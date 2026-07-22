NightAnchor

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NightAnchor

NightAnchor 只交易一个清晰的优势：在纽约收盘前后时段，主要及交叉货币对上出现的安静漂移与回抽。这是一套夜间均值回归系统，从单张图表管理最多二十个外汇货币对组成的篮子。获利交易频繁且金额小，每笔仓位都以较宽的止损设定下限。大多数交易在当晚即可平仓，但有少数仓位会在出场阶梯持续生效期间保留更久，详见下方的诚实说明。

实盘信号

NightAnchor 在真实实盘账户上运行。您可以在公开信号上跟踪或复制每一笔交易: https://www.mql5.com/zh/signals/2380654

策略

在纽约收盘前约一小时，NightAnchor 会围绕每个已启用货币对的现价挂出一对挂单：价格下方挂买入限价单，价格上方挂卖出限价单。当清淡的隔夜时段向一侧过度延伸时，该限价单成交，系统收获回归锚点的均值回归行情，目标约为八至十一个点，并由一个随持仓时间递减目标的时间衰减出场阶梯提供辅助。另一侧未成交的挂单会在夜间窗口结束时被取消。整个循环由服务器时间驱动，系统在内部读取所需的价格数据，因此不依赖图表周期或图表品种。

在任何挂单被允许成交之前，系统会重新检查市场状态，并取消处于不利条件下的挂单，例如深度趋势延伸或波动率骤然扩大。由于交易在这些条件下永远不会开仓，系统既不会追逐虚假的回归，也不会持有逆势延伸的仓位。在每一个真实 tick 测试窗口中，该入场过滤器都提高了盈利因子并降低了回撤；交易量略有减少，因此原始净收益基本持平，但风险调整后的表现更好。

内置保护

风险以结构方式加以限制，而非隐藏。夜间窗口很短，大多数仓位会在当晚平仓：快速止盈会在第一小时内平掉其中大部分，其余仓位则由时间衰减出场阶梯逐步下调目标。若某笔仓位在阶梯到达最后一档时仍处于浮亏状态，系统会持有该仓位直至其恢复至小额亏损或触及止损，因此在测试中，少数仓位被持有长达约半天，个别仓位延续到次日，但每一笔都以其止损为下限。每个货币对都设有四十至八十点的宽止损作为灾难性防线，若您将止损设置得过紧，系统会发出警告，因为夜间换汇点差跳升否则可能触发过紧的止损。可配置的净值止损会在账户出现较大回撤时停止新开仓，但不会平掉已经建立的仓位，这些仓位会持有至各自的止损位。若您从账户出金，净值止损的基准余额会自动重新校准并记录在日志中，因此出金不会导致新开仓一直处于停止状态。由于双向对锁逻辑需要对冲，该系统在净额账户上会拒绝启动。仓位大小、净值止损以及所有内部阈值都会自动适应账户货币，因此系统在日元、美元或欧元账户上表现一致。经纪商的品种前缀与后缀会被自动解析，服务器时区与夏令时偏移量以实时测量而非假设方式获取。每个货币对的挂单会为照顾经纪商而按顺序依次发送，耗时数秒；若经纪商暂时返回市场关闭的提示，系统会干净地等待，而不会反复无谓地重试。日志记录同样保持简洁。

图表仪表盘

图表上的紧凑状态面板会显示交易窗口倒计时、经纪商环境（账户模式、GMT偏移、订单上限）、每个货币对的点差与其上限的对比、今晚的挂单与成交、每周统计，以及系统未交易时的原因（周末、假期暂停、点差过大等）。点差一栏在交易窗口开启时显示实时点差，白天则显示昨晚交易窗口时段的均值与峰值，让您对交易时实际适用的点差一目了然，而不会被白天偏紧的点差所误导。面板还会显示一行仓位规模信息，包含有效手数及其大致对应的风险百分比、本周已实现盈亏（含佣金与库存费），以及有持仓时的浮动盈亏合计。布局开关可切换为更大的纵向视图，每行显示一个货币对（默认仍保持紧凑的两栏布局）。您始终清楚EA正在做什么、为什么这样做。面板可通过一个参数关闭。

回测结果

在 MetaTrader 5 测试器中，使用 USDCHF、M5 图表、1:100 杠杆、固定 0.01 手、起始余额 320,000 日元、全部 20 个货币对启用（默认配置）进行了测试。以下所有数字均来自真实 tick 测试，覆盖经纪商可提供的全部 18 个月 tick 历史（2025.01-2026.07）。我们有意不发布一分钟 OHLC 的结果：该模型对限价成交型策略过于乐观，真实 tick 才是诚实的预期。这张表同时也是交易节奏设置的调节指南——每一行对应一个可选的节奏档位，默认为盈利因子最佳的 1.60。

交易节奏 | 交易笔数 | 胜率 | 盈利因子 | 净收益 | 最大净值回撤
1.70 | 247 | 92.3% | 4.75 | +16,720 日元 | 1%
1.60（默认） | 281 | 92.5% | 4.82 | +18,278 日元 | 1%
1.50 | 331 | 92.7% | 4.37 | +20,042 日元 | 1%
1.40 | 375 | 91.5% | 4.31 | +21,566 日元 | 1%
1.30 | 439 | 90.2% | 3.71 | +22,011 日元 | 1%
1.20 | 499 | 89.6% | 3.39 | +23,091 日元 | 1%
1.10 | 583 | 89.0% | 2.97 | +23,967 日元 | 1%
1.00 | 697 | 87.4% | 2.67 | +24,778 日元 | 1%

节奏越快，挂单离市价越近：成交越多，交易笔数和净收益的绝对额随之增加，但每笔新增交易的优势越薄，因此盈利因子和胜率会下降。请选择符合您所需权衡的那一行。以上结果使用最保守的仓位设置：0.01 手对应 320,000 日元；只要将手数与余额保持成比例，净收益会随手数相应扩大。由于 MetaTrader 测试器中没有财经日历，新闻过滤器在测试器中处于不活动状态，而在实盘交易中则处于活动状态，因此实盘账户交易的夜晚数会略少于任何回测所显示的数量。过往表现不保证未来结果。

快速开始

将文件复制到 Experts 文件夹并刷新导航器。将 NightAnchor 挂载到一张图表上；建议使用 USDCHF 的 M5 周期，该系统不依赖图表。允许自动交易。EA 在默认设置（全部 20 个货币对启用）下即可直接运行；评论区提供了配套的预设文件。查看日志，系统会打印一份启动报告，其中必须显示对冲账户、您的服务器 GMT 偏移量、今晚以服务器时间计的交易窗口，以及已解析的品种列表。如果某个品种未能解析，请手动设置品种前缀或后缀。部署与重启应在服务器日间时段进行，避免在夜间窗口内进行。

使用要求

由于系统拒绝净额账户，因此需要对冲账户。建议使用点差较窄或原始点差的经纪商，因为校准是基于原始点差数据流完成的，点差较宽的经纪商只会导致交易减少。建议杠杆为 1:100 或更高。支持任意账户货币。建议每 0.01 手配备约 150,000 至 320,000 日元或等值资金，这一资金下限对系统的安全性至关重要。建议使用 VPS，因为交易窗口每晚都出现在服务器时间约 23:50 至 00:50 之间，终端必须在该时段保持运行。

参数设置

所有策略逻辑均已内置并预先调优，大多数用户只需直接挂载EA并全部保持默认即可。默认启用全部 20 个货币对，且每个货币对都有各自独立的开关，因此您也可以按需运行缩减后的篮子。仓位大小采用一键选择：固定0.01手（默认）、每腿风险1%、2%或3%，或完全手动设置。超过1%的风险档位意味着仓位超出建议资金下限（每0.01手约150,000日元，约合1,000美元）。具体量级如下：安全审计实测的最坏情况（所有瑞郎相关仓位同时触及止损）在默认Fixed 0.01、320,000日元账户下约为账户的7%，而在Risk 1%下约为14%，Risk 2%下约为29%，Risk 3%下约为43%。该选项面向理解这些数字并明确接受此权衡的买家，选择时EA会在日志中输出警告。您还可以控制净值止损百分比、最大点差倍数和交易日（默认周五夜间关闭以避免周末跳空）。各货币对的止损参数是公开可调的，但不应低于建议下限。交易节奏（Trade pace）设置以 0.1 为步长，从 1.00 到 1.70 共八档（默认 1.60），用于选择挂单相对市价的设置距离。各经纪商报价源的点差与 tick 密度差异很大，同一节奏在不同经纪商处的成交频率可能截然不同；建议在您的报价源上观察数周实盘运行，想增加交易就调快一档，想减少就调慢一档。每一档的真实 tick 成绩见上方表格。系统还内置一个可选的追踪止损功能（默认关闭；启动盈利、跟踪距离与最小步长均可调整）。坦率地说：在真实 tick 对比测试中，开启该功能后入场保持不变，但获利交易被提前截断，导致净收益与盈利因子下降，而最大净值回撤并未因此改善，因为本系统的时间衰减出场阶梯已经更有效地完成了这项工作。因此默认设置为关闭，且所有已发布的结果均使用关闭状态下的配置。

1.30 版新增了可选的多日冲击防护（默认关闭）。启用后，系统会在每晚挂单之前，将每个货币对近期的日线波幅（含当日）与其自身20日平均值进行比较，超过阈值（默认3倍）的货币对当晚暂停交易。可选的货币传播模式更进一步：与被检测货币对共享任一货币的所有货币对也会同时暂停，因为干预级别的冲击可能同时波及某一货币的所有交叉盘。在使用2026年7月30日日元干预之夜进行的验证中，开启传播的防护当天即检测到干预，并避开了当晚的全部成交。启用该功能的成本：在18个月的真实tick测试中约为净利润的1-2%。坦率地说明其局限：该防护只能检测在挂单时点之前已经反映到日线波幅中的冲击，无法预见白天毫无迹象、夜间突然发生的冲击，最重要的保护手段仍然是保守的仓位大小。默认设置为关闭，所有已发布的结果均使用关闭状态下的配置。若您使用按风险百分比的仓位模式，值得考虑启用该防护及货币传播。

诚实说明

这是一种持有待恢复（hold-to-recovery）型策略，意味着持仓中的瞬时浮动亏损可能比报告中显示的已实现回撤更深，因此请相应地设置仓位大小，并保持手数与余额成比例。将资金下限维持在每 0.01 手至少 150,000 日元，是控制最坏情况规模的因素之一。各货币对较宽的止损是策略赖以生存的结构，不应收紧。仓位并非总能迅速平仓：若某笔交易在出场阶梯耗尽后仍处于浮亏状态，系统会持有该仓位直至其恢复或触及止损，这可能延续到次日，在极端情况下甚至跨越周末。因此，持仓期间出现的不连续跳空是止损无法完全中和的真实尾部风险，而且由于篮子集中在瑞士法郎系货币对上，多笔仓位可能同时面临同一冲击。这正是窗口保持短暂、周五夜间默认休市、仓位大小必须保持保守，以及设有净值止损的原因。该优势是夜间均值回归，依赖市场状态且可能衰减，因此请先在模拟账户上测试，并以保守仓位从默认设置开始。另请注意，交易频率会随经纪商报价流和市场状态自然波动。每周零到数笔都属正常；在经过验证的报价源上，默认节奏下长期平均约为每周三笔，且交易节奏设置本身即可调节频率。EA在挂载时会根据价格历史自动初始化其波动率基准，因此从第一晚起即以正常节奏运行。

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实盘信号:


如有任何疑问，请在评论区留言，我会亲自回复。我在日本独自开发与维护本产品，由于时差，回复可能需要一到两天，但我一定会回答您的每一个问题。无论何种坦率的反馈，我都真诚欢迎；无论您的评价是正面还是批评，都有助于我改进产品，我都非常感激。感谢您对 NightAnchor 的关注。

评分 1
Autumn
116
Autumn 2026.07.29 02:18 
 

Another great EA by Masahiro Takashima! It is a great combination with my other night scalper EA! Highly Recommended!

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Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
MarketPeckerGOLDV3
Marouane Belhaouss
专家
Product Description SAR MACD Pro EA is a sophisticated automated trading system that combines two powerful technical indicators: Parabolic SAR and MACD. Designed for traders of all levels, this EA identifies optimal entry points with integrated risk management. Trading Idea : The EA looks for convergences between Parabolic SAR directional changes and MACD line crossovers to generate reliable trading signals. Key Features Technical Features Double confirmation : SAR + MACD for enhanced acc
The Time is Gold
Marta Gonzalez
专家
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
Aegis DAX Scalper EA
Damiano Donatello
专家
Aegis DAX Scalper EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for short-term trading on GER40/DAX40. The system combines a M5 trend filter with M1 pullback entries, RSI confirmation, candle structure analysis, spread filtering, volatility filtering and automated trade management. The EA does not use grid, martingale or recovery basket logic. Each trade is opened with a real stop loss and managed through break-even and trailing stop rules. Version 1.01 includes improved compatibility with di
Vigilante Alfa Candle
Adilco Bortoncello
专家
Alpha Vigilante Candle (H1 Master Edition) Alpha Vigilante Candle 是一款高性能投资机器人，专为在 MetaTrader 5 平台上进行全自动化交易而开发。由作家兼策略专家 Adilço Bortoncello 创建，该专家顾问（EA）经过精心校准，旨在金融市场上实现稳定、高准确率和严格的风险控制。 运行原理 该机器人持续监控1小时图表 (H1)上的市场动态。它通过完美结合三大基本工具，顺应宏观趋势和机构资金流向进行交易： 指数移动平均线 (EMA)： 充当核心方向过滤器，确保机器人严格顺应主趋势进行交易（仅在均线上方买入，均线下方卖出）。 布林带 (Bollinger Bands)： 识别资产波动率的扩张区间和合法的突破点。 RSI（相对强弱指数）： 在授权开仓之前，验证动能和行情的真实强度。 当所有条件吻合时，机器人将执行带有 止盈 (Take Profit) 、结构化 止损 (Stop Loss) 以及资本日间保护锁的订单，在无需人工干预的情况下自主运行。 优势与买家体验 H1 上的高准确率： 基于严格测试优化，旨在
Safe Gold Trend Pro
Patrick Deslauriers
专家
Gold Trend Strength Pro Gold Trend Strength Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on the M15 timeframe . The EA combines trend analysis, market strength detection, volatility filters, and dynamic risk management to identify high-probability trading opportunities while avoiding unnecessary market exposure. Main Features Designed exclusively for XAUUSD / Gold Recommended timeframe: M15 Trend-following strategy with market strength analysis Vol
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
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WeekAnchor Eight
Masahiro Takashima
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专家
WeekAnchor Eight 价格公告 当前价格为 99 USD。随着实盘信号记录的积累和销量的增长，价格将分阶段向上调整——您购买时的价格，就是本产品对您而言的最低价格。衷心感谢以此前价格购买的各位用户。 我们的定价方针是：随着实盘记录的积累和用户数量的增长，分阶段上调价格。购买后，v1.x 系列的所有更新（v1.3 新增的 Crisis Guard 亦属于此系列）均免费提供，无需额外付费。如果您正在考虑购买 WeekAnchor Eight，请先查看下方的实盘信号，了解其实际运行情况。 实盘监控 本EA的实盘运行已作为我们的MQL5信号公开发布。您可以在以下信号页面（本产品页面的“信号”栏目中亦有链接）查看其真实的实时运行情况和交易历史： https://www.mql5.com/zh/signals/2378669 --- WeekAnchor Eight 是一款用于 MetaTrader 5 的组合型智能交易系统（EA），可通过单一图表管理最多8个外汇货币对。每个货币对均独立管理，拥有各自的魔术编号、手数设置、最大点差过滤器和风险配置。您只需将EA挂载到一个流
KairosGold
Masahiro Takashima
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Kairos Gold Kairos（卡俄洛斯）是古希腊语中"恰当时机"之意。Kairos Gold 只在经统计筛选的时段，以及优势经过验证的市场状态下交易 XAUUSD（黄金），其余时间保持空仓。它不会在行情不明朗时交易。 实时信号 Kairos Gold 运行在真实的实盘账户上。您可以在公开信号上关注或跟随它的每一笔交易： https://www.mql5.com/zh/signals/2380655 策略 Kairos Gold 使用十个相互独立的策略模块。每个模块由入场时段、方向和市场状态组合而成，因此系统能够适应上涨、震荡与回调等不同的黄金行情。执行由两个引擎完成。网格引擎在买方运作，在强劲上升趋势中以相同手数加仓，并通过快速止盈与篮子净额结算平仓。没有马丁格尔，每个网格层级都使用相同手数。剥头皮引擎在买卖双方以单笔持仓运作，每笔都设有服务器端硬止损、保本保护和时间平仓。做空模块在弱势状态下收割回调，因此在黄金横盘或下跌的年份系统同样有效。基于日线图的趋势过滤器决定在任一时刻允许哪些模块交易。当黄金没有明确优势时，系统会等待。 内置保护 风险以结构方式加以限制，
PhaseFlow Fusion
Masahiro Takashima
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PhaseFlow Fusion PhaseFlow Fusion 将两套各自独立测试过的策略整合到一个 EA 中：黄金（XAUUSD）趋势策略与比特币（BTCUSD）市场状态（regime）策略。两者在同一张图表上同时运行，各自自动识别经纪商品种，并保留各自的手数、幻数（magic）与注释。可两套同时运行，也可关闭其中一套只交易单一市场。 本 EA 完全免费：没有试用期、没有锁定功能、没有账户限制。目标很简单：把两个低相关、诚实构建的引擎交到您手中，配以切实有效的风险控制与完全透明，让您亲自判断我是如何构建交易系统的。这里没有任何掩盖浮亏的手法。 已验证的回测表现 两个引擎使用相同测试条件：策略测试器、ICMarkets 数据、H1、2021.01.01-2026.05.01、1 分钟 OHLC 模型（2025-01 起的真实 tick 确认结果等同）、每套策略 $2,000、固定 0.01 手、杠杆 1:100。以下数字与"截图"标签页所示一致。 引擎 | 盈利因子 | 胜率 | 平均盈亏比 | 最大净值回撤 | 交易笔数 | 净利润 黄金（XAUUSD，趋势） | 2
FREE
YenAnchorGBPJPY
Masahiro Takashima
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YenAnchorGBPJPY 是一款专为 GBPJPY 单一货币对设计的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA）。它不贪多求全，只专注把一件事做好——基于"时间锚定的时段突破"，辅以有纪律的等手数补仓，并为每一笔持仓都设置硬止损。本页面以经过验证的回测数据开篇，同时公开余额回撤与更大的浮动净值回撤，并坦率说明为什么胜率偏高、以及策略在什么情况下会陷入困境。它面向那些重视诚实披露、而非营销夸张的交易者。 本产品免费提供。请先亲自试用，体会我（masa999 / Masahiro Takashima）的设计理念——硬止损、仅等手数、完全披露。基于同一理念开发的其他产品与实盘信号，列于本页底部及我的个人主页。 ============================== 这是什么 ============================== - 用于 MetaTrader 5 的 EA，仅交易 GBPJPY（单一货币对）。 - 一种"时间锚定"突破：框定早盘时段并交易其突破，并以有纪律的等手数补仓层应对不利波动。 - 它不是多品种工具箱，也不会伪装成那样。这是单一专注的设计。
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BullionForgeEA
Masahiro Takashima
专家
Bullion Forge 价格说明 — 早期发布价 当前价格 99 USD 为早期发布价。随着实盘业绩的积累和用户数量的增长，未来价格可能会上调。 购买后，所有 1.x 版本的更新均免费提供。如果您正在考虑 Bullion Forge，请先查看下方的实盘信号，并在价格变动之前考虑当前价格。 实盘监控 本 EA 在真实资金账户上运行，并作为我们的 MQL5 信号公开发布。您可以在下方信号页面（本产品页面的“信号”栏也已关联）查看其真实、持续的运行情况与交易历史： https://www.mql5.com/zh/signals/2379035 本页面所示的策略测试器结果为历史模拟。它们不代表信号的业绩，也不保证未来表现。实际交易可能因经纪商、账户条件和参数设置的不同而与本页示例有所差异。 Bullion Forge 是一款面向 MetaTrader 5 的“诚实设计”黄金（XAUUSD）智能交易系统（EA），它在同一品种上结合了趋势跟随引擎与剥头皮收割引擎。每一笔交易都设有真实的止损。没有网格、没有马丁格尔、没有加仓摊平，也没有隐藏的浮动亏损——本设计并不依靠隐藏亏损头寸来
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Autumn
116
Autumn 2026.07.29 02:18 
 

Another great EA by Masahiro Takashima! It is a great combination with my other night scalper EA! Highly Recommended!

Masahiro Takashima
1625
来自开发人员的回复 Masahiro Takashima 2026.07.29 13:20
Thank you so much, Autumn — this genuinely made my day. Your suggestions shaped v1.20: the trailing stop, the sizing line, the vertical panel and the PnL readout all came from you. I'm really glad it pairs well with your other night system. Thank you for the trust, and for taking the time to write this.
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