PhaseFlow Fusion

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PhaseFlow Fusion

PhaseFlow Fusion объединяет две отдельные, по отдельности протестированные стратегии в одном советнике: трендовую стратегию по золоту (XAUUSD) и режимную стратегию по биткоину (BTCUSD). Они работают одновременно с одного графика, каждая сама определяет свой символ у брокера и хранит собственный объём, magic-номер и комментарий. Можно запускать обе вместе или отключить любую и торговать одним рынком.

Советник полностью бесплатный: без пробного периода, без заблокированных функций, без ограничения счёта. Цель проста: дать вам два слабо коррелированных, честно построенных «движка» с реальным контролем риска и полной прозрачностью, чтобы вы сами оценили, как я строю торговые системы. Никаких скрытых приёмов маскировки просадки.

Проверенные результаты бэктеста

Оба движка протестированы в одинаковых условиях: тестер стратегий, данные ICMarkets, H1, 2021.01.01-2026.05.01, модель «1-минутные OHLC» (реальные тики с 2025-01 подтверждают эквивалентный результат), $2 000 на стратегию, фиксированный лот 0.01, плечо 1:100. Эти же цифры показаны на вкладке «Скриншоты».

Движок | Profit Factor | Винрейт | Ср. прибыль:убыток | Макс. просадка по эквити | Сделки | Чистая прибыль
Золото (XAUUSD, тренд) | 2.23 | 59.2% | 1.5:1 | 4.8% | 103 | +$1 062 (+53.1%)
Биткоин (BTCUSD, режим) | 1.58 | 45.0% | 1.9:1 | 6.5% | 129 | +$472 (+23.6%)

Итого: 232 сделки и +$1 534 чистой прибыли при $2 000 на стратегию.

Это результаты бэктеста. Прошлые результаты и бэктесты не гарантируют будущих результатов.

Честный, прозрачный подход

На каждой позиции стоит реальный стоп-лосс; сеток без стопов нет. Движок биткоина использует ограниченное усреднение, и это не мартингейл: объём не растёт, число добавлений ограничено, а жёсткий стоп по корзине закрывает всю группу при слишком сильном движении против вас. Соотношение прибыль/риск выгодное: прибыльные сделки крупнее убыточных, примерно 1.5:1 по золоту и 1.9:1 по биткоину, поэтому винрейт ниже 50% всё равно прибылен. Это трендовый/режимный подход, а не скальпер с высоким винрейтом; прочитайте раздел «Чего ожидать». Объём, magic-номер и комментарий задаются отдельно для золота и биткоина. Советник устойчив к брокеру: автоопределение символа (XAUUSD/GOLD, BTCUSD/XBTUSD), работа на счетах в USD, JPY или EUR (риск считается в валюте счёта), устойчивое исполнение ордеров, а открытые позиции управляются даже по выходным внутренним таймером.

Чего ожидать

Это трендовая/режимная система. По биткоину винрейт по замыслу около 45%: прибыль идёт не от высокого процента побед, а от того, что прибыльные сделки крупнее убыточных. Золото торгует реже, но с более высоким винрейтом. Убыточные сделки и периоды просадки неизбежны; преимущество проявляется на многих сделках, а не на нескольких. Поскольку сигнал построен на тиковом объёме, результат зависит от данных вашего брокера. Обязательно протестируйте советник у своего брокера в тестере и на демо-счёте перед реальной торговлей и используйте параметры риска, соответствующие вашему капиталу.

Требования и рекомендуемая настройка

Советник торгует только XAUUSD (золото) и BTCUSD (биткоин); оба символа определяются автоматически. Используйте таймфрейм H1: движок не зависит от таймфрейма, но H1 — проверенная оптимальная точка. Требуется хеджинговый счёт. Рекомендуемый минимальный депозит — около $2 000 (примерно 300 000 JPY) при 1:100 на каждую стратегию, и чем больше, тем безопаснее: на очень малых счетах объём округляется до минимального лота брокера, что повышает риск на сделку. Для работы 24/7 рекомендуется VPS. Совет: установите советник на график BTCUSD H1. Поскольку биткоин активен и по выходным, обе стратегии остаются под управлением постоянно.

Начало работы

1. Установите PhaseFlow Fusion на один график H1 (рекомендуется BTCUSD) и включите автоторговлю.
2. Обе стратегии сами находят свои символы. Чтобы торговать одним рынком, установите InpGoldEnable или InpBtcEnable в false.
3. Задайте риск по каждой стратегии (риск % или фиксированный лот) под размер счёта и запустите.

Настройки

Параметры сгруппированы для удобства: «Strategy 1: GOLD», «Strategy 2: BTC» и «Common execution». Для каждой стратегии можно задать риск %, фиксированный лот, magic-номер и комментарий. Проверенная торговая и риск-логика зафиксирована внутри, поэтому случайно сломать её нельзя.

Частые вопросы

В. Он действительно бесплатный? Есть скрытая плата или ограничение по времени?
О. Да, полностью бесплатный. Без пробного периода, без заблокированных функций, без ограничения счёта или времени.

В. Нужны ли два графика для двух стратегий?
О. Нет. Один график H1 запускает оба движка; каждый сам определяет свой символ. Рекомендуется BTCUSD H1, чтобы обе оставались под управлением по выходным.

В. На какой график его ставить?
О. На график золота или биткоина H1. Советник торгует собственными символами стратегий, но ставьте его на XAUUSD или BTCUSD (рекомендуется BTCUSD). Не ставьте на валютные графики.

В. Это мартингейл или сетка?
О. Нет. У каждой позиции реальный стоп-лосс. Биткоин использует ограниченное усреднение одинаковым объёмом с жёстким стопом по корзине; лот не растёт.

В. Почему винрейт по биткоину ниже 50%?
О. Так задумано. Это трендовая/режимная система: прибыли крупнее убытков, поэтому она прибыльна при винрейте ниже 50%. Погоня за высоким винрейтом снижает Profit Factor.

В. Совпадут ли мои результаты с бэктестом?
О. Не в точности. Сигнал использует тиковый объём, который различается у брокеров, а реальные условия отличаются от теста. Сначала протестируйте у своего брокера.

В. У моего брокера золото называется «GOLD» или «XAUUSD.b» — заработает?
О. Обычно да (автоопределение). Если нет — впишите точный символ в InpGoldSymbol / InpBtcSymbol.

В. Можно запускать только золото или только биткоин?
О. Да. Установите InpGoldEnable или InpBtcEnable в false.

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Сигналы:

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Поддержка

Торговля сопряжена с риском убытков. Прошлые результаты и результаты бэктеста не гарантируют будущих результатов. Вопросы, помощь с настройкой или пресеты? Напишите мне — буду рад помочь. Честные отзывы любого рода, положительные или критические, всегда приветствуются: они помогают мне улучшать продукт и помогают другим трейдерам найти его.
Отзывы 2
Igor Bulgakov
2680
Igor Bulgakov 2026.08.03 08:04 
 

Good

Say Toon Sebastian Foo
233
Say Toon Sebastian Foo 2026.07.09 04:00 
 

Looking Good, thank for the free EA

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Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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WeekAnchor Eight
Masahiro Takashima
5 (1)
Эксперты
WeekAnchor Eight О цене Текущая цена — 99 USD. По мере накопления трек-рекорда живого сигнала и роста числа продаж цена будет поэтапно пересматриваться в сторону повышения — цена вашей покупки останется самой низкой, по которой этот продукт когда-либо доставался вам. Искренне благодарим всех, кто приобрёл по более ранним ценам. Наша политика — поэтапно повышать цену по мере накопления живого трек-рекорда и роста числа пользователей. После покупки все обновления линейки v1.x (Crisis Guard, доб
KairosGold
Masahiro Takashima
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Kairos Gold Kairos — древнегреческое слово, означающее подходящий момент. Kairos Gold торгует XAUUSD (золото) только в статистически отобранные часы и только в тех рыночных режимах, где его преимущество проверено, а в остальное время остаётся вне рынка. Он не торгует в неясных условиях. Торговый сигнал Kairos Gold работает на реальном счёте. Вы можете следить за каждой сделкой или копировать её на публичном сигнале: https://www.mql5.com/ru/signals/2380655 Стратегия Kairos Gold использует де
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NightAnchor NightAnchor торгует одну чёткую эдж-возможность: тихий дрейф и возврат к среднему, который проявляется на основных и кросс-валютных парах в часы, близкие к закрытию Нью-Йорка. Это ночная система возврата к среднему, которая работает с корзиной до двадцати валютных пар с одного графика. Прибыльные сделки частые и небольшие, и каждая позиция ограничена широким стоп-лоссом. Большинство сделок закрываются в ту же ночь, хотя часть позиций удерживается дольше, пока работает лестница выхо
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FREE
Фильтр:
Igor Bulgakov
2680
Igor Bulgakov 2026.08.03 08:04 
 

Good

Masahiro Takashima
1579
Ответ разработчика Masahiro Takashima 2026.08.03 13:54
Thank you for the kind review, Igor! Happy trading, and feel free to reach out anytime if you need any help.
Say Toon Sebastian Foo
233
Say Toon Sebastian Foo 2026.07.09 04:00 
 

Looking Good, thank for the free EA

Masahiro Takashima
1579
Ответ разработчика Masahiro Takashima 2026.07.10 11:16
Thank you so much for the kind review — it truly made my day and gave me a lot of energy to keep improving the EA. I'm glad the backtest results look good on your side. I hope it performs just as well when you run it on your charts. Wishing you great trading ahead — feel free to reach out anytime with questions or feedback!
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