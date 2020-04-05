BullionForgeEA

Bullion Forge

О цене — стартовая цена раннего доступа
Текущая цена 99 USD — это стартовая цена раннего доступа. По мере накопления реальной истории торговли и роста числа пользователей цена в будущем может быть повышена.

После покупки все обновления версии 1.x предоставляются без дополнительной платы. Если вы рассматриваете Bullion Forge, ознакомьтесь с живым сигналом ниже и обдумайте покупку по текущей цене до её изменения.

Мониторинг в реальном времени
Этот советник работает на счёте с реальными деньгами и публикуется как наш сигнал MQL5. Реальную текущую активность и историю сделок можно посмотреть на странице сигнала ниже (она также указана в разделе «Сигнал» на этой странице продукта):


Результаты тестера стратегий, показанные на этой странице, являются историческими симуляциями. Они не отражают результаты сигнала и не гарантируют будущую доходность. Реальная торговля может отличаться от приведённых здесь примеров в зависимости от брокера, условий счёта и настроек.

Bullion Forge — это советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5 с «честной конструкцией» для золота (XAUUSD), который объединяет трендовый движок и движок скальпинг-сбора на одном инструменте. Каждая сделка имеет реальный стоп-лосс. Здесь нет сетки, нет мартингейла, нет усреднения и нет скрытого плавающего убытка — конструкция не выживает за счёт сокрытия убыточных позиций.

Советник имеет уклон в тренд и продолжение движения: он зарабатывает на трендовом золоте и защищается около безубытка в боковике. Мы открыто указываем этот компромисс на этой странице, а не рекламируем нереалистичный процент прибыльных сделок.

Почему Bullion Forge
Публичный живой сигнал на реальном счёте: собственный живой сигнал разработчика открыт, поэтому вы можете самостоятельно изучить реальную текущую активность и историю сделок советника. Мы не предлагаем судить только по скриншотам тестера.
Конструкция без скрытого риска: реальный стоп-лосс на каждой сделке; без мартингейла, без сетки, без усреднения. Конструкция не накапливает скрытые плавающие убытки.
Два движка, один инструмент: режимный трендовый движок и движок скальпинг-сбора, каждый можно включить или выключить.
Компромиссы указаны прямо: стратегия имеет трендовый уклон, сильный бычий рынок золота 2025–2026 годов приукрашивает бэктест, а повышение уровня риска увеличивает не только доходность, но и просадку. Мы говорим об этом на этой странице.
Бесплатные обновления: все обновления версии 1.x предоставляются без дополнительной платы после покупки.

Как это работает — два движка
Движок A — режимный трендовый: движок пробоя / продолжения, который считывает режим золота и следует за установившимися движениями. Защитные уровни основаны на ATR: стоп-лосс, тейк-профит, перевод в безубыток и трейлинг-стоп по ATR.
Движок B — скальпинг-сбор: движок пробоя свингов на более коротком горизонте, собирающий небольшие движения на M15. Направление торговли выбирается.

С помощью пресетов режимов ниже можно запустить любой движок по отдельности или оба вместе.

Три режима — ваш риск, ваш выбор
Smooth — только движок сбора, фиксированный лот. Самый устойчивый профиль с наименьшей просадкой из трёх (профит-фактор в бэктесте 1.71, оба тестовых года положительны).
Default — полный набор (тренд + сбор), фиксированный лот 0.01. Сбалансированный профиль (показатели бэктеста приведены ниже).
Aggressive — все движки с расчётом по RiskPercent (реинвестирование). Более сильные колебания и наибольшая просадка из трёх; предназначен только для счетов, способных её выдержать.

Реинвестирование усиливает как прибыль, так и просадки. Все три режима торгуют только коррелированной экспозицией по золоту — задавайте риск консервативно.

Результаты тестера стратегий (историческая симуляция)
Ниже приведены результаты тестера стратегий на реальных тиках (MT5 «Каждый тик на основе реальных тиков», качество истории 99%), XAUUSD M15, 2025–2026, начальный баланс 150 000 JPY, на пресете Default (полный набор, фиксированный лот 0.01):

Профит-фактор: 3.24
Доля прибыльных сделок: 65,0%
Фактор восстановления: 6.45
Сделок: 966
Оба календарных года в тесте были прибыльными; как длинные, так и короткие сделки были прибыльными.
Максимальная просадка по средствам (equity): примерно 22%. Мы указываем просадку по equity, которая больше и честнее меньшего показателя по балансу.

Честное примечание. 2025–2026 годы были сильным бычьим рынком золота, что приукрашивает любую стратегию с трендовым уклоном. Эти цифры относятся именно к данной исторической симуляции. Они воспроизводимы в тестере, но не предсказывают и не гарантируют будущую прибыль, долю прибыльных сделок, просадку или количество сделок. На боковом или резко возвращающемся к среднему золоте ожидайте результат ближе к безубытку. Точные цифры, начальный баланс и период каждого результата показаны в отчёте тестера на скриншотах этой страницы.

Характеристики
Платформа: MetaTrader 5
Тип: Expert Advisor
Инструмент: XAUUSD (золото). Символ золота определяется автоматически (XAUUSD / GOLD) или задаётся вручную.
График для установки: график XAUUSD M15
Рекомендуемая среда проверки: тестер стратегий (реальные тики) и демо-счёт
Размер лота по умолчанию: FixedLot 0.01
RiskPercent: опционально
Движки: Движок A (трендовый) и Движок B (скальпинг-сбор), каждый вкл. / выкл.
Тип счёта: требуется счёт HEDGING (счета NETTING / биржевого исполнения не поддерживаются)
Линия версий: 1.0 – 1.2

Основные возможности и защита
Реальный стоп-лосс на основе ATR на каждой сделке
Тейк-профит на основе ATR, перевод в безубыток и трейлинг-стоп по ATR (Движок A)
Два независимых движка, каждый можно включить или выключить
Расчёт объёма FixedLot или RiskPercent
Автоматическое определение символа золота с учётом суффиксов и префиксов брокера
Фильтр максимального спреда
Предохранитель просадки по equity на уровне счёта: если средства счёта падают на заданный процент ниже пика, он закрывает все позиции данного советника и приостанавливает новые входы, а затем автоматически возобновляет работу, как только позиции закрыты (закрытие-и-возобновление, а не постоянная остановка)
Опциональная пауза в праздники и опциональное принудительное закрытие в пятницу (оба выключены по умолчанию)
Обработка входов с учётом новостей / NFP
Учёт числа знаков, пунктов (pips), шага лота и режима исполнения

Новое в v1.2 (всё опционально, по умолчанию выключено, торговля по умолчанию не меняется):
Опциональная панель на графике с отображением состояния счёта, позиций и просадки в реальном времени (автоматически отключается в тестере стратегий)
Опциональное ограничение на общее число одновременных позиций (контроль риска по коррелированному золоту; может примерно вдвое снизить просадку в худшем случае)
Опциональный Crisis Guard: страховка от флэш-крашей на M15, которая переводит прибыльные позиции в безубыток, а затем закрывает их и приостанавливает торговлю при экстремальных движениях против позиции, после чего автоматически возобновляет работу
Опциональный новостной фильтр, который может блокировать новые входы вблизи запланированных времён выхода FOMC и NFP

Включённые пресеты (.set)
Smooth — только движок сбора, фиксированный лот (профиль с наименьшей просадкой).
Default — полный набор, фиксированный лот 0.01 (сбалансированный профиль).
Aggressive — все движки, RiskPercent / реинвестирование (профиль с наибольшей просадкой).

Все пресеты являются справочными конфигурациями. Перед реальной работой проверьте их в тестере стратегий и на демо-счёте с учётом условий вашего счёта, среды брокера и вашей терпимости к риску.

Настройки лота и риска
По умолчанию — FixedLot 0.01. Также доступен RiskPercent. Поскольку профиль Aggressive использует реинвестирование, с ростом баланса растут и доходность, и просадка; используйте его только на счетах, способных выдержать более глубокие просадки.

Если рассчитанный по RiskPercent лот меньше минимального лота брокера, по умолчанию сделка пропускается (более консервативный выбор). Вы можете вместо этого выбрать открытие минимальным лотом, но учтите, что это может означать больший риск, чем заданный вами RiskPercent.

Перед использованием
Устанавливайте советник на один график XAUUSD M15. Не устанавливайте его более одного раза на одном счёте. Убедитесь, что золото доступно в «Обзоре рынка» и что имя символа вашего брокера определяется корректно (при необходимости задайте вручную). Заранее проверьте исторические данные, спред, минимальный лот и условия счёта.

Перед реальной работой всегда проводите проверку в тестере стратегий в среде того брокера, которого вы намерены использовать, а затем форвард-тест на демо-счёте или минимальными лотами.

Требования и безопасная эксплуатация
Тип счёта — требуется HEDGING. Советник отслеживает позиции по тикету и по слоту, что несовместимо со счетами NETTING или биржевого исполнения. На таком счёте он останавливает сам себя при запуске с понятным сообщением, вместо того чтобы торговать неправильно.
Рекомендуется отдельный счёт. Предохранитель просадки по equity на уровне счёта измеряет equity всего счёта, поэтому запускайте Bullion Forge на отдельном счёте. Другие советники, ручные сделки или крупные снятия средств на том же счёте могут повлиять на предохранитель или сработать его.
Предохранитель по equity работает по принципу «закрытие-и-возобновление», а не постоянной остановки. При срабатывании он закрывает все позиции данного советника и прекращает открывать новые, а затем автоматически возобновляет работу, как только позиции закрыты и equity восстанавливается. Воспринимайте его как автоматический выключатель, а не как жёсткую гарантию.
Рекомендуемый минимальный депозит (Default, фиксированный лот 0.01): около 150 000 JPY (~1 000 USD) или больше — при таком уровне худшая историческая просадка equity в периоды обвала держалась около или ниже ~20%. При 75 000 JPY (~500 USD) те же периоды достигали примерно 18–32%. Для профиля Aggressive (RiskPercent) используйте на ступень выше. Поскольку вся экспозиция коррелирована по золоту, вы можете включить ограничение на число позиций (InpMaxTotalPositions, например 3), чтобы примерно вдвое снизить просадку в худшем случае.
График и инструмент. Устанавливайте только на график XAUUSD (золото) на таймфрейме M15. На графике не по золоту советник безопасно отказывается запускаться, вместо того чтобы торговать не тем инструментом. Если вы включаете опциональный Crisis Guard, оставляйте советник на M15 — его пороги откалиброваны именно под этот таймфрейм.
Просадка измеряется по каждому тику, поэтому на быстрых рынках реализованная просадка equity может превысить заданный порог на несколько процентных пунктов.

Раскрытие рисков
Этот продукт — инструмент автоматической торговли. Он не является инвестиционной рекомендацией. Он не гарантирует прибыль и не гарантирует защиту от убытков. Описания, примеры настроек, результаты тестера стратегий, скриншоты и руководство на этой странице являются справочной информацией и не гарантируют будущую прибыль, долю прибыльных сделок, просадку или количество сделок.

Торговля золотом (XAUUSD) сопряжена с различными рисками убытков, включая волатильность рынка, ликвидность, расширение спреда, проскальзывание, задержки исполнения, сбои систем, сбои связи и различия между средами брокеров. Золото может двигаться резко и проходить сквозь уровни стопа, поэтому исполнение может происходить не по ожидаемой цене. В зависимости от условий вашего счёта убытки могут превысить внесённый капитал. Наличие защиты от отрицательного баланса (zero-cut) зависит от условий счёта каждого брокера, поэтому проверьте спецификации брокера, которого вы намерены использовать. Всё использование этого продукта осуществляется под вашу собственную ответственность и на ваше усмотрение.

Часто задаваемые вопросы
В. О текущей цене.
99 USD — это стартовая цена раннего доступа. В будущем она может быть повышена по мере накопления реальной истории торговли и роста числа пользователей. Покупатели, купившие до изменения цены, всё равно получают все обновления версии 1.x без дополнительной платы.

В. Это мартингейл или сетка?
Нет. Каждая сделка имеет реальный стоп-лосс на основе ATR. Здесь нет сетки, нет мартингейла и нет усреднения.

В. На какой график его устанавливать?
На один график XAUUSD M15. Не устанавливайте его более одного раза на одном счёте. На графике не по золоту советник безопасно откажется от запуска и не будет торговать.

В. Какой счёт требуется?
Требуется счёт HEDGING. На счетах NETTING или биржевого исполнения советник останавливает себя при запуске с соответствующим сообщением. Кроме того, предохранитель просадки на уровне счёта измеряет весь счёт целиком, поэтому рекомендуется использовать отдельный счёт.

В. В чём разница между тремя режимами?
Smooth запускает только движок сбора (наименьшая просадка). Default запускает полный набор с фиксированным лотом 0.01 (сбалансированно). Aggressive запускает все движки с RiskPercent и реинвестированием (наибольшая просадка). Выбирайте в соответствии с вашей терпимостью к риску.

В. Действительно ли стоп-лосс ставится на каждой сделке?
Да. Защитные уровни основаны на ATR, и есть дополнительный предохранитель просадки по equity на уровне счёта, который закрывает позиции данного советника и прекращает открывать новые, если средства падают на заданный процент ниже пика, а затем автоматически возобновляет работу, как только позиции закрыты (закрытие-и-возобновление).

В. У символа золота моего брокера есть суффикс. Будет ли это работать?
Символ золота определяется автоматически (XAUUSD / GOLD). Если автоматическое определение не удаётся, символ можно задать вручную через InpGoldSymbol.

Текущая цена 99 USD — это стартовая цена раннего доступа. Ознакомьтесь с живым сигналом по ссылке выше и обдумайте покупку, пока действует эта ранняя цена.

Если Bullion Forge займёт своё место в вашей торговле, короткий и честный отзыв поможет другим трейдерам составить собственное мнение. Вопросы, отзывы и критические замечания одинаково приветствуются в разделе комментариев этой страницы. Я отвечаю лично. Я разрабатываю и поддерживаю этот продукт один, находясь в Японии, поэтому из-за разницы часовых поясов ответ может занять один-два дня, но я отвечаю на каждый вопрос.
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Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
WeekAnchor Eight
Masahiro Takashima
5 (1)
Эксперты
WeekAnchor Eight О цене Текущая цена — 99 USD. По мере накопления трек-рекорда живого сигнала и роста числа продаж цена будет поэтапно пересматриваться в сторону повышения — цена вашей покупки останется самой низкой, по которой этот продукт когда-либо доставался вам. Искренне благодарим всех, кто приобрёл по более ранним ценам. Наша политика — поэтапно повышать цену по мере накопления живого трек-рекорда и роста числа пользователей. После покупки все обновления линейки v1.x (Crisis Guard, доб
KairosGold
Masahiro Takashima
5 (1)
Эксперты
Kairos Gold Kairos — древнегреческое слово, означающее подходящий момент. Kairos Gold торгует XAUUSD (золото) только в статистически отобранные часы и только в тех рыночных режимах, где его преимущество проверено, а в остальное время остаётся вне рынка. Он не торгует в неясных условиях. Торговый сигнал Kairos Gold работает на реальном счёте. Вы можете следить за каждой сделкой или копировать её на публичном сигнале: https://www.mql5.com/ru/signals/2380655 Стратегия Kairos Gold использует де
NightAnchor
Masahiro Takashima
5 (1)
Эксперты
NightAnchor NightAnchor торгует одну чёткую эдж-возможность: тихий дрейф и возврат к среднему, который проявляется на основных и кросс-валютных парах в часы, близкие к закрытию Нью-Йорка. Это ночная система возврата к среднему, которая работает с корзиной до двадцати валютных пар с одного графика. Прибыльные сделки частые и небольшие, и каждая позиция ограничена широким стоп-лоссом. Большинство сделок закрываются в ту же ночь, хотя часть позиций удерживается дольше, пока работает лестница выхо
PhaseFlow Fusion
Masahiro Takashima
5 (2)
Эксперты
PhaseFlow Fusion PhaseFlow Fusion объединяет две отдельные, по отдельности протестированные стратегии в одном советнике: трендовую стратегию по золоту (XAUUSD) и режимную стратегию по биткоину (BTCUSD). Они работают одновременно с одного графика, каждая сама определяет свой символ у брокера и хранит собственный объём, magic-номер и комментарий. Можно запускать обе вместе или отключить любую и торговать одним рынком. Советник полностью бесплатный: без пробного периода, без заблокированных функ
FREE
YenAnchorGBPJPY
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YenAnchorGBPJPY — это сфокусированный советник (EA) для MetaTrader 5, созданный только для одного инструмента: GBPJPY. Вместо того чтобы пытаться делать всё, он стремится чисто выполнять одну задачу — пробой сессии с привязкой ко времени, поддержанный дисциплинированным восстановлением равными лотами и жёстким стоп-лоссом на каждой позиции. Эта страница начинается с проверенного бэктеста, показывает КАК просадку по балансу, ТАК и большую просадку по плавающему капиталу, и честно объясняет, поче
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