- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
36 (81.81%)
Убыточных трейдов:
8 (18.18%)
Лучший трейд:
11.48 USD
Худший трейд:
-13.00 USD
Общая прибыль:
176.07 USD (17 589 pips)
Общий убыток:
-108.40 USD (10 400 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (68.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.16 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
1.48%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
19 (43.18%)
Коротких трейдов:
25 (56.82%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
4.89 USD
Средний убыток:
-13.55 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-52.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
52.50 USD (13.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.97% (40.80 USD)
По эквити:
5.67% (20.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.48 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +68.16 USD
Макс. убыток в серии: -52.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
568
USD
USD
6
100%
44
81%
1%
1.62
1.54
USD
USD
11%
1:500