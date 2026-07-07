PhaseFlow Fusion





PhaseFlow Fusion объединяет две отдельные, по отдельности протестированные стратегии в одном советнике: трендовую стратегию по золоту (XAUUSD) и режимную стратегию по биткоину (BTCUSD). Они работают одновременно с одного графика, каждая сама определяет свой символ у брокера и хранит собственный объём, magic-номер и комментарий. Можно запускать обе вместе или отключить любую и торговать одним рынком.





Советник полностью бесплатный: без пробного периода, без заблокированных функций, без ограничения счёта. Цель проста: дать вам два слабо коррелированных, честно построенных «движка» с реальным контролем риска и полной прозрачностью, чтобы вы сами оценили, как я строю торговые системы. Никаких скрытых приёмов маскировки просадки.





Проверенные результаты бэктеста





Оба движка протестированы в одинаковых условиях: тестер стратегий, данные ICMarkets, H1, 2021.01.01-2026.05.01, модель «1-минутные OHLC» (реальные тики с 2025-01 подтверждают эквивалентный результат), $2 000 на стратегию, фиксированный лот 0.01, плечо 1:100. Эти же цифры показаны на вкладке «Скриншоты».





Движок | Profit Factor | Винрейт | Ср. прибыль:убыток | Макс. просадка по эквити | Сделки | Чистая прибыль

Золото (XAUUSD, тренд) | 2.23 | 59.2% | 1.5:1 | 4.8% | 103 | +$1 062 (+53.1%)

Биткоин (BTCUSD, режим) | 1.58 | 45.0% | 1.9:1 | 6.5% | 129 | +$472 (+23.6%)





Итого: 232 сделки и +$1 534 чистой прибыли при $2 000 на стратегию.





Это результаты бэктеста. Прошлые результаты и бэктесты не гарантируют будущих результатов.





Честный, прозрачный подход





На каждой позиции стоит реальный стоп-лосс; сеток без стопов нет. Движок биткоина использует ограниченное усреднение, и это не мартингейл: объём не растёт, число добавлений ограничено, а жёсткий стоп по корзине закрывает всю группу при слишком сильном движении против вас. Соотношение прибыль/риск выгодное: прибыльные сделки крупнее убыточных, примерно 1.5:1 по золоту и 1.9:1 по биткоину, поэтому винрейт ниже 50% всё равно прибылен. Это трендовый/режимный подход, а не скальпер с высоким винрейтом; прочитайте раздел «Чего ожидать». Объём, magic-номер и комментарий задаются отдельно для золота и биткоина. Советник устойчив к брокеру: автоопределение символа (XAUUSD/GOLD, BTCUSD/XBTUSD), работа на счетах в USD, JPY или EUR (риск считается в валюте счёта), устойчивое исполнение ордеров, а открытые позиции управляются даже по выходным внутренним таймером.





Чего ожидать





Это трендовая/режимная система. По биткоину винрейт по замыслу около 45%: прибыль идёт не от высокого процента побед, а от того, что прибыльные сделки крупнее убыточных. Золото торгует реже, но с более высоким винрейтом. Убыточные сделки и периоды просадки неизбежны; преимущество проявляется на многих сделках, а не на нескольких. Поскольку сигнал построен на тиковом объёме, результат зависит от данных вашего брокера. Обязательно протестируйте советник у своего брокера в тестере и на демо-счёте перед реальной торговлей и используйте параметры риска, соответствующие вашему капиталу.





Требования и рекомендуемая настройка





Советник торгует только XAUUSD (золото) и BTCUSD (биткоин); оба символа определяются автоматически. Используйте таймфрейм H1: движок не зависит от таймфрейма, но H1 — проверенная оптимальная точка. Требуется хеджинговый счёт. Рекомендуемый минимальный депозит — около $2 000 (примерно 300 000 JPY) при 1:100 на каждую стратегию, и чем больше, тем безопаснее: на очень малых счетах объём округляется до минимального лота брокера, что повышает риск на сделку. Для работы 24/7 рекомендуется VPS. Совет: установите советник на график BTCUSD H1. Поскольку биткоин активен и по выходным, обе стратегии остаются под управлением постоянно.





Начало работы





1. Установите PhaseFlow Fusion на один график H1 (рекомендуется BTCUSD) и включите автоторговлю.

2. Обе стратегии сами находят свои символы. Чтобы торговать одним рынком, установите InpGoldEnable или InpBtcEnable в false.

3. Задайте риск по каждой стратегии (риск % или фиксированный лот) под размер счёта и запустите.





Настройки





Параметры сгруппированы для удобства: «Strategy 1: GOLD», «Strategy 2: BTC» и «Common execution». Для каждой стратегии можно задать риск %, фиксированный лот, magic-номер и комментарий. Проверенная торговая и риск-логика зафиксирована внутри, поэтому случайно сломать её нельзя.





Частые вопросы





В. Он действительно бесплатный? Есть скрытая плата или ограничение по времени?

О. Да, полностью бесплатный. Без пробного периода, без заблокированных функций, без ограничения счёта или времени.





В. Нужны ли два графика для двух стратегий?

О. Нет. Один график H1 запускает оба движка; каждый сам определяет свой символ. Рекомендуется BTCUSD H1, чтобы обе оставались под управлением по выходным.





В. На какой график его ставить?

О. На график золота или биткоина H1. Советник торгует собственными символами стратегий, но ставьте его на XAUUSD или BTCUSD (рекомендуется BTCUSD). Не ставьте на валютные графики.





В. Это мартингейл или сетка?

О. Нет. У каждой позиции реальный стоп-лосс. Биткоин использует ограниченное усреднение одинаковым объёмом с жёстким стопом по корзине; лот не растёт.





В. Почему винрейт по биткоину ниже 50%?

О. Так задумано. Это трендовая/режимная система: прибыли крупнее убытков, поэтому она прибыльна при винрейте ниже 50%. Погоня за высоким винрейтом снижает Profit Factor.





В. Совпадут ли мои результаты с бэктестом?

О. Не в точности. Сигнал использует тиковый объём, который различается у брокеров, а реальные условия отличаются от теста. Сначала протестируйте у своего брокера.





В. У моего брокера золото называется «GOLD» или «XAUUSD.b» — заработает?

О. Обычно да (автоопределение). Если нет — впишите точный символ в InpGoldSymbol / InpBtcSymbol.





В. Можно запускать только золото или только биткоин?

О. Да. Установите InpGoldEnable или InpBtcEnable в false.





Другие продукты разработчика





Советники:

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Сигналы:









Поддержка





Торговля сопряжена с риском убытков. Прошлые результаты и результаты бэктеста не гарантируют будущих результатов. Вопросы, помощь с настройкой или пресеты? Напишите мне — буду рад помочь. Честные отзывы любого рода, положительные или критические, всегда приветствуются: они помогают мне улучшать продукт и помогают другим трейдерам найти его.