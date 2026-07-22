NightAnchor





NightAnchor 只交易一个清晰的优势：在纽约收盘前后时段，主要及交叉货币对上出现的安静漂移与回抽。这是一套夜间均值回归系统，从单张图表管理最多二十个外汇货币对组成的篮子。获利交易频繁且金额小，每笔仓位都以较宽的止损设定下限。大多数交易在当晚即可平仓，但有少数仓位会在出场阶梯持续生效期间保留更久，详见下方的诚实说明。





实盘信号









策略





在纽约收盘前约一小时，NightAnchor 会围绕每个已启用货币对的现价挂出一对挂单：价格下方挂买入限价单，价格上方挂卖出限价单。当清淡的隔夜时段向一侧过度延伸时，该限价单成交，系统收获回归锚点的均值回归行情，目标约为八至十一个点，并由一个随持仓时间递减目标的时间衰减出场阶梯提供辅助。另一侧未成交的挂单会在夜间窗口结束时被取消。整个循环由服务器时间驱动，系统在内部读取所需的价格数据，因此不依赖图表周期或图表品种。





在任何挂单被允许成交之前，系统会重新检查市场状态，并取消处于不利条件下的挂单，例如深度趋势延伸或波动率骤然扩大。由于交易在这些条件下永远不会开仓，系统既不会追逐虚假的回归，也不会持有逆势延伸的仓位。在每一个真实 tick 测试窗口中，该入场过滤器都提高了盈利因子并降低了回撤；交易量略有减少，因此原始净收益基本持平，但风险调整后的表现更好。





内置保护





风险以结构方式加以限制，而非隐藏。夜间窗口很短，大多数仓位会在当晚平仓：快速止盈会在第一小时内平掉其中大部分，其余仓位则由时间衰减出场阶梯逐步下调目标。若某笔仓位在阶梯到达最后一档时仍处于浮亏状态，系统会持有该仓位直至其恢复至小额亏损或触及止损，因此在测试中，少数仓位被持有长达约半天，个别仓位延续到次日，但每一笔都以其止损为下限。每个货币对都设有四十至八十点的宽止损作为灾难性防线，若您将止损设置得过紧，系统会发出警告，因为夜间换汇点差跳升否则可能触发过紧的止损。可配置的净值止损会在账户出现较大回撤时停止新开仓，但不会平掉已经建立的仓位，这些仓位会持有至各自的止损位。若您从账户出金，净值止损的基准余额会自动重新校准并记录在日志中，因此出金不会导致新开仓一直处于停止状态。由于双向对锁逻辑需要对冲，该系统在净额账户上会拒绝启动。仓位大小、净值止损以及所有内部阈值都会自动适应账户货币，因此系统在日元、美元或欧元账户上表现一致。经纪商的品种前缀与后缀会被自动解析，服务器时区与夏令时偏移量以实时测量而非假设方式获取。每个货币对的挂单会为照顾经纪商而按顺序依次发送，耗时数秒；若经纪商暂时返回市场关闭的提示，系统会干净地等待，而不会反复无谓地重试。日志记录同样保持简洁。





图表仪表盘





图表上的紧凑状态面板会显示交易窗口倒计时、经纪商环境（账户模式、GMT偏移、订单上限）、每个货币对的点差与其上限的对比、今晚的挂单与成交、每周统计，以及系统未交易时的原因（周末、假期暂停、点差过大等）。点差一栏在交易窗口开启时显示实时点差，白天则显示昨晚交易窗口时段的均值与峰值，让您对交易时实际适用的点差一目了然，而不会被白天偏紧的点差所误导。面板还会显示一行仓位规模信息，包含有效手数及其大致对应的风险百分比、本周已实现盈亏（含佣金与库存费），以及有持仓时的浮动盈亏合计。布局开关可切换为更大的纵向视图，每行显示一个货币对（默认仍保持紧凑的两栏布局）。您始终清楚EA正在做什么、为什么这样做。面板可通过一个参数关闭。





回测结果





在 MetaTrader 5 测试器中，使用 USDCHF、M5 图表、1:100 杠杆、固定 0.01 手、起始余额 320,000 日元、全部 20 个货币对启用（默认配置）进行了测试。以下所有数字均来自真实 tick 测试，覆盖经纪商可提供的全部 18 个月 tick 历史（2025.01-2026.07）。我们有意不发布一分钟 OHLC 的结果：该模型对限价成交型策略过于乐观，真实 tick 才是诚实的预期。这张表同时也是交易节奏设置的调节指南——每一行对应一个可选的节奏档位，默认为盈利因子最佳的 1.60。





交易节奏 | 交易笔数 | 胜率 | 盈利因子 | 净收益 | 最大净值回撤

1.70 | 247 | 92.3% | 4.75 | +16,720 日元 | 1%

1.60（默认） | 281 | 92.5% | 4.82 | +18,278 日元 | 1%

1.50 | 331 | 92.7% | 4.37 | +20,042 日元 | 1%

1.40 | 375 | 91.5% | 4.31 | +21,566 日元 | 1%

1.30 | 439 | 90.2% | 3.71 | +22,011 日元 | 1%

1.20 | 499 | 89.6% | 3.39 | +23,091 日元 | 1%

1.10 | 583 | 89.0% | 2.97 | +23,967 日元 | 1%

1.00 | 697 | 87.4% | 2.67 | +24,778 日元 | 1%





节奏越快，挂单离市价越近：成交越多，交易笔数和净收益的绝对额随之增加，但每笔新增交易的优势越薄，因此盈利因子和胜率会下降。请选择符合您所需权衡的那一行。以上结果使用最保守的仓位设置：0.01 手对应 320,000 日元；只要将手数与余额保持成比例，净收益会随手数相应扩大。由于 MetaTrader 测试器中没有财经日历，新闻过滤器在测试器中处于不活动状态，而在实盘交易中则处于活动状态，因此实盘账户交易的夜晚数会略少于任何回测所显示的数量。过往表现不保证未来结果。





快速开始





将文件复制到 Experts 文件夹并刷新导航器。将 NightAnchor 挂载到一张图表上；建议使用 USDCHF 的 M5 周期，该系统不依赖图表。允许自动交易。EA 在默认设置（全部 20 个货币对启用）下即可直接运行；评论区提供了配套的预设文件。查看日志，系统会打印一份启动报告，其中必须显示对冲账户、您的服务器 GMT 偏移量、今晚以服务器时间计的交易窗口，以及已解析的品种列表。如果某个品种未能解析，请手动设置品种前缀或后缀。部署与重启应在服务器日间时段进行，避免在夜间窗口内进行。





使用要求





由于系统拒绝净额账户，因此需要对冲账户。建议使用点差较窄或原始点差的经纪商，因为校准是基于原始点差数据流完成的，点差较宽的经纪商只会导致交易减少。建议杠杆为 1:100 或更高。支持任意账户货币。建议每 0.01 手配备约 150,000 至 320,000 日元或等值资金，这一资金下限对系统的安全性至关重要。建议使用 VPS，因为交易窗口每晚都出现在服务器时间约 23:50 至 00:50 之间，终端必须在该时段保持运行。





参数设置





所有策略逻辑均已内置并预先调优，大多数用户只需直接挂载EA并全部保持默认即可。默认启用全部 20 个货币对，且每个货币对都有各自独立的开关，因此您也可以按需运行缩减后的篮子。仓位大小采用一键选择：固定0.01手（默认）、每腿风险1%、2%或3%，或完全手动设置。超过1%的风险档位意味着仓位超出建议资金下限（每0.01手约150,000日元，约合1,000美元）。具体量级如下：安全审计实测的最坏情况（所有瑞郎相关仓位同时触及止损）在默认Fixed 0.01、320,000日元账户下约为账户的7%，而在Risk 1%下约为14%，Risk 2%下约为29%，Risk 3%下约为43%。该选项面向理解这些数字并明确接受此权衡的买家，选择时EA会在日志中输出警告。您还可以控制净值止损百分比、最大点差倍数和交易日（默认周五夜间关闭以避免周末跳空）。各货币对的止损参数是公开可调的，但不应低于建议下限。交易节奏（Trade pace）设置以 0.1 为步长，从 1.00 到 1.70 共八档（默认 1.60），用于选择挂单相对市价的设置距离。各经纪商报价源的点差与 tick 密度差异很大，同一节奏在不同经纪商处的成交频率可能截然不同；建议在您的报价源上观察数周实盘运行，想增加交易就调快一档，想减少就调慢一档。每一档的真实 tick 成绩见上方表格。系统还内置一个可选的追踪止损功能（默认关闭；启动盈利、跟踪距离与最小步长均可调整）。坦率地说：在真实 tick 对比测试中，开启该功能后入场保持不变，但获利交易被提前截断，导致净收益与盈利因子下降，而最大净值回撤并未因此改善，因为本系统的时间衰减出场阶梯已经更有效地完成了这项工作。因此默认设置为关闭，且所有已发布的结果均使用关闭状态下的配置。





1.30 版新增了可选的多日冲击防护（默认关闭）。启用后，系统会在每晚挂单之前，将每个货币对近期的日线波幅（含当日）与其自身20日平均值进行比较，超过阈值（默认3倍）的货币对当晚暂停交易。可选的货币传播模式更进一步：与被检测货币对共享任一货币的所有货币对也会同时暂停，因为干预级别的冲击可能同时波及某一货币的所有交叉盘。在使用2026年7月30日日元干预之夜进行的验证中，开启传播的防护当天即检测到干预，并避开了当晚的全部成交。启用该功能的成本：在18个月的真实tick测试中约为净利润的1-2%。坦率地说明其局限：该防护只能检测在挂单时点之前已经反映到日线波幅中的冲击，无法预见白天毫无迹象、夜间突然发生的冲击，最重要的保护手段仍然是保守的仓位大小。默认设置为关闭，所有已发布的结果均使用关闭状态下的配置。若您使用按风险百分比的仓位模式，值得考虑启用该防护及货币传播。





诚实说明





这是一种持有待恢复（hold-to-recovery）型策略，意味着持仓中的瞬时浮动亏损可能比报告中显示的已实现回撤更深，因此请相应地设置仓位大小，并保持手数与余额成比例。将资金下限维持在每 0.01 手至少 150,000 日元，是控制最坏情况规模的因素之一。各货币对较宽的止损是策略赖以生存的结构，不应收紧。仓位并非总能迅速平仓：若某笔交易在出场阶梯耗尽后仍处于浮亏状态，系统会持有该仓位直至其恢复或触及止损，这可能延续到次日，在极端情况下甚至跨越周末。因此，持仓期间出现的不连续跳空是止损无法完全中和的真实尾部风险，而且由于篮子集中在瑞士法郎系货币对上，多笔仓位可能同时面临同一冲击。这正是窗口保持短暂、周五夜间默认休市、仓位大小必须保持保守，以及设有净值止损的原因。该优势是夜间均值回归，依赖市场状态且可能衰减，因此请先在模拟账户上测试，并以保守仓位从默认设置开始。另请注意，交易频率会随经纪商报价流和市场状态自然波动。每周零到数笔都属正常；在经过验证的报价源上，默认节奏下长期平均约为每周三笔，且交易节奏设置本身即可调节频率。EA在挂载时会根据价格历史自动初始化其波动率基准，因此从第一晚起即以正常节奏运行。





本开发者的其他产品





智能交易系统：

WeekAnchor Eight，8 个 JPY 与 CHF 交叉盘： https://www.mql5.com/zh/market/product/180321





实盘信号:









如有任何疑问，请在评论区留言，我会亲自回复。我在日本独自开发与维护本产品，由于时差，回复可能需要一到两天，但我一定会回答您的每一个问题。无论何种坦率的反馈，我都真诚欢迎；无论您的评价是正面还是批评，都有助于我改进产品，我都非常感激。感谢您对 NightAnchor 的关注。



