KS Fibonacci Level Alert Tool

KS Fibonacci Level Alert — это удобный пользовательский индикатор уровней коррекции и расширения Фибоначчи для платформы MetaTrader 5.



Основные возможности



1. Инструмент Фибоначчи с функцией перетаскивания



Нажмите кнопку «+ New Fibonacci», чтобы мгновенно создать новый объект Фибоначчи на графике.



Инструмент полностью перемещаемый: перетаскивайте любую из опорных точек для установки максимума или минимума ценового движения (свинга).



Поддержка как уровней коррекции (диапазон 0–1), так и уровней расширения (значения >1 или отрицательные) «из коробки».



2. Панель настроек на графике



Переключение видимости панели с помощью кнопки «Show/Hide Panel».



Настройка в реальном времени:



Цвет (циклическое переключение между предустановленными цветами)



Стиль (сплошная, штриховая, пунктирная линии и т. д.)



Толщина (от 1 до 5)



Метки (отображение/скрытие процентов и цен на уровнях)



Звуковой сигнал (стандартные звуки MT5 или собственный файл .wav)



Push-уведомления (в мобильное приложение MT5)



Индивидуальное управление уровнями — возможность включить или отключить любой из 15 уровней Фибоначчи для новых инструментов.



3. Интеллектуальная система оповещений



Отслеживание всех активных уровней Фибоначчи на всех созданных вами инструментах.



Срабатывание сигнала при касании или пересечении ценой включенного уровня.



Типы оповещений:



Звуковой сигнал (настраиваемый)



Всплывающее окно (Popup Alert)



Push-уведомление на мобильное устройство



Запись в журнал терминала (Print)



После срабатывания уровень меняет цвет (по умолчанию на серый), позволяя визуально определить, какие уровни уже отработали.



Перемещение объекта Фибоначчи сбрасывает состояние его оповещений.



4. Управление уровнями



Предустановленные уровни: -0.618, -0.272, 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1.0, 1.272, 1.382, 1.618, 2.0, 2.618, 3.618



Возможность включения/отключения любой комбинации уровней через панель.



5. Дополнительные кнопки управления



Delete All Fibonacci — удаление всех объектов Фибоначчи.



Apply to Selected — применение текущих настроек панели к выбранному объекту Фибоначчи.



Delete Selected — удаление только выбранного в данный момент инструмента Фибоначчи. Как пользоваться



Добавьте индикатор на любой график.



Нажмите «+ New Fibonacci», чтобы создать инструмент.



Перетащите маркеры (узловые точки) к нужным экстремумам цены.



Откройте панель настроек, чтобы изменить цвета, стили и выбрать уровни, для которых нужны оповещения.



Получайте уведомления, как только цена достигнет выбранных вами ключевых уровней Фибоначчи.