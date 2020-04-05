BullionForgeEA

Bullion Forge





О цене — стартовая цена раннего доступа

Текущая цена 99 USD — это стартовая цена раннего доступа. По мере накопления реальной истории торговли и роста числа пользователей цена в будущем может быть повышена.





После покупки все обновления версии 1.x предоставляются без дополнительной платы. Если вы рассматриваете Bullion Forge, ознакомьтесь с живым сигналом ниже и обдумайте покупку по текущей цене до её изменения.





Мониторинг в реальном времени

Этот советник работает на счёте с реальными деньгами и публикуется как наш сигнал MQL5. Реальную текущую активность и историю сделок можно посмотреть на странице сигнала ниже (она также указана в разделе «Сигнал» на этой странице продукта):









Результаты тестера стратегий, показанные на этой странице, являются историческими симуляциями. Они не отражают результаты сигнала и не гарантируют будущую доходность. Реальная торговля может отличаться от приведённых здесь примеров в зависимости от брокера, условий счёта и настроек.





Bullion Forge — это советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5 с «честной конструкцией» для золота (XAUUSD), который объединяет трендовый движок и движок скальпинг-сбора на одном инструменте. Каждая сделка имеет реальный стоп-лосс. Здесь нет сетки, нет мартингейла, нет усреднения и нет скрытого плавающего убытка — конструкция не выживает за счёт сокрытия убыточных позиций.





Советник имеет уклон в тренд и продолжение движения: он зарабатывает на трендовом золоте и защищается около безубытка в боковике. Мы открыто указываем этот компромисс на этой странице, а не рекламируем нереалистичный процент прибыльных сделок.





Почему Bullion Forge

Публичный живой сигнал на реальном счёте: собственный живой сигнал разработчика открыт, поэтому вы можете самостоятельно изучить реальную текущую активность и историю сделок советника. Мы не предлагаем судить только по скриншотам тестера.

Конструкция без скрытого риска: реальный стоп-лосс на каждой сделке; без мартингейла, без сетки, без усреднения. Конструкция не накапливает скрытые плавающие убытки.

Два движка, один инструмент: режимный трендовый движок и движок скальпинг-сбора, каждый можно включить или выключить.

Компромиссы указаны прямо: стратегия имеет трендовый уклон, сильный бычий рынок золота 2025–2026 годов приукрашивает бэктест, а повышение уровня риска увеличивает не только доходность, но и просадку. Мы говорим об этом на этой странице.

Бесплатные обновления: все обновления версии 1.x предоставляются без дополнительной платы после покупки.





Как это работает — два движка

Движок A — режимный трендовый: движок пробоя / продолжения, который считывает режим золота и следует за установившимися движениями. Защитные уровни основаны на ATR: стоп-лосс, тейк-профит, перевод в безубыток и трейлинг-стоп по ATR.

Движок B — скальпинг-сбор: движок пробоя свингов на более коротком горизонте, собирающий небольшие движения на M15. Направление торговли выбирается.





С помощью пресетов режимов ниже можно запустить любой движок по отдельности или оба вместе.





Три режима — ваш риск, ваш выбор

Smooth — только движок сбора, фиксированный лот. Самый устойчивый профиль с наименьшей просадкой из трёх (профит-фактор в бэктесте 1.71, оба тестовых года положительны).

Default — полный набор (тренд + сбор), фиксированный лот 0.01. Сбалансированный профиль (показатели бэктеста приведены ниже).

Aggressive — все движки с расчётом по RiskPercent (реинвестирование). Более сильные колебания и наибольшая просадка из трёх; предназначен только для счетов, способных её выдержать.





Реинвестирование усиливает как прибыль, так и просадки. Все три режима торгуют только коррелированной экспозицией по золоту — задавайте риск консервативно.





Результаты тестера стратегий (историческая симуляция)

Ниже приведены результаты тестера стратегий на реальных тиках (MT5 «Каждый тик на основе реальных тиков», качество истории 99%), XAUUSD M15, 2025–2026, начальный баланс 150 000 JPY, на пресете Default (полный набор, фиксированный лот 0.01):





Профит-фактор: 3.24

Доля прибыльных сделок: 65,0%

Фактор восстановления: 6.45

Сделок: 966

Оба календарных года в тесте были прибыльными; как длинные, так и короткие сделки были прибыльными.

Максимальная просадка по средствам (equity): примерно 22%. Мы указываем просадку по equity, которая больше и честнее меньшего показателя по балансу.





Честное примечание. 2025–2026 годы были сильным бычьим рынком золота, что приукрашивает любую стратегию с трендовым уклоном. Эти цифры относятся именно к данной исторической симуляции. Они воспроизводимы в тестере, но не предсказывают и не гарантируют будущую прибыль, долю прибыльных сделок, просадку или количество сделок. На боковом или резко возвращающемся к среднему золоте ожидайте результат ближе к безубытку. Точные цифры, начальный баланс и период каждого результата показаны в отчёте тестера на скриншотах этой страницы.





Характеристики

Платформа: MetaTrader 5

Тип: Expert Advisor

Инструмент: XAUUSD (золото). Символ золота определяется автоматически (XAUUSD / GOLD) или задаётся вручную.

График для установки: график XAUUSD M15

Рекомендуемая среда проверки: тестер стратегий (реальные тики) и демо-счёт

Размер лота по умолчанию: FixedLot 0.01

RiskPercent: опционально

Движки: Движок A (трендовый) и Движок B (скальпинг-сбор), каждый вкл. / выкл.

Тип счёта: требуется счёт HEDGING (счета NETTING / биржевого исполнения не поддерживаются)

Линия версий: 1.0 – 1.2





Основные возможности и защита

Реальный стоп-лосс на основе ATR на каждой сделке

Тейк-профит на основе ATR, перевод в безубыток и трейлинг-стоп по ATR (Движок A)

Два независимых движка, каждый можно включить или выключить

Расчёт объёма FixedLot или RiskPercent

Автоматическое определение символа золота с учётом суффиксов и префиксов брокера

Фильтр максимального спреда

Предохранитель просадки по equity на уровне счёта: если средства счёта падают на заданный процент ниже пика, он закрывает все позиции данного советника и приостанавливает новые входы, а затем автоматически возобновляет работу, как только позиции закрыты (закрытие-и-возобновление, а не постоянная остановка)

Опциональная пауза в праздники и опциональное принудительное закрытие в пятницу (оба выключены по умолчанию)

Обработка входов с учётом новостей / NFP

Учёт числа знаков, пунктов (pips), шага лота и режима исполнения





Новое в v1.2 (всё опционально, по умолчанию выключено, торговля по умолчанию не меняется):

Опциональная панель на графике с отображением состояния счёта, позиций и просадки в реальном времени (автоматически отключается в тестере стратегий)

Опциональное ограничение на общее число одновременных позиций (контроль риска по коррелированному золоту; может примерно вдвое снизить просадку в худшем случае)

Опциональный Crisis Guard: страховка от флэш-крашей на M15, которая переводит прибыльные позиции в безубыток, а затем закрывает их и приостанавливает торговлю при экстремальных движениях против позиции, после чего автоматически возобновляет работу

Опциональный новостной фильтр, который может блокировать новые входы вблизи запланированных времён выхода FOMC и NFP





Включённые пресеты (.set)

Smooth — только движок сбора, фиксированный лот (профиль с наименьшей просадкой).

Default — полный набор, фиксированный лот 0.01 (сбалансированный профиль).

Aggressive — все движки, RiskPercent / реинвестирование (профиль с наибольшей просадкой).





Все пресеты являются справочными конфигурациями. Перед реальной работой проверьте их в тестере стратегий и на демо-счёте с учётом условий вашего счёта, среды брокера и вашей терпимости к риску.





Настройки лота и риска

По умолчанию — FixedLot 0.01. Также доступен RiskPercent. Поскольку профиль Aggressive использует реинвестирование, с ростом баланса растут и доходность, и просадка; используйте его только на счетах, способных выдержать более глубокие просадки.





Если рассчитанный по RiskPercent лот меньше минимального лота брокера, по умолчанию сделка пропускается (более консервативный выбор). Вы можете вместо этого выбрать открытие минимальным лотом, но учтите, что это может означать больший риск, чем заданный вами RiskPercent.





Перед использованием

Устанавливайте советник на один график XAUUSD M15. Не устанавливайте его более одного раза на одном счёте. Убедитесь, что золото доступно в «Обзоре рынка» и что имя символа вашего брокера определяется корректно (при необходимости задайте вручную). Заранее проверьте исторические данные, спред, минимальный лот и условия счёта.





Перед реальной работой всегда проводите проверку в тестере стратегий в среде того брокера, которого вы намерены использовать, а затем форвард-тест на демо-счёте или минимальными лотами.





Требования и безопасная эксплуатация

Тип счёта — требуется HEDGING. Советник отслеживает позиции по тикету и по слоту, что несовместимо со счетами NETTING или биржевого исполнения. На таком счёте он останавливает сам себя при запуске с понятным сообщением, вместо того чтобы торговать неправильно.

Рекомендуется отдельный счёт. Предохранитель просадки по equity на уровне счёта измеряет equity всего счёта, поэтому запускайте Bullion Forge на отдельном счёте. Другие советники, ручные сделки или крупные снятия средств на том же счёте могут повлиять на предохранитель или сработать его.

Предохранитель по equity работает по принципу «закрытие-и-возобновление», а не постоянной остановки. При срабатывании он закрывает все позиции данного советника и прекращает открывать новые, а затем автоматически возобновляет работу, как только позиции закрыты и equity восстанавливается. Воспринимайте его как автоматический выключатель, а не как жёсткую гарантию.

Рекомендуемый минимальный депозит (Default, фиксированный лот 0.01): около 150 000 JPY (~1 000 USD) или больше — при таком уровне худшая историческая просадка equity в периоды обвала держалась около или ниже ~20%. При 75 000 JPY (~500 USD) те же периоды достигали примерно 18–32%. Для профиля Aggressive (RiskPercent) используйте на ступень выше. Поскольку вся экспозиция коррелирована по золоту, вы можете включить ограничение на число позиций (InpMaxTotalPositions, например 3), чтобы примерно вдвое снизить просадку в худшем случае.

График и инструмент. Устанавливайте только на график XAUUSD (золото) на таймфрейме M15. На графике не по золоту советник безопасно отказывается запускаться, вместо того чтобы торговать не тем инструментом. Если вы включаете опциональный Crisis Guard, оставляйте советник на M15 — его пороги откалиброваны именно под этот таймфрейм.

Просадка измеряется по каждому тику, поэтому на быстрых рынках реализованная просадка equity может превысить заданный порог на несколько процентных пунктов.





Раскрытие рисков

Этот продукт — инструмент автоматической торговли. Он не является инвестиционной рекомендацией. Он не гарантирует прибыль и не гарантирует защиту от убытков. Описания, примеры настроек, результаты тестера стратегий, скриншоты и руководство на этой странице являются справочной информацией и не гарантируют будущую прибыль, долю прибыльных сделок, просадку или количество сделок.





Торговля золотом (XAUUSD) сопряжена с различными рисками убытков, включая волатильность рынка, ликвидность, расширение спреда, проскальзывание, задержки исполнения, сбои систем, сбои связи и различия между средами брокеров. Золото может двигаться резко и проходить сквозь уровни стопа, поэтому исполнение может происходить не по ожидаемой цене. В зависимости от условий вашего счёта убытки могут превысить внесённый капитал. Наличие защиты от отрицательного баланса (zero-cut) зависит от условий счёта каждого брокера, поэтому проверьте спецификации брокера, которого вы намерены использовать. Всё использование этого продукта осуществляется под вашу собственную ответственность и на ваше усмотрение.





Часто задаваемые вопросы

В. О текущей цене.

99 USD — это стартовая цена раннего доступа. В будущем она может быть повышена по мере накопления реальной истории торговли и роста числа пользователей. Покупатели, купившие до изменения цены, всё равно получают все обновления версии 1.x без дополнительной платы.





В. Это мартингейл или сетка?

Нет. Каждая сделка имеет реальный стоп-лосс на основе ATR. Здесь нет сетки, нет мартингейла и нет усреднения.





В. На какой график его устанавливать?

На один график XAUUSD M15. Не устанавливайте его более одного раза на одном счёте. На графике не по золоту советник безопасно откажется от запуска и не будет торговать.





В. Какой счёт требуется?

Требуется счёт HEDGING. На счетах NETTING или биржевого исполнения советник останавливает себя при запуске с соответствующим сообщением. Кроме того, предохранитель просадки на уровне счёта измеряет весь счёт целиком, поэтому рекомендуется использовать отдельный счёт.





В. В чём разница между тремя режимами?

Smooth запускает только движок сбора (наименьшая просадка). Default запускает полный набор с фиксированным лотом 0.01 (сбалансированно). Aggressive запускает все движки с RiskPercent и реинвестированием (наибольшая просадка). Выбирайте в соответствии с вашей терпимостью к риску.





В. Действительно ли стоп-лосс ставится на каждой сделке?

Да. Защитные уровни основаны на ATR, и есть дополнительный предохранитель просадки по equity на уровне счёта, который закрывает позиции данного советника и прекращает открывать новые, если средства падают на заданный процент ниже пика, а затем автоматически возобновляет работу, как только позиции закрыты (закрытие-и-возобновление).





В. У символа золота моего брокера есть суффикс. Будет ли это работать?

Символ золота определяется автоматически (XAUUSD / GOLD). Если автоматическое определение не удаётся, символ можно задать вручную через InpGoldSymbol.





Текущая цена 99 USD — это стартовая цена раннего доступа. Ознакомьтесь с живым сигналом по ссылке выше и обдумайте покупку, пока действует эта ранняя цена.





Если Bullion Forge займёт своё место в вашей торговле, короткий и честный отзыв поможет другим трейдерам составить собственное мнение. Вопросы, отзывы и критические замечания одинаково приветствуются в разделе комментариев этой страницы. Я отвечаю лично. Я разрабатываю и поддерживаю этот продукт один, находясь в Японии, поэтому из-за разницы часовых поясов ответ может занять один-два дня, но я отвечаю на каждый вопрос.