD
8%
1:500