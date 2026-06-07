WeekAnchor Eight





О цене

Текущая цена — 99 USD. По мере накопления трек-рекорда живого сигнала и роста числа продаж цена будет поэтапно пересматриваться в сторону повышения — цена вашей покупки останется самой низкой, по которой этот продукт когда-либо доставался вам. Искренне благодарим всех, кто приобрёл по более ранним ценам.





Наша политика — поэтапно повышать цену по мере накопления живого трек-рекорда и роста числа пользователей. После покупки все обновления линейки v1.x (Crisis Guard, добавленный в v1.3, — часть этой линейки) предоставляются без дополнительной платы. Если вы рассматриваете WeekAnchor Eight — ознакомьтесь с живым сигналом ниже, чтобы увидеть его в действии.





Живой мониторинг

Реальная работа этого советника опубликована как наш сигнал MQL5. Вы можете просмотреть его фактическую, текущую активность и историю сделок на странице сигнала ниже (ссылка также есть в разделе «Сигнал» этой страницы продукта):









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WeekAnchor Eight — портфельный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, управляющий до 8 валютными парами с одного графика. Каждая пара обрабатывается независимо, со своим магическим номером, настройками лота, фильтром максимального спреда и конфигурацией риска. Вы прикрепляете советник к одному ликвидному валютному графику (рекомендуется H1); стандартный пресет удобнее всего читать на графике GBPJPY H1, но внутренне советник независимо отслеживает каждую включённую пару.





Это не мартингейл, не сетка и не арбитражная система. Дизайн сочетает ценовой якорь, устанавливаемый на открытии недели, защитные уровни на основе D1 ATR и диверсифицированное управление несколькими парами. Тайминг входа зафиксирован внутренне — вам не нужно самостоятельно настраивать день недели, время суток или какую-либо тонкую логику.





Версия 1.8 посвящена тому, чтобы советник рассказывал вам, что он делает. Панель теперь называет пик, от которого отсчитывается стоп по эквити, одной строкой объясняет, почему сейчас ничего не происходит, и фиксирует самый широкий спред, замеченный в понедельничном окне входа. Пополнения и снятия больше не принимаются за просадку. А если ваш брокер публикует два набора имён символов, советник скажет, каким из них ваш счёт действительно может торговать, вместо того чтобы молча не выставлять ничего. При настройках по умолчанию торговая логика не изменена — v1.8 воспроизводит v1.7 сделка в сделку, — а Crisis Guard получил одно измеренное улучшение, описанное ниже.





Версия 1.7 — это релиз по удобству использования, целиком выросший из предложений клиентов: префикс комментария к ордеру теперь настраивается, а колонка спреда в дашборде указывает единицу измерения и становится красной, пока спред блокирует вход. Торговая логика не тронута — на настройках по умолчанию версия 1.7 воспроизводит сделки версии 1.6 одна в одну.





Версия 1.6 делает дашборд на графике полупрозрачным (свечи остаются видны сквозь него) и добавляет опциональный Prop Firm Mode — дневной лимит убытка и общий порог убытка для счетов проп-фирм, с выбором между «только оповещение» и «закрыть этот советник» при нарушении. Дашборд, добавленный в версии 1.5, Crisis Guard из версии 1.3, а также средства Portfolio Safety и Weekend-Gap Conditioner из версии 1.2, остаются встроенными. Каждая из этих опциональных торговых функций по умолчанию выключена. Пока вы явно их не включите, советник ведёт себя в точности как предыдущие версии. (Дашборд по умолчанию включён, но он предназначен только для отображения — он не может открывать, изменять или закрывать сделки.)





Характеристики

- Платформа: MetaTrader 5

- Тип: советник (Expert Advisor)

- Формат: портфельный советник, охватывающий до 8 валютных пар

- Рекомендуемая среда проверки: тестер стратегий и демо-счёт

- График для установки: валютный график H1

- Стандартный пример: GBPJPY H1

- Независимость от таймфрейма: логика торговых решений спроектирована так, чтобы быть практически одинаковой на M5, H1 или H4 (она работает по таймеру и не зависит от периода баров графика; для реальной работы рекомендуется H1)

- Расчёт объёма по умолчанию: FixedLot

- RiskPercent: выбирается для каждой пары отдельно (задаётся на пару; совокупная экспозиция растёт, когда одновременно удерживается несколько пар)

- Линейка релизов: 1.0 → 1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.5 → 1.6 → 1.7 → 1.8

- Поддерживаемые пары: GBPJPY, USDJPY, AUDJPY, EURJPY, AUDCHF, GBPCHF, CHFJPY, GBPUSD





Что нового в v1.8





Стоп по эквити теперь показывает, от чего он отсчитывается

Строка срабатывания выглядит, например, так: Equity stop 15.0%: peak since load 1331.00, stop 1131.35 (head 8.2%). Точка отсчёта — это максимальная эквити с момента последней загрузки советника, а не исторический максимум счёта. Перезагрузка переустанавливает её на текущую эквити, что понижает уровень срабатывания стопа; смена таймфрейма и перезапуск терминала тоже считаются перезагрузкой. Теперь советник пишет это в журнал при старте, а не молчит. Формулировки этих строк написал клиент, который столкнулся с их прежним вариантом.





Пополнения и снятия больше не читаются как просадка

Движение ваших собственных денег меняет эквити счёта без единой сделки, и снятие раньше выглядело в точности как убыток — при достаточном размере оно защёлкивало остановку. Теперь советник сдвигает опорный пик на величину операции, поэтому расстояние до стопа сохраняется в обе стороны.





Одна строка о том, почему ничего не происходит

Нижняя строка панели называет текущую причину отсутствия входа: вне понедельничного окна, позиция уже открыта, слишком широкий спред, остановлено и так далее. Это вопрос, который мне задают чаще всего, и панель теперь отвечает на него без открытия журнала.





Самый широкий спред, замеченный в понедельничном окне

Рядом с текущим спредом панель фиксирует самый широкий спред за время открытого окна входа, помеченный знаком вставки. Спред расширяется именно тогда, когда советник хочет торговать; спокойное число, которое вы видите в среду днём, ничего не говорит о том, что было на открытии.





О брокерах, публикующих два набора имён символов

Некоторые брокеры показывают и GBPJPY, и GBPJPYr (или похожую пару имён), и ваш тип счёта может торговать только одним из них. Второй набор всё так же котируется, строит графики, имеет историю и сообщает о себе как о полностью торгуемом — и при этом любой отправленный на него ордер отклоняется. Установите советник на график того имени, которым торгует ваш счёт, и этот суффикс автоматически перейдёт на все восемь пар. Если вы выберете другое, советник теперь назовёт правильный символ на панели и в журнале, вместо того чтобы просто ничего не выставлять.





Crisis Guard теперь пересиживает день, а не открывает обречённые сделки

Когда два и более инструмента одновременно находятся в кризисном состоянии — то есть защита готова закрыть все позиции — советник больше не открывает новые позиции и на оставшихся спокойных парах, пока кризис не пройдёт. Раньше он мог открыть сделку, которую защита закрыла бы в течение часа. Перед внедрением поведение измерено на 2019–2026 и подтверждено на реальных тиках: все показатели результата остались равными или немного улучшились. Действует только при включённом Crisis Guard. Панель также показывает предварительный вердикт до понедельника, а в сам понедельник — действующий, со списком пар в кризисном состоянии.





На реальных счетах ордера разносятся по времени

Восемь ордеров понедельничного открытия отправляются с интервалом в доли секунды, а не одним пакетом — брокеры это предпочитают. На бэктесты это не влияет.





Новых входных параметров нет. При настройках по умолчанию v1.8 воспроизводит v1.7 сделка в сделку — проверено на 5 109 торговых записях. Улучшение Crisis Guard действует только при включённой защите.





Что нового в v1.7





Префикс комментария к ордеру (input = InpCommentPrefix, по умолчанию WAE8_)

Комментарий, который советник пишет к своим сделкам, теперь является настройкой, а не жёстко заданной строкой. К нему добавляется название пары, поэтому по умолчанию по-прежнему получается WAE8_GBPJPY, WAE8_USDJPY и так далее. Измените его, если вы запускаете несколько советников на одном счёте и хотите помечать историю сделок по-своему. Обратите внимание: советник всегда определяет свои позиции по магическому числу и никогда по комментарию, поэтому это исключительно вопрос маркировки. Кроме того, некоторые брокеры обрезают или полностью удаляют комментарии к ордерам, поэтому никогда не полагайтесь на комментарий как на средство идентификации.





Дашборд: колонка спреда теперь указывает единицу измерения

Колонка озаглавлена Spread(pip). И эта колонка, и все настройки InpMaxSpread измеряются в пунктах пипс (pips), тогда как «Обзор рынка» показывает спред в поинтах (points) — а на 3-значном или 5-значном инструменте 1 pip равен 10 points. Панель и ваши настройки всегда были согласованы между собой; несогласованным было отсутствие подписи. Теперь она есть.





Дашборд: спред становится красным, пока он блокирует вход

Спред пары отображается красным, пока он превышает InpMaxSpread этой пары — то есть пока фильтр спреда пропускал бы её вход. Цвет вычисляется по тому же условию, что и сам фильтр, поэтому он не может расходиться с фактическим результатом фильтрации. Только отображение: на торговлю это никак не влияет.





Все три пункта появились по предложениям одного клиента. Если что-то в этом советнике было бы удобнее сделать иначе, напишите об этом в комментариях — именно оттуда берётся большинство подобных улучшений.





Что нового в v1.6





Prop Firm Mode (input = InpPropMode, по умолчанию OFF)

Опциональная защита для счетов проп-фирм. Вы вводите правила своей фирмы, и советник сам следит за их соблюдением:

- Дневной лимит убытка — измеряется по эквити счёта от точки начала дня (час сброса настраивается; на IC Markets по умолчанию соответствует 17:00 по Нью-Йорку круглый год). Дневная остановка возобновляется автоматически на следующий день.

- Общий порог убытка — измеряется от введённого вами начального баланса. Остановка по порогу сохраняется, пока вы не перезагрузите советник.

- Действие при нарушении — на ваш выбор — CLOSE THIS EA (закрывает собственные позиции этого советника и останавливает его входы) или ALERT ONLY (выводит всплывающее оповещение терминала, окрашивает строку дашборда в красный и делает запись в журнале — она никогда не закрывает и не блокирует что-либо). Переключается «на лету» кнопкой на дашборде.





Прочитайте это перед использованием. Лимиты измеряются по эквити всего вашего счёта, потому что именно так их измеряют проп-фирмы, — но действие затрагивает только собственные позиции этого советника, определяемые по магическому номеру. Позиции других советников и ручные позиции никогда не закрываются. Это снижает вероятность нарушения правил вашей фирмы; оно не устраняет её полностью (гэпы и проскальзывание могут провести эквити сквозь лимит), и оно не гарантирует прохождение чего-либо.





Выпадающий список Risk Profile в один клик

Новый входной параметр Risk Profile в верхней части настроек риска: выберите Fixed 0.01 (как в живом сигнале) / Conservative 1% / Standard 2% / Aggressive 3%, и он применяется сразу ко всем 8 парам — файл настроек для стандартной лестницы не нужен. Значение по умолчанию, Manual, ничего не меняет (ваши настройки по каждой паре применяются в точности как раньше). Каждая подпись в списке указывает измеренный практический минимальный размер счёта для этого профиля, и если ваша эквити ниже выбранного профиля, советник предупреждает об этом при запуске вместо того, чтобы молча пропускать сделки. Эта функция родилась напрямую из предложения клиента.





Полупрозрачный дашборд + строка эквити

Панель теперь по-настоящему полупрозрачна (настраивается через InpDashboardOpacity), поэтому ваши свечи остаются видны. Она показывает по каждой паре плавающий и реализованный P/L, число закрытых сделок, режим расчёта объёма, который использует пара, текущий спред, состояние защиты и итоги. Новая строка эквити показывает Balance / Credit / Equity и предупреждает, когда присутствует бонусный кредит брокера — потому что расчёт объёма по риску в % и эквити-стоп считывают показатель эквити MT5, который включает кредит. Панель только для отображения и ничего не рисует во время невизуального прогона тестера стратегий.





Crisis Guard (добавлен в v1.3; опционально, по умолчанию выкл.)

Этот советник — портфель только на покупку (long-only), в котором 6 из 8 поддерживаемых пар — кроссы JPY. Поэтому его крупнейший хвостовой риск — резкий однонаправленный шок укрепления иены масштаба валютной интервенции или сворачивание carry-trade, когда все кроссы JPY падают одновременно. Crisis Guard (input = InpUseCrisisGuard, по умолчанию OFF) — опциональная защита страхового типа именно для такой ситуации. Она действует поэтапно: обнаружив первые признаки кризиса, она пропускает новые входы и поднимает стоп-лосс до безубытка по позициям, находящимся в прибыли; если кризис распространяется на несколько кроссов JPY, она закрывает все позиции этого советника по рынку одним пакетом. Когда кризис проходит, работа автоматически возвращается в обычный режим. Метод обнаружения зафиксирован внутренне и не раскрывается; единственный доступный вам элемент управления — ON/OFF.





Честная оговорка (пожалуйста, прочитайте). Crisis Guard — это страховка, а не усилитель прибыли. Её включение может уменьшить просадку во время хвостовых (обвальных) событий, но взамен вы отдаёте часть прибыли в обычных условиях. Это только прошлые / симуляционные ориентиры — они не обещают каких-либо конкретных цифр или будущих результатов. Это опциональная функция, которую вы выбираете согласно собственной толерантности к риску.





Безопасность. Включая пакетное закрытие, эта функция управляет и закрывает только позиции, открытые самим этим советником и идентифицируемые по магическому номеру — никогда позиции других советников или ручной торговли. Crisis Guard смягчает хвостовой риск; она его не устраняет — при резких движениях цена может проскочить стоп.





Файлы настроек (.set)

Файлы настроек по уровням риска (например, риск 1% / 2% / 3%), а также файл с фиксированным лотом, соответствующий живому сигналу, опубликованы в разделе «Комментарии» этой страницы продукта. Скачайте тот, который подходит размеру вашего счёта и вашей толерантности к риску, и проверьте его в тестере стратегий и на демо-счёте. Если вы не находите нужную конфигурацию, просто спросите в комментариях.





Подбирайте файл под свой баланс — это важнее, чем кажется. Стоп-лосс равен 3× дневного ATR (намеренно широкий стоп), поэтому на небольшом счёте лот, вычисленный из риска в %, может оказаться ниже минимума брокера (0.01), и тогда советник просто пропускает сделку целиком, а не округляет вверх. Ошибки при этом не возникает — вы просто получаете меньше сделок, чем ожидали. По измерениям на 3,5-летнем бэктесте, баланс, необходимый каждому файлу с риском в %, чтобы он брал все сделки: 1% → около $10 000 (при $1 000 не бралась ни одна), 2% → около $5 000 (при $1 000 бралось лишь ~41% сделок), 3% → около $1 500. На счёте около $1 000 или меньше используйте вместо этого файл с фиксированным лотом — 0.01 не меняется никогда, поэтому он работает при любом балансе. Полная таблица и показатели просадки для каждого варианта приведены в руководстве.





Обзор параметров

- Broker/Execution: InpDeviationPoints, InpUseSpreadFilter, InpTimerSeconds, InpAutoResolveSymbols, InpSymbolPrefix, InpSymbolSuffix, InpCommentPrefix

- Важно: оставьте InpUseSpreadFilter включённым. Это не декоративная защита, а часть работы стратегии. По замерам за 11,5 лет со всеми опциональными защитами выключенными: с фильтром ВКЛ - +219% и профит-фактор 1,38; с фильтром ВЫКЛ за тот же период - -28%, профит-фактор 0,96 и просадка по эквити 87%. Если из-за спредов вашего брокера пары пропускаются, повысьте отдельные значения InpMaxSpread или используйте счёт Raw/ECN - но не выключайте фильтр.

- Risk/Exit: InpRiskProfile (ладдер в один клик, по умолчанию Manual), InpEmergencySL_ATR, InpTakeProfit_ATR, InpRiskBelowMinLotPolicy

- Portfolio Safety (опционально, по умолчанию выкл.): InpMaxConcurrentPositions, InpEquityStopPct

- Gap-Direction Conditioner (опционально, по умолчанию выкл.): InpGapFilterMode, InpGapMinPips, InpUpGapSizeFactor, InpGapMagX1, InpGapMagX2, InpGapMagX3

- Crisis Guard (опционально, по умолчанию выкл.): только InpUseCrisisGuard (пороги обнаружения зафиксированы внутренне и не раскрываются)

- News Filter (опционально, по умолчанию выкл.): InpUseNewsFilter, InpNewsFilterFomc, InpNewsFilterNfp, InpNewsFilterFix, InpServerGmtWinter, InpServerUsesUsDst — честная оговорка: за 3,5-летний бэктест этот фильтр ни разу не заблокировал вход (каждый вход происходит в понедельник, тогда как FOMC приходится на среду, а NFP — на пятницу, поэтому окна не пересекаются). Он включён в советник для полноты картины и не является причиной покупать этот продукт.

- Dashboard (только отображение, по умолчанию вкл.): InpShowDashboard, InpDashboardX, InpDashboardY, InpDashboardFontSize, InpDashboardTextColor, InpDashboardBgColor, InpDashboardBorderColor, InpDashboardOpacity

- Prop Firm Mode (опционально, по умолчанию выкл.): InpPropMode, InpPropDailyLossPct, InpPropTotalLossPct, InpPropInitialBalance, InpPropDayResetHourServer, InpPropBreachAction

- Pair Presets: InpUse..., InpSymbol..., InpSizing..., InpLot..., InpRiskPct..., InpMagic..., InpMaxSpread...





Перед использованием

Прикрепите советник к одному графику H1, не более одного раза, и убедитесь, что каждый символ доступен в «Обзоре рынка». Пары с недостаточной историей автоматически исключаются из данного запуска после записи WAE8_PAIR_DISABLED в журнал; в этом случае результаты будут включать не все 8 пар.





Поддержка и часто задаваемые вопросы

Большинство вопросов по настройке — «советник не торгует», VPS, минимальный размер счёта, символы у брокера, время сервера — уже разобраны в закреплённом комментарии «Setup & FAQ» (на английском) в разделе «Комментарии» этой страницы продукта, а также в руководстве. Самый частый из них — «советник не торгует»: советник входит в рынок только в коротком окне рано утром в понедельник и не держит открытых позиций всю оставшуюся неделю — это нормально. Чтобы не пропустить это короткое окно, запускайте советник на VPS (или на постоянно работающем терминале) и подбирайте файл настроек под свой баланс (Fixed 0.01 работает при любом балансе). Сообщая о проблеме, пожалуйста, вставьте строки, начинающиеся с «WAE8_», со вкладки «Эксперты» (Toolbox → Experts) — так я смогу быстро определить причину.





Раскрытие рисков

Данный продукт — инструмент автоматической торговли. Он не является инвестиционной рекомендацией. Он не гарантирует прибыли и не гарантирует отсутствия убытков. Описания, примеры конфигураций, результаты тестера стратегий, скриншоты и руководство на этой странице — справочная информация; они не гарантируют будущей прибыли, процента выигрышей, просадки или числа сделок. Скриншоты — это результаты исторической симуляции в тестере стратегий (качество моделирования 100%), выполненной с выключенным Crisis Guard; метки «Conservative / Aggressive» отражают разницу в настройке RiskPercent на пару, а не размер ожидаемой доходности.





Торговля на FX и CFD несёт различные риски убытков, включая волатильность рынка, ликвидность, расширение спреда, проскальзывание, задержки исполнения, сбои систем, сбои связи и различия между средами брокеров. Кроссы JPY, в частности, могут испытывать резкие однонаправленные движения, вызванные интервенцией по покупке иены или сворачиванием carry-trade. В зависимости от условий вашего счёта убытки могут превысить внесённый капитал. Наличие защиты от отрицательного баланса (zero-cut) зависит от условий счёта каждого брокера — уточните спецификации у брокера, которого собираетесь использовать. Перед реальной работой обязательно выполните проверку в тестере стратегий в среде брокера, которого собираетесь использовать, а затем проведите форвард-тест на демо-счёте или минимальными лотами. Всё использование данного продукта осуществляется под вашу собственную ответственность и по вашему усмотрению.





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- PhaseFlow Fusion — XAUUSD + BTCUSD (бесплатно) — https://www.mql5.com/ru/market/product/183202





Живые сигналы





Все указанные продукты и сигналы — наши собственные. Пожалуйста, оценивайте каждый по его собственным характеристикам; прошлые или текущие результаты не гарантируют будущих.





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Текущая цена — 99 USD. Она будет пересматриваться в сторону повышения по мере роста трек-рекорда живого сигнала и числа продаж. Благодарим всех, кто приобрёл по более ранним ценам. Ознакомьтесь с живым сигналом по ссылке выше и рассмотрите покупку. Если что-то неясно — задавайте вопросы в разделе «Комментарии» этой страницы. Я отвечаю лично. Я разрабатываю и поддерживаю этот продукт один, находясь в Японии, поэтому из-за разницы часовых поясов ответ может занять один-два дня, но я отвечаю на каждый вопрос.



